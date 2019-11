Empoli - Inter, riparte la corsa nerazzurra al terzo posto

Cinque risultati utili consecutivi in campionato quest'anno in casa Inter non sono ancora riusciti a metterli in fila. Domani alle 18.00 ce ne sarà l'occasione. Un'occasione da non perdere per Mancini&co. che andranno in scena al Castellani di Empoli ed avranno la chance per scalare la classifica fino al 6° posto in attesa dei risultati del giorno dopo delle avversarie per il terzo posto. Empoli - Inter sarà infatti il primo anticipo dell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A.

Attualmente i nerazzurri distano 6 punti dalla terza piazza che porta ai preliminari di Champions League. A rendere molto difficile la scalata non è tanto la distanza effettiva dal terzo posto ma l'agguerrito gruppo di squadre che ne intralciano la via: Napoli, Lazio, Milan, Fiorentina (e forse le due genovesi) sono tutte in corsa per quel posto. Domani l'Inter può recuperare terreno quantomeno su partenopei e biancocelesti, impegnati nello scontro diretto domenica a mezzogiorno. Mentre Milan, Fiorentina, Sampdoria e Genoa hanno tutte impegni non impossibili.

Diverso l'obiettivo dell'Empoli che punta alla salvezza. La squadra di Sarri dista dalla zona rossa tre punti. Dopo un avvio interessante, i toscani, stanno vivendo un momento di flessione: la vittoria manca dal 23 Novembre (sono passate 6 gare dall'ultima tornata da tre punti), quando l'Empoli battè il Parma a domicilio 0-2. Da allora ben 5 pareggi consecutivi ed una sconfitta, settimana scorsa, di misura in casa della Samp (1-0 firmato Eder). Urge fare punti ma anche dare una mano all'attacco, che nelle ultime quattro ha segnato la miseria di una rete e che in casa è a secco addirittura da tre gare. Rimanendo al rendimento interno dell'Empoli spicca come la neo-promossa venga addirittura da tre 0-0 consecutivi. L'Inter viene invece - come suddetto - da quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi) e da due prove positive fuori casa (l'1-1 allo Juventus Stadium e lo 0-2 in casa del Chievo).

Probabili formazioni:

Passiamo alle formazioni. Mancini ritroverà due titolari come Kovacic e Ranocchia, entrambi di ritorno dalla squalifica. Tradizione vorrebbe che entrambi rientrino nella formazione titolare dall'inizio ma ciò non è scontato. La buona prova offerta infatti dalla linee Andreolli - Vidic dietro e Podolski - Palacio - Hernanes dietro Icardi, contro il Genoa, potrebbe far propendere Mancini verso la riproposizione del 4-2-3-1 adoperato contro Gasperini, con Kovacic e Ranocchia dalla panchina e Guarin confermato in mediana con Medel. Una conferma che varrebbe oro per il colombiano alla ricerca di stabilità nel pianeta Inter. Sulle fasce favoriti ancora una volta Campagnaro a destra e D'Ambrosio a sinistra (ancora out Jonathan, Nagatomo in Coppa d'Asia. Unica alternativa Dodò). Ancora panchina, quindi, oltre che per Kovacic (comunque in ballottaggio con Palacio, che giocherà in posizione da 10 per essere sgravato da compiti di copertura) e Ranocchia, anche per l'acquisto boom Xherdan Shaqiri, comunque pronto ad uno spezzone dalla panchina in vista di una potenziale titolarità in Coppa Italia, quando mercoledì l'Inter dovrà fare i conti con la Sampdoria (l'Empoli invece se la vedrà con la Roma martedì). Ai margini della rosa M'Vila (che non si allena da tre giorni e per il quale è vicina la rescissione) e Osvaldo, entrambi - come Mbaye, Khrin e qualche altro esubero - alla ricerca di sistemazione. Respinto invece il ricorso contro la squalifica di 3 giornate (+1) per Juan Jesus.

Questi i convocati interisiti per la gara di domani:

Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni;

Difensori: Andreolli, Campagnaro, Vidic, Dodò, Ranocchia, Mbaye, D'Ambrosio, Donkor;

Centrocampisti: Kovacic, Guarin, Kuzmanovic, Medel, Obi, Krhin, Hernanes;

Attaccanti: Palacio, Icardi, Podolski, Shaqiri, Bonazzoli

Pochi, pochissimi dubbi per l'Empoli che sabato ritroverà il suo capocannoniere: mr.Tonelli, difensore centrale di mestiere e 4 reti all'attivo in Campionato (il capocannoniere interista è invece Icardi con 10 reti) . Tornerà quindi in panchina Barba con Rugani che ritroverà il suo compagno di reparto. Sulle fasce invece defezione Mario Rui (squalificato) che lascerà spazio a Laurini. A sinistra ci sarà Hysaj. In mediana pronto il solito trio Croce - Valdifiori (5 assist all'attivo) - Vecino a supportare il terzetto d'attacco composto da Maccarone e due uomini fra Tavano (dopo aver scalzato Pucciarelli ed essere partito da titolare per 6 gare di fila ora Ciccio sembra di nuovo in calando), lo stesso Pucciarelli e Verdi. Unico indisponibile Guarente.

Curiosità:

- l'Empoli deve ancora segnare un gol da fuori area

- l'Inter deve ancora concedere un gol di testa

- l'Inter con 12 e l'Empoli con 10 (7 da angolo) sono le squadre con più gol segnati da calcio piazzato

- l'Inter con 33 e l'Empoli con 29 sono le squadre con meno gialli a carico del campionato, nonostante i 7 rossi complessivi

Conferenze stampa:

Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio Roberto Mancini non ha consegnato alla stampa alcun titolone. Lo jesino ha speso buoni giudizi sull'Empoli: "Buona squadra, ottimo allenatore, tanti giovani ma anche esperti" e confermato i dubbi di formazione :" Difesa anti-Genoa confermata domani? Domani vediamo. Unico dubbio? No, ne ho anche per uno dei quattro davanti". Sui singoli ha espresso la sua su Kovacic ("Per il talento che ha deve dare di più"), Hernanes ("Per me può giocare mezzala, mezzapunta, esterno, centrocampista. Adesso mi serve lì - dietro Icardi, n.d.r. - ma quando sarà al 100% potrà fare il centrale") e Shaqiri ("Non ha i 90 minuti nelle gambe ma si è allenato bene"). Si pensa poi agli esuberi: "M'Vila si sta allenando a parte, Osvaldo con il preparatore. Dispiace non dare spazio a chi vuole giocare. Si cercano soluzioni buone per loro". Laconico sull'imminente impegno di Coppa Italia "Pensiamo ad una partita alla volta: ora l'Empoli, poi Coppa Italia e poi Torino". Ci si interroga sul reale motivo di una potenziale panchina di Ranocchia: "Lui troppo buono? No, è un ragazzo per bene. Ci sta possa restare fuori". Sulle condizioni di Palacio: "Non deve essere dosato, è al 100%. Col tempo ci sta possa riposare. Noi alla ricerca di un altro centravanti? No, stiamo apposto così. Ne abbiamo tre ed altri adattabili". Infine, sulle speranze di terzo posto Mancini si esprime così: "La squadra ci crede e questo mi fa ben sperare. Credo nella rimonta attraverso il lavoro. Se non ci riusciremo sarà dipeso da noi."

Sarri si è dimostrato invece preoccupato della partita di domani:" E' il momento peggiore per affrontarli. La squadra si è rigenerata con l'avvento di Mancini. Noi veniamo da una sconfitta dopo sette gare da imbattuti, vero, come è vero che ne abbiamo vinta solo una . Dovremo scendere in campo con la voglia di crederci e provarci". Poi una critica al regolamento: "Non è giusto l'Empoli debba affrontare due volte l'Inter rafforzata: il mercato dovrebbe cominciare a fine girone d'andata. Saponara appena acquistato? Sono contento, è un bravissimo ragazzo ma pensiamo alla partita di domani."

Precedenti:

Nove gli Empoli - Inter giocati finora con 5 vittorie interiste (gli ultimi due risultati verificatisi), 2 pareggi e 2 vittorie toscane (nel 2005-06 l'ultima vittoria azzurra). 16 gol a 10 nei precedenti in Toscana in favore dell'Inter. 28 i precedenti totali, invece: 22 vittorie interiste, 3 pareggi e 3 vittorie empolesi cui l'ultima risale appunto alla famosa gara della stagione 2005-06 decisa da un clamoroso autogol di Materazzi. 56 gol a 19 il conto delle reti.

Arbitro:

Il direttore di gara sarà Doveri (63 gare in A e dal 2010 al massimo livello). Con querst'arbitro l'Inter non ha mai vinto nei tre precedenti (2 pari ed 1 sconfitta) ed ha subito ben tre rigori contro (e nessuno a favore) con lui a fischiare. 1 vittoria e 2 pareggi per l'Empoli invece con il fischietto di Volterra 1-0 il conto dei rigori con arbitro il suddetto.