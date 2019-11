Niente Lazio per Bergessio. Tutta colpa di Ederson?

Affari chiusi, affari mancati. Il Calciomercato è anche questo. Gioia, ma anche dolore, seppur sportivo, per un mancato acquisto. Ma cosa c'è dietro una trattativa? Perchè un affare salta o va in porto? Beh, perché un affare possa concludersi o meno c'è bisogno che le tante parti dell'equazione vengano messo al posto giusto. Quando non succede, gli affari tramontano, così come le speranze legate a quell'affare.

Uno di questi affari saltati è quello che ieri avrebbe dovuto portare Gonzalo Bergessio dalla Sampdoria alla Lazio. Una corsa contro il tempo, per quello che non si è potuto fare nei giorni precendenti. Telefonate, scambi di fax e di emozioni, ansie e nervosismo. Affare definitivamente saltato. La trattativa non è andata a buon fine, apparentemente a causa di Ederson, centrocampista della Lazio, che avrebbe rifiutato il trasferimento così come ha dichiarato Igli Tare, direttore della Lazio: "La trattativa è saltata perché Ederson ha rifiutato. In pratica non ha risposto a nessuno. A noi, alla Samp, a Mihajlovic. Sapeva della trattativa e non ha risposto".

Come un processo che si rispetti, oltre all'accusa va ascoltata anche la difesa, che puntuale è arrivata quest'oggi. A tuttomercatoweb, il procuratore di Ederson, Antonio Caliendo, ha parlato dell'affare saltato, per rispedire al mittente le accuse di Tare al suo assistito ed al suo mancato approdo in maglia doriana: "Ederson innanzitutto non è un pacco postale che si può spedire in qualsiasi momento. Bastava preparare questa operazione almeno due giorni prima, in modo che il ragazzo potesse prendere coscienza di una nuova destinazione, anche per motivi familiari, e poter decidere il tutto. Ederson è rimasto lusingato dall'interessamento della Sampdoria che è una società di tutto rispetto e non ha voluto offendere nessuno, è stata solo una questione di tempi".

L'ultima parola, sulla questione, è spettata allo stesso calciatore brasiliano, che su Twitter pochi minuti fa si è sfogato: "Mi dispiace vedere tutta questa polemica, tutti questi insulti e minacce per una cosa che non ho avuto nemmeno il tempo di prendere in considerazione. Ho sempre sognato di giocare per la Lazio ed ho sempre cercato di dare il meglio per questa maglia. Proprio per questi motivi penso sia difficile prendere una decisione in meno di due ore dalla fine del mercato". Affare saltato e ancora Lazio. Ederson vuole ripartire proprio da qui.