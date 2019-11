Diretta Roma - Fiorentina, risultati live della Coppa Italia

Da Andrea Fabbian e da Vavel Italia è tutto, vi auguro buona serata e vi rimando alla cronaca della gara che arriverà a breve . Buona Notte

94' Finisce qui una brutta partita per entrambe le squadre, per la Fiorentina paga il fatto di avere un vero centravanti che alla Roma manca. La Roma è ancora dispersa, senza identità e senza senso; urgono i ritorni di Doumbia e Gervinho

4 minuti di recupero

88' GOL DI GOMEZ cross di Pasqual per Gomez che non perdona

87' Fallo su Ibarbo, punizione per la Roma

83' Keita scucchiaia per Cole che cade in area e vanifica

79' Stacco di Astori su una punizione vicina alla bandierina, alto

77' Progressione di Pasqual che serve Ilicic che in fuorigioco colpisce la traversa

75' Clamorosa svista della squadra arbitrale con Savic che da una pedata al petto di Ibarbo che si fa anche male

74' Lancio di Basanta per Valero che però non riesce a dribblare il suo uomo

73' Esce Totti e debutta Ibarbo

La Roma sembra stordita e come ormai è abitudine non ha idee di gioco

69' Esce Diamanti ed entra Ilicic

64' GOL DI GOMEZ ! Lancio di Badelj che trova Pasqual che crossa per Gomez che fortunosamente mette alle spalle di Skorupski aiutato anche dal palo

63' Ammonito Borja Valero che abbatte Cole e si dispera

59' Punizione per la viola per un fallo di Maicon su Basanta

57' Esce Paredes ed entra Miralem Pjanic

54' Cross di Joaquin per Gomez che colpisce di testa ad incrociare e non conclude lontano dalla porta romanista

53' Totti serve Nainggolan al limite dell' area ma il belga spara il pallone in parcheggio, mira scarsa oggi per il belga

48' Occasione per la Roma con un contropiede orchestrato da Ljajic che sceglie la soluzione più difficile per Totti che non riesce ad agganciare, da segnalare che c'era Florenzi libero sul secondo palo

47' DIAMANTI!! cross di Joaquin per l' ex Bologna che fa venire i brividi a Skorupski girando il suggerimento al volo

47' Ammonito Nainggolan per un fallo su Diamanti

46' Si ricomincia con gli stessi 22 dell' inzio

Cosi Borja Valero " La Roma è una squadra fortissima soprattutto a casa sua, ma ogni tanto siamo riusciti ad avere di più la palla e a metterli nella loro area, dobbiamo continuare così

45' Arriva il fischio di Damato a porre fine a un primo tempo scialbo con la Roma più pericolosa ma la Fiorentina è riuscita ad avere un maggiore possesso.

Non ci sarà recupero

42' Stacca Gomez su un calcio d'angolo dalla destra, alto sopra la traversa

40' Bella azione della Roma con Nainggolan che sale a sinistra e serve Maicon che a sua volta appoggia per Leo Paredes che però conclude alto

38' Azione insistita della Fiorentina con Borja Valero che sbaglia l' ultimo passaggio e permette a Florenzi di allontanare

34' Badelj abbatte Cole sulla trequarti e si becca un giallo

La Roma aspetta la Fiorentina tenendo le posizioni e distendendosi in contropiede, la Fiorentina cerca ancora il possesso palla

29' NAINGGOLAN!! Il belga su un cross ribattuto spara un missile deviato d'istinto da Tatarusanu

27' Rischia Manolas sul pressing di Diamanti che però non riesce a tenere in campo il pallone

26' Gioco pericoloso di Nainggolan che tenta la volee su un angolo di Florenzi

23' Su un calcio d' angolo di Florenzi stacca Totti sul primo palo, il tiro del capitano finisce però alto

22' Maicon scucchiaia in area per Florenzi che però non ci arriva per l' ottima chiususra di Joaquin

20' Fa possesso la Fiorentina finora senza troppe idee, spesso costretta a ricominciare

17' Contropiede bellissimo della Roma spinto da Cole che serve Totti che imbuca per Ljajic, calcio d'angolo

15' Lancio lungo per Badelj con Skorupski che liscia il pallone e per poco non favorisce Gomez, libera Manolas

13' Azione a sinistra della Roma con Nainggolan che cerca l' imbucata per Cole che non ci arriva

11' Altro angolo non sfruttato per i viola con Valero che crossa in modo sbilenco

11' Calcio d' angolo per la Fiorentina dopo un dribbling di Diaamanti

10' Punizione di Totti dalla trequarti per Astori che di testa non sorprende Tatarusanu

8' Occasionissima per Florenzi servito da Nainggolan che in area non riesce a superare il portiere viola d'esterno

8' Iniziativa di Ljajic che dopo una buona progressione guadagna un angolo

6' Primo tiro della gara targato Nainggolan che conclude dal limite, bloccato da Tatarusanu

4' Gomez pizzicato in fuorigioco su un lancio lungo della difesa

2' va giu Diamanti su un fallo di Cole

1' Prova subito il lancio Totti, lungo

20.45 PARTITI iniziato il match

20.43 In campo le squadre

20.37 Oltre al freddo anche la pioggia flagella l'Olimpico, questo potrebbe influire notevolmente sulla partita con le due squadre che amano giocarepalla a terra.

20.27 La serata all'Olimpico è veramente molto rigida come d'altronde in tutto il sud Italia

20.22

20.18 Basanta all'arrivo allo stadio: "Veniamo all'Olimpico con la voglia di passare i quarti e provare ad arrivare in finale" Così Totti: "Vogliamo assolutamente le semifinali, giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo riscattarci per le nostre ultime prestazioni"

20.15 Fiorentina (3-5-2) Tatarusanu, Basanta, Savic, Tomivic, Joaquin, Badelj, Pizarro, B.Valero, Pasqual, Diamanti, Gomez

20.12 Roma (4-3-3) Skorupski, Maicon, Manolas, Astori, Cole, Paredes, Nainggolan, Keita, Florenzi, Totti, Ljajic

20.07 Entra in campo la Fiorentina per il riscaldamento

20.00 Le due squadre escono rivoluzionate dal mercato: la Roma ha acquistato Ibarbo, Spolli e soprattuto Doumbia mentre la Fiorentina ha dovuto cedere Cuadrado al Chelsea in cambio di molti soldi e Salah ma ha anche aggiunto l' ex Genoa Rosi al suo pacchetto arretrato.

19.45 Le due squadre sono arrivate all'Olimpico, la Roma alle 19.30 mentre la Fiorentina in questi istanti.

Buonasera e benvenuti da Andrea Fabbian e da Vavel Italia alla diretta scritta live ed di Roma - Fiorentina incontro valido per i Quarti di Finale della Tim Cup 2014/2015. Dopo il pareggio per 1-1 di due domeniche fa, Roma e Fiorentina tornano a scontrarsi, ma questa volta dovrà esserci per forza una vincitrice. In ballo le semifinali di Coppa Italia, dove la vincente di questa attesissima sfida troverà la Juventus, formazione maggiormente accreditata al Titolo finale.

Sfida importante, se non decisiva per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Mettere in bacheca un trofeo è sempre un obiettivo, e per Roma e Fiorentina sarebbe davvero importante riuscirci. Per i giallorossi, che sembrano ormai troppo distanti dalla Juventus, sia per gioco che per punti in classifiva, vincere la Coppa Italia e ridare ai tifosi un occasione per riavvicinarsi alla squadra è un'occasione da non perdere, soprattutto se si tratterebbe della 10^ Coppa nazionale da mettere in bacheca. Viceversa la Fiorentina, che sta vivendo una stagione di alti e bassi ma che staziona sempre a cavallo della zona Europa, ha ancora il dente avvelenato dalla finale dello scorso anno persa contro il Napoli, e cerca ancora vendetta.

La Roma è arrivata a questa sfida superando all'Olimpico l'Empoli, ma solamente ai supplementari, con un rigore dubbio trasformato da Daniele De Rossi. La Fiorentina, invece, ha eliminato l'Atalanta con il risultato di 3-1 conseguito al Franchi. Per entrambe le formazioni la Coppa Italia potrebbe assumere una certa importanza perché l'obiettivo è uno dei più fattibili.

Roma - Garcia non ha alternative. L'infermeria è piena e il rischio è di spremere giocatori già impiegati in campionato. Ai box, con De Rossi e Strootman, anche Iturbe. Per l'esterno offensivo oltre un mese di stop. Gervinho e Doumbia sono impegnati in Coppa d'Africa e salvifico è il ritorno di Keita, già impiegato con l'Empoli. Davanti Totti, con Ljajic e Florenzi. Manolas, squalificato in campionato, al centro con Astori, Cole a sinistra. Panchina per Ibarbo.



(4-3-3): Skorupski, Maicon, Manolas, Astori, Cole, Keita, Paredes, Nainggolan, Florenzi, Totti, Ljajic.

Fiorentina - Montella rilancia Savic, punito pesantemente dal giudice sportivo in A, nella difesa a tre completata da Rodrguez e Basanta. Davanti alla difesa il metronomo Pizarro, il ritrovato Joaquin a destra, Pasqual a sinistra. In mezzo Aquilani e Borja Valero. I nuovi innesti Gilardino e Diamanti inizialmente fuori per far spazio a Mati Fernandez e Gomez.



(3-5-2): Tatarusanu, Basanta, Rodriguez, Savic, Joaquin, Aquiliani, Pizarro, Borja Valero, Pasqual, Mati Fernandez, Mario Gomez.

Davvero movimentato il mercato della Roma. Sabatini si è dato da fare fin dai primi giorni di gennaio, cercando di puntellare a dovere la già competitiva rosa giallorossa. Visti i grossi malumori di Destro, che era in conflitto con Rudi Garcia da ormai troppo tempo, la Roma ha deciso di accontentare l'attaccante, girandolo in perstito al Milan, con un'eventuale opzione sul riscatto. Per sopperire alla dipartita di Destro, i giallorossi si sono tutelati andando a prendere Doumbia dal CSKA, e nella giornata di ieri, Ibarbo dal Cagliari. Quest'ultimo è arrivato anche a causa dell'infortunio accorso ad Iturbe, che resterà fuori per almeno 1 mese. Infine è arrivato anche Spolli dal Catania, visti i tempi di recupero ancora incerti per il rientro di Castan. Per quanta riguarda le cessioni, oltre a Destro, sono partiti Emanuelson (Atalanta), Borriello (Genoa) e Somma (Empoli).

Perde un pezzo da 90 la Fiorentina, il suo giocatore più forte e rappresentativo, Cuadrado. Era ormai nell'aria, visti i pressanti corteggiamenti subiti per tutta l'esate dalle big d'Europa. E alla fine l'ha spuntata il Chelsea di José Mourinho, che con circa 35 milioni di € ha portato Cuadrado a Londra. In cambio è arrivato anche Salah in prestito. In entrata invece spiccano i nomi di Gilardino e Diamanti. Sebbene ci sia qualche perplessità dopo il periodo passato in Cina, la loro esperienza farà sicuramente comodo a Montella, che benificierà anche dell'apporto di Rosi.

ROMA



Astori, Calabresi, Cholevas, Cole, De Sanctis, Florenzi, Ibarbo, Keita, Ljajic, Maicon, Manolas, Marchegiani, Mapou, Nainggolan, Paredes, Pellegrini, Pjanic, Skorupski, Torosidis, Totti, Uçan, Verde, Vestenicky.

FIORENTINA



Babacar, Badelj, Basanta, Borja Valero, Diamanti, Fernandez, Gilardino, Gomez, Ilicic, Joaquin, Kurtic, Lazzari, Neto, Pasqual, Pizarro, Richards, Rosati, Rosi, Savic, Tatarusanu, Tomovic e Vargas.

I Precedenti



I precedenti in casa giallorossa tra Roma e Fiorentina 88, con un bilancio di 42 successi per i padroni di casa (l'ultimo 2-0, nella Serie A 2013/14), 30 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A 2005/06) e 16 affermazioni della Fiorentina (ultima 2-1, nella Serie A 2011/12). La Roma ha sempre segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 26 partite ufficiali disputate in casa contro la Fiorentina, per un totale di 59 reti all'attivo.

La Roma in casa ha subito gol in sei delle ultime 7 sfide ufficiali disputate, per un totale di 10 gol al passivo; unico match chiuso senza incassare reti lo 0-0 in A contro il Milan del 20 dicembre scorso.

Il match di questa sera sarà arbitrato dal signor D'Amato di Barletta.