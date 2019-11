La Juventus ritrova Barzagli

Massimiliano Allegri ritorna a sorridere: Andrea Barzagli torna a giocare una partita dopo nove mesi, dopo il grave infortunio di Italia-Uruguay ai Mondiali. Il difensore bianconero era poi stato operato al calcagno destro il 1° luglio in Finlandia. in Brasile. Una lunga riabilitazione, la panchina in Juventus-Udinese e poi un nuovo stop, il 5 ottobre. Oggi ha giocato tutti i 75' dell'amichevole nella Primavera allenata da Fabio Grosso contro i dilettanti dell'Ivrea. L' obiettivo dello staff juventino? Averlo disponibile per la delicata sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dormund in programma a Torino il 24 febbraio e in Germania il 18 marzo. Un punto di riferimento fondamentale per Allegri e per la nazionale e a dimostrazione di tutto ciò ad applaudire il ritorno in campo del difensore c’erano a bordo campo anche Chiellini, Pepe, Matri e Storari con trombette e bandierine d'ordinanza.