Diretta Sassuolo - Fiorentina, risultati live della Serie A

Per Sassuolo - Fiorentina è tutto. Un saluto da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia. Vi lasciamo alla diretta di Palermo - Napoli.

Vittoria importantissima della Fiorentina che si porta così a 38 punti, riducendo momentaneamente a 4 punti il distacco dal Napoli. Il Sassuolo, fermo a 29 punti, dice addio al sogno Europa League.

19.48 - Doveri fischia la fine della partita. Sassuolo - Fiorentina termina 1-3, con le reti di Babacar, Salah e Berardi.

Sono 4 i minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

90'- Si difende bene la Fiorentina. Molto concentrata la retroguardia di Montella, che contiene al meglio gli attacchio neroverdi.

85'- Bella combinazione Floccari-Berardi, ma il tiro del giovane attaccante neroverde termina alto sopra la traversa di Tatarusanu.

81'- Esce Salah, autore di un'ottima prestazione, ed entra Ilicic.

78'- Si butta tutto avanti il Sassuolo, ma la Fiorentina resiste.

76'- Contropiede della Fiorentina con Diamanti che impegna Consigli, bravo a salvarsi in corner con un grande stacco di reni.

74'- Dopo Floccari, entra anche Floro Flores. Sassuolo a trazione anteriore con 4 attaccanti di ruolo.

72'- Montella cambia qualcosa. Entrano Aquilani e Gilardino per Mati e Babacar.

70'- Il gol ha rimesso in partita il Sassuolo che adesso ci crede. Corner guadagnato da Gazzola.

Berardi sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di capitan Magnanelli ed anticipa di testa Tatarusanu in uscita.

67'- BERARDIIII!! BERARDII LA RIAPRE!! 1-3!

Adesso si fa davvero dura per il Sassuolo, che è sotto di ben 3 reti.

Grave errore della difesa del Sassuolo che sale in ritardo e lascia Babacar tutto solo davanti a Consigli. L'attaccante della Fiorentina è freddo e batte Consigli con un piatto all'angolino.

62'- KOUMAAAAAAA BABACARRRRR!!! 3-0 FIORENTINA!!

61'- Punizione di Diamanti deviata dalla barriera in corner.

60'- Kurtic impegna Consigli con un tiro potente. Attento il portiere del Sassuolo, che sui due gol della Fiorentina non ha potuto nulla.

58'- Tiro centrale di Berardi.

57'- Punizione da posizione pericolosa per il Sassuolo. Fischio generoso di Doveri. Berardi sistema il pallone.

54'- Savic entra duro su Berardi e si prende il giallo. Il difensore montenegrino era diffidato e salterà quindi il Torino.

53'- Che giocata di Salah e Mati che per pochissimo non arrivano al tiro dopo una splendida triangolazione.

51'- Punizione guadagnata da Berardi. Lo stesso attaccante dell'Under 21 crossa al centro, ma Babacar devia di testa in corner.

49' Ripartenza viola: Babacar va via sulla destra, cerca l'inserimento centrale di Salah, ma il suo passaggio è impreciso e libera Gazzola

47' Ammonito Zaza. L'attaccante neroverde salta con il gomito troppo alto su Savic e viene punito dall'arbitro Doveri.

Si riparte! E' iniziata la ripresa al Mapei Stadium. Ci si attende una pronta reazione dalla formazione casalinga.

Nessun cambio nell'intervallo, si riprenderà con gli stessi 22 giocatori che hanno iniziato la gara.

Dopo i primi venti minuti di studio, decolla il match al Mapei Stadium. Merito della Fiorentina, che crea tanto e mette in grossa difficoltà il Sassuolo. E' Salah a sbloccare il match, bravo e freddo a battere Consigli a pochi metri dalla porta. Passano solo due minuti e raddoppiano i viola con un super Babacar, che controlla la palla in area, la protegge resistendo alla carica di Cannavaro, e batte Consigli con un tiro preciso all'angolino. Nel finale di frazione sforutanto il Sassuolo che colpisce un palo con Berardi.

18.45 - Doveri fischia la fine del primo tempo. Sassuolo - Fiorentina 0-2!

45'- Tiro velleitario di Sansone sullo scadere.

44'- Angolo per il Sassuolo. Sugli sviluppi del corner palo esterno di Berardi. Sfortunato in questo frangente i neroverdi.

41'- Sansone calcia una punizione troppo debolmente.

39'- I due gol hanno svegliato il Sassuolo, che adesso prova a spingere alla ricerca del gol che rimetterebbe la partita in corsa.

36'- Protesta la Fiorentina per un presunto fallo di mano di Cannavaro, ma Doveri lascia correre.

34'- Alonso stende Zaza e si prende il giallo.

Grande giocata di Babacar che si gira in area e batte Consigli con un piazzato perfetto. L'assist è di Salah.

Stanno seminando il panico Salah e Babacar.

32'- BABACARRRRRRRRRR!! BABACARRRRR ! 0-2 AL MAPEI STADIUM.

31'- Super Fiorentina!! Babacar impegna seriamente Consigli che salva i suoi. Viola vicini al raddoppio!

30'- SALAHHHHHHHHHHH!! GOL ALL'ESORDIO DAL PRIMO MINUTO PER LUI. FIORENTINA IN VANTAGGIO.

27'- Ci prova Zaza di testa, tiro troppo lento.

26'- Chiusura provvidenziale di Gonzalo Rodriguez su Sansone.

25'- Sansone non vede l'inserimento di Berardi e spreca una grossa occasione.

22'- Palla alta. Si arrabbia con se stesso Diamanti per l'occasione sprecata.

20'- Micha Richards supera di forza Longhi che lo stende. Giallo per il terzino del Sassuolo. Ottima posizione per Diamanti.

17'- Ottima triangolazione tra Babacar e Salah con l'attaccante egiziano che prova il tiro di esterno sinistro; palla a lato.

Molto meglio la Fiorentina in questo primo quarto d'ora. Il Sassuolo ha troppa difficoltà nel creare gioco. Troppo statiche le punte in avanti.

15'- Occasionissima Fiorentina! Alonso impegna Consigli, Babacar si avventa sulla respinta ma calcia addosso al portiere neroverde.

11'- Bella giocata di Alonso che sale sulla fascia e serve Mati. Tiro dal limite troppo lento del cileno per impensierire Consigli.

10'- Dieci minuti di gioco e poche occasioni da gol. Le squadre si schierano specularmente e trovano poco spazio.

8'- Fallo di Magnanelli su Alonso a metà campo.

6'- Partita molto fisica, giocata soprattutto a centrocampo.

4'- Corner per la Fiorentina. Cross troppo lungo di Mati Fernandez.

3'- Occasione anche per il Sassuolo. Magnanelli cerca Zaza, partito tra la linee, che manca di pochissimo l'aggancio.

2'- Prima occasione del match per la Fiorentina. Salah va via a Vrsaljko e calcia di sinistro, ma Consigli è attento e para in due tempi.

18.00 - Doveri fischia l'inizio del match. Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

17.58 - Ecco Sassuolo e Fiorentina che entrano in campo! Manca pochissimo al calcio d'inizio. Squadre che salutano gli spettatori accorsi al Mapei Stadium.

17.57 - Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo agli ordini del signor Doveri.

17.55 - Esordio dal primo minuto per Salah nella Fiorentina. L'attaccante egiziano prenderà il posto di Joaquin nell'11 di Montella. Torna invece il tridente formato da Zaza-Berardi-Sansone nel Sassuolo, dopo la giornata di squalifica.

17.50 - Mancano dieci minuti all'inizio del match, le squadre rientrano negli spogliatoi.

17.40 - Le squadre continuano il riscaldamento mentre il Mapei Stadium inizia a riempirsi. Tanto freddo in questa serata d'inverno a Reggio Emilia



17.30 - Questa invece la formazioni dei padroni di casa.



Sassuolo - (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Longhi; Brighi, Magnanelli, Biondini; Berardi, Zaza, Sansone.

17.20 - Diramante le formazioni ufficiali; partiamo dagli ospiti.



Fiorentina - (4-3-3) : Tatarusanu; Richards, Savic, G.Rodriguez, Alonso; Kurtic, Pizarro, M. Fernandez; Diamanti, Salah; Babacar.

17.10 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed di Sassuolo - Fiorentina, incontro valido per la 23^ giornata della Serie A Tim 2014/2015. Vincenzo Esposito e Vavel Italia vi accompagneranno vero l'inizio di questo spettacolare anticipo, e vi racconteranno le gesta dei 22 che scenderanno in campo. Partita imporatante per entrambe le compagini, con il Sassuolo che vuole portare a 3 i risultati utili consecutivi, e la Fiorentina che vuole preparasi al meglio al match di Europa League, che la vedrà impegnata contro il temibile Tottenham.

Due realtà diverse, ma entrambe pronte a giocarsi la partita per alimentare i propri sogno. Il Sassuolo per continuare a sperare in un posto nell'Europa che conta, la Fiorentina per non abbandonare il sogno Champions League. Benvenuti a Sassuolo - Fiorentina! Gol e spettacolo. Ecco quello che ci si aspetta dalla sfida, il primo anticipo della quarta di ritorno di A, tra i neroverdi e la viola. I sette gol dell'ultimo scontro diretto, uniti alla consapevolezza delle due squadre di giocare e proporre un calcio che punta alle verticalizzazioni ed allo spettacolo finalizzati alla vittoria finale, sono le premesse di una sfida che dovrebbe proporre bel gioco e tante emozioni che speriamo non vengano deluse.

Il Sassuolo viene da ben sette risultati utili consecutivi al Mapei Stadium, dove non perde dalla sfida contro il Napoli del 28 di settembre: quattro pareggi e tre vittorie che hanno permesso alla banda terribile di Di Francesco di rendere lo Stadium un catino quasi inespugnabile. Ne sa qualcosa l'Inter di Roberto Mancini che nell'ultima sfida di due settimane fa ne ha pagato le conseguenze con una dura sconfitta. Diverso il discorso esterno dei neroverdi, che alternano buone prestazioni (vedi San Siro contro il Milan, ultima vittoria esterna alla Befana), a partite incolore e senza spina dorsale (vedi Cagliari). Il trend sembra essere cambiato a Genova, dove nonostante le assenze dei tre uomini cardine dell'attacco, il Sassuolo è riuscito a strappare un punto importantissimo, assestandosi a metà classifica.

La Fiorentina di Vincenzo Montella vive, invece, un grande periodo di forma. Quattro vittorie nelle ultime sei trasferte, sei delle ultime otto gare se consideriamo anche le Coppe, nazionali ed internazionali che siano; soltanto sei i gol subiti a fronte dei 17 fatti. La viola sembra essersi ritrovata lontano dalFranchi, come se la pressione del pubblico di casa le mettesse ansie che fuori, invece, spariscono. Ciò nonostante anche in questo caso, come successo contro il Sassuolo, il Franchi è imbattuto dalla sfida col Napoli di novembre, quando gli azzurri si imposero con Higuain. Ma quello che ancora non fa spiccare il volo alla suqadra gigliata sono le immense difficoltà che incontrano tra le mura amiche contro le medio-piccole: Juve e Roma si sono dovute arrendere ed accontentarsi di un pari, mentre sia Empoli, che Palermo ed Atalanta nell'ultimo turno, hanno sfiorato il colpaccio. Da tenere in considerazione, in vista della trasferta di Reggio Emilia, il ritorno in settimana dell'Europa League, che dovrebbe far si che Montella gestisca al meglio le energie in vista della doppia sfida al Tottenham.

Sassuolo - Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Pegolo e Terranova e dello squalificato Taïder, mentre rimangono dei dubbi da sciogliere sulle condizioni di Vrsaljko e Missiroli. Tornano dalle squalifiche i tre uomini d'attacco dei neroverdi: Berardi, Zaza e Sansone sono pronti a riprendere le redini dell'attacco dei neroverdi. Ballottaggio solito a sinistra, in difesa, tra Longhi e Peluso, mentre al centro confermatissima la coppia Cannavaro-Acerbi con Gazzola terzino destro. Altro ballottaggio a centrocampo, dove Biondini e Chibsah si giocano un posto accanto a Magnanelli e Missiroli qualora dovesse farcela. In alternativa, pronto anche Brighi.



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Longhi; Biondini, Magnanelli, Brighi; Berardi, Zaza, Sansone.

Fiorentina - Dopo i due giorni di riposo concessi da Montella, la Fiorentina si è preparata in vista della trasferta di Reggio Emilia. In campo dovrebbe esserci anche Gonzalo Rodríguez, ripresosi dai problemi muscolari ma ancora in dubbio in vista della partita al Mapei Stadium e dell'imminente sedicesimo di Europa League. Difesa a quattro con Richards, Tomovic, Savic e uno tra Alonso e Pasqual se lo spagnolo non dovesse recuperare. Ancora fermi ai box gli infortunati Lupatelli, Bernardeschi, Vargas e Rossi. In attacco dovrebbe riposare Mario Gomez, in vista sempre del Tottenham, con Babacar favorito su Gilardino nonostante l'ex Guangzhou abbia dalla sua la carta di non essere eleggibile in Europa e potrebbe partire dal primo minuto. Dovrebbero esserci invece sia Salah che Diamanti, match winner di domenica scorsa, con l'egiziano in ballottaggio con Borja Valero che potrebbe esser preferito allo spagnolo concedendogli un turno di riposo.



Fiorentina (4-3-3): Tătărușanu; Richards, Tomović, Savić, Alonso; Badelj, Pizarro, Fernández; Salah, Babacar, Diamanti.

Sfida nella sfida quella tra Montella e Di Francesco, o meglio una vera e propria sfida tra amici, quasi due fratelli. Eusebio Di Francesco e Vincenzo Montella sono legati da un passato a tinte giallorosse indelebile. In quegli anni hanno condiviso gioie e dolori, ma anche un'amicizia che tutt'oggi è viva e molto unita. Lo si capisce dalle parole dei due allenatori che, oltre a presentare la gara, hanno parlato del loro rapporto. Si parte col padrone di casa: "La Fiorentina non è partita benissimo ma sta dimostrando il suo grande valore. Contro l'Atalanta non hanno brillato ma sono stati bravi a risolvere una partita non facile. Stanno tutti bene, anche se sono contento che a Genova abbiano giocato bene anche quelli che sono stati impiegati meno. C'è qualche difficoltà sulle fasce esterne ma sono convinto che faremo bene con i ragazzi che abbiamo a disposizione, che si stanno comportando benissimo. Longhi sta meglio di Missiroli, Simone non è al meglio ma cercheremo di averlo almeno un panchina per avere un'alternativa. A Vincenzo mi lega una grandissima amicizia, sarà un derby in amicizia, ma voglio vincere le voci che mi vogliono al suo posto l'anno prossimo? Lusingato, ma ho nella testa solo il Sassuolo, ho grande senso di appartenenza alla società, ai colori, alla città".

Ecco la risposta dell'aeroplanino: "Giochiamo un calcio simile, anche lui fa un gioco propositivo. Ha idee chiare, veloci. E’ un allenatore preparato e si vede. Il mio rapporto con lui nasce tanto tempo fa, io facevo fatica ad Empoli, lui era già in prima squadra. Lui e Caccia sono stati dei tutor per me, anche a livello economico. Poi ci siamo ritrovati a Londra da adulti e la cosa si è affinata ancora di più. Ho voglia di batterlo, perché ultimamente si sta parlando troppo di lui. Il modulo conta relativamente, conta l'intensità, contano le idee. Il 3-5-2 è molto più dispendioso a livello fisico e non credo ci possiamo permettere di spremere molto giocatori che non hanno sostituti​"

La gara di oggi sarà la seconda sfida di sempre tra le due compagini al Mapei Stadium. Quando si parla di Sassuolo e di precedenti, ovviamente data la giovane età e gli scarsi precedenti in A della squadra neroverde, si fa riferimento alla scorsa stagione. Lo scorso anno, nella gara andata in scena in Emilia Romagna decise un gol di Giuseppe Rossi. Tutti ricordiamo invece la sfida del Franchi, quando il Sassuolo di Di Francesco s'impose per 4-3 in una gara pazzesca dal punto di vista delle emozioni e dei gol, che sancì la permanenza dei neroverdi nella massima serie.