Lazio - Genoa: sfida dal sapore d'Europa

Lazio - Genoa è una partita tra due squadre che in questa stagione sono andate oltre le aspettative di qualunque addetto ai lavori. Sono le autentiche sorprese di questo campionato ed infatti entrambe si trovano in piena zona Europa. I biancocelesti arrivano a questa sfida con la voglia di rivalsa dopo la sconfitta col Genoa ed anche con l'obiettivo di non far scappare il Napoli che occupa il 3° posto in classifica, i Grifoni invece sono in costante ripresa e vogliono totalmente dimenticare la crisi a cui sono andati incontro negli ultimi 3 mesi uscendo dal capoluogo romano con un successo convincente.

PRECEDENTI - Il Genoa ha vinto gli ultimi 7 scontri diretti, infatti l'ultima vittoria laziale risale al 14 / 5 / 11 dove il match si concluse col punteggio di 4 a 2. Nelle precedenti cinque partite in casa la Lazio ha vinto 4 volte, perdendo solo col Napoli. Le ultime 3 sfide giocate all'Olimpico tra biancocelesti e rossoblù, sono state tutte vinte dagli ospiti. In campionato il Grifone non vince fuori casa dal 30 / 11 / 14, quando espugnò il "Manuzzi" di Cesena col risultato di 3 a 0.

FORMAZIONI - Pioli recupera F. Anderson e De Vrij che schiererà dal primo minuto nel suo 4 - 3 - 3:

Gasperini deve fare a meno di Burdisso ( squalificato ), Marchese, Tino Costa ed Antonini ( indisponibili ) ma il modulo dovrebbe rimanere sempre lo stesso cioè il 4 - 3 - 3:

Si preannuncia una sfida molto tesa vista la valenza di questi 3 punti, ma siamo sicuri che i 22 in campo sapranno farci divertire mettendo in mostra tutte le loro spiccate qualità.