Calciomercato Milan: Bocchetti ha firmato, Destro deciderà domani mattina

Dopo gli arrivi di Cerci e Suso a Milano arriva Salvatore Bocchetti. Ora è ufficiale. Il difensore si trasferisce in rossonero in prestito secco dallo Spartak Mosca fino al 30 giugno 2015. Questo il comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito della società rossonera: "AC Milan comunica di aver acquisito Salvatore Bocchetti in prestito fino al 30 giugno 2015 dallo Spartak Mosca". Il nuovo calciatore rossonero ha espresso al canale tematico Milan Channel tutta la sua felicità per la conclusione dell’operazione: "Sono emozionatissimo, il Milan è sempre stato il mio sogno. Ancora non riesco a realizzare, ma non c'è tempo, bisogna subito mettersi a lavorare. Riconquistare la maglia azzurra? Quelle sono cose che poi magari vengono in seguito, per il momento penso solo al Milan, a fare il bene di questa squadra. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura - ha continuato - Cercherò di dare il mio contributo ai miei compagni e al mister, vedremo sul campo. Per il momento ho parlato con il dottor Galliani, che mi ha fatto un in bocca al lupo. Ruolo? Io sono un centrale, ma per me non c'è nessun problema a giocare in altre posizioni - ha concluso - il mister farà le sue scelte e io cercherò di dare sempre il massimo da centrale o da terzino"

Situazione Destro - Mattia Destro è sempre più verso il Milan. La decisione finale è prevista per domani mattina, ma proviamo a fare un po' d'ordine. Oggi Adriano Galliani ha incontrato due volte Mattia, suo papà Flavio e il procuratore Vigorelli. Difficile che l'affare salti: Destro, in queste ultime settimane, ha sempre detto di voler i rossoneri. L'unico ostacolo è la modalità d'arrivo del giocatore: con un prestito con diritto, e non obbligo, di riscatto. Proprio questo sta facendo tentennare Destro , che invece preferirebbe lasciare Roma a titolo definitivo. Con li giallorossi l'accordo è siglato. "Destro deve riflettere. Se accetta di venire al Milan arriva con la formula del prestito e diritto di riscatto. Io non sono ottimista e nemmeno pessimista. Aspetto". Le visite mediche, inizialmente in programma per oggi, sembranno essere posticipate a domani. I rossoneri sono pronti a piazzare il colpo in attacco