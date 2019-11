Hellas Verona - Torino: obbligo di vincere

Quello che andrà in scena oggi alle 18 al Bentegodi è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza in cui entrambe le squadre hanno l'obbligo di ottenere i 3 punti. I gialloblù dopo la delusione maturata per la sconfitta di Palermo vogliono riscattarsi dinanzi al proprio pubblico, mentre i granata vogliono conquistare la loro quarta vittoria consecutiva per allontanarsi quanto più possibile dalla zona calda della classifica e nello stesso tempo avvicinarsi alle posizioni che valgono l'Europa.

PRECEDENTI - Le ultime 5 sfide tra le due compagini sono terminate con 2 vittorie a testa ed un pareggio. Nei precedenti cinque match di campionato disputati al Bentegodi il Verona ha vinto 3 volte, mentre il Torino viene da due vittorie consecutive fuori casa. Nelle sfide tra i due team i granata hanno vinto le ultime tre partite disputate nel capoluogo veneto, l'ultimo successo casalingo dei veronesi risale al 23/01/05 con gli scaligeri che vinsero per 2 a 0.

FORMAZIONI - Mandorlini deve fare a meno di Guillermo Rodriguez, Sala e Obbadi, ma nonostante ciò confermerà il 4-3-3:

Gli unici assenti per gli ospiti sono Gazzi ( squalificato ) e Maxi Lopez ( infortunato ) . Ventura dovrebbe contrapporsi col 3-5-2:

I bookmakers danno per favorito il Torino ma si sa che in questo tipo di partite i pronostici non valgono, è una sfida secca dove può succedere di tutto e l'unica voce della verità sarà come sempre il campo.