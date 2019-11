Inter Campione! Rileggi il Live della Finale della Viareggio Cup

Per la Finale del Torneo di Viareggio è davvero tutto. Da Enzo Esposito, che ha curato la preparazione della gara, Andrea Bugno che ve l'ha raccontata in diretta e dalla redazione tutta di Vavel Italia, vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata.

L'MVP del Torneo di Viareggio, Federico Bonazzoli



Ausilio: "Sono contento per i ragazzi e mister Vecchi, una persona che davvero merita. Il Torneo è prestigioso e ci teniamo tanto. L'Inter crede nel settore giovanile e nei giovani. I giovani sono importantissimi anche per la prima squadra. E' l'augurio che ci facciamo, portarli al più presto in prima squadra".

L'INTER DI MISTER VECCHI ALZA AL CIELO IL TROFEO VIAREGGIO PER LA SETTIMA VOLTA NELLA SUA STORIA! TORNEO PIU CHE MERITATO, LA SQUADRA NEROAZZURRA HA VINTO TUTTE LE GARE!

Cappelluzzo a fine gara: "Siamo soddisfatti, ma resta l'amaro in bocca. Abbiamo fatto un grande lavoro in queste due settimane, non ce l'aspettavamo e siamo orgogliosi. Peccato per il gol, non è servito".

PREMIO GOLDEN BOY, MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO VA, INEVITABILMENTE, A FEDERICO BONAZZOLI! IL FUTURO DEL CALCIO ITALIANO E' TUTTO SUO! DA QUANDO E' ARRIVATO A VIAREGGIO HA DEVASTATO TUTTI GLI AVVERSARI COME UN URAGANO! 4 PARTITE, 5 GOL TUTTI DECISIVI!

Bonazzoli ai microfoni Rai: "Abbiamo meritato, non è solo grazie a me ma grazie a tutta la squadra. Siamo campioni. Siamo felicissimi".

PREMIO MIGLIOR PORTIERE DEL TORNERO VA A PIERLUIGI GOLLINI, UN FENOMENO COME BONAZZOLI. IL PORTIERE DEL FUTURO IN ITALIA. UN AUTENTICO MURO ANCHE QUEST'OGGI! SE IL VERONA HA AVUTO UNA POSSIBILITA' DI VINCERLA IL MERITO E' TUTTO SUO!

Vecchi: "Sono molto contento, è una grande soddisfazione. Uno degli obiettivi stagionali era questo e siamo contenti di averlo raggiunto. Raccogliamo i meriti di un lavoro lunghissimo. Questi ragazzi sono assieme dai Pulcini e il merito va a tutti quelli che li hanno fatti crescere in questo modo".

Orgoglioso Pavanel: "Ho visto una bella partita, entrambe le squadre hanno fatto una gran gara provandola a vincere. Non so se sono pronti per la A i miei ragazzi, ma sono orgoglioso di loro".

Roberto Mancini a fine partita: "Bravi, hanno meritato tantissimo. Hanno meritato. Non è facile vincere tutte le gare, 7 in 15 giorni. Complimenti ad entrambe. Bonazzoli ha l'età giusta per fare la differenza a questo livello, è molto bravo"



E' IL TORNEO CHE CONSACRA FEDERICO BONAZZOLI! UN FENOMENO VERO! PROTAGONISTA NELLE ULTIME 4 GARE CON 5 RETI! CAPOCANNONIERE DEL TORNEO!

L'Inter sale a quota 7 e si rituffa all'inseguimento del Milan a quota 9

FISCHIA MAZZOLENI ED E' FINITA! L'INTER E' CAMPIONE DI VIAREGGIO! BATTE PER 2-1 IL VERONA E VINCE LA SUA SETTIMA VIAREGGIO CUP!

45+5' Baldini messo giù da Tentardini. Ultimi attimi del match

45+4' Ultime occasioni per il Verona. Steffè spazza, Camara guadagna un calcio d'angolo

45+3' Preghiera in area interista, esce Radu non senza patemi d'animo

45+2' Bonazzoli guadagna una riemssa in zona d'attacco.

45' Saranno 5 i minuti di recupero

Esce Bearzotti, entra Dagnoni, un altro attaccante. Esce anche Gnokouri, dentro Steffè

Rocca va via sulla destra dopo un'azione prolungata di Miangue. Il suo destro a giro trova ancora un'encomiabile Gollini che respinge sui piedi di Gyamfi che dal limite dell'area spara a volo un destro strepitoso sul quale Gollini non può nulla.

43' GYYYYYAMMMMFIIIIIIIIIIIIII!!!! L'INTER TORNA IN VANTAGGIO!!!!! CHE GOL DI GIAMFY!!!!! 2-1 PER L'INTER!

Crampi per Cappelluzzo che resta a terra.

40' Bonazzoli per Baldini, fuorigioco dell'attaccante dell'Inter.

Esce Dimarco nell'Inter ed entra Miangue

38' Miketic mette al centro per Cappelluzzo, Perini raccoglie la respinta e calcia debolmente sul fondo.

37' Bonazzoli cerca Camara sulla destra, ma Tentardini fa buona guardia e sventa la potenziale minaccia

35' Fase di stallo del match con le squadre che non riescono a superarsi e stazionano a centrocampo provando a scavalcare le rispettive difese con lanci lunghi che per ora sono inefficaci

32' Ancora Palazzi da fuori area. Questa volta la conclusione mancina del centrocampista interista finisce a lato

30' Inter che adesso fatica a trovare spazio centralmente, Bonazzoli è guardato bene da Boni e Riccardi, ben più attento di Rossi

28' PALAZZI DALLA DISTANZA! GOLLINI IMPRESSIONANTE, UN MURO! PARA ANCORA E DEVIA IN ANGOLO!

26' Si è svegliato il Verona ed adesso gioca bene: Miketic serve Tentardini sulla sinistra, il suo cross sembra perfetto ma Giamfy chiude in angolo

24' Baldini si accentra e calcia dai 30 metri: palla alle stelle

22' Miketic va via sulla destra, ma prima di entrare in area viene chiuso da Sciacca

Ricordiamo per dovere di cronaca che qualora dovesse finire in parità si andrà ai supplementari e poi calci di rigore.

Esce Ventre, dentro Baldini. Primo cambio per Vecchi.

Quarto cambio nel Verona, esce Speri, entra Moretto.

18' Ancora Bonazzoli si libera dal limite dell'area e calcia di sinistro: Gollini attento ancora una volta blocca. Sembra essere diventata una sfida nella sfida tra i due. CHE DUELLO!

15' Ci prova Bonazzoli, blocca a terra Gollini.

Cross dalla trequarti, dopo un fallo di Dimarco su Fares. Cappelluzzo stacca in area e la mette sul secondo palo dove Radu non può arrivarci. Troppi gol falliti dall'inter. La regola del calcio non sbaglia mai: gol mangiato, gol subito! 1-1

14' CAPPELLUZZOOOOOOOOOOOO!!!! IL PAREGGIO DEL VERONAAAAAAAAAA!!!! PIERLUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIII CAAAAPPEEEEELLUZZOOOOOOOOOOOO DI TESTA!!!!! GOL FANTASTICO DA CENTRAVANTI VERO!

Inter vicinissima al raddoppio in tre occasioni, ma Gollini tiene a galla gli scaligeri

13' SCIACCAAAAA!!! VICINO AL RADDOPPIO IL CAPITANO DI TESTA, MA GOLLINI E' SREPITOSO A DEVIARE ANCORA LA SFERA!

12' CHE OCCASIONE PER ROCCA! Ancora un errore in fase di impostazione veronese: Bonazzoli serve Rocca che di sinistro calcia quasi a botta sicura. Boni devia in angolo.

Altro cambio, il terzo per Pavanel: esce uno spento Checchin, entra Miketic. Si abbasserà Speri a centrocampo con il neo entrato che agirà sulla sinistra

Cambio per il Verona: entra Perini, esce Boateng. Terzino leggermente più offensivo del primo

9' Camara prova a recuperare un pallone in area di rigore, ma trattiene Boni e Mazzoleni ravvisa un fallo.

7' Break sulla sinistra di Fares che va via a Rocca e Dimarco, scarica a Boateng che centra per Cappelluzzo. Anticipa tutto Sciacca, perfetto

Inter che è entrata in campo con il piglio giusto, intenta a raddoppiare e provare a chiudere in fretta la gara.

5' Ci prova ancora l'Inter, Dimarco entra in area e calcia di sinistro ma la chiude troppo e calcia a lato.

ROCCA! CHE PUNIZIONE DI ROCCA, PERFETTA, NEL SETTE, MA GOLLINI E' ALTRETTANTO STREPITOSO E SVENTA LA MINACCIA!

4' Punizione dal limite per l'Inter.

2' Fallo di Guglielmelli su Rocca, punizione per l'Inter dalla sinistra

1' Subito Inter: Ventre scatenato sulla sinistra, Riccardi chiude per due volte, mettendo in angolo. Rocca ci prova, murato però da Boni

PARTITI! INIZIA LA RIPRESA!

Squadre che stanno per tornare sul terreno di gioco dell'Arena Garibaldi. Un solo cambio nel Verona: entra Riccardi, esce Rossi, autore di una prova deludente. Si prepara anche Miketic, attaccante esterno degli scaligeri. Nessuno cambio per l'Inter

Gara vera all'Arena Garibaldi. L'Inter è in vantaggio grazie al solito gol di Federico Bonazzoli, che ha sfruttato in apertura una disattenzione di Rossi. Gara equilibrata e sempre intensa, con i nerazzurri di Vecchi che si basano molto sugli spunti dello stesso Bonazzoli e di Camara. Dai piedi dell'esterno destro l'altra occasione per gli interisti. Il Verona non ha mollato, ma non è mai riuscita ad impensierire Radu. Poco servito Cappelluzzo che ha fatto a botte con i centrali dell'Inter, ma non è riuscito ad essere pericoloso. Fuori partita Bearzotti e Fares, poco incisivi.

Sempre ai microfoni della Rai, Federico Bonazzoli, autore del gol che decide la gara: "Siamo contenti perchè siamo riusciti ad andare avanti, ma dobbiamo raddoppiare e chiuderla. Stadio vero, campo in buone condizioni e torneo importantissimo. Adesso cerchiamo di restare concentrati e portarla a casa"

Tentardini ai microfoni di Rai Sport: "Camara è uno degli esterni migliori d'Italia. Dobbiamo restare attaccati alla gara e sperare di arrivare al pari nel secondo tempo".

Non c'è recupero. Duplice fischio di Mazzoleni che sancisce la fine della prima frazione di gioco.

45' CAPPELLUZZO! Ci prova dai venti metri il centravanti scaligero, ma il pallone finsice ampiamente a lato

45' Speri cerca Fares in area con un cross alto, esce bene Radu

43' Provano lo scambio Dimarco e Ventre sulla sinistra ma è attento Boateng nello sventare la minaccia. Il Verona riparte e guadagna una punizione dalla trequarti offensiva

41' Uno due perfetto tra Camara e Bonazzoli che lancia il compagno sulla corsa; lo stesso Camara serve il rimorchio di Palazzi, ma il suo destro finisce alle stelle

40' Cross di Giamfy dalla destra, esce in presa Gollini

38' Speri cerca Fares nello spazio, ma il tentativo di assist risulta lungo ed impreciso

35' Sciacca prova il lancio per Bonazzoli, ma l'imbeccata è troppo lunga e svainsce tra le braccia di Gollini

32' Prova a ripartire il Verona: Boni lancia Fares che stoppa bene ma viene chiuso da Giamfy in fallo laterale

30' Ancora un errore di Rossi. Rocca ne approfitta e provva a scappare verso la porta, ma lo stesso Rossi lo atterra da dietro e viene ammonito.

29' CHE OCCASIONE PER IL RADDOPPIO DELL'INTER! Camara va via sulla destra e mette al centro un pallone perfetto per Ventre e Bonazzoli che dovrebbero solo spingerla in rete, ma entrambe non arrivano all'appuntamento sul pallone e l'azione sfuma

26' Cappelluzzo prova a servire Speri a rimorchio, ma Yao chiude perfettamente ed interrompe l'azione

25' Incredibile Bonazzoli: prova a mettere a terra un pallone alzato a campanile dal centrocampo neroazzurro e per poco non riusciva a mettere ancora una volta in difficolta Rossi e Boni che riescono a cavarsela.

23' Camara viene servito perfettamente da Palazzi sulla destra, prova ad andar via ad un paio di avversari prima di scaricare per Giamfy che prova un cross di destro ma svirgola.

20' La squadra di Vecchi ha leggermente abbassato i ritmi della gara: adesso preferisce gestire il possesso palla e far girare la sfera.

Nel frattempo, ecco il gol di Bonazzoli.

ROCCA! Punizione centrale ma calciata comunque bene. Gollini alza in angolo. Ancora Gollini di pugno sventa la minaccia sugli sviluppi del corner

17' Riparte l'Inter, Ventre si libera sulla destra e spacca la difesa veronese in due: Rossi lo atterra e ci sarà punizione dal vertice destro dell'area di rigore difesa da Gollini

16' Si è sciolto il Verona: Guglielmelli e Fares dialogano bene prima di provare la verticalizzazione in area di rigore per Cappelluzzo che appoggia per l'accorrente Checchin. Bella azione che però viene letta perfettamete da Sciacca che chiude e libera.

15 minuti di ritmi altissimi ed anche buona intensità. L'Inter è in vantaggio "grazie" ad un errore della difesa scaligera

15' CHECCHIN! Ci prova il centrale di centrocampo dalla distanza dopo una respinta corta della difesa interista dopo una rimessa laterale. Palla di poco alta.

Le urla di Pavanel danno i primi frutti: Verona più aggressivo che costringe l'Inter ad abbassare il proprio baricentro.

13' Verona che reclama un rigore, Mazzoleni fa proseguire. Buona azione di Fares sulla sinistra che scarica per Tentardini. Yao stacca leggermente il braccio per fermare l'azione. Restano dei dubbi, ma si prosegue.

10' Ancora Bonazzoli al limite dell'area, cerca Camara sulla destra, ma l'ala interista non controlla bene ed il Verona riparte con Fares sulla sinistra.

Bonazzoli che sale a quota 5 gol in 4 gare. Capocannoniere del torneo. Per ora in coabitazione con Bentivegna del Palermo, ma ha altri 80 minuti per staccarlo.

Inter in costante proiezione offensiva. Nerazzurri che sembrano più reattivi e pronti e sono entrati in partita con un piglio diverso. Verona un pò contratto e ancora teso, forse, per l'importanza della partita.

7' Ancora Inter in avanti con una punizione battuta dalla trequarti, ma Boni è preciso nello spazzare lontano dall'area veronese.

5' Ci prova Speri in percussione centrale, chiude bene Sciacca che si è ripreso.

4' Scontro a centrocampo tra Guglielmelli e Sciacca. Il capitano dell'Inter resta a terra stordito

Pallone che sembrava perso, con la difesa del Verona che controllava agevolmente la sfera. Lo sciagurato retropassaggio di Rossi non ha fatto i conti con il rapace Bonazzoli che ne ha approfittato alla grande e con un pallonetto di sinistro ha insaccato! Inter in vantaggio!

2' BONAZZOLIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! CHE FENOMENO FEDERICO BONAZZOLI! MA CHE ERRORE DELLA DIFESA!!!! SUBITO INTER! SUBITO 1-0! CHE RAPACE BONAZZOLI CHE APPROFITTA DELL'ERRORE DI ROSSI!

1' Subito Verona in attacco. Cross al centro di Speri per la rovesciata di Cappelluzzo che non trova l'impatto con il pallone e l'azione sfuma.

15.05 E' tutto pronto per il via. Silvio Paolo Mazzoleni attente che le squadre si dispongono in campo per sancire l'inizio del match!

15.02 La Marina Militare di La Spezia accompagna l'ingresso in campo delle squadre. Risuona l'Inno di Mameli

Squadre che sono pronte ad entrare in campo. Nel frattempo, un'istantanea del riscaldamento dal campo.

15.00 Uno dei maggiori tarli dell'organizzazione era lo stato del terreno di gioco. Beh, a pochi minuti dall'inizio della gara, possiamo affermare che il manto erboso del Romeo Anconetani o Arena Garibaldi che dir si voglia, è in ottime condizioni.

14.55 Inter e Verona sono anche nello stesso girone in campionato. Nell'unico precedente, nell'ultima giornata del girone d'andata, la squadra di Vecchi è stata sconfitta a Verona per 2-1. Le reti sono state siglate da Cappelluzzo e Salifu, al 64' e all'89', prima del gol di Baldini al 92'.

14.50 Squadre pronte per l'ingresso in campo allo stadio Romeo Anconetani. Silvio Paolo Mazzoleni dirigerà l'incontro dopo aver arbitrato sabato sera Palermo-Napoli.

14.45 L'Hellas si affida a Gollini, probabilmente il miglior numero uno del torneo. Il giovane portiere degli scaligeri è stato decisivo negli ottavi e nei quarti contro Genoa e Napoli, parando una serie di calci di rigore agli avversari. Il futuro a tinte gialloblu, per quanto riguarda la difesa dei pali si chiama Pierluigi Gollini, un trascorso in Inghilterra prima di tornare in Italia.

14.40 Presenti a Viareggio anche Mancini e Ausilio. L'Inter sente la partita e l'importanza di riportare il trofeo di Viareggio alla Pinetina.

14.35 Ufficializzati i ventidue che si affronteranno allo stadio Romeo Anconetani di Pisa, vediamoli assieme:



Inter (4-3-3): Radu; Gyamfi, Yao, Sciacca, Dimarco; Palazzi, Gnoukouri, Rocca; Camara, Bonazzoli, Ventre



Verona (4-2-3-1): Gollini; Tentardini, Boni, Rossi, Boateng; Cecchin, Guglielmelli; Fares, Speri, Bearzotti; Cappelluzzo.

14.30 Bomber a confronto: Bonazzoli contro Cappelluzzo. Da quando è tornato dagli impegni con la prima squadra Federico Bonazzoli ha letteralmente trascinato i neroazzurri: 4 gol in 3 partite. Nelle tre gare di eliminazione diretta, il centravanti interista ha realizzato il gol partita contro la Rappresentativa di D, una doppietta contro il Pescara e un gol dei quattro contro la Roma. Decisivo sarà per il Verona, invece, la prestazione di Cappelluzzo. Nonostante abbia inciso meno sui risultati, 3 gol in 6 partite, la presenza di Cappelluzzo è fondamentale per gli uomini di Pavanel. Da sicurezza alla squadra e fa anche reparto da solo grazie alla sua tecnica ed alla sua grande forza fisica. Staremo a vedere chi inciderà maggiormente sul risultato.

14.25 Allo stesso modo la pensa Sciacca: "Sin dai Pulcini sognavo un giorno di poter giocare una finale del Viareggio. La nostra è stata una grande prova di carattere, volevamo la finale e l’abbiamo conquistata. Conoscersi da così tanto tempo aiuta, specie nei momenti difficili. In campionato abbiamo avuto un calo fisico, ma ora ci siamo ripresi. Bonazzoli? Ci dà una mano non indifferente, però questa è una vittoria del gruppo".

14.20 Nella vittoria dell'Inter di Vecchi di sabato, decisivo è stato l'ingresso in campo di Appiah. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Sono felice per me e per i miei compagni. La dedica va a tutti i miei compagni, desideravamo questa finale, abbiamo dato tutto su un campo pesantissimo". E lui ha sfruttato ancora una volta al meglio l’occasione concessa da Vecchi: "Cerco di cogliere ogni opportunità per mettermi in mostra e fare bene. Ringrazio il mister per avermi dato l’occasione. Sono entrato deciso, volevo essere decisivo. E sono contento".

14.15 Tutt'altro che aspettata invece la finale del Verona. La squadra di Pavanel è andata oltre ogni più rosea aspettativa, procedendo nella fase ad eliminazione lungo un percorso davvero ostico. Genoa e Napoli prima, ai rigori, Fiorentina poi, in semifinale. Il quasi miracolo Verona l'ha spiegato proprio l'allenatore degli scaligeri, Pavanel: "Ci siamo presentati con la voglia di fare bene ma se mi chiedi se mi aspettavo di arrivare in finale ti dico no. E’ il coronamento di un grande lavoro e sono stra-felice per i ragazzi. La Fiorentina doveva essere una finalista, abbiamo fatto qualcosa di straordinario anche per come si è svolta la partita. Speriamo che Verona sia orgogliosa di quanto abbiamo fatto e stiamo ancora facendo"

14.10 Quattro anni dopo, l'Inter torna a giocarsi la finale del Viareggio Cup. Dopo il rotondo e inappellabile 4-0 rifilato alla Roma di Alberto De Rossi i nerazzurrini troveranno la sorpresa del torneo, il Verona, nell'atto conclusivo di Pisa. Ai microfoni di Inter Channel, Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter, analizza così l'ultimo incontro: "Nel primo tempo il campo era impraticabile, abbiamo provato a giocare a calcio ma era veramente impossibile. Con un pizzico di fortuna abbiamo sbloccato la partita, poi nella ripresa il terreno si è asciugato un po' e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate, concedendo molto poco ai nostri avversari".

14.05 Non ci giriamo attorno, l'Inter è la favorita assoluta. Lo era all'inizio del torneo, assieme ad altre certamente, lo è oggi che è arrivata alla finale di Pisa dominando, soprattutto nella fase ad eliminazione diretta. Dopo le difficoltà dei primi giorni, complice anche l'assenza di Federico Bonazzoli, la squadra s'è ritrovata con il ritorno di uno dei due attaccanti principe. La squadra ne ha beneficiato in termine di sicurezza e tranquillità mentale, che hanno portato a delle facili vittorie contro Rappresentativa Serie D (1-0 agli ottavi), Pescara (3-1, nei quarti) e Roma (4-0 in semifinale). Un percorso in crescendo che potrebbe culminare nel migliore dei modi.

14.00 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti allo Stadio “R. Anconetani” di Pisa, dove a breve inizierà la sfida tra Inter ed Hellas Verona. Sfida che deciderà il vincitore della Viareggio Cup 2015. Visto il valore in campo, i nerazzurri partono da favoriti, ma come sappiamo, nel Torneo Carnevale, non esistono favoriti. Che vinca il migliore!

A sorpresa, la settimana scorsa, si è deciso che la finalissima di questa edizione della Viareggio Cup non si giocherà allo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio. Viste le disastrate condizioni del terreno di gioco del campo di Viareggio, il Consiglio Direttivo del Centro Giovani Calciatori, presieduto da Alessandro Palagi, ha deciso che la finale si giocherà all’Arena Garibaldi di Pisa, Stadio “Romeo Anconetani”.

L’organizzazione della Viareggio Cup 2015 non ha potuto fare a meno di spostare la finale, viste le numerose polemiche sorte. Il terreno di gioco dello Stadio dei Pini ha già deciso le sorti di molte squadre, come ad esempio il Milan, che hanno avuto la peggio contro squadre inferiori dal punto di vista tecnico, ma dotate di una grossa fisicità. Proprio il direttore sportivo del settore giovanile rossonero si era esposto in prima persona, dichiarando che la Primavera del Milan non avrebbe più partecipato al Torno di Viareggio.

Le semifinali:

ROMA-INTER 0-4 Reti: 28' pt. Steffè (I); 22' st. Bonazzoli rig. (I), 24' Appiah (I), 47' Appiah rig. (I)

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-2 Reti: 8' pt. Minelli (F), 16' Fares (H), 21' Cappelluzzo rig. (H).

Tantissime polemiche sono sorte anche dopo le due semifinali, giocate su un campo in condizioni pessime, reso ingiocabile dalla fitta pioggia di sabato. Ma non si è deciso per il rinvio delle partite e queste erano le condizioni del campo in cui si è deciso di giocare:

Ma veniamo ai risultati del campo. L'Inter è riuscita a superare la Roma con un netto e perentorio 4-0. Partita dominata dai nerazzurri, ma decisa da un campo da pallanuoto, dove i giallorossi non sono riusciti ad esprimere le loro doti tecniche. A peggiorare la situazione c'è stato l'arbitraggio: il sigor Serra di Torino non ha saputo gestire la gara, facendo salire la tensione in campo ed arrivando ad espellere addirittura tre giocatori della Roma (Marchizza, Soleri e Pop, ndr) e l'allenatore dei nerazzurri Vecchi. A decidere il match sono stati Steffé, con un tiro dal limite sul quale è stata fondamentale la complicità di Pop e del terreno di gioco, Bonazzoli su rigore ed Appiah con una doppietta.

Nell'altra semifinale, il Verona è riuscito ad avere la meglio sulla Fiorentina, favorita dell'incontro. Accade tutto nella prima parte di gara. Il match è subito vivo con tre occasioni: due per la Fiorentina con Diakhatè e Gondo e una per il Verona col colpo di testa di Fares che termina a lato di pochissimo. E' Minelli a portare i viola in vantaggio, approfittando di un errato disimpegno della difesa scaligera e partendo da sinistra salta un uomo per poi far partire un missile che si stampa all'icrocio, senza lasciare scampo a Gollini. Primo gol subito dall'estremo difensore dell'Hellas Torneo dopo ben 458 minuti di imbattibilità. Il Verona nn ci sta e pareggia con Fares che sfonda a sinistra sfuggendo al controllo di Mancini e inchioda Bardini sul suo palo con bel tiro potente. Al 20° l'occasione che decide il match. Cappelluzzo viene steso in area da Gigli, rigore sacrosanto ma rosso davvero inadeguato. Fiorentina in 10 e Cappelluzzo che realizza il 2-1 che porterà il suo Verona in finale.

A differenza delle partita disputate fino a questo momento, per la finale il Regolamento della competizione prevede che in caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 (quindici) minuti ciascuno. Se dopo i due tempi supplementari dovesse sussistere ancora la parità, si procederà al tiro alternato dei calci di rigore fino alla determinazione della squadra vincente con le modalità previste nella fase precedente.

“Il torneo di Viareggio è la prima grande idea del Centro Giovani Calciatori fondato nel 1947. La manifestazione prende corpo l’anno dopo, in una città che voleva lasciarsi alle spalle la Seconda Guerra Mondiale e ripartire da un simbolo che sarebbe stato quello dello spirito viareggino. Prende corpo in un gruppo di appassionati di sport, e racchiude in se una storia di pionieri, di gente coraggiosa e desiderosa di mettersi in gioco a favore dei giovani”. Questo per sommi capi è la Coppa Carnevale racchiusa in un’idea, un pensiero, un tema forte, che potrebbe e dovrebbe tornare ricorrente dei nei tempi d’oggi. È l’Italia che si rimette in piedi, puntando tutto sulle nuove generazioni e sulla loro voglia di ricostruirsi un futuro anche se attraverso lo sport più popolare del paese. “Mezzi pochi, idee tante, che si focalizzano nell’organizzare un torneo cittadino di calcio con squadre rionali rappresentate per lo più da bar, luogo di ritrovo e aggregazione sociale”, parole di un progetto fa sposare, ieri come oggi, con un occhio al futuro. Il primo vero e proprio Torneo di Viareggio inizia nel 1949, ponendo le basi di quello che ancora oggi è il primo ed autentico trampolino di lancio per le giovani promesse calcistiche.