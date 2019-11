Live Fiorentina - Atalanta in ottavi Coppa Italia

Dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze è tutto. Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi danno appuntamento a tra poco per la diretta testuale di Inter-Sampdoria (clicca qui per il live) con Vincenzo Esposito dallo stadio Meazza in San Siro. Le emozioni della Coppa Italia sono tutte con noi di Vavel! Non perdetele! Da parte mia, infine, un augurio di buon proseguimento di serata in nostra compagnia.

La Fiorentina si regala il quarto di finale con la Roma superando l'Atalanta di Colantuono per 3-1. Tutti i gol sono arrivati nella prima frazione di gioco (doppietta di Gomez e Cuadrado per i padroni di casa, Bianchi per gli ospiti). Nella ripresa dopo un inizio coraggioso dei bergamaschi, la Fiorentina è tornata a pressare alta e creare numerose occasioni da gol, senza però concretizzare. Gli ultimi venti minuti di gioco sono stati i peggiori della gara, con il risultato oramai in ghiaccio ed entrambe le squadre con la testa al campionato.

Diamanti ai microfoni Rai a fine gara: "Grande emozione tornare in campo in Italia. Ho fatto un quarto d'ora per riprendere fiducia, ritmo partita e forma, era un pò di tempo che non giocavo. Gomez è un campione, spero siano i primi due gol di una lunga serie".

96' FISCHIO FINALE DI VALERI! LA FIORENTINA SUPERA L'ATALANTA PER 3-1!!! TUTTE LE RETI NEL PRIMO TEMPO!

94' Altro brutto scontro tra Scaloni e Diamanti. Il neo acquisto viola ha la peggio, ma si rialza.

92' Brutto infortunio per Badelj: scontro a centrocampo con Bianchi che gli rovina, involontariamente, sul ginoccho sinistro.

4 minuti di recupero

90' MATI FERNANDEZ! CHE OCCASIONE! Diamanti serve Babacar sulla destra, il suo cross è perfetto per Mati che però di piatto sinistro mette alto sopra la traversa.

89' Ci prova ancora D'Alessandro, entrato ottimamente in partita, ma Vargas lo chiude e rinvia

87' Partita che si è lentamente spenta dopo la folata della Fiorentina a metà ripresa. L'Atalanta c'ha provato con il solito indomabile Bianchi, ma non è bastato.

85' Clamorosa leggerezza di Marcos Alonso: secondo fallo nel giro di tre minuti sempre sullo stesso D'Alessandro. Secondo giallo e rosso per il terzino viola.

83' BABACAR VICINO AL POKER! Grande dai e vai con Badelj che restituisce il pallone all'ex Modena che di sinistro ha lambito il palo alla destra di Avramov! Bella azione dei viola.

81' Fallo di Marcos Alonso su D'Alessandro in ripartenza: giallo per lo spagnolo

79' Fiorentina che torna in avanti con Marcos Alonso, che guadagna una rimessa laterale.

76' BIANCHI! Ci prova sempre Rolando Bianchi, ma il suo destro viene deviato in angolo.

Esce addirittura in barella Dramè, che ha sbattuto la testa sul terreno di gioco a seguito dello scontro con Cuadrado. Scontro del tutto fortuito, va detto.

Ecco il cambio: entra Diamanti, esce Cuadrado

73' Incredibile errore di Cuadrado. Prima salva il pallone con un gioco di prestigio sulla fascia, poi, una volta entrato in area di rigore, non serve Babacar solo davanti al portiere e l'azione sfuma. Dramè, nel frattempo, resta a terra stordito. Atalanta in 10

72' Atalanta pericolosa con un cross di D'alessandro deviato dalla difesa; Tatarusanu era fuori dalla portata del pallone ed un intervento di Richards ha evitato che Bianchi potesse calciare a porta sguarnita.

Standing ovation, ovviamente, per Mario Gomez, che dopo aver trascorso mesi difficili si lascia andare ad un sorriso distensorio.

Così com'è accaduto domenica a Verona, sta per uscire Mario Gomez per far posto a Babacar. Si scalda anche Alessandro Diamanti per Montella. Dalla parte opposta esce Spinazzola ed entrerà D'Alessandro.

67' Ammonito Papu Gomez per simulazione in area di rigore. Sembra spostarsi Savic al momento dell'intervento ritirando le gambe prima di incontrare quelle del difensore viola.

Cambio anche per Montella: esce Borja, un pò spento oggi, dentro Mati Fernandez

64' VARGAS! Che occasione! Solito sinistro potentissimo dell'esterno viola che però viene contrastato da Bellini in angolo.

63' Marcos alonso va via sulla sinistra e dopo essere entrato in area di rigore pennella per la testa di Cuadrado. Dramè anticipa di tetsa il colombiano prima che possa calciare a botta sicura

Secondo cambio nell'Atalanta: entra Rosseti, esce Boakye.

60' Sempre Fiorentina in pressione offensiva, prima Vargas cerca Gomez con un cross aereo, poi è Kurtic a volo di sinistro a provarci, ma libera Dramè

58' Continua il grande possesso palla della Fiorentina. L'Atalanta non riesce a pressare i portatori di palla di Montella, concedendo ancora troppo in fase difensiva.

56' GRANDE AZIONE DI RICHARDS! Interrompe prima la trama offensiva dell'Atalanta, poi rilancia l'azione con uno slalom personale prima di subire fallo da Baselli. Ammonito il centrocampista bergamasco.

54' Spettacolare discesa sulla sinistra di Vargas che infiamma il pubblico presente, ma il cross è però debole e permette a Biava di spazzare l'area.

52' Potenziale occasione per l'Atalanta: Boakye fronteggia la porta e parte in velocità; dopo aver seminato un paio di avversari serve Spinazzola sulla destra, ma il passaggio di ritorno del giovane bergamasco è strozzato e favorisce il recupero della difesa.

51' Boakye cerca Bianchi di testa, ma l'ex City è in fuorigioco.

49' Spunto personale di Borja Valero, ma appena in area lo spagnolo sbaglia il passaggio finale.

47' Atalanta in avanti, ma il passaggio di Baselli è intercettato da Borja Valero

PARTITI! FISCHIO DEL SIGNOR VALERI!

Cambio nell'Atalanta. Entra Biava al posto di Stendardo.

Ecco il video del contestatissimo fallo su Gomez in occasione del rigore del 2-0.

Spettacolare primo tempo al Franchi! La Fiorentina domina la prima frazione di gioco ed il risultato lo testimonia: 3-0 con doppietta di un redivivo Gomez ed un gol da calcio di rigore (inventato) di Cuadrado. L'Atalanta non risponde mai alle offensive viola, nonostante Baselli era andato vicino al bersaglio grosso sullo 0-0. Gomez, ma Alejandro, trequartista argentino dell'Atalanta, la risveglia sul finire di frazione con una serpentina che taglia in due la retroguardia toscana e grazie ad un perfetto assist per Bianchi, permette al compagno di accorciare le distanze. 3-1 per la squadra di Montella, che dovrà essere brava a non abbassare l'attenzione nella ripresa

Gomez ai microfoni della Rai: "Sono contento della doppietta. E' molto importante. Siamo una squadra, sono contento che sono venuti ad abbracciarmi. La città mi ha sempre sostenuto, spero di ripagarli".

FISCHIO FINALE DEL SIGNOR VALERI! SPETTACOLARE PRIMO TEMPO A FIRENZE!!! 3-1 PER I PADRONI DI CASA, DOPPIETTA DI GOMEZ E CUADRADO DAL DISCHETTO. NEL FINALE HA ACCORCIATO BIANCHI!

45' Punizione dalla trequarti per i viola. Vargas ci prova col sinistro, ma lo schema del peruviano viene intercettato dalla difesa bergamasca.

43' Fiorentina che dopo aver subito il 3-1 di Bianchi sembra voler gestire il pssesso palla in attesa dell'intervallo.

Slalom gigante del Papu tra le maglie viola. Una volta arrivato al limite dell'area l'argentino è intelligentissimo a fintare il tiro e servire perfettamente l'ex Reggina che non ha fallito con un tiro a giro sul secondo palo.

40' ROLANDO BIANCHIIIIIIIIIIIII!!! IL GOL DI BIANCHI!!! MA CHE AZIONE DI GOMEZ! 3-1!! E' ARRIVATA PRIMA DELL'INTERVALLO LA REAZIONE BERGAMASCA!

38' Atalanta che rifiata un pò dopo aver subito anche il terzo gol, ma la squadra di Colantuono è oramai spaesata e con la testa già all'intervallo. Vedremo se nella ripresa ci sarà una minima reazione d'orgoglio.

35' Pericolosissimo cross in area di rigore di Vargas, ma nessun compagno è pronto ad approfittarne.

Ecco nel frattempo l'esultanza di Mario Gomez dopo il gol del 3-0, secondo personale. Il panzer scaccia la crisi.

33' Ancora Fiorentina in possesso palla, Borja apre per Cuadrado, ma il suo passaggio è fuori misura per Richards

30' GOMEZ! Che occasione per l'Atalanta! Dalla mattonella "Del Piero" il Papu ha provato il tiro a giro di destro accentrandosi: palla di poco a lato.

Perfetto assist filtrante di Badelj per Gomez che scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Avramov chiude la gara al minuto 29. 3-0 Fiorentina meritato per quello che abbiamo visto finora.

28' GOMEZZZZZZZZZZZ!!! ANCORA MARIO GOMEZ!!!!! 3-0 FIORENTINA!

27' Fiammata improvvisa di Borja Valero (finora in ombra) che serve Mario Gomez in area di rigore. Fanno buona guardia Bellini e Dramè che fermano il tedesco.

25' Dopo un avvio perentorio, la squadra di Montella sembra rifiatare dando spazio alle offensive della Dea. Il cross dalla sinistra di Gomez, in questo caso, è però fuori misura. Sarà rimessa dal fondo per Tatarusanu

Atalanta che non riesce ad alzare il proprio baricentro sul terreno di gioco. Migliaccio e Baselli sono schacciati dalla pressione dei centrocampisti viola. Nel frattempo dopo un contrasto tra Richards e Migliaccio, Colantuono viene espulso per proteste nei confronti del signor Valeri.

21' Fiorentina straripante! Ancora Cuadrado dai 25 metri di destro. Para Avramov

20' Vargas prova a sfondare sulla sinistra, ma dopo aver evitato Scaloni si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Rimessa per Avramov

17' RICHARDS! Il terzino ex City vicino al terzo gol. Perfetto inserimento e dribbling portandosi la sfera sul sinistro, ma Avramov è riuscito ad intervenire sul pallone bloccandolo a terra.

16' Ancora Fiorentina in avanti. Dramè chiude su Gomez in fallo laterale.

14' Riparte l'Atalanta, il lancio di Scaloni a scavalcare la difesa era nelle intenzioni un passaggio per Bianchi ma si trasforma in un assist per l'uscita di Tatarusanu

Destro - sinistro della Fiorentina che in dieci minuti sembra aver già ipotecato la gara. Dopo il bellissimo gol di Gomez, c'ha pensato Cuadrado dal dischetto a raddoppiare per la squadra di Montella. Colantuono cerca di strigliare i suoi, ma la strada adesso è in salita.

JUANNNN CUAAAAAADRADOOOOOOOOOOO!!! 2-0 FIORENTINA!!! Avramov intuisce la direzione del tiro, ma non riesce ad intercettarlo!

Animi caldi in campo. I giocatori dell'Atalanta chiedono a Gomez di confessare all'arbitro Valeri che non era fallo (rigore INESISTENTE). Bellini tocca soltanto il pallone. Cuadrado sul dischetto.

10' RIGORE PER LA FIORENTINA! ATTERRATO ANCORA GOMEZ!

9' Molto ariosa la trama viola. La palla si sposta da sinistra verso destra, poi centralmente per Cuadrado. Destro del colombiano deviato in angolo.

8' Fiorentina che s'è insediata nella metà campo dell'Atalanta, che per ora non sembra reagire al gol dello svantaggio.

S'è girato perfettamente il tedesco tra tre avversari e dal limite dell'area di rigore ha fatto partire un fendente di destro che ha trafitto Avramov complice una deviazione di Bellini, ma che gol! Gran gol del centravanti tedesco!

6' GOMEEEEEZZZZZ!!!! IL GOL DI MARIOOOO GOMEEEEZZZZ !!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!!! 1-0 VIOLA

Ritmi altissimi al Franchi e già due clamorose occasioni da rete, una per parte!

4' RISPOSTA VIOLA! CHE PARTITA! CHE INIZIO! RICHARDS SPACCA LA DIFESA DELLA DEA SULLA DESTRA; METTE AL CENTRO PER GOMEZ CHE STOPPA E PROTEGGE LA SFERA PERFETTAMENTE, MA IL SUO SINISTRO E' CONTRASTATO DA STENDARDO!

3' BASELLI VICINO AL GOL DEL VANTAGGIO!!! Sulla respinta della difesa, il centrocampista atalantino s'è coordinato alla perfezione con il destro, ma il suo tiro ha soltanto lambito il palo alla sinistra di Tatarusanu

3' Prima offensiva bergamasca, Bianchi guadagna un angolo dalla destra. Savic ha deviato il pallone oltre la linea di fondo.

1' Fallo di Kurtic su Boakye a centrocampo. Primo richiamo di Valeri

VALERI FISCHIA L'INIZIO DEL MATCH! POSSESSO PALLA PER LA VIOLA!

Squadre che fanno il loro ingresso in campo, "scortati" dall'arbitro Valeri che a breve fischierà l'inizio del match!

17.55 Un'ultima istantanea dal Franchi prima che abbia inizio la gara. Siamo pronti a raccontarvi tutte le emozioni della gara!

17.50 Mentre le squadre sono rientrate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi, diamo uno sguardo anche al mercato, che tiene banco in questi giorni. Prosegue la trattativa tra il Chelsea e Cuadrado. L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, in giornata incontrerà i dirigenti del club inglese per sondare da vicino l'interesse della squadra di Mourinho per il suo assistito. Per il futuro del colombiano sono giorni frenetici. Lo Special One ha chiesto agli emissari di mercato dei Blues di dare l'assalto a Cuadrado e la missione è partita. Ora si attendono sviluppi su entrambi i fronti. Da una parte la Fiorentina non sembra intenzionata a cedere a gennaio il laterale e si aggrappa alla clausola rescissoria del giocatore. Dall'altra, invece, il club inglese ha già messo sul piatto una cifra importante, ma ancora lontana da quanto chiedono i Della Valle. Vi terremo aggiornati in settimana qualora ci fossero novità sulla trattativa.

17.45 Ecco riportato graficamente il quadro della situazione degli Ottavi di Finale di Coppa Italia, con gli appuntamenti da seguire in questi ultimi due giorni.

17.40 Esordio rimandato quindi per Alessandro "Alino" Diamanti. L'ex Bologna e Guangzhou partirà dalla panchina. Probabile però il suo ingresso a gara in corso. Firenze è pronta a riabbracciare il suo vecchio pupillo. Diamanti è pronto a riprendersi la città toscana dopo averla sedotta e poi abbandonata nel lontano 2003 quando disputò tre partite con l'allora Florentia Viola.

17.30 Montella sceglie dunque Mario Gomez e non Babacar. Due le possibili motivazioni alla base di questa scelta: la prima è di natura fisica; Babacar è appena rientrato dall'infortunio e, nonostante il gol decisivo a Verona contro il Chievo, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Secondo motivo potrebbe essere invece di natura psicologica: la gara di oggi potrebbe permettere a Gomez di sbloccarsi e sentirsi di nuovo protagonista davanti ai propri tifosi.

17.25 Colantuono preferisce Stendardo a Biava, confermando le nostre previsioni sul resto della formazione. Riposano sia Moralez che Denis, mentre vanno in campo Bianchi, Boakye e Gomez assieme. Più sorprese per Montella che preferisce Gonzalo Rodriguez a Marcos Alonso in difesa, mentre a centrocampo, fuori Pizarro e dentro Badelj che però, così come il cileno, dovrebbe agire davanti alla difesa. Tridente d'attacco con Cuadrado e Vargas ai lati di Mario Gomez.

17.20 Arriva anche la formazione ospite scelta da Colantuono. Meno sorprese rispetto all'undici viola, ecco l'undici: (4-3-1-2) Avramov; Scaloni, Stendardo, Bellini, Dramè; Spinazzola, Migliaccio, Baselli; Gomez A.; Boakye, Bianchi

17.17 Arriva l'ufficialità dell'undici scelto da Vincenzo Montella per la gara di stasera: poco turnover, e dentro sia Gomez che Cuadrado. Ecco l'undici completo: (4-3-3) Tatarusanu; Richards, Gonzalo Rodriguez, Savic, Pasqual; Kurtic, Badelj, Borja Valero; Cuadrado, Vargas, Gomez.

17.15 Si inizia ad affollare lo stadio Franchi. Anche se saranno poche le persone che assisteranno alla gara, la società viola s'è resa protagonista di una simpatica iniziativa: alla gara saranno presenti 6000 bambini (biglietti omaggio per le scuole). Peccato che la cornice meteorologica non sia delle migliori.

17.10 Cinque le partite fin qui disputate degli ottavi di Finale di Coppa Italia. All'appello mancano le partite odierne (oltre a questa in serata ci sarà Inter-Sampdoria), e Napoli-Udinese di domani sera. Cinque le squadre già qualificate agli ottavi di finale: quattro vittorie interne e una sola quella esterna, vediamo assieme quali sono:



Milan-Sassuolo 2-1 (dopo supplementari)

Parma-Cagliari 2-1

Torino-Lazio 1-3

Juventus-Verona 6-1

Roma-Empoli 2-1 (dopo supplementari)

17.00 Buonasera a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti da Andrea Bugno alla diretta testuale di Fiorentina - Atalanta, ottavo di finale di Coppa Italia. Fiorentina - Atalanta è il secondoo degli Ottavi di finale in programma questa settimana. Le due squadre arrivano all’appuntamento in buone condizioni, entrambe reduci da una vittoria in campionato. Montella convoca l'ultimo arrivato Diamanti, mentre Cuadrado nel mirino del Chelsea di Mourinho sul mercato, è in dubbio. Dall'altra parte Colantuono dovrebbe dare una chance al Papu Gomez, lasciando a riposo gli attaccanti Pinilla e Denis, autore del gol decisivo contro il Milan domenica a San Siro.

Fiorentina ed Atalanta arrivano alla gara di oggi con animi e stato di forma piuttosto simili. I toscani vengono da due vittorie di seguito in campionato, anche se non senza patemi d'animo (Palermo 4-3 e Chievo 1-2). L'Atalanta di Colantuono invece dopo i tre pareggi di fila (Palermo, Genoa e Chievo) ha sbancato l'ostico terreno del Meazza sponda rossonera grazie a Denis (1-0).

Primo turno eliminatorio per la Fiorentina di Vincenzo Montella. La squadra viola, che nella scorsa stagione è arrivata fino in fondo alla competizione senza però riuscire ad alzare il trofeo, entra di diritto dagli ottavi di finale. Già due, invece, i turni preliminari dell'Atalanta di Colantuono. Entrambe le volte, davanti al proprio pubblico, la squadra bergamasca ha sconfitto prima il Pisa, poi l'Avellino per 2-0. Cigarini e Spinazzola hanno eliminato i toscani, mentre una doppietta di Boakye ha asfaltato gli irpini.

Montella: "Rivoglio la Finale, ci teniamo"- L'obiettivo della Fiorentina è se possibile raggiungere nuovamente la finale di Tim cup come è avvenuto l'anno scorso. Una partita sulal crata non impossibile per la Fiorentina, ma Montella non si fida. "L'Atalanta è una squadra molto organizzata, ostica, la classica formazione italiana che riesce a farti giocare peggio delle tue possibilità- ha spiegato l'allenatore viola - Domenica scorsa hanno raggiunto un risultato prestigioso a Milano, quindi domani sera ci aspettiamo una gara ostica perchè vorranno fare bella figura e passare il turno come noi. Dal mio primo giorno in viola ho sempre visto una forte partecipazione di ragazzi e famiglie, inusuale per il calcio italiano. Quindi è una gioia ulteriore per noi, sappiamo che siamo molto seguiti dai ragazzi, anche grazie ai genitori ed è una cosa bella. Ultimo ricordo della Coppa Italia? Uno dei più brutti ricordi che ho a livello cal cistico, è stata una brutta serata anche aldilà del risultato sportivo, soprattutto per quanto visto fuori dal terreno di gioco. E’ una parentesi fortunatamente chiusa"

Colantuono: ''A Firenze per passare turno''- Sull'onda dell'entusiasmo suscitato dal successo sul Milan, Stefano Colantuono si prepara a sfidare la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia. La sua Atalanta è pronta per una nuova impresa, che però dovrebbe fare un ampio turnover: "Sarà l'occasione per dare minutaggio e vedere all'opera chi finora ha trovato meno spazio in campionato, ma sono sicuro che l'impegno non sarà snobbato. Ci teniamo a fare una buona prestazione e tutto quello che potremo fare per passare il turno, lo faremo. È logico che ci piacerebbe andare avanti anche se sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile"

Mario Gomez o non Mario Gomez? Questo il dilemma. Montella è alla costante ricerca di gol, soprattutto davanti al proprio pubblico e dai proprio attaccanti. Il dubbio è tra il tedesco ed ovviamente Babacar, che è reduce dal gol di Verona. Borja Valero e Pizarro dovrebbero giocare dal primo minuto; una chance anche a Micah Richards in difesa e tra i pali dovrebbe esserci Tatarusanu e non Rosati, neo arrivato. Tra i convocati figura anche Alessandro Diamanti, che potrebbe partire dal primo minuto a sorpresa. Montella opterà per il 3-5-1-1: Tatarusan come detto tra i pali, dietro a Savic, Richards e Alonso. Le corsie laterali saranno presidiate da Joaquin, in formissima, e Vargas, con Borja Valero, Pizarro e Kurtic sulla linea mediana. Diamanti, o Mati Fernandez in alternativa, agirà a supporto del terminale offensivo che verrà scelto soltanto ad inizio gara.

Fiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu; Richards, Savic, M.Alonso; Joaquin, Kurtic, Pizarro, Borja Valero, Vargas; Diamanti; Babacar. In panchina: Rosati, Lezzerini, Gon.Rodriguez, Basanta, Tomovic, Pasqual, Badelj, M.Fernandez, Cuadrado, M.Gomez, All.: Montella

Colantuono dal suo canto dovrebbe far riposare diversi giocatori in vista della gara di domenica prossima contro il Verona, autentico spareggio salvezza. Verrà concesso spazio e fiducia a chi ha giocato poco. Squalificato Benalouane, Spazio all’imprescindibile Moralez che dovrebbe agire largo sulla destra in un 4-4-2 per l' attacco sceglie l'attacco Bianchi-Boakye: davanti ad Avramov ecco Scaloni, Biava, Bellini e Dramè. A centrocampo Spinazzola, Baselli, Migliaccio e il Papu Gomez a supporto delle due punte. In attacco la coppia formata da Bianchi e Boakye, in procinto di lasciare Bergamo.

Atalanta (4-3-1-2): Avramov; Scaloni, Biava, Bellini, Dramè; Spinazzola, Baselli, Migliaccio, Gomez; Boakye, Bianchi. A disp: Sportiello, Frezzolini, Stendardo, Del Grosso, Zappacosta, Carmona, Cigarini, Grassi, Molina, D'Alessandro, Moralez, Rosseti. All: Colantuono

Arbitro: Valeri. Assistenti: La Rocca e Fiorito. Quarto uomo: Irrati

I precedenti ufficiali a Firenze tra Fiorentina e Atalanta sono 58: in bilancio 37 vittorie viola (ultima 2-0, nella serie A 2013/14), 13 pareggi (ultimo 2-2, nella serie A 2011/12) ed 8 successi nerazzurri (ultimo 1-0, nella serie A 1992/93). Viola vittoriosi 9 volte nelle ultime 10 gare interne di coppa: l'unico passo falso contro la Roma, 0-1 dopo tempi supplementari nell'edizione 2012/13. L'Atalanta ha vinto una sola delle ultime 6 trasferte di coppa, 1-0 a Cesena nell'edizione 2009/10; nel mezzo 5 sconfitte. Dirige Valeri di Roma: viola mai vittoriosi su 12 precedenti, con score di 9 pareggi e 3 sconfitte; nerazzurri che vantano 2 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte in 9 incroci ufficiali.