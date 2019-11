Lazio, punto della situazione

Periodo altalenante per la Lazio di Stefano Pioli, che in questo 2015 colleziona 5 vittorie complessive, fra campionato e coppa Italia (eliminando il Milan a San Siro con un gol di Biglia, che permette alla squadra di approdare in semifinale dove trova il Napoli di Benitez campione in carica) un solo pareggio, nel tanto atteso derby, dove gioca un primo tempo veramente stellare rimontato poi dalle perle di Francesco Totti, ​e tre sconfitte con Napoli, Genoa e Cesena (a dir poco clamorosa).

L'ultima vittoria scatena non poche polemiche per via di un calcio di rigore che secondo gli addetti ai lavori dell'Udinese, mister Stramaccioni in primis, non c'è. Vediamo Meglio le immagini:

Da qui sembra che ci sia, dato che il capitano, Maurizio Domizzi ex Napoli, trattiene vistosamente Keita disinteressandosi completamente della palla. Il rigore è poi trasformato perfettamente da Candreva con un bellissimo cucchiaio, che consente alla Lazio di guadagnare i tre punti.

La vittoria comunque non maschera completamente i problemi della squadra che senza Djordjevic in attacco (resterà fuori almeno per un altro mese) fatica a trovare la via della rete, specialmente se "non girano" Candreva, Felipe Anderson e Klose che sono i giocatori più forti e rappresentativi. Ottime notizie arrivano dal capitano Stefano Mauri, dopo il capitolo calcioscommesse e le pause per infortunio, di nuovo protagonista. ( 7 gol e un assist i 16 presenze complessive).

Bilancio complessivo: 5° posto in campionato e semifinale di Coppa Italia, e considerando che la Roma fuori da quest'ultima e lontana dalla lotta per lo scudetto, i tifosi della Lazio possono ritenersi soddisfatti della propria squadra, sempre ostica da affrontare e ben messa in campo da Pioli, al primo anno della sua avventura bianco-celeste.