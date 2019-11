Diretta Palermo - Napoli, risultati live Serie A

Da Palermo è tutto! Un saluto a tutti i lettori che ci hanno seguito nella diretta di Palermo-Napoli. Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi augurano una serena buonanotte.

Napoli che si ferma a 42, a più 4 dalla Fiorentina che nel pomeriggio ha vinto a Sassuolo. Il Palermo sale a 33, alimentando le speranze di un'eventuale sesto posto.

Il gol di Lazaar ha indirizzato il match, ma la squadra di Benitez è sembrata stanca e svogliata. Lenta in fase di impostazione e senza mordente. Il Palermo ha corso e pressato per tutta la gara, senza dare tregua al Napoli che non ha saputo impostare le solite trame offensive. Spenti Callejon ed Higuain, buono l'ingresso di Gabbiadini anche se non è bastato per dare la scossa alla squadra. Dybala e Vazquez imprendibili per tutta la gara. Vittoria meritata per i siciliani

FISCHIO FINALE AL BARBERA!!! IL PALERMO SI RIALZA SUBITO DOPO LA BATTUTA D'ARRESTO CONTRO L'INTER, MENTRE IL NAPOLI SI FERMA DOPO 4 VITTORIE DI FILA!!!

93' Si avvicina il fischio finale. Palermo nettamente superiore per tutta la partita.

91' Il Napoli ci prova con Gabbiadini, che però è di un metro oltre la linea dei difensori rosanero

90' Sono 4 i minuti di recupero. Il Palermo resiste.

88' Passano i minuti e si avvicina la vittoria per i rosanero!

86' Esce Barreto ed entra Jajalo.

85' GABBIADINI ANCORA, MA C'E FUORIGIOCO SUL CROSS DI ZAPATA!

83' Ancora Napoli! Callejon prova il destro dall'interno dell'area, Rispoli respinge forse con un braccio, ma Mazzoleni dice che si può proseguire.

Dal calcio di punizione di Jorginho, Gabbiadini fortunosamente trova il tacco vincente che beffa Sorrentino. Napoli ancora in avanti, tornano a sperare gli azzurri.

81' GABBIADINI! ACCORCIA LE DISTANZE IL NAPOLI!!! ANCORA MANOLO GABBIADINI!

80' Fallo di Bolzoni su Callejon. Ammonito anche lui.

77' ZAPATA! Ci prova il colombiano di sinistro dal limite. Il suo tiro viene deviato in angolo. Esce Vazquez, dentro Belotti

77' Cross di De Guzman dalla destra alla ricerca di Zapata. Sorrentino esce in presa alta.

75' Gioco fermo, Vazquez è rimasto a terra dopo un colpo subito da De Guzman

Esce anche Higuain, dentro Duvan Zapata. Ultimo cambio per Benitez

73' De Guzman cerca Callejon sulla sinistra, ma lo spagnolo finisce in fuorigioco.

70' Ottima sovrapposizione di Strinic sulla sinistra, ma il cross del terzino croato è pessimo e si spegne sul fondo.

Primo cambio nel Palermo: fuori Quaison, dentro Chochev, centrocampista più di equilibrio e rottura. Nel Napoli entra Gargano, esce David Lopez

67' Dybala indemoniato, va via a tutti in attacco prima di essere atterrato da Britos

Dybala è splendido. Va via a Strinic e serve Vazquez che di testa appoggia per Rigoni che a botta sicura, solissimo, batte Rafael! Palermo strepitoso

65' RIGOOOOOOONIIIIIIIIIIIIIII!!!! CHE SPETTACOLO QUESTO PALERMO!!!!! LA CHIUDE RIGONI! 3-0!

63' VAZQUEZ!!! Ci prova ancora el mudo da fuori di sinitro, Rafael mette in angolo

61' Palermo pericoloso in ripartenza: Dybala è fenomenale a mettere un pallone al centro per Vazquez che viene anticipato da Britos prima di battere solo a rete.

Brutto fallo da dietro di Rigoni su Gabbiadini, giallo per il centrocampista rosanero che diffidato salterà la prossima gara.

58' Ancora Napoli in avanti. Gabbiadini cerca Higuain in area, Terzi spazza in angolo

55' Esce bene il Napoli dalla pressione altissima dei palermitani, Maggio è solo sulla destra, ma il suo cross è preda di Andelkovic che libera

Esce Hamsik, dentro Gabbiadini. Nonostante la discreta prova, lo slovacco viene nuovamente sostituito.

E' pronto Gabbiadini. Nel frattempo rissa in campo tra Rispoli e De Guzman, ammonito l'ex terzino del Parma

Pallone che si spegne di poco alta sopra la traversa.

50' Azione prolungata del Napoli che sfocia sulla sinsitra. Strinic serve al centro David Lopez, Barreto chiude in scivolata ma colpisce il pallone inavvertitamente con la mano. Punizione dal limite. Callejon sul pallone

48' Buona percussione centrale di Albiol che serve Maggio sulla destra; il cross è per Callejon che viene però chiuso in angolo

Fallo di Barreto su Jorginho, gli azzurri reclamano l'ammonizione del capitano rosanero, Mazzoleni redarguisce il centrocampista.

47' Maggio ferma Barreto in scivolata, Callejon cerca Higuain in profondità ma Terzi fa buona guardia

46' SI PARTE! Inizia la ripresa

Higuain incita i compagni mentre i rosanero tornano in campo tra il boato del pubblico del Barbera. A brevi ricomincerà la gara

Torna in campo il Napoli. Ci sono tutti gli stessi effettivi del primo tempo, quindi Gabbiadini entrerà a ripresa in corso. Entra anche la cinquina arbitrale, si fa attendere il Palermo.

Si scalda Manolo Gabbiadini nel Napoli. Vediamo se l'esterno ex Sampdoria sarà in campo dal primo minuto della ripresa.

Palermo travolgente, Napoli irretito dalla pressione dei rosanero e da un'improvvisa immobilità in campo. La squadra di Benitez è ferma in campo e dopo aver subito il gol di Lazaar con la complicità di Rafael si è letteralmente sgonfiata subendone il contraccolpo. Lenti e svogliati i partenopei che su un cattivo disimpegno di Jorginho, pressato ottimamente da Quaison, hanno lasciato il fianco alla ripartenza dei siciliani che hanno punito sull'asse Dybala-Vazquez. Napoli che ha provato a reagire con Higuain nel finale, ma la sua conclusione è stata prontamente deviata da Sorrentino. Servirà un altro Napoli nella ripresa per ribaltare la gara.

Lazaar all'intervallo: "Provo spesso il tiro. Sono contento di essermi sbloccato in Serie A. Dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo e portare a casa la gara".

45' FISCHIO FINALE DI MAZZOLENI! A FINE PRIMO TEMPO IL PALERMO E' IN VANTAGGIO SUL NAPOLI PER 2-0!

43' Maggio ancora solo sulla destra mette al centro per Higuain che sbaglia lo stop e viene chiuso da un ottimo Terzi

41' Hamsik trova perfettamente Maggio sulla destra, il suo cross però viene deviato. Sarà angolo per il Napoli.

Ammonito Higuain per un fallo inesistente. Diffidato, salta il Sassuolo.

38' HIGUAIN! Napoli vicino al gol che potrebbe riaprire il match! Va via centralmente il pipita che calcia da buona posizione ma Sorrentino para deviando in angolo.

Palla persa di Jorginho a centrocampo, Quaison recupera palla e serve perfettamente Dybala che va via ad Albiol, appoggia dietro per l'accorrente Vazquez che di sinistro batte ancora Rafael!

35' VAZQUEEEEEEEEEEZZZZZZ!!!! 2-0 PALERMO! CHE CONTROPIEDE PERFETTO DEI ROSANERO!

32' Discesa in slalom di Hamsik che una volta al limite dell'area di rigore invece di calciare o servire qualche compagno meglio posizionato, perde tempo e concede a Terzi l'intervento per fermarlo in scivolata

30' Occasione Napoli, ma De Guzman spreca tutto con un tiro orribile! Che pessima giocata del centrocampista olandese.

28' Fallo di David Lopez su Vazquez. Fischio molto generoso di Mazzoleni, che fino a questo momento aveva sempre lasciato giocare su questi contatti di gioco.

25' Napoli in avanti alla ricerca del pareggio; Callejon serve Higuain sulla destra, libera Andelkovic

23' Fallo di Albiol su Dybala che protegge bene il pallone e subisce la carica del difensore spagnolo.

Palermo in controllo del match! Il Napoli non riesce a sbloccarsi e a macinare gioco.

21' QUAISON! CHE OCCASIONE PER IL PALERMO IN CONTROPIEDE! DYBALA SERVE BOLZONI, DI PRIMA SULLA DESTRA PER L'INSERIMENTO DI QUAISON CHE DI DESTRO STROZZA LA CONLCUSIONE E METTE DI POCO A LATO.

17' BRITOS! Subito occasione per il Napoli per arrivare al pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. Svigrola il difensore uruguagio e Sorrentino esce in presa.

Un passo oltre il cerchio di centrocampo, il terzino marocchino del Palermo calcia violentemente di sinistro. Il pallone assume una traiettoria velenosissima e, complice un goffo intervento di Rafael si spegne alle spalle dell'estremo difensore brasiliano del Napoli. Vantaggio per i rosanero!

14' LAZAAAAAAAARRRR IL VANTAGGIO DEL PALERMO! DA 40 METRI IL SINITRO DEL TERZINO ROSANERO!!!! 1-0 PALERMO! CHE PAPERA DI RAFAEL!

13' DE GUZMAN! Botta violenta dell'olandese dal limite, Sorrentino respinge con i pugni

11' Punizione dalla trequarti offensiva per il Napoli: Callejon dentro per Higuain che viene anticipato dalla difesa

9' Vazquez prova ad andar via a Maggio, ci riesce e mette al centro; pronto Rafael in uscita

7' Ammonito Jorginho. Fallo sulla ripartenza del Palermo.

5' Buona azione del Napoli sulla corsia mancina. Strinic serve De Guzman che chiuso da Daprelà riesce a guadagnare un angolo.

Palermo che prova ad aggredire alto, ma finora non riesce ad essere concreto in ripartenza

3' Strinic va via sulla sinistra, ma il suo cross è sbagliato e la sfera si spegne sul fondo.

3' Rimessa in zona d'attacco per il Palermo. Jorginho interviene sul pallone e rilancia l'azione. Hamsik va via in contropiede e viene atterrato sulla trequarti da Rigoni. Punizione per gli ospiti.

In fase di non possesso è Quaison a prendere a uomo Jorginho.

1' Retropassaggio rischioso di Maggio, per poco Dybala non riesce ad intervenire, spazza Rafael

1' Napoli che da il via al match! Higuain serve Hamsik e la gara ha inizio!

Ci siamo! Squadre schierate in campo, è tutto pronto. Mazzoleni è pronto a dare il via al match.

Squadre nel tunnel che precede il terreno di gioco pronte ad entrare sul terreno di gioco. Pessima la cornice di pubblico, circa 10000 i presenti al Barbera.

20.40 Palermo che ha perso soltanto una partita in casa, contro la Lazio. Il Napoli, invece, vuole continuare il suo trend positivo lontano dal San Paolo: 3 vittorie su tre nel 2015, a Verona sponda Chievo, Roma contro la Lazio ed a Cesena. Chi la spunterà?

20.35 Istantanee dal Barbera. Ecco quelle che arrivano dagli spogliatoi delle due squadre:

20.25 Gol e spettacolo, emozioni e colpi di scena. Proprio come all'andata quando la romanzesca Napoli-Palermo del San Paolo finì 3-3. A divertirsi di più, alla fine, furono i rosanero di Beppe Iachini, che strapparono un punto meritato e pesante. In fondo ad una lunga battaglia, la squadra di Rafa Benitez non riuscì a venire a capo dei siciliani, mostrandosi ancora una volta in difficoltà con le cosiddette "piccole", nonostante il doppio vantaggio in due occasioni sul 2-0 e sul 3-1. Ai gol di Zapata, Koulibaly e Callejon, risposero Vazquez e la doppietta del gallo Belotti.

Mentre le squadre sono pronte ad entrare in campo per il classico riscaldamento prepartita, proviamo ad immaginare il match. Iachini schiera tre attaccanti con Quaison, a sorpresa, assieme a Vazquez e Dybala, che proveranno a prendere in velocità la difesa del Napoli. Rispoli e Lazaar avranno il compito, arduo, di arginare Callejon e De Guzman sulle fasce, mentre uno tra Bolzoni e Rigoni sarà costretto in fase di non possesso a scalare su Marek Hamsik per non rischiare l'inferiorità numerica in mediana. Di fondamentale importanza saranno le coperture delle fasce. Il Napoli proverà a sfruttare maggiormente le sovrapposizioni dei terzini per creare un 2 - 1 con i difensori rosanero, mentre dalla parte opposta, sarà al centro che il Palermo proverà a sfruttare la superiorità numerica. Ci aspettiamo, in ogni caso, tantissime emozioni e molti gol, con due squadre che non si risparmieranno e proveranno a fare un gol più dell'avversario.

20.10 Al fuoco di Benitez, Iachini risponde con il fuoco, stravolgendo tutto e rischiando un offensivo 4-3-3. Ecco l'undici scelto dall'allenatore dei rosanero:





(4-3-2-1): Sorrentino; Rispoli, Andelkovic, Terzi, Lazaar; Bolzoni, Rigoni, Barreto (cap.); Quaison, Vazquez; Dybala.



David Lopez nel prepartita, dopo l'arrivo al Barbera: "Supercoppa fondamentale. Ci ha dato molta fiducia che ci ha permesso di raggiungere tutti questi traguardi. Non pensiamo alla classifica, vogliamo continuare con questa striscia positiva".

20.05 Nel primo anticipo odierno la Fiorentina di Vincenzo Montella si è imposta per 3-1 in casa del Sassuolo. Protagonista la coppia Salah - Babacar, soprattutto il secondo, autore di una doppietta. Berardi ha riaperto il match dopo il gol del 3-0, ma non è bastato. Fiorentina che sale a 38 punti, a -4 proprio dal Napoli.

20.00 Sorprende ancora Rafa Benitez. Britos viene scelto in difesa al posto di Koulibaly, mentre Gargano verrà risparmiato per l'Europa League ed il Trabzonspor: gioca Jorginho che potrà dare alla squadra più fraseggio e verticalità, velocità nelle ripartenze, ma sicuramente sarà meno importante in fase di rottura rispetto all'uruguagio. Da un uruguagio ad un altro: la seconda sorpresa è Britos, soprattutto considerando che il Palermo schiera due attaccanti molto veloci che potrebbero mettere in forte soggezione l'ex Bologna.

19.55 C'è Marek Hamsik nella formazione titolare del Napoli. Benitez avrà saputo dei precedenti dello slovacco al Barbera e contro i rosanero in particolare e vorrà sfruttare la sua verve contro i siciliani. Il Palermo, in Serie A, è la vittima preferita dal capitano slovacco: 7 gol in 13 sfide, 4 solo al Renzo Barbera, uno stadio in cui il centrocampista slovacco riesce sempre ad essere particolarmente ispirato. Proverà a marcare il tabellino anche questa sera.

19.52 Arriva l'ufficialità dell'undici scelto da Rafa Benitez: tre sorprese rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia. Scopriamole assieme!



(4-2-3-1) Rafael; Maggio, Albiol, Britos, Strinic; Jorginho, David Lopez; Callejon, Hamsik, De Guzman; Higuain

19.50 In attesa delle formazioni ufficiali, andiamo a scoprire quelli che saranno i duelli che vedremo in campo. Quello più atteso e che promette spettacolo è sicuramente quello tra Dybala, cannoniere del Palermo con 11 gol, ed Higuain, 12 reti finora con la maglia del Napoli. Il primo ha 21 anni e sta vivendo la stagione della sua esplosione; il secondo ne ha 27 e ha dimostrato ancora una volta di essere un “top player”. Andiamo a dare uno sguardo ai numeri dei due ragazzi in campionato:

19.45 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti dallo Stadio Barbera di Palermo, dove a breve inizierà la sfida tra Palermo e Napoli. Sfida davvero interessante, con i rosanero che vogliono buttarsi alle spalle la pesante sconfitta di San Siro ed i partenopei che vogliono blindare il terzo posto, mettendo pressione alla Roma seconda. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale benvenuto allo stadio Barbera di Palermo.

Palermo e Napoli sono due tra le città più importanti d'Italia, ma soprattutto sono i due principali capoluoghi di regione del Sud. Per questo la sfida tra i rosanero ed i partenopei non è mai una partita come tutte le altre. In questo caso in ballo ci sono: rivalsa da parte dei padroni di casa dopo la sconfitta netta, maturta a San Siro contro l'Inter; difesa del terzo posto e prove di conquista del secondo da parte azzurra.

Sfida molto interessante dal punto di vista tattico: il Palermo grazie al suo allenatore Iachini esprime un gran calcio, valorizzato ancor di più dai due argentini Vazquez e Dybala; il Napoli invece rispetto al passato è cambiato molto, infatti prima alla squadra azzurra piaceva sempre avere in mano il pallino del gioco, ora invece tende a far palleggiare gli avversari per poi colpirli negli spazi, una tecnica che ha portato a questo straordinario inizio di 2015. Per quanto riguarda la sfida di questa sera ci possiamo aspettare una sfida sicuraente equilibrata, con il Napoli che potrebbe iniziare aspettando gli avversari per provare a sbloccarla in contropiede. Interessante sarà vedere se Iachini chiederà ai suoi di aggredire fin da subito i portatori di palla azzurri per ripartire velocemente e sbloccare al più presto la gara (cosi come avvenne contro la Roma).

Momento delicato in casa Palermo. Dopo aver collezionato buone prestazioni e uan serie positiva di 12 risultati utili interrotta solo dalla sconfitta per 4-3 di Firenze, la squadra di Iachini s'è sciolta a San Siro davanti all'Inter di Roberto Mancini. E' stata la prima volta durante questa stagione che la squadra rosanero ha alzato bandiera bianca senza nemmeno provare ad imporre il proprio gioco e lottare. Partita da prendere con le pinze quindi, da una parte è attesa una pronta riscossa da parte dei rosanero, dall'altra c'è la possibilità di abbattersi dopo una sconfitta così pesante che può aver pregiudicato fiducia e compatteza. Le assenze, in difesa per squalifica ed a centrocampo per indisponibilità, non aiutano di certo le scelte dell'ex allenatore della Sampdoria.

Il Napoli non si ferma più. La squadra di Benitez sarà di scena al Barbera per dare continuità alle quattro vittorie consecutive, sei considerando anche la Coppa Italia, nove nelle ultime dieci gare considerando anche la Supercoppa e l'unico ko interno con la Juventus, per provare a restare a quattro lunghezze dalla Roma che riceverà il Parma in un match ampiamente alla portata. Inoltre, gli azzurri potrebbero tentare una ulteriore spallata alle quarte con Fiorentina, Sampdoria e Lazio che sembrano in un momento poco felice di forma e che sono comunque lontane sette punti e che non sembrano tenere il ritmo dei partenopei. Animi distesi in casa azzurra, con i partenopei che in settimana hanno festeggiato, oltre al Carnevale, anche il compleanno di Callejon e Maggio con una piccola festicciola che ha visto i calciatori travestiti per l'occasione.

PALERMO - Iachini deve rinunciare a Maresca e Vitiello non al meglio, oltre allo squalificato Gonzalez. Diversi dubbi in difesa con la possibilità di Terzi centrale con ai lati Andelkovic e l'adattato Daprelà. A centrocampo Rigoni, Jajalo e Barreto con Morganella a destra e Lazaar a sinistra. In attacco nessun dubbio sulla coppia Vazquez-Dybala. Iachini è alle prese col dubbio Morganella che nelle ultime ore è stato colpito da un attacco influenzale e non è sicuro di riuscire a recuperare in tempo per la gara.

NAPOLI - Benitez dovrebbe schierare la formazione che nell'ultimo periodo gli ha garantito più solidità ed equilibrio. Nonostante ciò c'è un dubbio che tormenta l'allenatore spagnolo. In vista dell'Europa Leageue, ed alla sfida col Trabzonspor, torna la coppia Gargano - Lopez a centrocampo, a protezione della coppia Albiol-Koulibaly con Maggio a destra e Strinic a sinistra (Ghoulam giocherà giovedì a Trebisonda in quanto il croato non è eleggibile in coppa). In attacco sui lati ci saranno quasi sicuramente Callejon e De Guzman in supporto di Higuain. Il dubbio riguarda il trequartista, o seconda punta, che accompagnerà il pipita: potrebbe esserci Gabbiadini (autentico trascinatore dell'ultimo periodo) al posto di Hamsik, con Benitez che potrebbe rischiare un 4-4-2 con due punte di ruolo.

PALERMO (3-5-2): Sorrentino; Andelkovic, Terzi, Daprelà; Morganella, Rigoni, Jajalo, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala. All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; Gargano, Lopez; Callejon, Gabbiadini, De Guzman; Higuain. All. Benitez

Beppe Iachini ha le idee chiare. Dopo aver conquistato 30 punti, vola basso ma consapevole della forza del gruppo rosanero: "Situazione Dybala-Barreto? Non dobbiamo farci turbare da queste cose, dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro. Mentre con Munoz non c'era una serenità del giocatore, Dybala e Barreto sono sereni, bisogna lasciare queste cose fuori dal campo. L'entourage dei giocatori sta parlando con la società, ma noi dobbiamo solo pensare al Napoli. I partenopei al momento sono imbattibili, hanno una grande squadra e negli ultimi anni hanno anche vinto due coppe. Dobbiamo fare la partita perfetta per portare a casa un risultato positivo. Il passo falso contro l'Inter non deve farci cambiare mentalità, siamo una squadra offensiva e dobbiamo continuare a giocare all'attacco".

L'allenatore iberico del Napoli ha raccontato come la sua squadra proverà ad affrontare il Palermo domani sera, soffermandosi sui principali pericoli della squadra rosanero: "Pensiamo a una gara alla volta, c'è l'occasione di vincere e ci proviamo. Dopo vedremo. Oggi pensiamo al Palermo, una squadra difficile da battere. E' una squadra con buoni attaccanti, dobbiamo vincere. Poi guarderemo avanti. L'insidia maggiore? Gli attaccanti del Palermo senza dubbio. Stanno facendo molto bene, poi c'è una squadra organizzata. Il Palermo fa bene in casa, gioca con intensità. Dovremo dare il 100%". Restando in tema Palermo, non poteva mancare la domanda su Dybala: "E' un buon calciatore, ma non posso parlare di elementi di altre squadre. Non è corretto. Gli argentini hanno fame, sono elementi che vogliono fare qualcosa di importante. Messi e Maradona sono il riferimento, sono elementi che fanno sempre bene".

La settimana della squadra rosanero è stata molto tormentata anche a causa delle dichiarazioni del presidente Zamparini ad una radio partenopea. Il numero uno rosanero ha parlato, oltre che della gara di questa sera, anche della situazione di Paulo Dybala, tormentone che sta preoccupando non poco città e tifosi: "La sconfitta con l'Inter mi ha fatto dispiacere, ma avevamo tante assenze in difesa. E' comunque una stagione molto positiva ma sono preoccupato perché con il Napoli mancheranno tutti e tre i nostri titolari in difesa. Queste sono quelle sciocchezze della Fifa, ormai il calcio è in mano a certi personaggi come agenti ed altri che vogliono solo fare soldi. Non parlo più con lui. E' cambiato completamente. Ci sono delle persone che cercano di coinvolgerlo in situazioni strane. E' un ragazzo d'oro, corrotto da cattivi educatori. Adesso è influenzato da chi lo vede solo come una cassaforte di soldi e basta. Con il Napoli non c'è stato nessun contatto. Credo che abbia bisogno di almeno altri due anni di crescita, sta esplodendo forse oltre alla sua misura. In questo momento Gabbiadini è sicuramente più forte di Belotti. Il nostro talento deve ancora sbocciare".

Scorrendo i precedenti tra Palermo e Napoli allo stadio "Renzo Barbera" nella massima serie, salta subito all'occhio un particolare curioso: per quattro campionati di fila, dalla stagione 2007/2008 al torneo 2010/2011, il risultato fu sempre di 2-1 per la squadra rosanero. Proprio quella del 2011 è l'ultima vittoria del Palermo contro la squadra partenopea. Nelle due stagioni successive si registrano altrettante vittorie napoletane per 3-1 e per 3-0. Il risultato che manca da più tempo è però il pareggio: l'ultimo risale addirittura alla stagione 1969/1970. In totale in serie A si registrano, sui 21 incontri totali, 7 vittorie rosanero, 5 successi azzurri e 9 pareggi. Tra le due compagini anche cinque precedenti in serie B.

La sfida di questa sera del Barbera sarà un'occasione per il Napoli di sfatare un piccolo tabù San Valentino. Stasera sarà la terza volta durante l’era De Laurentiis che il Napoli scende in campo il 14 febbraio, giorno di San Valentino appunto. Per tutti è la festa degli innamorati e pare che finora gli azzurri abbiano avuto un’affinità particolare con il pareggio. Infatti finì 1-1 il match interno contro il Bologna di sabato 14 febbraio 2009. L’anno successivo a cogliere un punto al San Paolo fu l’Inter di Mourinho, che andò via dopo un pareggio senza reti.

Napoli-Palermo, Palermo-Napoli è anche storia recente di calciomercato. Da Cavani a Dybala il passo potrebbe non essere così lungo e lontano. L'argentino idolo di Palermo potrebbe essere, con le dovute proporzioni, il nuovo affare di mercato tra De Laurentiis e Zamparini. Sembra infatti che ci sia anche il Napoli sulle tracce di Dybala. Sembra però che il prezzo troppo alto del cartellino e le manie di grandezza dei procuratori dell'argentino, indirizzerebbero le strade del futuro dell'argentino lontano da Napoli.

Arbitro della gara il signor Silvio Paolo Mazzoleni, che la settimana scorsa era stato al centro di un piccolo giallo. L'arbitro che era stato designato anche per l'ultima gara degli azzurri contro l'Udinese in casa domenica scorsa. Tuttavia, era stato costretto a rinunciare alla designazione a causa della nascita del figlio.