Higuain carico per la Lazio, il pipita vuole il terzo posto

Il conteggio è aperto ed è destinato ad aggiornarsi. Tre partite nella stagione scorsa hanno visto il Napoli di Benitez, e soprattutto di Gonzalo Higuain, fronteggiare la Lazio, ben sei i gol per l'ex Real Madrid. L'argentino di Brest ha un conto aperto con i laziali e domenica all'Olimpico ci sarà proprio Lazio - Napoli. Sfida decisiva, ma non definitiva, per quel terzo posto che significherebbe molto, quasi tutto, per Napoli e per il suo cannoniere principe.

L'argentino è felice di rimanere nel capoluogo partenopeo, come ha spesso ribadito, ma c'è una conditio sine qua non da rispettare. Proprio ieri pomeriggio, infatti, il fratello che gli fa anche da procuratore ha ribadito ad una trasmissione radiofonica partenopea la volontà del campione: "Gonzalo resta a Napoli, è felice, non pensa ad andare via. Ma senza Champions o terzo posto non sappiamo cosa succederà". Parole sincere, che non fanno cascare dalle nuvole tifosi e dirigenza, ma che mettono ancora più pressione sulla squadra e sulla società che per mantenere il suo gioiello avrà questa spada di Damocle sulla testa per tutto il girone di ritorno.

Terzo posto, dunque. Quel terzo posto che attualmente è occupato dalla Lazio di Stefano Pioli e che il Napoli è intento a raggiungere dopo la frenata brusca di domenica sera contro la Juventus. Lazio - Napoli significa molto allora, per le speranze dei partenopei di restare agganciati alla lotta per i preliminari di Champions e per non far scappare i biancocelesti.

I precedenti di Benitez e del pipita contro i laziali sono più che positivi, anche se era tutta un'altra Lazio. Nella scorsa sta gione, infatti, tre volte le due squadre si sono affrontate: due al San Paolo, una all'Olimpico. In campionato gli azzurri partenopei hanno portato a casa un doppio successo con il medesimo risultato: 4-2 all'Olimpico, così come poi nel ritorno a Fuorigrotta. La terza sfida, invece, si è giocata per i quarti di Finale di Coppa Italia. Sempre tra le mura amiche del San Paolo, il Napoli superò la Lazio di Reja per 1-0, proseguendo poi il cammino che l'avrebbe portato a vincere la Coppa a Maggio.

Il leitmotiv della sfida è fondamentalmente uno, ed uno soltanto: Gonzalo Higuain quando vede Lazio vede rosso. Sono ben 6 i gol del Pipita ex Real Madrid contro la squadra dell'aquila. Andiamo con ordine: nella prima sfida, quella dell'Olimpico del 2 dicembre scorso, Higuain rialzò il Napoli con una doppietta personale, che mise fine ad una minicrisi della squadra di Benitez, che era con la testa più all'Europa che alla Serie A; in ordine cronologico si passa ai quarti di finale di Coppa Italia: partita bloccata, il Napoli non riesce a concretizzare, complice la barriera umana formata dalla squadra di Reja. Ci vuole un lampo che arriva sul finale di gara: Higuain manda il Napoli in semifinale e verso la conquista della Coppa. L'ultima sfida tra le squadre, è quella di Aprile, quando sotto un caldo primaverile, al San Paolo, il Napoli conferma il suo terzo posto ed il vantaggio sulla Fiorentina: Higuain fa hattrick, segnando prima dal dischetto, poi sfruttando due orrori di Novaretti, prima di destro poi di sinistro.

El pipita spera di continuare la sua striscia positiva contro la Lazio, regalando al Napoli un successo che vorrebbe dire non solo i tre punti fondamentali nella rincorsa ai capitolini, ma anche una fetta di riconferma del suo attaccante principe per il prossimo anno. Ad maiora, Gonzalo.