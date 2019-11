Lazio, arrivano Hoedt e Mauricio

Gran lavoro del DS Tare in chiave mercato. La Lazio si è mossa con largo anticipo, acquisendo le prestazioni del talentuoso difensore olandese classe '94 Wesley Hoedt. Ha lavorato sottotraccia il DS biancoceleste, riuscendo ad anticipare tutte le concorrenti e firmando il giovane difensore olandese. Infatti Hoedt, in scandenza di contratto con l'AZ Alkmaar, forse anche con lo zampino del connazionale De Vrij, ha deciso di firmare per la Lazio: queste le parole di Stefano De Martino ai microfoni di Lazio Style Radio: "Hoedt sarà disponibile ad indossare la maglia biancoceleste dal primo di luglio”, come conferma anche il Twitter della società biancoceleste: "Wesley Hoedt dal 1 luglio vestirà la maglia della Prima Squadra della Capitale!".

Hoedt è sembrato davvero entusiasta, queste le sue parole rilasciate a Lazio Style Radio: "Spero che luglio arrivi presto per cominciare a giocare, cercherò di guardare ogni partita della Lazio per inserirmi subito e spero che la Lazio si qualifichi in Champions League. Sono molto felice di aver firmato per la Lazio, mi sento davvero bene. Dalla prossima stagione sarò un giocatore della Lazio, spero di giocare bene e di dare sempre tutto per i miei compagni di squadra. Sono alto e forte fisicamente, devo ancora imparare molto dal punto di vista difensivo e in Italia spero di crescere tanto. Come numero di maglia mi piace molto il 4".

Ma non si ferma qui Igli Tare: Pioli, con ancora tanti giocatori in infermeria, aveva assoluta necessità di un difensore centrale, ed ecco arrivare dallo Sporting il brasiliano Mauricio. Maurício dos Santos Nascimento, meglio noto come Maurício, è un difensore centrale classe '88, fornito di una buona stazza fisica, ma il punto di forza è la velocità. Arriverà con la formula del prestito: sei mesi per valutare le sue prestazioni e decidere se acquistarlo a titolo definitivo. Questo il comunicato della Lazio: "La Lazio comunica di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento temporaneo del calciatore Mauricio Dos Santos Nascimento, proveniente dal Sporting Clube De Portugal. Il giocatore arriva con la formula del prestito, con diritto di riscatto"