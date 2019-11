Emergenza Lazio: dopo Anderson fuori anche De Vrij

Dopo il forfait di Felipe Anderson, in casa Lazio arriva la seconda tegola: De Vrij non ce la fa e sarà costretto a saltare la sfida con il Napoli. Questa la notizia a due giorni dal match di domenica. Lo staff medico laziale ha deciso di fermare l'olandese per cercare di risolvere una volta per tutte la sua fascite plantare. Emergenza piena, dunque, in difesa soprattutto come anche negli altri ruoli, con Pioli pronto a riproporre la linea arretrata vista nel derby dal momento dell'uscita dal campo di De Vrij: Bas ta e Cavanda saranno i due terzini, con Cana e Radu che saranno i due centrali. I due infortunati si aggiungeranno allo squalificato Marchetti, al suo posto ci sarà Berisha. Lazio sfortunatissima dunque, che nel giro di due giorni perde il pilastro difensivo ed il suo giocatore immagine delle ultime gare, Anderson: il brasiliano ha effettuato ieri in giornata dei pranzo dei controlli: dovrà restare ai box per almeno tre settimane a causa di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Pioli, a questo punto, potrebbe giocarsi la carta Keita largo a sinistra sulla linea dei trequartisti del 4-2-3-1. Le altre soluzioni portano il nome di Onazi e Cataldi in mediana: vedremo se Pioli opterà per una Lazio più propositiva con Mauri, Candreva e Keita, oppure i tre mediani in luogo dell'ex gioiello del Barcellona.