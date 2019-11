Diretta partita Milan - Empoli, risultati live Serie A

Milan e Empoli pareggiano 1-1. I rossoneri escono dal campo tra i fischi di San Siro che hanno chiuso in 9 uomini la partita.gol di Destro e di Maccarone.Nel finale è stato espulso Diego Lopez per fallo di mano fuori dall'area di rigore. partita non di certo esaltante. Per oggi è tutto, restate collegate con noi per le partite delle 15:00

91' Calcio di punizione per l Empoli

91' Cerci prova a servire Rami, ma la palla finisce fuori

90'Giallo per Tonelli, calcio di punizione per i rossoneri

90' 3 minuti di recupero

89' L' Empoli prova il tutto per tutto.

86' La sfortuna del Milan continua: si strappa Paletta ed esce dal campo: nove contro unidici per questi minuti finali

85' Verdi non sfrutta il calcio di punizione

82' ESPULSO DIEGO LOPEZ, FALLO DI MANO NETTO FUORI D'AREA. ENTRA ABBIATI PER QUESTI ULTIMI MINUTI. Esce Destro

80' Giallo per Paletta

79' Entra Cerci, esce Honda

78' Destro non riesce ad inquadrare la porta

77' Giallo per Verdi per il fallo su Paletta.

76' Bonaventura commette fallo in attacco.

74' Il Milan fatica a trovare degli spazi

73' Antonelli mette giù Maccarone, punizione per l' Empoli

72Occasione per Destro: Sepe anticipa tutti

71' Steso Menez a centrocampo, fallo

70' Rami prova a servire Honda ma sbaglia il passaggio. Piovono i fischi a San Siro

69' Il Milan ora è in bambola totale, piena difficoltà

67' PAREGGIO DELL'EMPOLI CON MACCARONE CHE DI TESTA INFILA IN RETE. Paletta si è completamente perso l'attacante

65' Cartellino Giallo Luca Antonelli

64' Altro fallo in favore dell' Empoli

63' Entra Tavano ed esce Pucciarelli

61' Punizione da dimenticare per Rui, palla che finisce in tribuna

60' Maccarone steso, calcio di punizione per l' Empoli

59' Verdi non impatta benissimo la palla e Diego Lopez para tranquillamente

58' Honda perde palla e poi commette fallo

57' calcio d'angolo per la squadra di Sarri

56' Si distende il Milan in contropiede, ma la conclusione di Bonaventura è murata dalla difesa toscana

54' Entra Verdi per Vecino

53' Fuorigioco di Menez

51' Bonaventura affosa Tonelli,Valeri fischia fallo

49' Tonelli lancia Pucciarelli che non aggancia e palla fuori

48' Cartellino Giallo Adil Rami

47' steso antonelli, calcio di punizione per il milan

45 inizia il secondo tempo, palla giocata dagli ospiti

Diretta Milan Empoli

13:33 Mattia Destro è stato intervistato da Sky Sport al termne del primo tempo:“L’Empoli è una squadra organizzata che ha messo in difficoltà molte squadre. Sono felice per il gol, lo aspettavo a San Siro, ma ora voglio anche la vittoria”.

Primo tempo in archivio con i rossoneri in vantaggio per 1-0 contro L'Empoli. A segno Mattia Destro, con la prima rete in rossonera. Ecco il gol

1 minuto di recupero

42' Applausi per Destro da tutto San Siro che si guadagna una rimessa laterale

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, PRIMO GOL DI DESTRO CON LA MAGLIA DEL MILAN. Grande transizione con Menez, che serve Bonavantura che crossa verso il centro servendo Destro che infila in rete la palla del momentaneo vantaggio

37' Calcio di punizione per l'Empoli

36' Tiro cross di Mario Rui, Diego Lopez ci arriva con la punta delle dita

Aggiornamento sulle condizioni di Alex: è diretto in ospedale. Naso rotto!

32'Partita un po' ferma in questi minuti

29' fuorigioco di Bonaventura

27' Poli quasi sorprende Sepe, il portiere blocca la sfera in due tempi togliendola dal sette.

26'Calcio d'angolo per i rossoneri

25' Calcio di punizione per l'Empoli, che non sfrutta però

22' Meno alto il ritmo dell'Empoli dopo i primi 20 minuti

20' Menez prova a sfondare sulla sinistra,ma scivola, e la palla finisce sul fondo

17' ci prova da fuori Bonaventura. Tiro ampiamente fuori.

16' Il Milan finalmente a messo fuori il naso e prova a farsi vedere nella metà dell' Empoli

15' Bonaventura cerca il fondo sulla sinistra e mette dentro un cross,ma spazza via da Tonelli

13' Honda steso, calcio di punizione per i rossoneri

12' Il Milan è in palese difficoltà

11' Ci riprova Zielinski con il pallone a destra di Diego Lopez

10' minuti di solo Empoli, il Milan non riesce ad uscire dal centrocampo

8' Mario Rui prova a cercare il gol dell'anno: vedendo Diego Lopez fuori dai pali prova il tiro da centrocampo, sfiora il palo.Pericolo per i rossoneri

7' Entra Bocchetti ed esce Alex (si sospetta rottura del naso)

6' Milan in dieci uomini, Alex si è infortunato, a breve il cambio:entra Bocchetti a posto del difensore centrale

4' Buon approccio dellìEmpoli

2' Scatto di Pucciarelli che scappa ad Antonelli, ma non inquadra benissimo la porta e la palla va sul fondo.

1'Empoli pressa subito, Honda prova a servire Destro ma la palla è troppo lunga

1'Inizia il match, prima palla giocata dai rossoneri

12:32 Arbitra Paolo Valeri

12:29: le squadre stanno entrando in campo in questo momento

12:26 L'Empoli è già pronto nel tunnel, si aspetta il Milan

12:15 mancano 15 minuti al fischio d'inizio

12:05 De jong sarà il capitano di oggi

11:57 Ad accogliere i Rossoneri al loro ingresso in campo, i ragazzi de "La Strada", progetto sostenuto da Fondazione Milan

11:50 foto direttamente da San Siro

11:45 Diramate le formazioni ufficiali.Come vi avevamo già anticipato Out per sciatalgia Zaccardo, gioca Rami terzino.

MILAN:Diego Lopez; Rami, Alex, Paletta, Antonelli; Honda, Poli, De Jong, Bonaventura; Menez, Destro. A disposizione: Abbiati, Gori, Bocchetti, Essien, Felicioli (37), Mastalli (36), Suso, Van Ginkel, Cerci, Di Molfetta (38), Pazzini.Allenatore Filippo Inzaghi.

EMPOLI: Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Zielinski; Pucciarelli, Maccarone. A disposizione: Pugliesi, Bassi, Somma, Barba, Laurini, Diousse, Brillante, Signorelli, Verdi, Mchelidze, Tavano.Allenatore Maurizio Sarri.

11:42 Mattia Destro, ha parlato in esclusiva a Milan Channel. Queste le sue dichiarazioni:" Vogliamo i tre punti, sono fondamentali per noi, vogliamo fare una bella gara. Per un attaccante è fondamentale fare gol, vive per questo. Per me sarà importante farlo e soprattutto fare bene per la squadra. Mi sto trovando bene con tutti, è un gruppo solido e compatto, lottiamo tutti per ottenere la zona Europa che per noi è fondamentale"

11:35 Nonostante la pioggia il terreno è in buone condizioni

11:30 Problemi di scatalgia per Zaccardo, non va nemmeno in panchina. Quindi Rami e Antonelli terzini, Alex centrale insieme a Paletta

11:25 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti dallo Stadio Meazza di Milano, dove a breve inizierà la sfida tra Milan-Empoli che sarà l'anticipo dell’ora di pranzo. I rossoneri hanno 29 punti, li toscani 23 e nelle ultime cinque partite giocate i rossoneri hanno realizzato tre sconfitte, una vittoria e un pareggio.La squadra di Sarri è più in forma, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta .L'Empoli. Poi Cesena, Chievo e Verona: per Inzaghi e il Milan quattro partite per dare un senso alla stagione, cancellando il pessimo inzio d'anno.Diranno molto sulle ambizioni europee dei rossoneri. E, di conseguenza, indicative su quello che sarà il futuro di Pippo Inzaghi sulla panchina del Milan. l’Empoli fuori casa ha fatto meglio, con tre pareggi e due sconfitte.

Le parole della vigilia

Inzaghi sprona i suoi:" Dobbiamo essere incazzati per la nostra classifica"- Il Milan sta attraversando un periodo di crisi e deve assolutamente vincere per rassicurare la tifoseria, lo sa bene Pippo Inzaghi:” Dobbiamo essere incazzati per la nostra classifica. Possiamo vincere tutte e 16 partite, Domani dobbiamo pensare a noi. I tifosi e la società sanno chi sono e penso che si fidino. Domani mi auguro che il pubblico di incoraggi. Alla fine saremo pronti a raccogliere la reazione del pubblico: i fischi se perderemo, gli applausi se avremo vinto. Ed è quello che mi auguro. Io sono forte e combatto contro tutto e tutti. Per loro mi dispiace perché si impegnano e mi auguro che, domani, abbiano gli applausi che si meritano. . Contro l'Empoli voglio che la squadra torni a giocare bene. Se giochi bene, arrivano anche i risultati. Fare una bella prestazione e vincere sarebbe un bel viatico. E' la partita più difficile delle prossime quattro. Ma ci siamo allenati bene, con la giusta intensità"

Diretta Milan - Empoli

Maurizio Sarri avverte:”Il Milan come pochi in Europa”- Il tecnico dell’ Empoli è chiaro su un concetto: non sottovalutare i rossoneri:" Il Milan può avere anche qualche difficoltà ad esprimersi, ma l'attacco che hanno in Europa ce l'hanno in pochi, per cui non possiamo pensare che sia una squadra abbordabile. Dobbiamo cercare di mettere in campo le nostre armi migliori per metterli in difficoltà" E ancora:"Critiche? Per molti eravamo già retrocessi prima ancora di iniziare il campionato, poi abbiamo perso solo due partite nelle ultime 15 gare. Mi sembra assurdo” Ma mentre Inzaghi ha preferito non commentare le parole di Lotito, Sarri sta dalla parte del Carpi: “Tifo per loro. Spero che il suo pensiero non sia condiviso tra tutte le grandi"

I Convocati Di Filippo Inzaghi

Il Milan ha reso nota la lista dei giocatori convocati per il match con l'Empoli. Ecco l'elenco dei 23 giocatori a disposizione del tecnico rossonero:

PORTIERI: Abbiati, Gori (66), Diego Lopez



DIFENSORI: Antonelli, Alex, Bocchetti, Paletta, Rami, Zaccardo



CENTROCAMPISTI: De Jong, Essien, Felicioli(37), Mastalli(36), Poli, Suso, Van Ginkel



ATTACCANTI: Bonaventura, Cerci, Destro, Di Molfetta(38), Honda, Menez, Pazzini

Live Milan-Empoli

Le probabili formazioni

Tante assenze per Pippo Inzaghi:non convocato Muntari, fermo per un problema muscolare, mentre andra' in panchina Cerci (ginocchio dolorante), al quale e' stato preferito Honda: il giapponese giochera' assieme a Menez e a Bonaventura. che recupera, però, una pedina chiave a centrocampo: dopo un mese d'assenza, riecco De Jong . Assente anche il giovane Mastour, operato in settimana al menisco. Come unica punta ci sara' Destro, rientrato dalla squalifica. I rossoneri contro i toscani dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: n porta il solito Diego Lopez, linea difensiva composta dal quartetto Rami-Alex-Paletta-Antonelli. Centro campo Poli e Marco van Ginkel con il connazionale Nigel de Jong che è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, potrebbe entrare nella ripresa. il trio Honda-Menez-Bonaventura alle spalle di Destro

Per quanto riguarda i toscani non sarà a disposizione di Sarri l'ex Saponara, alle prese con la varicella.Sarri recupera Croce dalla squalifica . Sono, inoltre, da valutare le condizioni di Vecino, alle prese con un risentimento muscolare avvertito prima del match con il Cesena. Valdifiori in cabina di regia. Il trequartista sarà nuovamente Verdi. Nessuna sorpresa, invece, nel pacchetto difensivo.

Milan (4-2-3-1): 23 Diego Lopez; 13 Rami, 33 Alex, 28 Paletta, 31 Antonelli; 16 Poli, 21 Van Ginkel; 10 Honda, 7 Menez, 28 Bonaventura; 9 Destro (32 Abbiati, 66 Gori, 25 Bonera, 81 Zaccardo, 14 Albertazzi, 19 Bocchetti, 4 Muntari, 34 De Jong, 15 Essien, 22 Cerci, 8 Suso, 11 Pazzini). All.: Inzaghi Squalificati: Mexes Indisponibili: El Shaarawy, De Sciglio, Abate, Zapata, Montolivo, Mastour, Agazzi, Armero.

Empoli (4-3-1-2): 33 Sepe; 23 Hysaj, 24 Rugani, 26 Tonelli, 21 Mario Rui; 88 Vecino, 6 Valdifiori, 11 Croce; 18 Verdi; 20 Pucciarelli, 7 Maccarone. (1 Pugliesi, 28 Bassi, 19 Barba, 2 Laurini, 14 Diousse, 50 Somma, 52 Borghini, 8 Signorelli, 25 Brillante, 27 Zielinski, 9 Mchedlidze, 10 Tavano). All.: Sarri.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Maccarone, Hysaj, Valdifiori. Indisponibili: Guarente e Saponara.

Diretta Serie A

Statistiche e precedenti

Sono 9 i precedenti tra Milan ed Empoli. I padroni di casa hanno vinto ben 7 volte e guidano la contesa. L’ultimo successo rossonero risale alla stagione 2006/2007, con il 3-1 firmato Ronaldo, Gilardino e Favalli (Saudati per gli ospiti). Ma l’ultima sfida (stagione 2007/2008) è terminata a favore dell’Empoli, che espugnò San Siro con un gol di Saudati e portò a 2 il conto dei successi in casa del “diavolo”. Nessun pareggio si è registrato tra Milan ed Empoli. Alla squadra di Sarri il successo mancava da nove giornate di campionato; vediamo alcuni dati statistici molto utili per il pronostico. Il Milan in casa ha ottenuto cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, mentre l'Empoli ha il record di pareggi in serie A.

LE ULTIME 5 PARTITE

MILAN - Torino-Milan 1-1, Milan-Atalanta 0-1, Lazio-Milan 3-1, Milan-Parma 3-1, Juventus-Milan 3-1.

EMPOLI – Sampdoria-Empoli 1-0, Empoli-Inter 0-0, Empoli-Udinese 1-2, Roma-Empoli 1-1, Empoli-Cesena 2-0.

I 5 GIOCATORI PIU’ UTILIZZATI IN CAMPIONATO

MILAN - Menez 1816 minuti, Bonaventura 1472, Diego Lopez 1443, De Jong 1438, Rami 1437.

EMPOLI - Rugani 2093 minuti, Valdifiori 1980, Croce 1869, Hysaj 1864, Vecino 1783.

CLASSIFICA ASSIST

ASSIST: Valdifiori 44, Maccarone 24, Menez 23, Verdi 21, Bonaventura 19, Croce 17, Honda 16.

ASSIST VINCENTI: Maccarone 5, Valdifiori 5, Abate 4, El Shaarawy 3, Mario Rui 3, Bonaventura 2, Cerci 2.