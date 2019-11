Live Juventus-Atalanta in risultato partita Serie A (2-1)

22.50 - Per questa sera è davvero tutto. Un saluto ed una buona notte da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia!

22.46 - Gustatevi il grandissimo gol di Andrea Pirlo

22.43 - Dopo questa vittoria la Juve potrà pensare finalmente al Borussia Dortmund. Roma staccata di dieci punti.

22.37 - Irrati fischia la fine del match! La Juve vince 2-1 in rimonta contro una modesta Atalanta.

94'- Ammonito Morata per perdita di tempo.

93'- Marchisio trattiene vistosamente Scaloni, ma Irrati fischia fallo alla Juve.

92'- Coman con la sua velocità mette in imbarazzo la difesa atalantina ma poi conclude debolmente verso la porta di Sportiello.

Sono 4 i minuti di recupero!

90'- Boakye travolge Chiellini che resta a terra dolorante.

89'- Ammonito Migliaccio per un fallo su Lichtsteiner. Intanto entra Coman ed esce Tevez.

88'- Chance per Migliaccio che colpisce di testa anticipando Bonucci, ma la sfera termina di poco a lato.

87'- Ammonito anche Lichtsteiner! Soffre la Juve.

86'- Fallo su Chiellini sugli sviluppi del corner.

Atalanta propositiva con Cigarini che prova il destro dal limite. Palla in corner.

85'- Fallo tattico di Pereyra che si becca il giallo.

84'- Numero di Morata che va via in velocità a Migliaccio, ma l'attaccante spagnolo tentenna troppo al momento della conclusione e si fa riprendere proprio dal centrocampista dell'Atalanta.

82'- Prova il tutto per tutto Colantuono: entra Gomez ed esce Baselli.

Ecco due fotogrammi che raccontano la prodezza di Pirlo

80'- Angolo per l'Atalanta, anche se in realtà l'ultimo tocco è stato di D'Alessandro.

79'- Fischiato un fallo a Tevez pronto a calciare verso la porta di Sportiello.

76'- Scaloni prova il gran tiro dalla distanza. Tiro di poco alto.

75'- Secondo cambio nella Juve. Entra Morata ed esce Llorente. Prova sufficiente per lo spagnolo.

73'- Calcio d'angolo per la Juve. Cala il ritmo del match. Scontro tra Sportiello e Dramé, ma niente di grave.

71'- Cambio nell'Atalanta: esce Denis ed entra Boakye.

67'- Grande chiusura di Bellini su Llorente.

65'- Primo cambio per la Juve: fuori Pogba e dentro Lichtsteiner. Allegri preserva Pogba per la Champions e perchè diffidato.

63'- Torna a farsi vedere in avanti l'Atalata! Denis impegna Buffon con un bel colpo di testa.

59'- Fallo tattico di Padoin su Emanuelson, giallo per lui!

55'- Sul prosieguo dell'azione battibecco tra Scaloni e Marchisio, ma Irrati ammonisce solo il centrocampista juventino.

54'- COS SBAGLIA POGBA!!! Imbarazzante!!! Pereyra mette al centro un cross perfetto per il centrocampista francese che tutto solo a porta vuota colpisce Sportiello!! Che errore!!

53'- Fallo di Pereyra su Dramé.

51'- Infortunio muscolare per Zappacosta. Al suo posto è pronto ad entare D'Alessandro.

49'- Marchisio calcia la palla in fallo laterale per permettere a Zappacosta di ricevere le cure dei sanitari.

47'- Parte forte l'Atalanta che prova ad impensierire la retroguardia bianconera.

21.47 - Si riparte! Irrati fischia l'inizio della ripresa.

Primo tempo partito in sordina con i bianconeri che stazionavano nella metà campo atalantina, senza trovare però la via della porta, grazie ad un'ottima Atalanta, schierata in maniera impeccabile da Colantuono. Il gol dei bergamaschi arriva come un fulmine a ciel sereno: è Migliaccio a sbloccare il match con un gran colpo di testa su corner di Cigarini. La Juve non ci sta e inizia ad attaccare a testa bassa, e negli ultimi 5 minuti della prima frazione riesce a ribaltare il risultato. Llorente pareggia in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre Pirlo realizza il 2-1 con un eurogol dai 30 metri.

Il gol dell'Atalanta ha svegliato la Juve, che in 5 minuti l'ha ribaltata andando all'intervallo sul risultato di 2-1

Un fenomeno Andrea Pirlo!!! Un gol da rivedere il loop!! Tiro dai 30 metri che termina all'incrocio dei pali con il povero Sportiello che può solo raccogliere la sfera dal sacco! Tutti in piedi per applaudire uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, ANDREA PIRLO!

45'- PIRLOOOOOOOOOOOOOO!! PIRLOOOOOOO!! SUPERGOLLLLLLLLLLL!! CHE GOLLL AMICI!!!

43'- Primo giallo del match per Baselli. Sugli sviluppi della punizione Sportiello anticipa di pochissimo Bonucci.

Sugli sviluppi del calcio d'angolo Sportiello compie un altro miracolo su Bonucci ma poi Llorente è il più lesto ad avventarsi sulla palla vagante e a depositarla in rete!

40'- LLORENTEEEEEEEEEEE!! LLORENTE!!! 1-1.

39'- MIRACOLO DI SPORTIELLO SU CACERES!!! Che giocata di Pogba che trova Caceres, tiro a colpo sicuro ma Sportiello si supera!!

38'- Parte in contropiede l'Atalanta, ma Denis sbaglia la sponda per Baselli.

37'- Palla in corner. Ancora Pirlo alla battuta.

36'- Punizione dai 30 metri per la Juve, c'è Pirlo sul pallone.

35'- Mai visto la Juve sbagliare così tanti passaggi in una sola partita. Allegri incontenibile in panchina.

33'- Llorente prova a girarsi in area, ma i centrali dell'Atalanta fanno buona guardia.

30'- Sembra disunirsi la Juve. Testa già alla Champions??

27'- Cosa Fallisce Pereyra! Tutto solo davanti a Sportiello calcia sul portiere e fallisce una grandissima occasione.

E' bravissimo Migliaccio ad anticipare tutti con uno stacco imperioso sul primo palo e mandare la palla sul secondo palo! Gran gol di Migliaccio su corner di Cigarini.

25'- MIGLIACCIOOOOOO!! ATALANTA IN VANTAGGIOOOOO!!! CLAMOROSO ALLO JUVENTUS STADIUM!!!

24'- BUFFFONNNN!!! CHE PARATA!! BASELLI VICINISSIMO AL GOL DEL VATANGGIO

21'- Contropiede degli ospiti fermato da un grande Marchisio.

20'- E' una barricata quella dell'Atalanta!

19'- Bella palla per Llorente che pressato da Masiello calcia fuori.

18'- Non decolla il match. Tiro bruttissimo di Bonucci dai 35 metri.

16'- L'Atalanta fa capolino per la prima volta nella metà campo bianconera.

14'- Caceres arriva sul fondo e mette la palla dietra, ma Migliaccio salva i suoi. E' mancato l'inserimento dei centrocampisti.

11'- Llorente sfiora il gol, ma anche questa volta era finito in offside.

10'- I bianconeri iniziano a stazionare nella metà campo bergamasca.

9'- Llorente anticipa sul primo palo Masiello, ma il suo tiro esce di poco.

8'- Primo corner del match a favore della Juve.

7'- Marchisio sbaglia un passaggio facilissimo per Pogba tutto solo al limite dell'area ospite

6'- Tevez prova la giocata solitaria al limite dell'area atalantina, ma chiude benissimo Masiello.

5'- Inizio di partita sottoritmo per la Juve, che cerca di amministrare il possesso palla. L'Atalanta si limita ad aspettare gli avversari dietro la linea del pallone.

4'- Pereyra tutto solo davanti a Sportiello fermato dall'arbitro che fischia l'offside di Llorente sul lancio di Marchisio.

2'- Baselli in marcatura a uomo su Pirlo.

20.46 - Partiti!! Primo pallone giocato dalla Juventus.

20.45 - Tutto pronto. Si aspetta solo il fischio del signor Irrati!

20.43 - Squadre che fanno finalmente il loro ingresso in campo agli ordini del signor Irrati.

20.40 - Lo speaker dello Juventus Stadium annuncia le formazioni di Juve e Atalanta. Diamo anche noi un ultimo sguardo ai 22 che scenderanno in campo

20.33 - Ulitme fasi di riscaldamento per l'Atalanta

20.30 - Intanto gara di palleggi tra i panchinari della Juventus

20.25 - Queste le parole di Cigarini rilasciate ai microfoni di Sky nell'immediato pre-partita: "Ci aspettiamo una Juve all'assalto, che in casa dimostra sempre di essere fortissima. Massimo rispetto ma giocheremo senza paura" .

20.20 - In realtà Colantuono ha attuato qualche camgio rispetto alla formazione presente in foto:

(4-4-1-1): Sportiello; Bellini, A. Masiello, Migliaccio, Scaloni; Zappacosta, Cigarini, Baselli, Dramé; Emanuelson; Denis.

20.10 - Leonardo Bonucci è stato intervistato da Sky nel pre-gara: "La gara col Cesena fa parte del passato. Stasera dobbiamo scendere in campo con la giusta cattiveria. Al BVB ci pensiamo dalle 23 in poi"

20.00 - Ancora non pervenuta la formazione ufficiale dell'Atalanta. Colantuono è alle prese con molte assenze.

19.55 - Ben cinque i cambi di Allegri rispetto alla partita pareggiata a Cesena:



Caceres-Lichtsteiner

Chiellini-Ogbonna

Padoin-Evra

Pereyra-Vidal

Tevez-Morata

19.50 - Formazione ufficiale della Juventus!!



Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Padoin, Marchisio, Pirlo, Pogba, Pereyra, Tevez, Llorente

19.45 - Il ritorno di Alessandro Matri allo Juventus Stadium!

19.40 - Squadre arrivate allo Juventus Stadium! L'Atalanta testa il terreno di gioco.

19:10 Primo posto in classifica (54 punti) con il miglior attacco (49 gol fatti) e la miglior difesa (12 gol subiti) per i bianconeri. Quartultimo posto con 23 punti per l’Atalanta, ancora invischiata nella lotta salvezza. Con soli 20 gol segnati i bergamaschi detengono il secondo peggior attacco del campionato

19:07 Di sicuro non ci sarà Arturo Vidal, mentre in vista Borussia Dortmund potrebbero riposare Lichtsteiner, Evra e soprattutto Pogba. Pronti all’uso Caceres, De Ceglie e Sturaro.

19:04 Sui 52 precedenti a Torino, la Juventus si è imposta ben 34 volte. Per il resto 14 pareggi e 4 vittorie della squadra bergamasca.ultima vittoria dei nerazzurri( in casa) risale al quattro febbraio 2001, ben quattordici anni fa. Interessante è anche il dato dei gol fatti: la Juventus segna sempre molto contro l’Atalanta( la media è di 1,80 gol a partita, quasi 2 gol). In totale i bianconeri, su 105 incontri di Seria A contro i nerazzuri hanno segnato ben 180 volte. L’anno scorso la Juventus si impose per 1 a 0 a Torino.

18:58 Allegri ha convocato 23 giocatori. Ritorna Caceres e, per la prima volta dal suo ritorno a Torino, anche Alessandro Matri entra nell’elenco dei giocatori a disposizione. Assente Arturo Vidal per un’infiammazione al tendine dell’adduttore sinistro. Questa la lista completa: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Pepe, Marchisio, Morata, Tevez, Coman, Llorente, Barzagli, De Ceglie, Bonucci, Padoin, Pirlo, Lichtsteiner, Sturaro, Storari, Matri, Evra, Rubinho, Pereyra.

18:55 Per la sfida di Torino sono ben otto le assenze tra i bergamaschi, che senza Benalouane, Carmona e Pinilla squalificati, Biava, Raimondi e Moralez infortunati, si preparano ad affrontare i bianconeri. Questo l’elenco completi dei 21 convocati di Colantuono: Avramov, Baselli, Bellini, Bianchi, Boakye, Cigarini, D’Alessandro, Del Grosso, Denis, Dramé, Emanuelson, Frezzolini, Gomez, Grassi, Kresic, Masiello, Migliaccio, Scaloni, Sportiello, Stendardo, Zappacosta.

18:52: Queste invece le parole di Stefano Colantuono, tecnico dell'Atalanta che si aspetta una Juve affamata e cinica: "La grande forza della Juve è non mollare mai un centimetro: affrontano sempre la partita come se fosse l'ultima- ha esordito l'allenatore, che spera in una distrazione da Champions, visto che i bianconeri sono attesi martedì dal match contro il Borussia- Spero che siano distratti, ma non credo che accadrà. Sono abituati a non sottovalutare nessuno e a fare risultato anche quando hanno il freno a mano tirato. Servirà una grande prestazione: dovremo chiudere bene gli spazi e avere coraggio quando avremo le nostre occasioni. Magari non basterà, ma la consapevolezza di avere dato tutto ci aiuterà ad accettare il risultato, qualunque esso sia".

18:50 Per l'Atalanta la situazione di classifica è preoccupante. Bergamaschi quart'ultimi, tre punti sopra la zona retrocessione, ecco perché un miracolo con la Juventus servirebbe eccome a Colantuono.

18.45 - Queste le parole di Allegri, prima della partita: "Sembra che il campionato sia già vinto, forse abbiamo un po' perso di vista l'obiettivo stagionale. Pensiamo partita dopo partita, tre punti con l'Atalanta sarebbero importanti. Poi massima concentrazione sul Borussia. A Cesena non è stata una buona partita, ma anche se avessimo vinto non sarebbe stata garanzia di scudetto. Domani giocherà la miglior formazione, nessun turnover, è una parola che per me non esiste. gioca chi sta meglio per affrontare l'Atalanta"

Se la Juventus può gestire il turnover in vista della Coppa, Colantuono si ritrova con gli uomini contati. Stop forzato per Biava e Maxi Moralez, tre squalificati poi per l'Atalanta: Carmona, Pinilla e Benalouane.

Le ultime notizie che trapelano da Torino danno Llorente in vantaggio su Morata, come partner offensivo di Tevez. Allegri rinuncia a Vidal, acciaccato. Qualche scintilla col cileno, dopo la notifica dell'esclusione dalla gara di questa sera.

Nell'ultimo turno, per la Juventus un pari amaro a Cesena, che ha scatenato la furia di Massimiliano Allegri. Dopo il vantaggio interno firmato Djuric, partita ribaltata dalla Signora, fino al pari di Brienza. 2-2 al termine. Sconfitta ampia invece per l'Atalanta. Bergamaschi travolti a San Siro dalla lanciatissima Inter di Mancini.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Juventus - Atalanta (20.45), incontro valido per la 24° giornata della Serie A Tim 2014/2015. I bianconeri anticipano al venerdì visto l'impegno di Champions con il Borussia Dortmund in programma martedì prossimo. Impegno delicato, quello di campionato, perché il rischio di spostare l'attenzione verso gli uomini di Klopp è elevato e Allegri non ha mancato di far sentire alla squadra il peso della gara interna con l'Atalanta. La Roma è a sette punti e lo scontro diretto con i giallorossi è alle porte.