Perotti abbatte l'aquila. Lazio - Genoa finisce 0-1

Partita equilibrata, intensa e spettacolare doveva essere, e tale è stata. Nessuna delle due squadre ha deluso le attese ma il Genoa è stato più concreto e con questi 3 punti si porta al 7° posto, con 32 punti. Per i laziali le occasioni più nette si sono fermate ai pali colpiti da Biglia e Mauri mentre i grifoni oltre all'episodio che ha deciso il match hanno avuto altre due chance con Iago Falque per chiudere la sfida senza riuscirvi. La partita si decide al 30' con il rigore fischiato dall'arbitro Gervasoni per atterramento di Marchetti su Niang: n. 22 espulso e sostituito da Berisha ma Diego Perotti non fa complimenti e regala i 3 punti al Genoa. Ma andiamo a vedere come si è sviluppato il match:

PRIMO TEMPO - Inizia bene la Lazio che all'8 colpisce il palo con Biglia su punizione. Un minuto dopo Candreva spreca a tu per tu con Perin. Al 13' Niang batte una punizione dal limite ma trova un grande Marchetti nella risposta. Al 29' l'episodio che cambia il match: Niang scappa alla difesa della Lazio e dribbla il portiere biancoceleste che lo atterra; il n. 22 di casa viene espulso ed in porta va Berisha che sostituisce Cataldi; dal dischetto va Perotti che spiazza l'estremo difensore avversario. La prima frazione si chiude senza ulteriori emozioni.

SECONDO TEMPO - Al 2' della ripresa Niang prova la conclusione dal vertice destro dell'area di rigore laziale ma il tiro finisce di poco a lato. Al 50' Biglia calcia una punizione dal limite, di poco alta. Un minuto dopo Iago Falquè ha la palla del match-point ma tutto solo davanti a Berisha calcia fuori. Subito dopo il n. 24 si ripresenta in area laziale ma stavolta il suo tiro viene respinto dal portiere avversario. Al 53' De Vrij rilancia su Edenilson ma Berisha c'è. Al 60' tiro di Niang bloccato dal n. 1 laziale. Al 66' la Lazio va vicina al pareggio con il palo colpito da Mauri. Al 78' rovesciata di Mauri su calcio d'angolo ma la palla va di poco alta sulla traversa. Al minuto 82 azione personale di Kucka che conclude dal limite ma Berisha risponde presente, sulla ribattuta respinge in rete Lestienne ma era in netto fuorigioco. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro decreta la vittoria dei grifoni.

Per le aquile seconda sconfitta consecutiva dopo quella maturata a Cesena e 3° posto che si allontana. Dalla prossima sfida con l'Udinese gli uomini di Pioli dovranno svoltare altrimenti la Champions League rimarrà solo un sogno. Il Genoa dopo essere tornata alla vittoria può puntare ad impensierire le squadre davanti per una lotta che vale l'accesso all'Europa League.