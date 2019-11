Il Napoli ipoteca gli Ottavi di Euorpa League: battuto 4-0 il Trabzonspor

Il Napoli voleva a tutti i costi mettersi alle spalle la brutta sconfitta di Palermo e lo fa nel modo migliore. 4-0 al Trabzonspor e qualificazione agli Ottavi di Finale di Europa League in tasca. Era questa la prestazione che voleva Rafa Benitez, solidità, concretezza e cinismo, e meglio non potevano rispondergli i suoi ragazzi.

Sin dai primi minuti il Napoli mette sotto scacco i turchi con un pressing asfissiante e un possesso palla constante. I padroni di casa, che forse dopo Palermo non si aspettavano una squadra così in forma, vanno nel pallone e concedono il fianco già al sesto minuto. Henrique si fa trovare al posto giusto ed al momento giusto dopo una corta respinta di Arikan e di testa insacca per l'1-0 partenopeo. Gli ospiti non rinunciano a giocare e chiudono il Trabzonspor nella propria metà campo. Attacca a spron battuto il Napoli e trova il meritato 2-0 con Higuain (19° gol stagionale per lui), che deve solo spingere in rete un perfetto assist di Gabbiadini, autore di una grande giocata sulla corsia sinistra. Si fermano i partenopei? No! Passano solo alcuni minuti ed ecco servito il 3-0. Gabbiadini sfrutta al meglio un perfetto assist di Albiol e con un stop sopraffino aggancia il pallone che spedisce alle spalle di Arikan con un tocco sopraffino. Dopo il terzo gol il Napoli prova ad amministrare ma i turchi sono davvero remissivi e Higuain sfiora anche la quarta rete, con un bel tiro a giro che si stampa sulla traversa. La prima frazione termina con un Benitez sornione che si gode i suoi ragazzi.

Nella ripresa il ritmo del match cala vistosamente, con il Napoli ce si adegua alla velocità di gioco del Trabzonspor ed amministra il risultato, cercando di non sprecare energie inutili in vista del Sassuolo. Bisogna aspettare il 74° minuti per ammirare una vera occasione da gol dei turchi. Grande giocata sull'out sinistro di Yilmaz che serve al centro Cardozo, troppo lento nel trovare la conclusione, deviata in corner da Albiol. All'85°minuto Mertens è bravissimo a guadagnarsi un calcio di rigore, ma non è altrettanto bravo a trasformarlo; tiro fuori alla sinistra di Arikan. Nel recupero gioia anche per Duvan Zapata che trova il poker per il Napoli. Vittoria strameritata dei partenopei che tornano in Italia con la qualificazione in tasca.

Adesso testa al Campionato, dove lunedì sera il Napoli affonterà il Sassuolo.