Lazio, che tegola: fuori Mauri, De Vrij, Anderson e Marchetti

Non sembra finire il weekend di emergenza in casa Lazio. In vista della gara di domani contro il Napoli all'Olimpico, Pioli ha visto dare forfeit prima Felipe Anderson nell'allenamento di martedì, poi De Vrij nella giornata di ieri per la solita fascite plantare, ed infine, Stefano Mauri. Sì, anche il capitano non sarà convocato per la sfida di domani a causa di un affaticamento muscolare che non ha ancora smaltito del tutto. Emergenza totale quindi, per quella che dovrebbe essere una sfida molto importante in ottica terzo posto. "De Vrij e Mauri? Non saranno della partita, né l'uno né l'altro hanno recuperato i loro malanni. Ma saremo comunque pronti". Queste le parole a riguardo di Stefano Pioli che sembra pronto a rimboccarsi le maniche per la sfida di domani.

Ecco i suoi convocati:

PORTIERI: Berisha, Guerrieri, Strakosha;

DIFENSORI: Basta, Cana, Cavanda, Konko, Novaretti, Pereirinha, Radu;

CENTROCAMPISTI: Biglia, Cataldi, Ledesma, Onazi, Parolo, Candreva;

ATTACCANTI: Keita, Djordjevic, Klose, Tounkara.

Considerata anche la squalifica di Marchetti in porta, causa squalifica per somma di ammonizioni, Pioli dovrebbe lanciare la difesa che ha chiuso il derby di domenica scorsa contro la Roma: davanti a Berisha ci sarà Basta a destra, Cavanda a sinistra e Radu e Cana centrali. Biglia, Onazi e Parolo la diga a centrocampo con compiti di inserimento, mentre davanti scelte quasi obbligate con Keita e Candreva ai lati di Djordjevic.