Palermo - Napoli: il derby del Sud

Palermo e Napoli sono due tra le città più importanti d'Italia, ma soprattutto sono i due principali capoluoghi di regione del Sud. Per questo la sfida tra i rosanero ed i partenopei non è mai una partita come tutte le altre. In questo caso in ballo ci sono: rivalsa da parte dei padroni di casa dopo la sconfitta netta, maturta a San Siro contro l'Inter; difesa del terzo posto e prove di conquista del secondo da parte azzurra.

Sfida molto interessante dal punto di vista tattico: il Palermo grazie al suo allenatore Iachini esprime un gran calcio, valorizzato ancor di più dai due argentini Vazquez e Dybala; il Napoli invece rispetto al passato è cambiato molto, infatti prima alla squadra azzurra piaceva sempre avere in mano il pallino del gioco, ora invece tende a far palleggiare gli avversari per poi colpirli negli spazi, una tecnica che ha portato a questo straordinario inizio di 2015. Sembra quindi che Benitez abbia trovato la quadra ad una squadra che prima era totalmente votata all'attacco senza alcun principio d'equilibrio, invece adesso grazie al filtro dei centrocampisti ed al sacrificio delle ali, riesce a rischiare molto meno .

Sarà una partita nella partita anche tra i due n. 9, anche se quello di sponda rosanero sta vivendo un momento difficile dal punto di vista psicologico per via degli screzi in settimana col presidente Zamparini, il quale ha annunciato una sicura cessione dell'argentino a fine stagione.

STATISTICHE - Il Napoli è alla ricerca della sesta vittoria consecutiva. Nelle ultime 6 partite tra le due squadre, 4 vittorie azzurre, 1 pareggio ed 1 vittoria del Palermo, che risale al 23/4/11 ( 2 -1 ). I rosanero in casa sono in serie positiva da 8 partite. Nelle precedenti 9 sfide al "Barbera", i siciliani hanno vinto 6 volte, mentre i partenopei le ultime 2. Gli azzurri hanno vinto le ultime 3 trasferte consecutive, la sconfitta risale al 14/12/14 contro il Milan.

FORMAZIONI - Senza Maresca, Vitiello e Gonzalez il tecnico di casa si schiera col 3-5-2:

Benitez, privo di Mertens ( squalificato ) e dei lungodegenti Zuniga, Michu, Mesto ed Insigne, conferma il 4-2-3-1:

Si giocherà in un clima incandescente ma non per questo mancheranno giocate d'alta classe e spettacolo.