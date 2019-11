Coppa Italia, Parma - Juventus le probabili formazioni

Questa sera scendono in campo Parma e Juventus per il secondo quarto di finale di Coppa Italia. In una partita che sulla carta ha davvero poco da dire, Donadoni ha chiesto ai suoi ragazzi di dare il 100%, dimostrando attaccamento quantomeno un forte attaccamento alla maglia. Allegri attuerà sicuramente un massiccio turnover, facendo rifiatare chi tanto ha speso in questo primo mese del 2015.

Parma - In una situzione davvero complicata, Donadoni prova a schierare una formazione compatta e quadrata, che faccia almeno sudare il passaggio del turno alla Juventus. Con Cassano che ha rescisso ed è in cerca di una nuova squadra, l'attacco sarà affidato a Pozzi e Palladino, con Varela e Rodriguez a riposo in vista del Milan. In mediana spazio a Nocerino, Galloppa e Mariga, con Rispoli e De Ceglie sulle corsie esterne. In difesa spazio a Mendes, Lucarelli e Paletta.

Parma (3-5-2): Mirante; Lucarelli, Paletta, Mendes; Rispoli, Nocerino, Galloppa, Mariga, De Ceglie; Palladino,Pozzi. Allenatore: Donadoni.

Juventus - Turnover in vista per mister Allegri. L'allenatore della Juve farà rifiatare chi tanto ha speso in questo mese di gennaio, mese fondamentale visto il vantaggio di 7 punti accumulato sulla Roma. In porta ci sarà Storari, con Caceres, Obgonna, Bonucci e Padoin a formare la linea difensiva. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Pirlo, assente domenica con il Chievo, Vidal, Marchisio e Pereyra a giocarsi i due posti rimanenti. In avanti spazio a Llorente con Pepe e Coman ai suoi fianchi.

Juventus (4-3-3): Storari; Lichsteiner, Bonucci, Ogbonna, Padoin; Vidal, Pirlo, Marchisio; Pepe, Llorente, Coman. Allenatore: Allegri.