Diretta partita Roma - Lazio, risultati live di Serie A

Finisce 2-2 il derby all'Olimpico, con una formidabile ripresa della squadra di Garcia. Nel secondo tempo sembrava di guardare un'altra partita dove da un lato c'era una Lazio più spenta e passiva, dall'altra una Roma grintosa e pericolosa. Sono due prodezze di Francesco Totti a salvare la Roma dalla terza sconfitta stagionale, gol che certamente il capitano non dimenticherà e che ha voluto immortalare facendosi un selfie sotto la Sud come esultanza. La Lazio guadagna un buon punto, la Roma potrebbe tornare a -3 se la Juve vincesse.

90' + 2 Tentativo di Candreva dalla lunga distanza, facile la presa per De Sanctis.

4 minuti di recupero.

89' Salvataggio decisivo e miracoloso di De Sanctis su un tiro a colpo sicuro di Klose!

84' Rimane a terra il capitano dopo un brutto scontro, va a bordo campo molto sofferente.

80' Sostituzione nella Roma: esce Iturbe entra Destro.

75' Sostituzione nella Lazio: entra Cavanda per De Vrji.

73' Rimangono a terra doloranti Holebas e De Vrji dopo un brutto contatto.

72' Ammonizione per De Rossi, diffidato anche lui.

71' Occasione per la Roma con Strootman che calcia rasoterra, Marchetti para in due tempi.

65' Doppio cambio per la Lazio: entrano Onazi e Klose al posto di Djordjevic e Anderson.

64' GOOOOOOOLLLLL MERAVIGLIOSO DI FRANCESCO TOTTI CHE PORTA LA ROMA SUL 2-2 SALVANDO UN PALLONE CHE SEMBRAVA PERSO!

62' Splendida punizione calciata da Candreva, De Sanctis ci mette le mani e manda il pallone sulla traversa.

58' Lazio vicinissima al terzo gol con Mauri che va al tiro ma colpisce il palo!

53' Gran siluro di Iturbe indirizzato verso la porta biancoceleste, prodigiosa parata di Marchetti.

51' Giallo per Marchetti per perdita di tempo. Il portiere era diffidato.

48' GOOOOOOOOLLLLL! LA ROMA RIAPRE LA PARTITA CON TOTTI CHE VA A SEGNO SFRUTTANDO UN PERFETTO ASSIST DI STROOTMAN!

46' Tentativo insidioso di Djordjevic, De Sanctis riesce a bloccare il pallone.

È cominciato il secondo tempo!

Due cambi nella Roma: Ljajic per Florenzi, Strootman per Nainggolan.

La Roma sembrava aver iniziato con il piede giusto, deteneva il controllo sul possesso palla e sul campo. Sembrava attiva e reattiva, soprattutto nel recupero di ogni pallone perso. Ma la Lazio si riprende nemmeno dopo 15' di gioco, riesce ad arrivare più volte in area di rigore avversaria, grazie a ripartenze e contropiedi scaturiti da ingenui errori dei difensori giallorossi, e mostrarsi molto pericolosa. Al 24' Mauri sblocca la partita con un gran gol di piatto che spiazza De Sanctis. La Roma tenta di alzare il baricentro e pressare più alto, ma viene schiacciata dai biancocelesti che ora stanno giocando un primo tempo perfetto. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio con Felipe Anderson, che mostra ancora la sua forma ritrovata e che manda la Roma ancora più in tilt. Attacco giallorosso inesistente, difesa disattenta. Garcia dovrà gestire al meglio la situazione di svantaggio.

45' + 1 Velenosa conclusione di Djordjevic dal limite dell'area, De Santics blocca.

1 minuto di recupero.

43' Improbabile conclusione di Felipe Anderson dalla lunga distanza, pallone che termina in curva.

39' Giallo per Nainggolan per un brutto fallo ai danni di Mauri.

33' Occasione sprecata da Iturbe che calcia al volo un pallone troppo potente.

30' Tensione in campo dopo un fallo su Iturbe. Giallo per Mauri, Cana ed Itube.

28' GOOOOLLLL RADDOPPIO BIANCOCELESTE CON UN SINISTRI RASOTERRA DI FELIPE ANDERSON CHE VA DRITTO IN PORTA!

24' GOOOOLLLL! LAZIO IN VANTAGGIO CON MAURI CHE INSACCA IL PALLONE IN RETE DOPO UN CONTROPIEDE VELOCISSIMO!

19' Conclusione di Parolo dal limite dell'area, insidiosa la presa per De Sanctis che riesce a bloccare il pallone in due tempi.

17' La Roma orchestra uno schema su punizione con Totti e Pjanic, ma io loro tentativo viene bloccato dalla difesa biancoceleste.

11' Primo brivido del match con Candreva che recupera un pallone perso da Astori, penetra in area e va al tiro. Il pallone termina di poco sul fondo.

8' Roma su tutti i palloni, la Lazio mostra un atteggiamento un po' passivo.

4' Grande verticalizzazione per Iturbe che riceve e stoppa un buon pallone in area, ma Cana recupera e lo anticipa.

2' Ripartenza Lazio con Candreva che va al tiro rasoterra dal limite dell'area, il pallone termina di poco lateralmente la porta.

15.00 - Il match è appena cominciato!

14.55 - Tutto è pronto all'Olimpico per l'ingresso delle due squadre. Curve pienissime.

14.50 - Ecco l'XI ufficiale di Pioli:(4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Cana, Radu; Parolo, Biglia, Mauri; Candreva, Djordjevic, Felipe Anderson.

14.40 - Ecco la formazione ufficiale dei giallorossi: (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Manolas, Astori, Cholevas; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti, Iturbe.

14.30 - Queste le parole di Miralem Pjanic prima della partita: "Penso che questa partita sia importante, è un bell'avversario, è un derby, sono 3 punti in più che vogliamo. Quello è l'obiettivo principale, dobbiamo fare un favore ai tifosi e a noi" - sulla classifica - "Ci pensiamo, è normale, ma prima pensiamo a giocare bene. Poi vedremo quello che fanno gli altri dopo di noi. Vogliamo i 3 punti."

14.25 - Stefano Mauri, nell'intervista pre-match, ha ribadito l'importanza di questo derby e la voglia di vincerlo: "Tutti i derby sono particolari qui a Roma, ci teniamo tutti e la partita è importante. Vogliamo vincere la partita, siamo pronti. Sacrificio? Non di ruolo, ma tutti ci diamo una mano. Roma? La affrontiamo come le altre squadre, vogliamo fare bene."

14.20 - Ecco le parole di incoraggiamento di Seydou Keita dal suo account di Twitter per i suoi compagni di squadra. Il maestro giallorosso non ci sarà quest'oggi perchè impegnato in Coppa d'Africa: "Siete i migliori dimostratelo ancora una volta oggi pomeriggio in bocca al lupo. Forza Roma!"

14.15 - Intanto la curva Nord inizia a riempirsi di tifosi biancocelesti.



14.10 - I giallorossi hanno appena fatto il loro ingresso all'Olimpico.





Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Roma - Lazio, incontro valido per la 18° giornata di Serie A 2014-15. Un saluto da Erika Di Bello e da VAVEL ITALIA. Vi terremo in aggiornamento sulla partita in tempo reale. Calcio d’inizio alle ore 15.00, Stadio Olimpico di Roma. È arrivato il tanto atteso derby della capitale, le due squadre ci arrivano ricche di tensione e agonismo, entrambe con la voglia di aggiudicarsi il primato della capitale e soprattutto: la Lazio vorrebbe portare a casa 3 punti per avvicinarsi alla seconda in classifica, ossia i giallorossi che, dal canto loro, vogliono staccare sempre più dai biancocelesti e agganciare la Juve.

Roma-Lazio, è ormai noto, è uno dei match più belli, più attesi e più "agguerriti" del calcio, è il derby della capitale. Si gioca una partita con grande agonismo perché è cosi che vuole la storia di queste due squadre, che vogliono prevalersi l'una sull'altra e aggiudicarsi il primato della capitale. È cosi tra i giocatori e i membri delle squadre, ma anche e soprattutto fra i tifosi. La tensione che questa gara porta con sé può essere espressa in numeri, basti pensare che vi sono state 16 espulsioni negli ultimi 12 derby, sette nella Roma e nove nella Lazio. L'uomo derby è senza ombra di dubbio Francesco Totti. Il capitano ha giocato 39 derby con cui ha una particolare statistica, difatti è il giocatore più vincente e più perdente. Ha ottenuto infatti 13 vittorie e 15 sconfitte e segnato 9 reti con le quali risulta il miglior marcatore giallorosso.

La Roma di Garcia continua imperterrita la sua lotta contro la Juventus per arrivare in vetta alla classifica in ottica scudetto. Ci sta riuscendo bene, oscillando tra uno o tre punti di differenza ma mai raggiungendola a pari punti. Forse questo derby potrà essere la partita decisiva per agganciare i bianconeri impegnati in una difficile sfida contro il Napoli. I giallorossi hanno attualmente 39 punti ottenuti tra ben 12 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte, hanno tracciato un percorso straordinario fino a questo momento ma non ancora sufficiente per essere al primo posto.





I biancocelesti, dal canto loro, possono essere considerati una delle sorprese di questa stagione che si sta rivelando nettamente migliore di quella precedente che non permise loro nemmeno di qualificarsi in Europa League. La squadra di Pioli è attualmente terza in classifica a soli 9 punti di distacco dagli avversari giallorossi, ma potrebbero diventare 6 nel caso uscissero trionfanti dall'Olimpico. La Lazio ha infatti totalizzato 30 punti tra 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.





I giallorossi arrivano alla partita più attesa con una vittoria in tasca ottenuta nel match contro l'Udinese. La Roma ne è uscita trionfante per 1-0 grazie alla rete definita "fantasma" di Davide Astori. Il gol infatti è stato molto discusso e protestato perchè dopo il colpo di testa del difensore il pallone ha colpito la traversa per poi rimbalzare e terminare in rete. A distanza di una settimana sembrerebbe che la decisione dell'arbitro sia stata più che giusta: era gol.





I biancocelesti sono reduci da una schiacciante vittoria contro la Sampdoria (altra rivelazione della stagione) con il risultato netto di 3-0. Due reti sono arrivate nel primo tempo grazie a Parolo e Anderson, 3 minuti più tardi; ma è poi Djordjevic a chiudere il match con una rete al 66'. Non c'è partita tra le due squadre, basti pensare alla differenza abissale di tiri: 21 contro 2.



Nella Roma i giocatori più prolifici e di cui i biancocelesti dovranno fare molta attenzione sono Adem Ljajic,a quota 6 reti, e Mattia Destro (anche se molto incerta la sua presenza nel match), a quota 4. Il punto forte della Roma di Garcia è il suo centrocampo pieno di talenti, come Pjanic e Nainggolan che spiccano nella classifica dei migliori marcatori giallorossi ciascuno con 3 gol, alcuni anche pesanti come la punizione segnata da Pjanic al 90' contro il Parma, la sua doppietta rifilata all'Inter, o le reti decisive del Belga come quella contro il Genoa. Il miglior marcatore biancoceleste è Djordjevic con ben 7 reti segnate, seguito da Mauri a quota 6, Felipe Anderson a 4. A chiudere la classifica ci sono Lulic e Klose che anche con i loro 3 goal costituiscono dei pilastri per la loro squadra.

PRECEDENTI - Questo pomeriggio si giocherà il derby numero 141 in Serie A, ma anche essendo così numerosi, i derby sono sempre pieni di tensione e mai banali. I giallorossi hanno totalizzato più vittorie sugli avversari: 48 contro 36. Nella scorsa stagione la Roma trionfò sulla Lazio nella gara di andata grazie ad una rete di Balzaretti e un rigore trasformato da Ljajic. Nella gara di ritorno invece si assistette ad un misero 0-0. La Lazio non vince un derby da "ospite" da marzo 2012.



Nella sala stampa di Trigoria vi sono tante matite e davanti al tecnico Rudi Garcia vi è la scritta "Je suis Charlie". Proprio dagli avvenimenti accaduti a Parigi in questi giorni Garcia apre la sua conferenza: "Sono francese e sono in lutto. Dobbiamo essere tutti uniti in questo momento, per questo ho voluto regalare simbolicamente a tutti delle matite e ovviamente la società era con me. È stato un attacco non solo alla Francia, ma a tutta la libertà d'espressione. Questa libertà deve rimanere per tutta l'eternità. Noi facciamo in modo di divertire la gente, come i giornalisti di Charlie, per questo mi sento uno di loro" - tornando invece al calcio, Garcia non vuole parlare ancora una volta degli avvenimenti dello scorso match, ritendole cose puerili, ma pensa solo al derby imminente - "Faremo di tutto, anzi di più, per vincere. Ma dà solo tre punti, come le altre partite. Certamente, al 90' vogliamo essere primi, poi vedremo se solo per qualche ora o se, magari, per una settimana intera. Questo turno vedrà le prime 4 incrociarsi, è molto eccitante. Facciamo questo mestiere per vivere queste gare. Il nostro obiettivo è molto più alto che il derby in sé" - parlando poi della Lazio - "Rispetto allo scorso anno è una squadra differente, la classifica dice che ha fatto meglio. È aggressiva, infatti è la squadra che fa più falli, ma ha molta qualità e fa molti gol. La Roma arriva bene a questa partita. Possiamo andare in testa e questo ci dà grande carica. Ho dovuto frenare i ragazzi in allenamento, l'intensità la dobbiamo mettere domani alle 15, non prima" - sulla formazione - "Maicon sta bene, il suo ginocchio sta alla grande, potrebbe anche fare i 90', così come Totti. Ljajic sta bene, spero che sia così anche domani perché se così fosse vorrebbe dire che avrei tutta la rosa a disposizione. Preferisco una squadra più offensiva, sempre, ma non è detto che mettere tanti giocatori avanzati possa poi essere utile. Siamo secondi a un punto dalla prima e non abbiamo battuto solo le squadre che sono nella seconda parte della classifica. Questo risponde a tutto, ho totale fiducia nei miei. Qualunque squadra affrontiamo non è un problema, ho giocatori esperti, sono sereno".





Pioli, in conferenza stampa, ha dichiarato di credere fermamente nella sua squadra e crede che essa ce la possa fare a battere i giallorossi che, sì sono forti, ma hanno dei difetti: "Ieri abbiamo festeggiato la nostra società ed è stata una grande serata, ora vogliamo giocare un derby da Lazio. Non cambieremo la nostra mentalità e il nostro approccio. Abbiamo ancora dei difetti ma dovremo riuscire ad esaltare i nostri pregi, domani vogliamo fare la partita. Per battere la Roma serviranno qualità, talento, generosità: tutte caratteristiche che la nostra squadra ha. La Roma ha dei difetti che giocando al massimo proveremo a sfruttare. Come si vive la vigilia? E' dal primo giorno che i tifosi mi chiedono di vincere il derby. E' emozionante, è bello e sono felice di poterlo vivere con i miei giocatori e i tifosi. Ripeto, per vincere dovremo giocare da Lazio. Voglio mantenere il terzo posto e per farlo abbiamo preparato molto bene in settimana questa partita. Non gioco per il pari perchè la nostra mentalità è quella di vincere tutte le partite. Candreva? Sta molto bene ed è pronto a giocare. I nostri tifosi saranno al nostro fianco per incitarci. Domani all'Olimpico ci sarà un bel colpo d'occhio e sarà una grande sfida" - ecco come Pioli spera di vincere il derby - "Per battere la Roma dovremo giocare da squadra. La Roma non prende gol da quattro partite? Per batterla dovremo sacrificarci e lottare su ogni palla. Per vincere sfide così importanti serviranno prestazioni di qualità assoluta. Dovremo cercare di sbagliare il meno possibile dal punto di vista tecnico. La Roma mi cercò in passato? Questo non vuol dire che vivrò la sfida in un modo diverso. Sono concentrato nell'affrontare al meglio la partita di domani. Garcia sta facendo un ottimo lavoro anche se a livello tattico e tecnico non credo abbia portato qualcosa di nuovo. Comunque sta facendo un buon lavoro, questo è sotto gli occhi di tutti.Chi ha più da perdere domani? Tutte e due le squadre, non credo ci siano delle differenze."





Sarà l'arbitro di Schio Daniele Orsato a dirigere il match fra Roma e Lazio. Per lui sarà la seconda stracittadina della Capitale in campionato, terza contando anche la finale di Coppa Italia del 2013. L'ultimo precedente è proprio il match di ritorno della scorsa stagione che finì 0-0.

FORMAZIONE ROMA - Per il derby Garcia non potrà fare affidamento su 5 dei suoi giocatori: Castan e Balzaretti, ormai fuori da molto tempo e il loro rientro sembra essere lontano, in più mancheranno Keita e Gervinho, impegnati per la coppa d'Africa e Sanabria, partito per il Sudamericano under 20. Ljajic si è ripreso dalla contusione rimediata nel match contro l'Udinese, ma ci sono poche probabilità di vederlo titolare. Probabilmente vedremo qualche novità nello schieramento in campo con Pjanic che potrebbe essere schierato come finto attaccante, sostenuto dagli esterni Totti e Destro. A centrocampo dovremmo perciò vedere Strootman, ormai ripresosi alla grande, con Nainggolan e De Rossi, nel ruolo di regista. In difesa dovrebbero essere confermati Maicon ed Holebas, la coppia dei centrali sarà formata da Manolas ed Astori, a supporto di De Sanctis tra i pali

.



FORMAZIONE LAZIO - L'ottimismo in casa biancoceleste è un po' frenato dalle tante assenze a cui Pioli deve far fronte. Alla lunga lista che comprende Ciani, Ederson, Gentiletti, Braafheid e Gonzalez, si aggiunge anche Lulic. Potrebbe perciò verificarsi un cambio di modulo per la mancanza di un terzo centrocampista, perciò potremmo vedere un 4-2-3-1 con i soli Biglia e Parolo in mediana, in attacco Mauri, Anderson e Candreva insieme dal primo minuto; sul ruolo di punta vi è uno spareggio fra Djordjevic e Klose. In difesa De Vrij sarà ancora affiancato da Cana, sulle fasce ci saranno come sempre Basta e Radu.