Diretta Napoli - Juventus, risultati live di Serie A

Per la diretta testuale di Napoli-Juventus è tutto. Dallo stadio San Paolo, da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia l'augurio di una cordiale buonanotte.

La squadra di Allegri porta a casa una vittoria fondamentale in ottica campionato. Qui dove la Roma era caduta e soprattutto dopo la serie di pareggi, la Juventus raccoglie tre punti davvero importantissimi che riallontanano la Roma a tre punti.

La Juventus legittima nella ripresa il vantaggio del primo tempo e nonostante il gol del pareggio di Britos, riesce a portare a casa i tre punti. Di Caceres e Vidal, nel finale, i gol vittoria. Da segnalare per dovere di cronaca il gol in fuorigioco del 2-1: sia Caceres che Chiellini partono in fuorigioco, e prendono parte all'azione. Nonostante questo episodio, la Juve ha meritato la vittoria e sofferto poco le offensive del Napoli. Di Higuain la migliore occasione a 3 minuti dal termine, sul punteggio ancora di 2-1 per gli ospiti, ma la giocata del pipita si spegne di poco a lato.

Caceres a Sky: "Vittoria importante e fondamentale. L'infortunio è stato lungo, ma dopo tanti allenamenti sono contento. Il Napoli è una squadra forte, dopo aver preso il gol dell'1-1 è stato importante trovare subito il gol del vantaggio. Ogni partita è complicata, ma ogni partita deve essere l'ultima e dobbiamo dare il massimo per vincere il campionato".

96' FISCHIO FINALE A NAPOLI! LA JUVE SI IMPONE PER 3-1, CHIUDENDO LA PARTITA NEL FINALE DOPO CHE HIGUAIN LA STAVA PER RIACCIUFFARE. BIANCONERI A +3 DALLA ROMA, NAPOLI A -13

VIDAAAAAAL!!!! LA CHIUDE ARTURO VIDALLLLLLLLL!!!! 3-1 JUVE!!!!! GARA CHIUSA E JUVE CHE SBANCA IL SAN PAOLO DOPO 15 ANNI!

ASSURDA GIOCATA DI HIGUAIN! MA IL SUO SINISTRO VIENE DEVIATO IN ANGOLO!

92' Mertens libera Zapata a tu per tu con Buffon. Il colombiano salta il portiere ma poi si tuffa inspiegabilmente. Ammonito.

90' Fallo di Albiol su Morata, giallo per il difensore del Napoli.

89' Un minuto al termine, con il Napoli che sembra aver esaurito la spinta per arrivare al pareggio. Saranno 6 i minuti di recupero.

87' Mertens prova lo spunto sulla sinistra, il suo cross è preda però di Buffon.

86' Angolo per il Napoli. De Guzman dalla bandierina, nulla di fatto.

84' Fallo di De Guzman su Morata in ripartenza, giallo per l'olandese.

82' Ancora Napoli in attacco alla ricerca del pareggio, Gargano apre per Britos che calcia di sinistro, palla alta. Esce Gargano, dentro Duvan Zapata. De Guzman scala in mediana.

80' Gabbiadini si libera sulla destra, Morata lo aggancia. Punizione per il Napoli. La batte proprio Gabbiadini, ma il suo cross finisce lunghissimo.

Si infortunia Caceres, entrerà Ogbonna

78' Napoli che ci prova con Gabbiadini che crossa al centro per Higuain ma Bonucci fa buona guardia.

Nel Napoli Gabbiadini ha preso il posto di Callejon, mentre De Guzman è passato centralmente con Mertens a sinistra. Nella Juve cambio tattico, dal 4312 si passa al 352 con Lichtsteiner alto a destra e Caceres centro-destra in difesa.

75' Ci prova Mertens col sinistro, palla di poco a lato.

74' Entra Morata per Llorente. Nel frattempo espulso Bigon.

73' Napoli in gol, ma Tagliavento annulla per fallo di Koulibaly in uscita su Buffon.

71' Mertens scodella a centro per Higuain, Chiellini respinge sui piedi di De Guzman che calcia a volo. Bonucci devia in angolo.

Sta per entrare anche Manolo Gabbiadini al posto di Josè Callejon.

Ci sono molti dubbi sulla posizione di Caceres e Chiellini. Soprattutto quest'ultimo va sul pallone ed è nettamente in fuorigioco, millimetrica quella dell'autore del gol.

69' CACERESSSSS!!!! CACERESSSSS!!! JUVE ANCORA IN VANTAGGIO!!

67' Da qualche minuto la Juventus non riesce più a salire. Entrerà Lichtsteiner al posto di Caceres.

65' Napoli che sembra rigenerato, mentre la Juve sta pagando un pò la fatica.

Il Napoli sfrutta alla perfezione un calcio d'angolo dalla sinsitra di Mertens. Chiellini sbaglia la marcatura e l'uruguagio punisce ed impatta! E' 1-1 al San PAolo.

63' BRITOSSSSSSS!!!! BRITOSSSSSSSSSSSSSS!!! IL PAREGGIO DEL NAPOLI!!!!

De Guzman sul secondo palo, forte e teso, ma ancora una volta non c'è nessuno pronto a raccogliere il passaggio.

60' Subito Dries Mertens. Uno due con Higuain, Marchisio lo atterra strattonandolo, punizione dal limite. Ammonito Caceres.

59' Ancora Napoli. Albiol apre perfettamente per l'inserimento a sinistra di Britos che a volo di testa mette a centro. Nessuno è pornto al centro a cogliere l'invito del compagno. Entra Mertens per Hamsik.

57' Il Napoli ci prova con la manovra avvolgente, ma il cross di Callejon dalla destra non trova pronti nè De Guzman nè Higuain.

Chiellini torna in campo con il turbante. Pronto ad entrare Mertens.

Si scontrano Chiellini ed Evra, il primo colpisce la palla e manda a lato, il secondo però colpisce il compagno. Restano a terra entrambe. Chiellini sanguina copiosamente.

54' Il Napoli ci prova con Maggio, ma Chiellini libera perfettamente l'area permettendo alla Juventus di ripartire. Pogba crossa per Vidal, Britos chiude in angolo.

52' Ancora Caceres libero di crossare sulla destra, Pogba sfiora soltanto al centro dell'area e c'è rimessa da fondo per il Napoli.

50' Callejon protesta dopo aver subito un colpo. Tagliavento lo redarguisce ma non lo ammonisce

48' Ancora Napoli. Britos per De Guzman, Bonucci in angolo. L'olandese crossa ma Buffon smanaccia.

47' OTTIMA AZIONE DEL NAPOLI! David Lopez spezza il raddoppio a centrocampo ed apre per Hamsik, palla subito dentro per Callejon che arriva al tiro, ma Chiellini chiude in angolo.

46' Juve subito in avanti, Caceres al cross, para Rafael. Si alzano dalla panchina Gabbiadini e Mertens per il Napoli, Lichsteiner e Padoin per la Juventus.

Tagliavento da il via alla seconda frazione di gioco. Napoli in possesso palla.

Squadre che tornano in campo. Arriva prima la Juventus, a ruota segue il Napoli. Non ci sono sostituzioni.

Napoli che se vuole recuperare la gara dovrà velocizzare la manovra e l'uscita palla al piede. Le uniche occasioni partenopee sono arrivate da ripartenze, mentre quando centrocampo e difesa s'è trovata a dover impostare da dietro la maggior parte dei passaggi sono stati sbagliati. Si sente la mancanza di un playmaker come Jorginho al centro del campo. Vedremo se Benitez schiererà l'ex Verona nel secondo tempo.

Primo tempo alquanto bloccato e scevro di emozioni. La Juventus fa gioco grazie al maggiore tasso tecnico dei suoi centrocampisti e pressa bene le fonti di gioco napoletane che non riescono a liberarsi. L'occasione più ghiotta della prima parte di gara è per De Guzman che solo davanti al portiere spara alto sopra la traversa. La partita torna bloccata, e solo una giocata di un campione potrebbe sbloccarla: Tevez calcia da buona posizione sul piede di Llorente, il pallone s'impenna e finisce nella zona di Pogba che si coordina in maniera esemplare e con una splendida conclusione di volo di destro batte Rafael. Il Napoli non riesce a scuotersi, Hamsik non riesce mai ad entrare nel vivo dell'azione ed il primo tempo si chiude con l'azione per Caceres del raddoppio, ma l'uruguagio spara su Rafael.

45' Tagliavento non concede recupero e manda le squadre negli spogliatoi, decretando la fine del primo tempo. Juventus in vantaggio per 1-0 con una magìa di Paul Pogba.

43' Grande azione della Juventus, il giro palla libera Tevez al limite che non calcia ma serve l'accorrente Caceres sullla destra. Il destro dell'uruguagio è però preda di Rafael che sventa la minaccia e fa ripartire il Napoli.

42' De Guzman cerca l'imbeccata per Higuain, Chiellini si frappone tra il pipita ed il pallone. L'argentino lo strattona e commette fallo.

40' Callejon ruba palla a Tevez che lo scalcia da dietro e viene ammonito.

39' Scambio stretto Hamsik - Huguain. Lo slovacco va al tiro, ma Bonucci lo mura.

37' Il Napoli prova ad uscire con De Guzman che cerca Hamsik in profondità, Chiellini chiude in fallo laterale.

36' Fase di stallo del match dopo il vantaggio della juve. Bonucci apre per Caceres, ma il pallone è troppo lungo.

34' La Juve sembra gestire adesso, la maggiore qualità del centrocampo bianconero sta facendo la differenza. Juve in controllo.

31' Reazione del Napoli. Hamsik apre per Callejon, il cross è forte e teso in area ma nessun compagno è pronto a sfruttarlo.

Terzo gol al Napoli per il centrocampista della juve che raggiunge in questa particolare classifica Giorgio Chiellini.

Un gol pazzesco di Paul Pogba, che sfrutta a meraviglia un batti e ribatti in area azzurra, la palla s'impenna e di volo batte Rafael. 1-0

POGBAAAAAAAAAAAAAA!!! UN CAPOLAVORO DI POGBAAAAAAAA!!! JUVE IN VANTAGGIO!!!

27' Maggio cincisciha, ne approfitta Tevez che punta Albiol. Lo spagnolo però riesce a fermarlo e permette a Britos di spazzare.

26' Napoli che torna in avanti, buona manovra che porta Maggio al cross. Evra gli chiude lo spazio ed il Napoli guadagna un altro angolo.

24' Vidal apre benissimo per Caceres, Britos chiude e concede l'angolo. Stacca Evra, blocca Rafael.

23' Hamsik perde palla a centrocampo ed atterra Vidal, anche in questo caso richiamato il capitano slovacco del Napoli.

Benitez inverte gli esterni d'attacco. Callejon passa a sinsitra, De Guzman a destra.

20' Napoli che adesso sembra galvanizzato. Higuain riparte, ma Pirlo lo atterra, Tagliavento redarguisce il regista juventino. Crossa De Guzman, ma Buffon esce e blocca.

Dal replay si nota come Hamsik prova a restituire il pallone ad Higuain, ma un rimpallo di Chiellini favorisce De Guzman, che sbaglia incredibilmente.

18' CLAMOROSO ERRORE DI DE GUZMAN! PERFETTO UNO DUE HIGUAIN HAMSIK, LO SLOVACCO SERVE PERFETTAMENTE DE GUZMAN NELLO SPAZIO CHE SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! OCCASIONE GHIOTTISSIMA!

15' Ripartenza veloce del Napoli. Pirlo sbaglia e Higuain imbecca Callejon. Sovrapposizione perfetta di Hamsik che crossa e guadagna un angolo. Sugli sviluppi del quale nulla di fatto.

13' Buon fraseggio della Juve che libera Caceres sulla destra, libera Koulibaly.

12' Entrambe le squdare si attaccano e pressano già dalla linea difensiva. In entrambe i casi ci sono molte difficoltà nell'impostazione di gioco dalle retrovie.

10' Caceres va via sulla destra e crossa, Pogba sfiora soltanto e la palla si spegne in fallo di fondo. Tanta intensità, poche palle gol.

8' Tanto traffico in mezzo al campo e tanta pressione per recuperare al più presto la sfera. Fallo su De Guzman nell'occasione.

7' Svetta David Lopez, ma il suo colpo di testa è debole e finisce alto sulla traversa.

6' Callejon aspetta Maggio che crossa al centro e guadagna un angolo dalla sinistra della porta difesa da Buffon.

5' Recupera De Guzman a centrocampo ed apre per Callejon, il cross dello spagnolo è però troppo sul portiere. Buffon blocca facilmente.

4' Fraseggio difficile per entrambe le squadre, tanti errori e partita ancora bloccata.

3' Vidal cerca lo spunto sulla destra ma viene chiuso perfettamente da Koulibaly.

1' Pirlo cerca l'imbeccata, ma chiude bene David Lopez. Napoli in possesso palla che studia il posizionamento dei bianconeri.

20.50 PARTITI! Juve che dà l'avvio al match ed è subito in possesso palla.

20.49 Ci siamo! Tagliavento è pronto a dare il via alla sfida!

20.43 Squadre che sono pronte nel tunnel a salire le scale che li accompagneranno verso il terreno di gioco. Atmosfera vibrante al San Paolo, soprattutto per la lettura della formazione dei padroni di casa.

20.38 Riscaldamento finito per entrambe le squadre. In attesa del ritorno in campo delle squadre per il match, spazio ai ricordi ed alle emozioni. Spazio a Pino Daniele.

20.30 A Marotta fa eco il suo "collega" Bigon: "Ripartiamo da Doha? Beh, si e no. Ripartiamo da Parma, Doha e Cesena. Higuain dopo l'eliminazione dalla Champions, cosi come il gruppo e l'ambiente, ha subito un contraccolpo in un momento della stagione molto importante, ma l'abbiamo superato. Abbiamo dimostrato di esserci per valore, intensità. Un club come il nostro ha potenzialità di fatturato, ma è legato ad alcuni ambienti esterni. el corso degli anni abbiamo raddoppiato il monte ingaggi e siamo cresciuti tanto, sia nell'acquisizione dei calciatori che appunto negli ingaggi. Coloro contro cui competiamo hanno un livello ancora più alto, ma possiamo ancora competere".

20.25 Napoli-Juventus è stata analizzata e presentata dai nostri collaboratori durante tutto il weekend e qualora vi foste persi le nostre analisi ve le riproponiamo. Quest'oggi vi abbiamo proposto il classico prepartita (clicca qui), una curiosa intervista con due collaboratori/tifosi (qui), mentre ieri la storia della partita vi è stata raccontata dal sottoscritto che ha scelto le 10 immagini migliori e più significative della sfida (qui).

20.20 Il direttore sportivo della Juventus, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky durante il prepartita: "Pareggite? Beh, siamo ancora in testa alla classifica. Venire a Napoli è sempre dura, ma non sarà una rivincita di Doha, ma una bella partita di campionato. Abbiamo i numeri dalla nostra e siamo fiduciosi. Cosa manca alla Juve? Higuain è un grande attaccante e tutte le squadre lo vorrebbero, ma quello che conta è raggiungere gli obiettivi ed i nostri ci permettono di raggiungerlo. Tutto è migliorabile, ma bisogna avere un quadro della situazione generale, di bilancio e del resto".

20.15 Come anticipato in giornata con i nostri prepartita, sarà a centrocampo che si deciderà la sfida. Il Napoli dovrà essere bravo a contrastare il maggiore tasso tecnico dei bianconeri. Particolare attenzione gli azzurri dovranno farla alla posizione di Vidal tra le linee, oltre agli inserimenti di Pogba e Marchisio. Se il Napoli dovesse riuscire a coprirsi bene e ripartire con i 4 d'avanti avrà buone possibilità di fare risultato. Higuain è il problema della Juve: "el pipita" ha già punito a Doha i bianconeri per due volte e questa sera il primo osservato sarà lui, inevitabilmente. Attenzione anche agli inserimenti ed ai tagli di Jose Callejon, che punì la Juve con un taglio alle spalle della difesa nella scorsa stagione.

20.05 Diamo uno sguardo alle due formazioni a confronto.





20.02 Arriva anche l'11 scelto da Massimiliano Allegri. Come anticipato c'è Martin Caceres al posto di Lichtsteiner. Confermati gli altri 10.



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

20.00 Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita della sfida alla Juventus, pubblicate tramite il profilo Twitter ufficiale del Napoli: "Questa sera vogliamo vincere come sempre per i 3 punti e per dare continuità agli ultimi risultati".

19.55 Atmosfera elettrizzante al San Paolo. Lo stadio è pronto ad accogliere le due squadre che sono in procinto di entrare in campo per il classico riscaldamento pregara.





19.50 Napoli-Juventus sarà accompagnata in sottofondo dalle note di "Napule è", di Pino Daniele, scomparso in settimana. Pino Daniele ha incarnato, nell'arco della sua carriera, la modernità, il futuro, una critica ma anche una grande passionalità con la sua città. Questa sera in memoria alla sua scomparsa verrà fatta risuonare la canzone tramite le casse dello stadio San Paolo. Napoli-Juventus non è solo azzurro e bianconero, ma "mille culure".

19.45 In attesa della formazione ufficiale bianconera ecco una prima istantanea dal San Paolo, con un'immagine della Curva B già stracolma.





19.42 Arriva la formazione ufficiale del Napoli. Benitez conferma la squadra scesa in campo a Cesena con l'aggiunta di Koulibaly e con De Guzman al posto di Mertens che quindi partirà ancora una volta dalla panchina.



Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Britos; Gargano, David Lopez; De Guzman, Hamsik, Callejon; Higuain.

19.40 La nostra diretta inizia con una notizia, un'anticipazione, su quelle che saranno le formazioni ufficiali, che verranno diramate a breve: Allegri non rischierà Lichtsteiner nella Juventus. Lo svizzero non ha superato il provino pregara causa un problema alla caviglia e verrà sostituito da Martin Caceres.

19.35 Prima di iniziare con le ultime news in diretta dal San Paolo, un breve riepilogo delle partite odierne:



Sassuolo-Udinese 1-1 (giocata ieri)

Torino- Milan 1-1 (giocata ieri)



Inter-Genoa 3-1

Atalanta-Chievo 1-1

Cagliari-Cesena 2-1

Fiorentina-Palermo 4-3

Roma-Lazio 2-2

Sampdoria-Empoli 1-0

Verona-Parma 3-1



Ecco la classifica aggiornata, in attesa del posticipo.

19.30 Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus. Dallo stadio San Paolo di Napoli, vi racconteremo tutte le emozioni del posticipo della 18^ giornata di Serie A. Giornata molto importante che ha visto (alle 15 con il derby) e vedrà (questa sera) sfidarsi le prime quattro della classe. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale augurio di una buona serata in nostra compagnia.

19.20 Ci risiamo. Circa venti giorni dopo ed è ancora Napoli-Juventus. Le protagoniste della scoppiettante ed emozionante Finale di Supercoppa Italiana si ritrovano allo stadio San Paolo di Napoli. Tanta voglia di confermarsi da una parte, quella partenopea, dopo un trittico di vittorie che ha rilanciato la squadra di Benitez, tanta voglia di riscatto, dall'altra, dopo la recente delusione di Doha e dopo il recente passato non proprio brillante sul terreno di gioco di Fuorigrotta. Napoli-Juventus significa anche alta classifica, si sfideranno infatti la prima e la terza forza del nostro campionato, ed un eventuale risultato positivo potrebbe significare fuga oppure riaprire le speranze verso qualcosa di ben più grande di una lotta per il terzo posto.

19.10 Vigilia alquanto tranquilla a Fuorigrotta, anche se l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Il San Paolo sarà "sold out", per la prima volta in stagione. La passione dei napoletani, in questo scorcio di 2015 è tornata, forse complice la vittoria della Supercoppa, ai massimi storici e la città non ha voluto far mancare il supporto ai propri beniamini in quella che potrebbe essere una partita che potrebbe riaprire i giochi in ottica campionato. L'unica polemica della vigilia riguarda la chiusura, o meglio il divieto di trasferta ai supporter bianconeri. Di chiusura non si potrà parlare, perchè il settore ospiti sarà occupato da bambini e ragazzi delle scuole di Napoli accompagnati da un adulto. La Juventus non è rimasta affatto contenta dal fatto che i rappresentanti del Napoli non si siano presentati, né di persona né in via telefonica, alla riunione in Viminale tenutasi il 2 gennaio, alla presenza dei rappresentanti bianconeri e dei dirigenti incaricati dal Ministero dell'Interno e del Dipartipento della Pubblica Sicurezza, per trovare un accordo che stabilisse adeguate misure di sicurezza perchè anche i tifosi della Juventus potessero presenziare alla partita al San Paolo.

19.00 Veniamo alla gara. Azzurri e bianconeri si ritrovano dopo Doha, a poco più di venti giorni dalla vittoria degli uomini di Benitez ai calci di rigore, con animi e sensazioni piuttosto discordanti e differenti. I padroni di casa vengono da due vittorie di seguito in campionato, ed a Cesena s'è rivisto il Napoli cattivo e volitivo delle grandi occasioni anche contro una squadra meno blasonata. Trascinata da un Higuain in grande spolvero (4 gol nelle ultime due partite ufficiali) e da un ritrovato Hamsik (un gol, anche se non ufficiale, ed un assist), la banda Benitez ha sbancato il Manuzzi con grandissima autorevolezza e prolungato la striscia positiva alla vigilia di due gare fondamentali contro Juve, appunto e Lazio. La Juventus dal suo canto non vive il miglior momento della stagione e sembra essere afflitta da una strana ed inusuale sindrome di pareggi. Reduci da 3 pareggi nelle ultime 4 partite di campionato, 5 nelle ultime 6 se contiamo la Supercoppa e l'impegno europeo con l'Atletico, i bianconeri erano attesi nel post Doha da una prova di forza contro l'Inter allo Stadium. Dimostrazione di forza che è arrivata ma solo a metà: dopo un primo tempo brillantissimo, concluso solo sull'1-0, è seguito da un secondo tempo quasi da incubo, e l'1-1 finale parla di una Juve che non riesce a gestire il risultato in maniera adeguata, proprio come in Qatar.

Veniamo adesso alle ultime dai ritiri, le probabili formazioni e le scelte che i due allenatori hanno in mente per la gara di stasera.

18.50 Casa Napoli - Non dovrebbero esordire da titolari Ivan Strinic e Manolo Gabbiadini (clicca qui per rileggere la loro presentazione), i due nuovi acquisti del Napoli. In attacco Mertens sembra favorito, su De Guzman e sullo stesso Gabbiadini, per far parte del terzetto con Hamsik e Callejon dietro a Higuain. In difesa verso la conferma Britos a sinistra, con Maggio a destra e Koulibal ed Albiol al centro. In mezzo al campo Gargano dovrebbe far coppia con Lopez (in ballottaggio con Jorginho), ma Benitez dovrebbe confermare la coppia che si è comportata molto bene a Cesena.

18.40 Casa Juventus - Per provare a portare via punti da Napoli, Allegri si affida ai suoi migliori undici, di fatto i suoi "titolarissimi": Buffon tra i pali, davanti a lui difesa a quattro con Lichtsteiner ed Evra sulle fasce e la coppia centrale costituita da Bonucci e Chiellini. In mediana, ai lati di Pirlo agiranno Marchisio e Pogba, con Vidal a supporto delle punte Tevez e Llorente. Unico dubbio di formazione legato allo spagnolo che accompagnerà l'Apache in attacco, visto che Morata è apparso in ottima forma contro l'Inter e potrebbe essere più adatto al tipo di partita che la Juve dovrà condurre.

18.30 Probabili Formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Britos; David Lopez, Gargano; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain. All.: Benitez

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente. All.: Allegri

18.20 I due allenatori hanno parlato ieri nelle rispettive conferenze stampa, analizzando la sfida con i cronisti, il significato della gara e quali possono essere le armi in più della propria squadra. Rileggiamo le parole di Benitez ed Allegri.

18.10 Rafael Benitez, raggiante per il periodo positivo da cui viene la sua squadra, è intervenuto ieri verso ora di pranzo presso la sala conferenze del centro sportivo di CastelVolturno. Ecco le sue impressioni: "Domani abbiamo una gara importante e se si vincerà si parlerà di tante cose. Ma noi continuiamo a pensare una gara alla volta. Vogliamo vincere, consapevoli che di fronte c'è una squadra di massimo livello. Gestire le partite è fondamentale se vogliamo arrivare in alto. La squadra ha mostrato personalità, manca ancora qualcosa per puntare a vincere, ma abbiamo fatto dei passi avanti importanti. Sapevamo cosa fare a Cesena sin dall'inizio e poi una volta sbloccata abbiamo continuare per fare più gol. La maturità arriva col tempo, non certo in dieci giorni". S i passa nello specifico al campo, alla gara giocata. Dove il Napoli può impensierire la Juventus? "La Juventus è top in tutti i reparti, abbiamo parlato molte volte del fatturato e cosa significa avere una rosa di grande livello. Strinic piano piano si vedrà il suo livello fisico aumentare e sarà più facile schierarlo dall'inizio. Gabbiadini sta già giocando, ho parlato con lui sulla posizione che preferisce, ovvero al centro o a destra, ma lui può fare tutti i quattro ruoi ed abbiamo più scelte. Infine Hamsik è fondamentale per noi. Non era al suo livello, ora sta facendo bene ma è sempre stato un professionista al 100% ed ora sta facendo la differenza, ma può crescere ancora". Infine, gli viene chiesto in che modo pensa che la gara e la vittoria di Doha abbia influenzato e cambiato qualcosa all'interno del gruppo, e cosa ci sarà di diverso domani rispetto al Qatar: "Il San Paolo, deve essere la nostra arma in più. Aspettavano segnali dalla squadra, la squadra li ha dati ed ora loro devono fare la differenza in tutto il campionato. Si, è iniziata una nuova stagione, al 100%. I tifosi hanno fiducia nella squadra, si può guardare avanti con fiducia. Loro devono sognare lo scudetto, io devo avere equilibrio".

18.00 Massimiliano Allegri ha minimizzato i segnali di una mini-crisi, ripondendo ai cronisti prima sulla gara contro l'Inter: "Per quanto riguarda i problemi della Juventus, credo che la Juventus in questo momento problemi non ne abbia. La partita di martedì - io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto - è stata un'ottima partita, purtroppo abbiamo fatto quattro errori tecnici singoli e abbiamo compromesso una vittoria che avevamo in mano. Non scordiamoci che quando giochiamo le partite abbiamo sempre di fronte anche gli avversari e l'Inter tra l'altro è una squadra di ottimo valore, nonostante abbia 22 punti in classifica. Quindi domani, inna nzitutto, aspetteremo, vedremo. Poi il campionato è lungo, finisce il 31 maggio, nessuno aveva la presunzione, almeno io, non avevo la presunzione e non ho la presunzione di vincere il campionato con 10 giornate di anticipo. Mi piacerebbe ma non è così. Credo che questa cosa non esista in nessun campionato nel mondo, solo il Bayern, forse, può vincerlo 10 giornate avanti". Successivamente l'attenzione si è spostata sulla gara: "Per quanto riguarda la trasferta di Napoli, credo che la Juve non vinca a Napoli dal 30 settembre del 2000, magari domani potrebbere essere la volta buona. Non è semplice perchè vincere a Napoli non è mai semplice, ma abbiamo tutte le carte in regola e le qualità per farlo. Per quanto riguarda la partita di Doha, che indicazioni mi ha lasciato, che abbiamo creato molte palle gol, abbiamo concesso un po' di tiri in porta, cosa strana per noi, però le ultime palle gol dei primi 90 minuti le abbiamo avute noi, su corner e credo ce ne sia stata una clamorosa alla fine di Tevez con due appoggi laterali di Vidal e di Pereyra dove potevamo sfruttare meglio le occasioni e così non è andata. Cambiare no, non è che possiamo cambiare ogni settimana, passare a 3, a 4, a 5, a 2, a 4. La Juventus ha una sua fisionomia, abbiamo cambiato e cercheremo di portare avanti questo sistema di gioco".

17.50 I PRECEDENTI - Sono 136 i precedenti di Serie A tra Napoli e Juventus: 29 le vittorie partenopee, 61 quelle bianconere. Solo l’Inter ha battuto più volte (62) i campani nella massima serie. Prima del successo per 2-0 dello scorso marzo, il Napoli non batteva la Juventus da sei sfide di campionato. L’ultima vittoria della Juventus al San Paolo in Serie A è datata settembre 2000 (2-1); da allora, i bianconeri hanno racimolato appena due punti a Napoli. Gli azzurri hanno battuto 2-0 il Parma nell’ultima gara casalinga: in campionato non chiudono due gare di fila al San Paolo senza subire gol dall’ottobre 2013.

17.40 Sono ben 70 le sfide totali al San Paolo (10 di queste nell'approfondimento di ieri) tra Napoli e Juventus. Il risultato che si è verificato con maggior frequenza è il pareggio, che vanta 26 precedenti di cui due consecutivi: stagione 2012/2013 (1-1) e 2011/2012 (3-3). Pareggio anche per quanto riguarda i successi di entrambe le squadre, con 22 vittorie per parte. L’ultima partita, di stagione scorsa, si è con clusa con il risultato di 2-0 in favore del Napoli; che ha potuto gioire grazie alle reti di Callejón e Mertens. Il San Paolo si rivela come campo davvero ostico per i bianconeri, che non conquistano i tre punti in campania dalla stagione 2000/2001, quando Kovačević e Del Piero rimontarono la rete di Stellone (1-2). Ben 14 anni di digiuno per i campioni d’Italia, che vogliono sfatare questo tabù già questa domenica. Da allora le partite contro i partenopei sono sempre molto equilibrate: due delle ultime tre sono terminate in pareggio. Non tutti i pareggi, però, sono uguali. Tutti i tifosi ricordano il palpitante 3-3 del novembre 2011: sotto per 2-0 e poi ancora per 3-1 (aveva accorciato le distanze Matri) i bianconeri reagirono in modo veemente con Estigarribia e Pepe. Fu un pareggio di fondamentale importanza, perché convinse la squadra di tutto il suo valore e di come si potesse lottare per lo Scudetto.

17.30 La Juventus ha la miglior difesa esterna del campionato (3 gol subiti) e ha incassat o solo una rete nelle ultime quattro partite lontano dallo Stadium. Frenata della Juventus che, seppur imbattuta, ha vinto una sola delle ultime quattro uscite di campionato, questo dopo un ruolino di quattro successi di fila. Dopo 17 giornate, Il Napoli è la formazione che ha segnato più reti dall’interno dell’area di rigore (29, esclusi rigori), mentre la Juventus è quella che ne ha realizzate di più da fuori (10). Gli azzurri hanno segnato 17 gol nella mezz’ora finale di gioco, un primato nella Serie A in corso.

Nessuno degli attuali giocatori della Juventus ha segnato più di Giorgio Chiellini finora contro il Napoli in Serie A (tre gol). Cinque invece i gol di Marek Hamsik in campionato contro la Juventus – solo al Palermo ha segnato di più tra le attuali avversarie di Serie A. Carlos Tévez, capocannoniere del campionato, ha segnato cinque dei suoi 11 gol in trasferta; solo Alessandro Matri è andato meglio fuori casa finora (sei reti).