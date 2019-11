Eto'o - Samp, matrimonio concluso

Come si dice oggigiorno, he's back, aihmè in inglese suona alla grande. Grande come Samuel Eto'o , il quale torna in Italia dopo 4 anni questa volta sponda Samp, dopo le esperienze in Russia ( non particolarmente intrigante ) e in Inghilterra.

Il 27 gennaio 2015 la Sampdoria comunica l'acquisto del calciatore che sottoscrive con il club blucerchiato un contratto fino al 30 giugno 2018 da 1,4 milioni di euro a stagione, più bonus legati a gol, assist e presenze e sceglie di indossare la maglia numero 99. Piccola curiosità: aveva già segnato a Marassi, in quel caso però contro la Samp.

Il presidente Ferrero, dopo la vendita di Gabbiadini, regala ai suoi tifosi un pezzo da novanta, un calciatore fantastico, dotato di grande velocità, tecnica, tiro, tutto insomma. Completezza pura. Certo non sarà più un ragazzino ( 10 Marzo 1981 ), ma come si dice, "la classe non è acqua".