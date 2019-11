Diretta Calciomercato in tutta l'ultima giornata di trattative

CLICCA QUI PER RILEGGERE TUTTE LE TRATTATIVE CONCLUSE!

Facciamo un attimo un riepilogo degli ultimi affari: Bologna, saltato trasferimento di Improta al Carpi

Lecce arrivano Gustavo e Zerili

Osuji passa dal Modena al Varese

Assou-Ekotto ha rescisso con il Tottenham

23:00 E' FINITA QUESTA SESSIONE DI CALCIO MERCATO

22:59 Come non detto salta l'affare Troianello

22:58 Ultimi tentativi disperati del West Ham per Adebayor anche se è complicatissima

22:54 Troianiello alla Pro Vercelli

22:50 Mancini ha detto no per Cassano all'Inter

22:45 Salta definitivamente l'affare Bergessio-Sampdoria per colpa di Ederson che doveva esser la contropartita

22:34 Tom Ince va in prestito al Derby County

22:32 Esodo Parma, se ne va via anche Acquah alla Sampdoria

22:24 il Cagliari prova a prendere Pedro Mendes del Parma

22:12 Ufficiaile: Munoz da Palermo va alla Sampdoria. Il Palermo sul proprio sito ufficiale ha rilasciato il seguente un comunicato: "L'U.S. Città di Palermo comunica di avere ceduto Ezequiel Muñoz alla Sampdoria. Il difensore argentino si trasferisce al club blucerchiato con la formula del prestito secco"

22:10Ederson non ha ancora accettato la Sampdoria, e questo blocca il passaggio di Bergessio alla Lazio.

22:00 l West Ham, cedendo Carlton Cole, richiama Zarate dal prestito al QPR per evitare di rimanere scoperto in attacco, visto che Adebayor non è destinato a muoversi. Come parziale risarcimento, il QPR prende, sempre in prestito, Jarvis dal West Ham.

21:54 Doppio colpo per West Brom che ha praticamente chiuso sia per Fletcher dallo United che per Carlton Cole dal West Ham

21:50 Ora è ufficiale, Nicola Pozzi arriva al Chievo Verona, come si legge da una nota apparsa sul sito web: "L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Parma F.C. le prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Pozzi con la formula del prestito con diritto di riscatto".

21:46 A Catania arriva Del Prete, contratto di due anni e mezzo

21:27Spolli, argentino del Catania arriva alla corte di Garcia Contratto depositato, 1,5 milioni di euro per il prestito ed 1,5 per il riscatto.

21:25 Serafino lascia l'Argentina, il Boca, e torna in Italia, precisamente a Torino, sponda granata ha firmato fino a giugno. Si aggregherà alla Primavera per il momento.

21:16 Pazzini non si dovrebbe muovere dal Milan, resterà fino a Giugno, quando andrà in scadenza di contratto.

21:06 Salah in prestito alla FIorentina, fino al giugno 2015 con stipendio pagato dal Chelsea. Possibilità di prolungarlo fino all'estate 2016 al costo di un milione, ma con ingaggio a carico della Fiorentina.

21:05 Fletcher vicinissimo al West Brom: il giocatore dello United sembra convinto dal progetto di Pulis

20:55 Lennon a un passo dall'Everton, vicinissimo alla firma. I bookmakers hanno sospeso le scommesse sul trasferimento del giocatore del Tottenham, che si muoverebbe in prestito.

20:53 Djuricic al southampton

20:51 Faraoni va al Perugia, prestito dall'Udinese

20:47 Il Napoli acquista Francis Obeng dal Santarcangelo. Operazione strategica: il mediano, infatti, è stato preso al fine di occupare la casella di extracomunitario che altrimenti sarebbe stata sprecata.

20:46 Munoz alla samp, operazione chiusa su un prestito di 6 mesi

20:42 Everton Ribeiro, trequartista brasiliano di enorme talento, che era stato cercato anche da Manchester United e Monaco, ha firmato con l'Al Ahli, club del Qatar. Il giocatore proviene dal Cruzeiro e ha già firmato.

20:35 Lee Chung-Young dal Bolton al Crystal Palace

20:29 Rabusic va in prestito al Crotone. Il cartellino è di proprietà dell'Hellas Verona

20:25 L'Aston Villa continua a insistere con il Liverpool per arrivare a Rickie Lambert, che però non dovrebbe muoversi nonostante i tentativi finali

20:22 Notizie da Parma: Felipe rescinde il contratto e Nicola Pozzi , dopo sole 3 presenze in questa stagione per un totale di soli 34 minuti, e approda alla corte di Maran al Chievo Verona

20:15 Trattativa Bergessio- Lazio in direttura d'arrivo

20:12 Salah-Fiorentina dettagli sistemati, a breve l' ufficialità

20:03 Notizia dall'Inghilterra: Al Manchester United arriva Dayot Upamecano, giovanissimo, ha soli 16 anni centrale di difesa, arriva per mezzo milione dal Valenciennes, prezzo che potrebbe raddoppiare a seconda degli obiettivi

19.49 - I dettagli di Santon all'Inter: obbligo di ricatto fissato a 3,7 milioni, scatta se gioca 10 partite

19.48 - Si continua a trattare per Ilicic al Torino

19.46 - UFFICIALE Spolli alla Roma: 1,5 per il prestito oneroso più altri 1,5 per il riscatto dopo un numero di presenze.

19.45 - Cuadrado è un nuovo giocatore del Chelsea, e lo si sapeva. Non si conoscevano i termini del contratto, eccoli. Il giocatore colombiano arriva dalla Fiorentina dopo aver messo la firma su un contratto di 4 anni e mezzo. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale del club inglese. Ecco le prime parole dell'ex viola: "Sono molto felice di poter avere questa opportunità. Questo è un grande club e sono contento di giocare nel Chelsea e di sapere che l'allenatore crede in me".

19.44 - Le prime parole di Borriello da giocatore del Genoa

19.43 - Benedetti dal cagliari al Bari

19.42 - L'Hull aveva l'accordo con la Lokomotiv Mosca per N'Doye. Il giocatore sarebbe arrivato per 1,5 milioni, ma non è stato trovato l'accordo con il giocatore, che quindi potrebbe arrivare quest'estate a scadenza di contratto.

19.40 - Soumah, attaccante classe 1996 della Primavera della Juventus, ha firmato con il Cesena per il trasferimento in prestito.

19.40 - Cuadrado - Chelsea: primo scatto!

19.37 - Samuel Eto'o e Mihajlovic, un rapporto iniziato con il piede sbagliato. Il camerunese si è rifiutato di prendere parte alla sessione pomeridiana di allenamento. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie il tecnico serbo. Ecco le sue parole a Gazzetta.it: "La lite con Eto'o non c'è stata, per il semplice motivo che per litigare bisogna essere in due. E lui invece ha fatto tutto da solo. Io dopo l'allenamento del mattino non l'ho più visto e tantomeno ci ho parlato. Perché sia andato via non lo so, né so adesso cosa intenda fare ora la società. Di certo c'è solo che il giocatore non mi ha dato alcuna spiegazione: la considero una grave mancanza di rispetto nei confronti miei e del resto della squadra. Questa è l'unica verità di oggi: il resto, da qualsiasi parte esca, sono fantasie"

19.35 - Ufficiale il passaggio di Spinazzola al Vicenza

19.33 - Cesena-El Hamdaoui prestito secco.

19.32 - Spolli è della Roma! Garcia avrà il quarto difensore centrale

19.30 - Potrebbe essere il Milan alla fine a spuntarla per Susic

19.29 - Barry Bannan va dal Palace in prestito al Bolton

19.27 - Il Torino può chiudere per Francesco Serafino del Boca. Il Napoli sembrava interessato, novità a breve

19.25 - Questione Jacopo Dezi. Il centrocampista è nel mirino di Vicenza, Avellino e Trapani ma il Crotone - che detiene il cartellino insieme al Napoli - fa resistenza e non vorrebbe cederlo gratis per sei mesi. Si lavora comunque al prestito perché il Crotone manterrebbe la compartecipazione e poi potrebbe monetizzare in estate

19.23 Il noto agente Fifa Massimo Briaschi, procuratore tra gli altri di Christian Maggio, ha parlato ai microfoni di TMW presso le stanze dell'Ata Hotel Executive di Milano: "La squadra che ha fatto degli ottimi innesti è l'Inter. Hanno preso giocatori importanti per l'obiettivo che ha la società. Brozovic? Mi convince il suo acquisto. Hanno presto tutti giocatori di grande livello. L'Inter può diventare una delle protagoniste da qui in avanti. L'attacco del Genoa? Non mi aspettavo le cessioni di Pinilla e Matri. Questo cambio è strano ma il presidente ha abituato i tifosi del Genoa a questi cambi di giocatori. Sampdoria? Sono forti, la partita di ieri è stato un incidente di percorso e basta. Col mercato si è rinforzata. Arriverà sicuramente tra le prime sei. Maggio? C'è stato solo un sondaggio da parte della Fiorentina".

19.22 - Lodeiro va al Boca, lascia il Corinthians

19.22 - Accordo Fiorentina - Chelsea per Salah: questa volta sembra definitivo. Superati quindi i problemi relativi ad alcuni dettagli contrattuali

19.21 - Il Celtic potrebbe prendere da subito Mackay-Steven dal Dundee United, il trequartista è già stato bloccato per giugno ma potrebbe anticipare l'arrivo.

19.20 - Parma, saltato l'acquisto di Livaja

19.19 - QPR tra Osvaldo e Carlton Cole, su quest'ultimo ci sarebbe anche il West Brom che è scatenato

19.15 - Rosi passa dal Genoa alla Fiorentina in prestito secco.

19.13 - Il QPR all'assalto di Pablo Daniel Osvaldo. I londinesi sono in pressing, la formazione di Harry Redknapp prepara l'offerta con una maxi cifra alla firma per la punta.

19.11 - Rispoli è un nuovo giocatore del Palermo. I dettagli dell'operazione: Prestito con diritto di riscatto dal Parma. Un nuovo rinforzo per Iachini, ecco Rispoli.

19.09 - Ci sono ancora sviluppi per quanto riguarda il mercato del Genoa. Armero ed il Milan sono ancora in bilico, con Antonini che aspetta il Chievo, nel frattempo i rossoblù hanno preso Bergdich

19.07 - Mario Santana riparte dal Frosinone. L'esterno offensivo classe 1981 saluta così il Genoa, club nel quale ormai era finito ai margini del progetto

19.06 - Djuricic passa in prestito dal Benfica al Southampton. Il trequartista serbo aveva disputato la prima parte di stagione nel Mainz.

19.03 - Scambio Dorrans-Olsson tra West Brom e Norwich: Pulis risolve il problema del terzino sinistro.

19.02 - In corso l'incontro tra Inter e Porto per Rolando: c'è la volontà di sbloccare la trattativa alle migliori condizioni per l'Inter.

19.00 La Fiorentina ha preso Rosi!

19.00 - Dopo Antonelli, il Genoa pensa alla cessione di Antonini: c'è il Chievo!

QUATTRO ORE AL TERMINE DEL CALCIOMERCATO! MILAN, ROMA, INTER ANCORA ALLA RICERCA DELL'ULTIMO COLPO! CASSANO ANCORA LIBERO, DOVE ANDRA?

18.58 - Rodney Strasser passa al Livorno

18.57 - La Juventus piazza un colpo in prospettiva. In queste ultime ore di mercato si regala Filipe, difensore classe 1997 di proprietà del Gremio. Talentuoso e futuribile

18.57 - Premier League: Aaron Lennon vicinissimo all'Everton. I Toffees hanno sorpassato la concorrenza dello Stoke e potrebbero chiudere a breve per l'ala del Tottenham.

18.56 - Fiorentina, dopo aver provato per Maggio dal Napoli, spunta un nuovo nome per la fascia: è Rosi del Genoa

18.54 - Hummels non lascerà il Dortmund in queste ore, anche se dovesse arrivare l'offerta dello United. Se ne riparla in estate.

18.53 - Marino su Baselli: "Confermo che Percassi ha deciso di bloccare tutti i nostri pezzi pregiati, compreso il ragazzo. Comunque Baselli è stato molto corteggiato, non solo dal Milan". A 'Gazzetta.it Pierpaolo Marino ha poi ammesso di aver avuto un incontro con l'amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani: "Ci siamo incontrati con il Presidente, ma abbiamo rinviato ogni discorso alla prossima occasione. C'è buon rapporto con il Milan".

18.53 - L'altra veronese, il Verona, sta parlando con il Livorno di Galabinov per affiancarlo in attacco a Luca Toni

18.52 - Il Chievo è prossimo ad ufficializzare l'arrivo a Verona di Pozzi

18.50 - Situazione Ings piuttosto definitiva: contratto in scadenza a Giugno, da svincolato potrebbe (e vorrebbe) andare al Liverpool, liberando tra l'altro Lambert che se ne andrebbe. La Real Sociedad continua a provarci ma sbatte contro una porta praticamente chiusa, il destino sembra già scritto

18.49 - Anche il Cesena pensa a Lodi dal Parma. La smobilitazione dei ducali non finisce!

18.48 - Il Frosinone ha infatti perfezionato in questi minuti l'acquisto di Arturo Lupoli dal Varese, comunicando il buon esito della trattativa attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: "La società Frosinone Calcio comunica, dalla sede del calciomercato di Milano, che in questo momento è stato perfezionato il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Arturo Lupoli dal Varese. L’attaccante verrà presentato domani, martedì 3 febbraio alle 18, presso la sala stampa dello stadio Comunale".

18.47 - Il Parma prende Feddal dal Palermo. Ecco il comunicato: "L'U.S. Città di Palermo comunica di aver terminato il contratto di prestito che legava Zouhair Feddal al club rosanero. Il giocatore marocchino torna dunque al Parma"

18.46 - Wilfried Zaha torna a casa: il calciatore torna al Crystal Palace a titolo definitivo.

18.44 - Affare praticamente concluso tra Munoz e la Sampdoria: giocatore a Genova per le firme! A breve l'ufficialità

18.42 - Matteo Ardemagni attaccante di proprietà dell’Atalanta, ha lasciato lo Spezia per trasferisi al Perugia, a titolo temporaneo. Una freccia importante per l’attacco di Camplone

18.41 - Genoa, preso il marocchino Zakarya Bergdic, giocatore del Real Valladolid. Il classe 1989 vestirà la maglia rossoblu: terzino sinistro, pronto a prendere il posto del partente Antonelli.

18.39 - Ufficiale l'acquisto di Schuerrle per il Wolfsburg. Ecco il tweet della squdara tedesca.

18.38 - Michele Somma saluta la Roma, per lui adesso inizia la nuova avventura con l'Empoli. Il difensore classe 1995 saluta il club giallorosso per trasferisci alla corte di Sarri con la formula del prestito con diritto di riscatto

18.36 - Sempre Inter protagonista: si continua a trattare Rolando, mentre Diarra si allontana

18.34 - L'Inter chiude per gli arrivi a parametro zero di Josè Correa, Thilo Kehres e Italo Santos, tutti classe 1996. Il primo, attaccante, arriva dallo Sporting Lisbona, il secondo, mediano perfetto per giocare davanti alla difesa, dallo Schalke 04, mentre Santos, difensore centrale brasiliano, è stato acquistato dopo l'esperienza al Vasco Da Gama. Tre ragazzi per il futuro

18.32 - Kara Mbodji non si muove dal Genk, almeno per ora. Il West Ham aveva proposto 5 milioni di sterline per provare a portarlo ad Upton Park.

18.31 - Ufficializzato anche il trasferimento di Rispoli al Palermo

18.29 - CLAMOROSA INDISCREZIONE! L'EMPOLI STAREBBE PROVANDO A PRENDERE PAZZINI DAL MILAN!

18.25 - Darren Fletcher era stato cercato da diverse squadre, ma alla fine dovrebbe rimanere allo United fino a fine stagione, per poi andarsene da Free Agent.

18.22 - Notizia da oltreoceano: Tim Cahill non rinnoverà il contratto con i New York Red Bull.

18.20 - Situazione Armero: andrà a Genova se Gasperini gli dirà chiaramente che lo vuole per rinforzare la squadra.

18.20 - Salah sempre più vicino, siamo allo scambio di contratti. Intanto la Fiorentina pensa sempre a Montoya.

18.20 - Diarra non è un obiettivo dell'Inter, mentre Rolando sembra sempre più fattibile.

18.19 - Arriva anche l'ufficialità della firma di Schurrle con il Wolfsburg dal Chelsea. Ora manca solo la firma di Salah per completare il domino.

18.15 - Confermato anche il trasferimento di Somma: prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, dalla Roma all'Empoli.

18.14 - Confermata l'operazione che porta Rispoli dal Parma al Palermo: insieme a lui, potrebbe arrivare anche Bruno Uvini dal Napoli.

18.03 - Tre minuti fa il "gong" del mercato in Germania. Ancora tutto tace sul fronte Schurrle, non è ancora arrivata alcuna ufficialità, ma dovrebbe essere stato depositato il contratto.

17.59 - Vicinissima alla conclusione la trattativa che porterebbe Munoz alla Sampdoria fino a giugno, quando poi, da svincolato, dovrebbe andare al Milan.

17.57 - Il Manchester United ha ceduto allo Sheffield Wednesday il terzino Vermijl. Tre anni e mezzo di contratto per lui.

17.53 - Il Cagliari cede in prestito al Varese Alessandro Capello fino al termine della stagione.

17.45 - L'Everton balza in testa alla corsa per Aaron Lennon, in vantaggio anche sullo Stoke City.

17.40 - Il Tottenham ha di fatto preso Dele Alli, 18enne prelevato dal MK Dons per circa 5 milioni di euro.

17.39 - Diakitè, telenovela continua: sembrava dovesse andare al Sassuolo, ma ora lo cerca anche il Catania.

17.36 - Bonazzoli è un giocatore della Sampdoria: acquistato dai blucerchiati per 5 milioni circa, rimarrà in prestito all'Inter fino a fine stagione. Successivamente i nerazzurri avranno un diritto di recompra intorno ai 10 milioni di Euro.

17.35 - Ufficiale il passaggio di Marco Borriello al Genoa, a titolo definitivo.

17.33 - La coppia d'attacco del Blackburn, composta da Rhodes e Gestede, faceva gola a molte squadre di Premier League, ma per il momento pare che non si muoveranno.

17.25 - Asse caldissimo quello tra Tottenham e West Ham: si sta organizzando un'operazione per portare ad Upton Park Kaboul e Adebayor. Potrebbe rientrare nell'operazione anche Winston Reid, che potrebbe fare il percorso inverso.

17.18 - West Bromwich scatenato, Tony Pulis vuole regalare diversi nuovi giocatori ai suoi tifosi. Si parte dallo scambio tra Martin Olsson e Dorrans con il Norwich, passando dalle idee Carlton Cole e Darren Fletcher.

17.13 - Due certezze dal mercato della Premier League: sia Gomis che Schneiderlin non si muoveranno. L'attaccante era stato cercato dal West Ham, ma sul suo profilo Twitter ha comunicato che non vorrà muoversi. Il mediano dei Saints invece è stato cercato dall'Arsenal, ma l'operazione non si farà ora.

17.11 - Spolli è praticamente un giocatore della Roma: 1 milione per il prestito oneroso e 1 milione per il riscatto. Si cerca l'accordo col giocatore ma non dovrebbero esserci problemi.

17.08 - Come già anticipato nei giorni scorsi, la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Daniele Rugani, riscattando l'altra metà del cartellino che era di proprietà dell'Empoli. Il giocatore rimarrà comunque in prestito in toscana fino a Giugno, prima di approdare a Torino per la prossima stagione.

17.05 - Il Napoli dovrebbe cedere Radosevic in prestito al Rijeka.

17.04 - Cuadrado ha firmato con il Chelsea! A questo punto dovrebbe sbloccarsi tutto l'intreccio.

17.02 - Il West Bromwich avrebbe dato l'ok per la cessione di Ideye Brown all'Al Gharafa. Amore mai sbocciato quello tra i Baggies e l'attaccante nigeriano.

17.02 - Il Catania ha ceduto Edgar Cani al Leeds.

17.00 - Aleksandr Hleb, ex asso dell'Arsenal e del Barcellona, ha risolto il contratto che lo legava al Konyaspor ed è tutt'ora svincolato.

16.59 - Saltata definitivamente l'idea di portare Ledesma all'Inter. Si torna su Lassana Diarra, anche se resta complicato.

16.58 - La Roma si butta d'improvviso su Spolli! Sembra che la trattativa sia già in fase avanzata.

16.55 - Vicinissima a sbloccarsi la tripla trattativa che porterebbe Schurrle al Wolfsburg, Cuadrado al Chelsea e Salah alla Fiorentina. Si attendono solo le ufficialità, si sta lavorando ai dettagli.

16.43 - La Fiorentina sta provando a chiudere per Montoya. L'esterno era stato cercato anche dalla Juventus a inizio mese. A questo punto, potrebbe partire Richards, destinazione Inter.

16.42 - Sempre a proposito di Roma, l'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni per Kaboul è stata respinta dal Tottenham.

16.41 - Nel frattempo Ibarbo è stato ufficialmente presentato.

16.39 - Anche il Boca Juniors sta provando a prendere Osvaldo, ci sono da risolvere i problemi di ingaggio, ma non è una pista da escludere.

16.33 - Il Verona ha chiuso per Eros Pisano, terzino destro in arrivo dal Palermo. Il suo sostituto in Sicilia dovrebbe essere Rispoli.

16.28 - Il Marsiglia potrebbe essere vicinissimo a Ocampos, in uscita dal Monaco. In uscita invece sembra che Doria possa andare al Lorient in prestito.

16.27 - Il Milan potrebbe virare su Lodi, ora che è saltato Baselli. Se ne era parlato stamattina, durante le visite di Paletta.

16.26 - L'Udinese prova a prendere Acquah. Sul centrocampista c'era stato anche l'interesse della Samp e del Torino.

16.25 - Nel frattempo ha firmato Olinga: il camerunense è un nuovo giocatore della Sampdoria, tre anni e mezzo di contratto per lui.

16.24 - Rebus trequartisti che riguarda il Torino e il Bologna: l'oggetto del contendere è Ilicic, che preferirebbe la destinazione romagnola, lasciando così spazio per Gakpè al Torino. Sul trequartista del Nantes c'è anche il Genoa.

16.23 - Ufficializzate le uscite del Chievo di Lazarevic e Mangani: entrambi vanno in prestito, il primo al Sassuolo e il secondo all'Angers.

16.22 - Altro affare saltato è quello di Livaja, che ieri era vicinissimo al Parma.

16.20 - Sembra saltata la trattativa per portare Baselli al Milan. Non è stato trovato l'accordo, se ne riparlerà in estate. Per ora, quindi, Baselli resta a Bergamo.

16.17 - Sfumato Pazzini, la Lazio si ributta su Bergessio. La trattativa sembrava fatta fino a pochi giorni fa, poi una netta frenata.

16.15 - Si è concluso l'incontro tra Atalanta e Milan per Baselli.

16.14 - Tutto risolto per Salah, che arriverà dunque a breve alla Fiorentina. Ha già svolto le visite mediche, mancano solo la firma.

16.13 - Tentativo in extremis della Fiorentina per strappare Defrel al Cesena, ma i romagnoli non hanno intenzione di venderlo.

16.11 - Sfuma l'opzione Pazzini-Lazio: il giocatore andrà a scadenza a Giugno e avrà la possibilità di trovarsi una squadra da svincolato.

16.07 - Si sarebbe informato il QPR per Osvaldo, destinazione che l'attaccante aveva inizialmente rifiutato, avendo ai tempi già l'accordo con la Juventus.

16.05 - La Sampdoria per la difesa sonda anche la pista Munoz, bloccato dal Milan per giugno e per ora in rotta col Palermo.

16.04 - Osvaldo potrebbe addirittura rimanere all'Inter: ha rifiutato per ora ogni destinazione e la Juve ormai ha preso Matri.

15.55 - Tris di acquisti per il Frosinone: Lupoli, Troianiello e anche Santana dal Genoa. In uscita Curiale, andato al Trapani.

15.53 - Il West Brom potrebbe fare un tentativo per prendere Carlton Cole dal West Ham.

15.48 - Diakitè, scartato dalla Samp, potrebbe ora approdare al Sassuolo, mentre i blucerchiati puntano tutto su Spolli.

15.38 - Gran colpo dello Spezia che prende Luna dal Verona: il terzino sinistro era in prestito dall'Aston Villa ma non ha mai trovato spazio all'Hellas.

15.37 - Definitivo: l'Aston Villa non riscatta Cleverley. Lo United ora non può cederlo in prestito a un altro club, da decidere se rimarrà a Birmingham o tornerà alla base.

15.36 - Sembra vicino alla chiusura l'affare Baselli-Milan: si potrebbe definire il tutto a breve.

15.33 - Vuole puntellare la rosa anche il West Ham, che sta parlando con Kaboul e Distin per quanto riguarda la difesa, oltre che aver richiesto Gomis e Adebayor.

15.29 - Mezza squadra in uscita oggi per il Tottenham: Kaboul, Adebayor e Lennon sembrano lontani da White Hart Lane, e ora stanno cominciando ad arrivare offerte per Capoue. Il West Brom pare molto interessato.

15.27 - Si blocca il passaggio di Bruno Uvini allo Sporting Lisbona, sono venute a mancare alcune garanzie bancarie. Quindi il centrale difensivo resta a Napoli, così come Radosevic.

15.26 - Continua il pressing dello United sull'Aston Villa per decidere cosa fare con Cleverley: ora l'ipotesi riscatto si fa più plausibile.

15.21 - Si attende solo l'annuncio per il passaggio di Borriello al Genoa, un altro ritorno.

15.19 - La Lazio pensa a Lazzari nel caso Ledesma possa andare all'Inter, anche se i nerazzurri ora sono focalizzati solo su Rolando. Biancocelesti che potrebbero non prendere Bergessio, la pista si è raffreddata.

15.16 - Il Sunderland cede Mavrias in prestito al Panathinaikos, squadra nel quale l'esterno è cresciuto e in cui è arrivato al calcio che conta.

15.11 - Il Varese prende il terzino Jebbour dal Montpellier in prestito.

15.10 - Zaha è a tutti gli effetti di proprietà del Crystal Palace: il giocatore era di proprietà del Manchester United, in prestito alle Eagles, che ora hanno prelevato l'intero cartellino. Contratto fino al 2020 per lui.

15.08 - Armero potrebbe andare al Genoa. Operazione ormai slegata da quella di Antonelli, chiusa in mattinata.

15.05 - Il Reading ha chiuso per il centravanti Yakubu, ex Middlesbrough ed Everton.

15.04 - Il Manchester United sta provando a far rientrare alla base Tom Cleverley se l'Aston Villa decidesse di non esercitare l'opzione per il riscatto di 7 milioni.

14.50 - Ecco Ibarbo che firma il suo nuovo contratto che lo legherà all'AS Roma



14.40 - Sfuma Floccari al Cesena. La dirigenza bianconera non è riuscita a trovare l'accordo con l'entourage dell'attaccante.

14.30 - L'Empoli si è fatta avanti per Somma della Roma.

14.25 - Tutti pazzi per Munoz.

Defilatosi il Milan che ha preso Paletta, ecco farsi avanti altre pretendenti per il difensore argentino in scadenza. La Samp, oltre a trattare Diakite e Spolli, sembra voler inserirsi anche per Munoz, sul quale si è fatto avanti negli ultimi minuti anche il West Ham di Big Sam Allardyce.

14.16 - Il Pescara prova a prendere Cragno dal Cagliari. Il portiere classe '94 è chiuso dall'ex Udinese Brkic.

14.11 - Tutti pazzi per Adebayor: West Ham e QPR sembrano le candidate più credibili per averlo, dopo che il togolese ha rifiutato un'offerta del Crystal Palace.

14.08 - C'è anche l'ufficialità: Alessandro Matri è (di nuovo) un giocatore della Juventus! Arriva in prestito.

14.03 - La Roma potrebbe cedere in prestito secco il giovane Somma all'Empoli, dandogli la possibilità di accumulare un maggior minutaggio.

14.01 - Tom Ince potrebbe andare a Derby in prestito lasciando così l'Hull City a titolo temporaneo.

13.58 - Victor Ibarbo è arrivato a Trigoria, ecco la foto dall'account ufficiale Twitter della Roma:

13.54 - Il Bari sta continuando a spingere per Cassano, ipotesi ancora vivissima.

13.52 - Potrebbe saltare la trattativa per Diakitè alla Samp, Mihajlovic non è convinto e preferirebbe Spolli, e starebbe spingendo con la dirigenza per portarlo a Genova. Sul difensore argentino potrebbe buttarsi anche il Cagliari se dovesse partire Benedetti.

13.51 - Lo Stoke City prova a entrare in corsa per prendere Aaron Lennon in prestito dal Tottenham. L'infortunio di Bojan ha di fatto costretto Hughes a tornare sul mercato.

13.50 - Lo United chiarisce che Adnan Januzaj non si muoverà in questa sessione di mercato, nemmeno in prestito.

13.49 - Possibile operazione in attacco che coinvolgerebbe il Milan e la Lazio: Okaka andrebbe in rossonero, con Pazzini alla Lazio.

13.44 - Uomo-mercato di Premier League è sicuramente Dorrans, sul quale è forte l'interesse del Burnley, ma il West Brom preferirebbe darlo al Norwich.

13.40 - Fiorentina alla caccia di un difensore: si pensa a Lang, classe '91 del Grasshoppers.

13.38 - Feddal passa dal Palermo al Parma, squadra che già deteneva il cartellino del giocatore.

13.37 - La FIorentina sta definendo gli ultimi dettagli per Salah, a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità.

13.35 - Il punto sul difensore della Roma: la pista Chiriches si complica, si seguono Kaboul e Toloi, mentre per Giugno si pensa a Moisander.

13.33 - La Juventus ha completato le formalità per l'acquisto di Brignoli dalla Ternana, il portiere resterà comunque in Umbria in prestito fino al termine della stagione.

13.20 - Galliani vuole a tutti costi portare al Milan Baselli, e per farlo è disposto anche ad accontentare l'Atalanta con l'obbligo di riscatto!

13.15 - Altre notizie dall'Inghilterra.

West Bromwich e West Ham stanno cercando Darren Fletcher in uscita dallo United, favoriti i Baggies.

Robert Huth è un nuovo giocatore del Leicester



13.10 - Chievo che sta provando a regalare a Maran anche Rolando Bianchi, chiuso a Bergamo dall'arrivo di Pinilla.

13.07 - Idea di scambio fra Chievo e Palermo. Sul piatto della trattativa ci sono Bardi e Sorrentino, con il giovane portiere dell'under 21 voglioso di una maglia da titolare.

13.05 - Il Southampton è vicino a prendere Filip Djuricic dal Benfica. Il giocatore è attualmente in prestito al Mainz, andrebbe in Inghilterra a titolo temporaneo.

13.00 - E' finalmente ufficiale. Il Wolfsburg preleva dal Chelsea il campione del mondo André Schürrle per la cifra di 30 milioni di €.

12.55 - La Real Sociedad di David Moyes sta provando a pressare il Burnley per ottenere Danny Ings, difficile però che l'attaccante approdi in Spagna in questa finestra di mercato. Ings è comunque in scadenza di contratto e sembra potrebbe approdare a Giugno alla Real Sociedad, si dice abbia già firmato un pre-accordo.

12.50 - Un pò di notizie dal mercato estero!

Il Basilea smantella il centrocampo: Serey Die allo Stoccarda e Marcelo Diaz all'Amburgo.

Il Crystal Palace prende Souarè dal Lille, titolo definitivo per poco più di 5 milioni di €.

Chantome dal PSG al Bordeaux, ed il Monaco mette le mani su Alain Traorè dal Lorient.

Bruno Zuculini, che era in prestito al Valencia dal Manchester City, passa al Cordoba, sempre in prestito secco.

12.35 - Adriano Galliani sta provando a portare al Milan anche il talentuoso Baselli. E' in corso un incontro con Sartori!

12.32 - Occhio al Chievo, che sta provando a regalare a Maran l'esterno del Luca Antonini!

12.30 - Il Milan ha chiusto le porte alla Lazio per Pazzini, alla quale non rimane che provare il tutto per tutto su Bergessio.

12.20 - Visto il tentennamento della Fiorentina per la cessione di Ilicic, il Torino sembra aver messo gli occhi su Serge Gapke, centrocampista offensivo del Nantes. L'offensiva granata sembra poter portare i frutti sperati.

12.10 - Adesso è ufficiale. Sebastian Giovinco passa ai Toronto FC già da questa finestra di mercato!

12.08 - Secco no dell'Inter alla richiesta della Lazio, che chiedeve di inserire nella trattativa Ledesma Zdravko Kuzmanovic. Lotito chiede 1,5 mln € per il centrocampista argentino.

12.04 - Il Verona sta per chiudere per Iniguez. La trattativa con l'Argentinos Juniors sembra essere conclusa. Gran bel colpo degli scaligeri, che si assicurano il centrocampista classe 1994!

12.02 - Antonelli firma un contratto che lo legherà al Milan fino al 2018!

12.00 - La Fiorentina vuole a tutti i costi un terzino destro. Se non riuscisse ad arrivare a Darmian, sarebbe pronta un'offerta per Konko della Lazio. Come estrema soluzione i viola potrebbero puntare a Mesto del Napoli.

11.55 - Sembra essersi sbloccata la trattativa per Salah! Il giocatore egiziano sta svolgendo le visite mediche a Londra!

11.50 - Il Bologna ufficializza Kristicic e Gastaldello. La squadra di Lopez punta alla promozione diretta in Serie A!

11.45 - Vi abbiamo parlato della Roma forte su Kaboul, difensore del Tottenham. Sembra che i giallorossi vogliano provare a prendereil difensore con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs ne chiedono l'obbligo. Vedremo chi la spunterà!

11.40 - Serie B! Arrivanno indiscrezioni da Bari! Paparesta le sta tentando tutte per riportare in Puglia Antonio Cassano! Vi aggiorneremo se eventuali sviluppi della trattativa.

11.35 - Sembra tutto pronto per il passaggio di Matri alla Juventus. Ritorno gradito soprattutto a Massimiliano Allegri, che ha preferito l'attaccante del Genoa ad Osvaldo.

11.30 - La Roma è in difficoltà per Chiriches. Sabatini prova a virare su Kaboul!

11.25 Alle 11.30, il Wolfsburg annuncerà in conferenza stampa l'ingaggio dal Chelsea dell'attaccante Andrè Schurrle per circa 30 milioni di euro. Al suo posto in Blues da qualche giorno c'è Cuadrado

11.18 Visite mediche previste per le 12 anche per Modibo Diakitè a Bogliasco. A breve potrebbe arrivare l'ufficialità

11.15 Tottenham: il centravanti Harry Kane ha rinnovato il contratto per i prossimi cinque anni con il club londinese.

11.10 Roma, visite mediche in corso per Victor Ibarbo!

11.07 Sturaro è a Vinovo! Nuovo rinforzo per il centrocampo bianconero di Allegri. Il mediano dell'Under 21 ex Genoa rientra anticipatamente dal prestito alla società rossoblù e va a rinforzare quello dei Campioni d'Italia.

11.05 NOVITA' PER LA DIFESA DELL'INTER! LA SOCIETA' NEROAZZURRA STA PROVANDO A RIPORTARE A MILANO ROLANDO!

11.00 Il Napoli si muove per Serafino, giovane attaccante italiano emigrato a Buenos Aires. Incontro tra Micheli e Damiani Jr. La società azzurra è al lavoro per piazzare Uvini, Radosevic e forse Henrique.

10.52 ECCO LE PRIME FOTO DI PALETTA IN MAGLIA ROSSONERA!

10.50 Accordo di massima raggiunto: Fabrice Olinga oggi firmerà per la Samp, ultimi intoppi superati. Battuto sul filo di lana il Chelsea che aveva provato a inserirsi. Ma l'attaccante camerunese classe '96 voleva raggiungere a tutti i costi il suo maestro Eto'o a Genova, ecco perché ha ormai sciolto i dubbi. Nero su bianco in arrivo. Lo riporta Alfredo Pedullà

10.45 Poco spazio però in viola, Hegazi saluta Firenze, direzione Perugia. Ufficiale il suo passaggio in prestito alla squadra di Camplone, alla ricerca di continuità e minuti per fare esperienza. Questa la nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ahmed Hegazi (classe '91)​ all’ A.C. Perugia Calcio".

10.42 Attraverso il sito della Lega di Serie A emergono le prime ufficialità di giornata. Juventus ed Empoli hanno definito uno scambio riguardante tre giovani calciatori: approda in bianconero l'attaccante classe '97 Francesco Cassata, mentre Francesco Mestre (terzino destro) e Luca Santomauro (difensore centrale) vanno nel club toscano. Tutte e tre le operazioni sono state chiuse a titolo definitivo. La Juventus in mattinata ha ufficializzato anche l'acquisto di un giovane molto interessante. Si tratta di Andrea Favilli, attaccante classe '97 proveniente a titolo temporaneo dal Livorno.

10.40 Idea di scambio tra Palermo e Sampdoria: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb si valuta uno scambio fra Ezequiel Munoz e Fabrizio Cacciatore.

10.30 Ore frenetiche in casa Lazio! Dopo l'infortunio di Filip Djordjevic Tare e Lotito si son messi a lavoro per rafforzare il reparto offensivo e dare a Klose una valida alternativa. Si studiano le piste che portano a Bergessio della Sampdoria (sempre dubbioso) ma anche a Giampaolo Pazzini del Milan, chiuso dall'arrivo di Mattia Destro.

10.27 Il primo colpo di mercato di questa sessione invernale è stato Manolo Gabbiadini da parte del Napoli. L'ex attaccante esterno della Sampdoria è stato decisivo ieri nella vittoria dei partenopei a Verona, sponda Chievo. Ecco le sue prime parole riportate dal profilo Twitter della società azzurra.

10.25 Asse di mercato Parma-Palermo-Verona. La squadra ducale continua a smobilitare e sembra che il prossimo a lasciare l'Emilia Romagna sarà Rispoli, esterno di fascia che si è messo in mostra soprattutto contro il Cagliari in Coppa Italia, segnando il gol del definitivo 2-1. Il Palermo sembra vicinissimo a chiudere l'operazione, che libererebbe la cessione di Eros Pisano destinato al Verona di Mandorlini.

10.20 Momento magico in casa Cesena. Dopo la vittoria di ieri contro la Lazio al Manuzzi che ha ridato ossigeno e speranze, un colpo sul mercato potrebbe dare ancora più chance alla squadra romagnola per un'eventuale permanenza in A. Foschi vuole chiudere la sessione del mercato invernale con una prima punta più affidabile di Djuric e Rodriguez. Il nome sulla lista del ds Foschi è quello di Sergio Floccari del Sassuolo.

10.15 La trattativa forse più interessante di giornata potrebbe essere quella che riguarda Antonio Cassano. Il barese, svincolatosi dal Parma, è ancora a piede libero. Le prossime ore saranno ovviamente caldissime per il suo futuro. Con il suo avvocato, Beppe Bozzo, segnalato a Milano per prendere una decisione definitiva.

10.10 Salah - Fiorentina: si tratta ancora! Trattativa ancora in fase di stallo, con le due parti che continuano a rimanere in contatto, ma non sembra esserci, al momento, l'accordo per l'egiziano. La Fiorentina ha fretta di chiudere

10.07 A volte ritornano! "La vita è strana, non mi sarei mai immaginato di tornare. Volevo ringraziare il Newcastle e tutti i tifosi per questi tre anni e mezzo insieme, abbiamo passato tanti bei momenti. Questa città e questa squadra rimarranno sempre nel mio cuore. Si inizia un nuovo capitolo. Sono felice di tornare all'Inter, lì è iniziata la mia carriera e lì ho vissuto tanti momenti importanti. Darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data". Queste le parole di Davide Santon, oramai in procinto di tornare in Italia ed all'Inter.

10.05 Si muove il Torino! La società granata si muove in entrata per puntellare l'organico a disposizione di mister Ventura. Pressing su Ilicic della Fiorentina per l'attacco e si guarda inoltre in casa Parma per Afriyie Acquah.

10.00 Terminata la prima ora di diretta! Il Napoli cerca di piazzare giocatori in esubero, Radosevic è a Milano per convincere i dirigenti partenopei, Bigon in testa, a cederlo al Rijeka.

9.55 Notizie dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sun, il Manchester United non ha ancora perso le speranze per Marquinhos, difensore brasiliano in forza al PSG. Nella giornata di ieri il club campione di Francia ha rifiutato un'offerta di 35 milioni di sterline per il talentuoso brasiliano ex Roma. Possibile un nuovo rilancio nelle ultime ore di mercato.

9.45 Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai, il presidente del Genoa Enrico Preziosi non stempera i toni polemici dopo i numerosi torti arbitrali subiti in questo periodo. Clicca qui per leggere l'intervista completa.

9.40 Si potrebbe scatenare nelle ultime ore un'asta per Daniele Baselli dell'Atalanta: alla finestra ci sono Milan, Fiorentina ed Inter che non mollano il colpo. Baselli al centro del mercato.

9.35 Ancora notizie da Genova, questa volta sponda Sampdoria. La squadra del presidente Ferrero è prossima ad ingaggiare Modibo Diakitè! Nelle ultime ore l'ex Lazio e Fiorentina ha scavalcato Spolli e nelle prossime ore sarà a Bogliasco per le visite mediche. Ennesimo colpo in entrata della Samp

9.32 Roma alla ricerca di un difensore. Nelle ultime ore della giornata di ieri erano filtrate indiscrezioni su Chiriches del Tottenham, ma in mattinata è rispuntato il nome di Toloi, che potrebbe tornare in prestito dal San Paolo

9.30 Notizie dall'Italia, ma anche dall'estero. Fermento anche in Premier League dove il Manchester United, che non vuole arrestare la sua rincorsa a City e Chelsea sembra pronto ad una vera e propria follia in queste ultime ore di mercato. Louis Van Gaal, manager dei Red Devils, prepara il doppio colpo. Secondo quanto riportato dal Daily Express l'olandese è pronto a mettere sul piatto ben 67 milioni di sterline per rafforzare la rosa. Per il centrocampo il tecnico olandese punta con forza Kevin De Bruyne, centrocampista belga classe 91 in forza al Wolfsburg, mentre per la difesa il sogno è Mats Hummels del Borussia Dortmund, ma Klopp chiede ben 50 milioni per liberare il centrale.

9.25 Gabriel Paletta è a Milano. In realtà è rimasto nella capitale della Moda dopo aver giocato, o quantomeno assistito ieri sera alla sconfitta della sua ex squadra, il Parma, contro la sua nuova squadra, il Milan. Tutto pronto per le visite mediche (foto da tuttomercatoweb)!

9.20 Una delle squadre più attive è l'Inter di Roberto Mancini che nella giornata di oggi potrebbe chiudere l'opera iniziata con Shaqiri, Podolski e Brozovic, puntellando l'organico con Santon (operazione come detto in fase di chiusura), Cassano, Benalouane ed addirittura anche Ledesma dalla Lazio!

9.15 Nella serata di ieri sono arrivate anche le firme per un altro rinforzo per il Cagliari di Gianfranco Zola. Dallo Standard Liegi è arrivato Paul Josè M'Poku! Il belga sarà l'erede di Victor Ibarbo, passato alla Roma nella giornata di ieri. Il giocatore è da eri in Italia dove ha sbrigato le ultime pratiche prima di legarsi ufficialmente al club rossoblu. Nonostante la giovane età, il bottino sembra già di tutto rispetto: 21 gol in 80 presenze con lo Standard nonostante il suo ruolo di base sia quello del centrocampista.

M'Poku ha un fisico abbastanza robusto, un metro e 80 per 79kg. Come detto, di base è un centrocampista anche se in molti lo definiscono possibile erede di Victor Ibarbo. Un paragone che ci può stare, vista la spiccata propensione offensiva del calciatore. Molto bravo in fase offensiva e con grandi doti tecniche

9.05 Apriamo la lunga giornata di Calciomercato con una notizia che arriva da Genoa. Vi abbiamo raccontato in precedenza dell'affare che ha riportato Matri a Torino, sponda bianconera. Ebbene, il Genoa dovrebbe aver chiuso con la Roma un altro ritorno, quello di Marco Borriello in rossoblù! A breve novità per le visite mediche e per le cifre dell'operazione. Marco Borriello passa dalla Roma al Genoa. Ecco il primo colpo dell'ultima giornata di mercato!

9.00 Buongiorno amici lettori e benvenuti alla diretta testuale live di tutta l'ultima giornata di