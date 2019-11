Diretta Fiorentina - Torino, risultati live della Serie A (1-1)

23.10 - Per questa sera è davvero tutto. Grazie per aver seguito Fiorentina - Torino in nostra compagnia. Un saluto da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia. Buona notte.

23.05 - Montella a Sky: "Dispiace perdere 3 punti così. Fa male prendere gol nel finale in contropiede, ma non posso dire nulla ai miei ragazzi che hanno dato tutto. Farei di nuovo gli 8 cambi perchè ho piena fiducia in tutta la mia rosa".

23.00 - Ecco il grave errore della Fiorentina in occasione del gol dell'1-1.

22.55 - Pareggio giusto per quanto visto in campo questa sera al Franchi. Prima parte di gara a favore della Fiorentina che sbaglia un rigore decisivo con Babacar (bravissimo Padelli ad ipnotizzare l'attaccante senegalese). Poi prova ad uscire allo scoperto il Toro, che mette in difficoltà Tatarusanu con Peres e Maxi Lopez. Nella ripresa ritmi bassi per conservare le energie in vista dell'Europa League e poche azioni degne di nota fino agli ultimi 5 minuti finali. Finale di partita da brividi con i viola che trovano il gol dell'1-0 con Salah bravo a scaricare in rete un ottimo assist di Gilardino. Ma sul più bello gravissimo errore della Fiorentina che consente una ripartenza micidiale al Toro che non fallisce. Maxi Lopez impegna Tatarusanu, che respinge miracolasamente, ma Vives raccoglia la palla vagante e con un destro potente la deposita in rete per l'1-1 finale!

22.45 - Il Man of The Match Giuseppe Vives a Sky: "Pareggiata una partita difficilissima. Sapevamo che la Fiorentina poteva metterci in grossa difficoltà, ma siamo stati bravi a pareggiarla nel finale. Giovedì a Bilbao per giocarci il tutto per tutto. Non abbiamo nulla da perdere!"

22.42 - Il signor Guida fischiala fine del match!! Termina 1-1 Fiorentina - Torino. A segno Salah e Vives.

94'- Basanta tutto solo al limite pecca di altruismo e serve Gilardino malamente, sprecando una buona occasione da gol.

92'- Corner per la Fiorentina. Grande giocata di Maksimovic che anticipa tutti e spazza via!

91'- Amauri impegna Tatarusanu, ma il guardalinee sbandiera l'offside.

90'- Sono 4 i minuti di recupero!

Incredibile per come arriva il gol. Contropiede granata ben orchestrato da Gazzi che lancia nello spazio per Molinaro, cross al centro per Amauri, ma la palla arriva a Maxi che conclude a colpo sicuro, con Tata che effettua una parata strepitosa. La palla giunge però sui piedi di Vives che la deposita in rete con un destro potente!

88'- VIVESSSSSSSSSSSSS!!!!VIVESSSSS!!INCREDIBILE AL FRANCHI!! TUTTO IN 3 MINUTI! 1-1 !

86'- Ventura prova il tutto per tutto inserendo Amauri!

Bella triangolazione tra Gilardino e Salah, con l'egiziano che non ci pensa due volta e tira verso la porta di Padelli, non esente da colpe in questa circostanza! I due innesti di Montella cambiano la partita!

85'- SALAHHHHHHHHHHH!!! ANCORA LUI!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!!! SALAHHHHHHHH

80'- La Fiorentina prova a farsi vedere in avanti, ma la retroguardia granata è molto concentrata e chiude tutte le linee di passaggio.

77'- Ultimo cambio per Montella che si gioca la carta Gilardino. Esce Babacar.

75'- Babacar mette paura al Toro con un tiro da fuori che termina di pochissimo a lato. Benassi esce per infortunio, al suo posto entra Gazzi.

71'- RODRIGUEZ SALVA LA FIORENTINA!!! Grande giocata di Martinez che salta con un sombrero Tatarusanu e tira a colpo sicuro, ma Gonzalo in scivolata salva sulla linea di porta!

70'- Ripresa giocata a ritmi davvero bassi. Si sente la stanchezza e la pressione dell'Europa League.

65'- Ventura richiama Quagliarella in panchina, che reagisce stizzito. Non si aspettava il cambio l'ex attaccante di Napoli e Juve. Entra Martinez. Cambio anche nella Fiorentina. Entra Salah per Diamanti.

63'- Si scalda Martinez nel Toro.

61'- Bella azione di Joaquin sulla destra, cross al centro per Badelj che colpisce di testa e manda la palla fuori.

59'- Aquilani batte in maniera pessima il calcio piazzato, tiro alle stelle.

58'- Fallo di Moretti su Babacar che si prende il giallo. Quarto ammonito nel Torino.

57'- Contropiede del Toro con Peres che crossa al centro, ma Tomovic anticipa Quagliarella anche con un pizzico di fortuna.

55'- Ci prova Badelj dal limite. Tiro deviato da Jannson in corner. Ufficiale il cambio: entra Joaquin ed esce Rosi.

54- Stenta a salire di ritmo la partita. Montella ha fatto alzare dalla panchina Joaquin, pronto ad entrare.

50'- Benassi stende Diamanti pronto a ripartire in contropiede. Cartellino giallo per il centrocampista del Toro.

47'- Moretti salva su Ilicic!! Intervento provvidenziale del difensore granata.

21.53 - Guida fischia l'inizio del secondo tempo! Primo pallone della ripresa giocato dalla Fiorentina.

21.52 - Squadre che rientrano in campo. Leggero ritardo anche in questa seconda frazione. Nessun cambio rispetto al primo tempo.

Grande partenza della Fiorentina che preme sull'acceleratore nel primo quarto d'ora, mettendo in grossa difficoltà il Toro. Al 10 l'episodio che sta decidendo il match: fallo di Benassi su Badelj e rigore netto fischiato da Guida. Padelli è super e para il rigore di Babacar. Passano i minuti ed i granata iniziano ad alzare il baricentro, rendendosi pericolosi con Maxi Lopez e Bruno Peres, ma Tatarusanu è sempre attento e concentrato. Nel finale di frazione i viola provano a riaffacciarsi nella metà campo granata, ma il risultato non cambia.

21.34 - Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0. Bella partita tra Fiorentina e Torino. Decide per adesso Padelli che para un rigore a Babacar.

43'- Ci prova Diamanti che colpisce la barriera. Palla in corner.

42'- Punizione generosa per la Fiorentina al limite dell'area granata. Fallo di Maksimovic su Tomovic.

37'- OCCASIONISSIMA PER LA FIORENTINA! Perfetto inserimento in area di Badelj che crossa forte rasoterra verso Babacar, ma la scivolata di Maksimovic è provvidenziale. Poi Rosi spreca tutto ciccando il pallone all'interno dell'area piccola. Si salva il Toro.

35'- Giallo a Bruno Peres per un fallo di mano.

34'- Fallo di Diamanti su Maksimovic. Ennesima protesta del fantasista viola che si becca il giallo.

32'- Ripartenza Toro con Benassi che arriva al limite e conclude a lato. Alquanto egoista il centrocampista granata, c'era Maxi tutto solo in area.

30'- Bruno Peres spacca in due il centrocampo viola, triangola con Quagliarella, e prova il tiro dal limite. Palla alta di molto, ma occhio alle accelerezioni di questo ragazzo.

28'- Diamanti stoppa la palla in area e cerca il contatto con Moretti. Guida lascia correre.

26'- Sul cambio di fronte Babacar supera Maksimovic e prova il destro, tiro alto.

25'- Maxi Lopez sfiora il gol dopo una grande giocata con Quagliarella. Bravo Tata a parare di piede.

23'- Bella giocata di Badelj che trova nello spazio Babacar, ma Jannson è bravo a chiudere sull'attaccante senegalese.

22'- Fallo di Basanta su Maxi. Rifiatano le squadre.

20'- Dopo un inizio scoppiettante, cala vistosamente il ritmo della gara. Bravo il Toro a resistere all'arrembaggio viola.

15'- Ottima Fiorentina in questa prima parte di gara. Viola padroni del campo.

12'- Dopo le tante proteste viola Ilicic prova la battuta e colpisce la barriera.

10'- Grandissima chiamata di Guida che vede un intervento al limite dell'aria di Vives e non concede il rigore. Chiamata difficilissima perchè in presa diretta sembrva rigore. Ammonito il giocatore del Toro che ha rischiato il rosso. Potevano esserci gli estremi per la chiara occasione da gol.

10'- PADELLIIIIIIIIIII!! PADELLI IPNOTIZZA BABACARRRR!!! GRANDE PARATA PER IL PORTIERE DEL TORO!

9'- RIGORE PER LA FIORENTINA! BENASSI TRAVOLGE BADELJ!

8'- Ci prova Diamanti dal limite, tiro poco potente parato agilmente dal portiere ospite.

5'- Altra azione di Diamanti, cercatissimo dai compagni di squadra, che mette al centro un cross teso sul quale si avventa Padelli in tuffo.

4'- Grande azione di Molinaro che si fa fermare sul più bello. Riparte la Fiorentina in contropiede ma Diamanti perde il tempo per tirare verso la porta di Padelli.

2'- Altra azione viola con Badelj che mette al centro un cross, la palla rimpalla sul braccio di Moretti, ma è tutto involontario.

2'- Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio piazzato. Si difende bene la difesa del Toro.

1'- Prima azione della Fiorentina e primo calcio d'angolo conquistato.

20.49 - Partiti!! L'arbitro Guida dà il via al match!

20.48 - Scelta del campo da parte dei capitani. Si inizierà con qualche minuto di ritardo.

20.45 - Ecco i giocatori che finalmente fanno il loro ingresso in campo!!! Parte l'inno della Fiorentina!

20.43 - Vista la vittoria odiera della Lazio, la Fiorentina è obbligata a vincere per continuare a credere nel sogno Champions League. Idem per il Toro, che non vuole lasciarsi scappare al zona Europa League.

20.42 - Squadre pronte nel tunnel, si aspetta il soltanto il signor Guida.

20.40 - Ben 8 i cambi di Montella rispetto al pareggio di White Hart Lane, 5 invece quelli di Ventura rispetto al 2-2 di giovedì sera.

20.35 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Mancano solo 10 minuti all'inizio del match e sale la tensione al Franchi!

20.30 - Sfida tra due moduli speculari questa se a Firenze. Sia Montella che Ventura hanno optato per un 3-5-2. Nella Fiorentina torna Babacar dal primo minuto supportato da Diamanti, mentre nel Toro conferma dal primo minuto per Maxi Lopez, autore di una splendida doppietta in Europa League, supportato da Fabio Quagliarella. Entrambi i tecnici hanno optato per un turnover ragionato, in vista delle sfide decisive con Tottenham e Athletic Bilbao. Per i viola riposano Borja Valero, Mario Gomez, Salah, Savic, Pizarro e Mati Fernandez. Mentre nel Toro turno di riposo per Glik, Darmian, El Kaddouri e Martinez.

20.25 - Squadre ancora in campo per il riscaldamento pre-partita!

Sono 65 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Torino, con i viola che sono riusciti ad imporsi ben 30 volte; l’ultima è lo spettacolare 4-3 della stagione 2012-2013. Sono invece 26 i pareggi dopo il 2-2 della stagione scorsa, mentre sono solo 9 i successi del Toro, che non vince al Franchi dalla stagione 1976/1977, quando Graziani firmò il successo per i suoi (0-1).

(3-5-2): Padelli, Maksimovic, Moretti, Jannson, Bruno Peres, Benassi, Vives, Farnerud, Molinaro, Quagliarella, Maxi Lopez

(3-5-2): Tatarusanu, Basanta, Gonzalo, Tomovic, Ilicic, Vargas, Badelj, Aquilani, Rosi, Diamanti, Babacar

20.05 - Quagliarella è anche colui che tira di più per il Torino, ma non solo. E’ in assoluto il giocatore che effettua più tiri di tutti in Serie A. 61 le sue conclusioni a rete, seguito da Peres che con 22 è 58° assoluto. Finalizza, dunque, quasi esclusivamente l’ex viola. Babacar, con 29 tiri, è il migliore dei viola in 29° posizione assoluta. Borja e Gomez inseguono le zone alte della classifica con i loro 22 tiri in 61° posizione assoluta, ma nessuno dei due dovrebbe giocare col Toro.

20.00 - FASE OFFENSIVA In casa Toro Quagliarella domina la classifica marcatori. L’ex viola con 9 gol è anche nella top ten della Serie A, all’ottavo posto. Occhio a Glik. Il difensore di Ventura è infatti il secondo miglior marcatore degli ospiti, con 5 gol, e sempre puntuale sulle palle inattive. A 2 Maxi Lopez, Peres e Martinez. In casa viola il capocannoniere del campionato è sempre più Babacar, che dopo aver riposato in Inghilterra partirà dal primo minuto col Toro. Sono 7 le reti del senegalese, seguito da Gonzalo con 4 gol. Mancano, ovviamente le 4 reti di Cuadrado, che però per molti è già un lontano ricordo visto il rendimento di Salah che si è sbloccato con il Sassuolo ma dovrebbe lasciar spazio a Diamanti questa sera.

19.55 - FASE DIFENSIVA Darmian e Vives sono coloro che recuperano più palloni per il Torino. Con 56 il primo, e 49 il secondo, sono in 17° e 26° posizione assoluta. Per i viola Alonso è il migliore con 44, e Gonzalo insegue con 41. Maksimovic è da record per palle intercettate. E’ decimo assoluto con 54 intercetti, seguito da Gonzalo con 53, subito dietro.

19.50 - In attesa delle formazioni ufficiali soffermiamoci sul gioco delle due squadre che vedermo in campo questa sera, analizzando la fase difensiva ed offensiva.

19.45 - L'artemio franchi accende i riflettori su due delle squadre più belle ed in forma d'Italia. Fiorentina alla ricerca del decimo risultato utile di fila, il Toro del sesto. Due squadre in formissima, che giocano bene a calcio, e che sono reduci da due pareggi spettacolari in europa contro Tottenham e Athletic Bilbao. Le premesse ci sono tutte: Fiorentina-Torino, inizia lo spettacolo.

19.30 - Buona sera e benvenuti alla diretta scritta live ed del posticipo domenicale della Serie A Tim 2014/2015. Fiorentina e Torino si sfideranno all'Artemio Franchi di Firenze in una partita che nessuna delle due compagini vuole assoluatemente perdere. Vincenzo Esposito e Vavel Italia vi accompagneranno verso l'inizio di questo spettacolare posticipo, e vi racconteranno le gesta dei 22 che scenderanno in campo.

131 precendenti tra Fiorentina e Torino in Serie A. Granata in vantaggio nel conto delle vittorie 45 a 42.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Toro ha vinto più partite in Serie A, 45.

In Serie A, il Torino non vince a Firenze dall’ottobre 1976: 1-0 con rete di Graziani.

La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro il Toro, una media di 2,8 gol a partita.

Fiorentina imbattuta da sei giornate di Serie A (quattro vittorie, due pareggi): in queste sei gare i viola hanno sempre segnato e subito gol.

I gigliati inoltre non riescono a tenere la porta inviolata da nove gare di campionato.

Torino imbattuto da 10 giornate (cinque vinte, altrettante pareggiate): non accadeva ai granata, in un singolo campionato, dalla stagione 1991/92.

Considerando solo le ultime 10 giornate, il Torino sarebbe al primo posto a pari merito con la Juventus (20 punti).