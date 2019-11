Ventura: "Disattenzioni fatali". Maxi Lopez: "Possiamo farcela"

Il tecnico del Torino, Giampiero Ventura, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Mediaset Premium. Tra le sue parole si evince una punta di delusione e frustrazione per le occasioni create e non sfruttate, ma soprattutto per le disattenzioni nel finale che sono costate carissime e potevano fare ancor più male: "Questo è il calcio, le disattenzioni si pagano. Nel primo tempo abbiamo fatto cose ottime, nel secondo tempo un po' meno a causa di un po' di stanchezza. Abbiamo commesso pochi errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Senza subire un tiro in porta vero, abbiamo subito due reti ed una traversa. Noi abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, creando diverse occasioni da rete. Questo risultato è complicato, ma nessuno ci vieta di andare a Bilbao per provare a strappare questa qualificazione. Una gara così ci da comunque tanti stimoli, andremo a giocarcela. Durante la gara il Bilbao ha cambiato lo schieramento in difesa, questo è un grande merito per i miei ragazzi".

Sul futuro in granata: "Cairo dice che rinnoveremo il contratto? In casa Torino facciamo tutto pubblicamente. Sono felice se ha abbia detto queste cose. Se il presidente ha detto che mi rinnova il contratto adesso non so come si comporterà per la squadra".

L'assoluto protagonista del pareggio contro l'Athletic è stato Maxi Lopez, autore di una doppietta. Ecco quanto detto dall'ex Chievo: "Dobbiamo comportarci come loro, andare in trasferta e fare la nostra partita. Siamo consapevoli della nostra forza e possiamo farcela a portare a casa la qualificazione. Gli errori, a questi livelli, si pagano"

E' sulla stessa lunghezza d'onda il capitano granata Kamil Glik, il cui pensiero è analogo a quello del tecnico: "Due disattenzioni nostre ci sono costate care. Forse avremmo meritato qualcosa di più, comunque siamo ancora in gioco. Andiamo a Bilbao provando a vincere ed a passare il turno. Nel primo gol ci siamo fatti prendere di sorpresa, nella ripresa siamo stati disattenti su due calci piazzati. A livello internazionale paghi ogni errore. Il Bilbao è un'ottima squadra, erano e restano favoriti in questa doppia sfida. Noi abbiamo provato a metterli in difficoltà ed onestamente siamo riusciti a farlo concedendo davvero poco. Nel primo tempo soprattutto abbiamo fatto molto bene".

Qualificazione aperta si, sperando che le recriminazioni possano finire stasera e non tormentare l'animo dei granata anche giovedì prossimo. Animo, Toro.