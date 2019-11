Live Cagliari-Inter in risultato partita Serie A (1-2)

23.00 - Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la gara in nostra compagnia, l'appuntamento è per domani sera, torna la Champions League su VAVEL. Buonanotte.

Con la vittoria odierna, l'Inter sale in classifica alle spalle della Fiorentina, in sesta piazza. Domenica, alle 18, lo scontro diretto proprio con la viola. Il Cagliari rimane in terz'ultima posizione, 3 punti sotto l'Atalanta.

Partita incredibile a Cagliari, l'Inter trova il vantaggio a inizio ripresa con Kovacic, poi arretra e subisce le scorrbande del Cagliari. Carrizo salva più volte, fino al raddoppio di Icardi. Sembra finita, ma l'ex Longo riapre il match. Finale convulso, ma Mancini può festeggiare il terzo successo consecutivo.

90' + 5' - Traversa pazzesca di Hernanes e poi il triplice fischio di Mazzoleni! Vince l'Inter!

90' + 1' - Ammonito Avelar, Kuzmanovic nell'Inter. Esce Kovacic.

Carrizo la tiene, cominciano i 4 di recupero.

90' - Campagnaro duro su M'Poku, giallo e occasione Cagliari.

89' - Stacca Vidic, ma Brkic accoglie il pallone senza patemi.

86' - Calata in questi minuti la pressione del Cagliari, ora l'inter riesce a reggere con più calma.

82' - Hernanes per Brozovic, l'Inter nel frattempo si dispone a 5 dietro.

81' - Dodò per Podolski, è il primo cambio di Mancini.

79' - Longo non arriva di testa, fuorigioco non rilevato!

79' - Longo beffa Juan, ma il tiro-cross non trova nessuno.

77' - M'Poku calcia tenendo basso il pallone, ma la sfera termina a fil di palo.

74' - Longo, l'ex!!! GOOOOLLL!!! Male Juan, destro improvviso, Carrizo non perfetto!! 1-2!! Partita riaperta!

71' - Ultimo cambio nel Cagliari, Ceppitelli per Crisetig.

68' - GOOOOOLLLLL!! Icardi, un killer!! 0-2!! L'Inter la chiude!! Recupera palla l'Inter nel mezzo, verticalizzazione per Icardi, dribbling e palla al sette!! Applausi!

67' - A giro M'Poku dal piazzato, l'Inter esce indenne dall'assalto sardo. Joao Pedro per Cossu nel Cagliari.

65' - Sempre Juan, decisivo in chiusura, ad anticipare M'Poku.

61' - Carrizo su Longo!!! Altro errore, stavolta di Medel! Incredibile!

60' - Decisivo Juan!! In volo, spazza l'area!

58' - Inter in affanno!! Juan si fa saltare da M'Poku, che poi mette a sedere un altro uomo ma si imbatte in Carrizo!! Partita capovolta, ora solo Cagliari!

57' - Erroraccio di Vidic, Cossu si ritrova solo davanti a Carrizo, ma spara altissimo da un passo!

56' - Longo per Cop nel Cagliari.

55' - L'Inter non sfrutta la ripartenza, il tiro di Medel non spaventa Brkic.

53' - Il Cagliari abbandona l'impronta difensiva e comincia a giocarsi la partita. Più spazi per l'Inter, ma anche più rischi, con i padroni di casa propensi ad offendere.

50' - Donsah! La risposta del Cagliari! Elude Santon e calcia, ma Carrizo c'è.

47' - Kovacic!!!!!! GOOOOLLLLL!! Inter in vantaggio!! Prima un tacco del croato per Podolski, poi sulla palla vagante in area sempre lui a concludere col piattone sotto la traversa!!! 0-1!!

22.02 - Squadre di nuovo in campo, comincia la ripresa.

21.55 - Possibile qualche aggiustamento di Mancini nella ripresa? Palacio e Shaqiri, queste le armi in panchina. Rischia Podolski, in mezzo fuori uno tra Brozovic e Kovacic?

Guarin in azione:

Si chiude, senza recupero, la prima frazione. Inter per larghi tratti padrona del campo, ma la squadra di Mancini paga la scarsa concretezza sottoporta. Ben tre le occasioni divorate da Podolski. A queste si aggiunge il miracolo di Brkic su Brozovic. Il Cagliari prova a sfruttare le ripartenze, ma l'undici di Zola è tutto nella chance di Cop, neutralizzata da Carrizo. 0-0 a metà gara tra Cagliari e Inter.

45' - Splendida scivolata di Vidic, chiusura perfetta su M'Poku.

43' - Super Guarin, palla perfetta per Podolski, ma la porta resta tabù. Alto il colpo di testa del tedesco.

41' - Icardi gira di testa, ma non riesce ad imprimere forza al pallone.

39' - Cartellino per Cop, fallo, anche qui tattico, su Campagnaro.

38' - M'Poku si libera e calcia, ma il pallone termina sopra la traversa.

36' - Si salva l'Inter! M'Poku incontenibile, salta Campagnaro e serve Cop, Carrizo si immola!

34' - Santon da lontano, senza problemi, ancora una volta, Brkic.

33' - Rischia l'Inter sull'uscita a vuoto di Carrizo, allontana Medel!

32' - Guarin teso da fuori, Brkic blocca sicuro.

30' - Brkic monumentale!! Prima si oppone a Brozovic, poi sulla respinta chiude la porta a Icardi, con l'aiuto di Avelar!

Questa la prima delle due occasioni per Podolski:

26 - Sempre Inter, Icardi, pescato in profondità, salta Brkic, ma si allarga troppo e non riesce ad andare al tiro.

24' - Ancora Podolski!! Santon va via secco e mette in mezzo, Podolski, solo, gira di testa ma non trova la porta!

22' - Murato Guarin, altra bella azione ospite, Kovacic sta alzando i ritmi.

21' - Il cross di Santon si perde nell'area del Cagliari al termine di un'azione manovrata dell'Inter.

19' - Che occasione Podolski!! Icardi protegge palla e serve Podolski, il tedesco mette a sedere il primo difensore ma attende troppo e non trova lo spazio per il tiro!! Una furia Mancini!

Poche emozioni in questo primo quarto d'ora. Inoperosi al momento Carrizo e Brkic.

13' - Giallo per Brozovic, fallo da dietro per fermare la ripartenza del Cagliari. Brutta palla persa da Campagnaro.

12' - Cossu serve sulla corsa Avelar, ma il traversone non è alle portata degli avanti.

9' - Prova la rovesciata Guarin, sul cross di Medel. Mazzoleni rileva un'irregolarità.

6' - Grande recupero difensivo di Gaurin, bravo a stoppare l'inserimento di Cossu, con l'Inter colta in inferiorità.

5' - Facile Brkic sul traversone di Podolski. L'Inter non sfrutta il primo corner del match.

4' - Ora è l'Inter a prendere in mano la partita. Difesa alta, alla ricerca di spiragli offensivi.

1' - Subito Cagliari, botta al volo di Donsah alta.

21.00 - Calcio d'inizio per il Cagliari, si parte.

20.58 - Mancini e Zola a colloquio nel tunnel, le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Termina la gara di Napoli, vittoria per gli uomini di Benitez, sempre più a caccia del secondo posto della Roma.

20.53 - Volti nerazurri in casa Cagliari, Crisetig e Longo provengono dal mondo Inter. La cantera si conferma risorsa importante per il club di Thohir. I due giocatori cercano spazio e consacrazione a Cagliari, in particolare l'attaccante, dopo alcune stagioni complesse.

Giungono intanto voci dalla Spagna di un possibile accordo tra Icardi e l'Inter per il rinnovo. Contratto allungato di un anno, con Icardi pronto a percepire 3,6 milioni a stagione, diventando così il top in casa nerazzurra.

20.50 - Parla da leader Shaqiri prima del fischio d'inizio. "Siamo venuti per giocar bene e vincere, vogliamo dare al mister una buona prestazione".

Mancano intano pochi minuti al San Paolo. Napoli avanti 2-0 sul Sassuolo, reti di Zapata e Hamsik. Padroni in casa da poco in dieci per l'espulsione di Mertens, subentrato nella ripresa.

20.40 - Inter, alcuni momenti del riscaldamento:

20.35 - Inizialmente Mancini rinuncia a Shaqiri, decisivo in campionato e in Coppa di recente. Turnover in vista del ritorno col Celtic?

20.30 - Nel prossimo turno, Inter attesa dal difficile impegno con la Fiorentina, mentre per il Cagliari delicato match casalingo con il Verona.

20.25 - Zola sceglie di schierare Dessena sulla linea di difesa, Crisetig nel mezzo, M'Poku con Cossu alle spalle di Cop.

20.20 - Alcune immagini dagli spogliatoi:

20.10 - Ufficiale l'undici nerazzurro. In porta, come anticipato, Carrizo, Campagnaro confermato a destra, Medel - Guarin - Brozovic nel mezzo, ma soprattutto Kovacic e Podolski davanti con Icardi. Mancini concede quindi un'occasione al gioiello croato. Fuori anche Ranocchia, spazio a Vidic.

20.00 - Questi gli highlights della gara d'andata:

19.50 - Brutte notizie per Gianfranco Zola, Ekdal non recupera e non è quindi della partita. Assente anche Sau nel Cagliari.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Cagliari-Inter, incontro valido per la 24° giornata della Serie A Tim. I nerazzurri, reduci dai due successi con Palermo e Atalanta, cercano continuità lontano da San Siro per accorciare sul gruppetto in lotta per la quarta piazza, mentre l'undici sardo, rivitalizzato dall'approdo in panchina di Gianfranco Zola chiede al match di questa sera punti chiave nella corsa salvezza.

Si gioca di lunedì, per l'incombere in casa nerazzurra dell'Europa League. Pochi giorni fa, Inter di scena a Glasgow, nel pirotecnico 3-3 col Celtic. Ospiti avanti per 2-0 e poi per 3-2, riacciuffati nel finale dagli scozzesi nell'inferno del Celtic Park. Note liete - facilità nel trovare la porta, gioco, positività - e meno liete - fragilità difensiva - nel taccuino di Mancini. Per il tecnico, da testare la solidità del gruppo di fronte ad impegni ravvicnati. Il tempo gioca a favore del Cagliari, con Zola dedito a studiare gli avversari per tutto l'arco della settimana.

Nelle ultime 4 uscite, 4 punti per il Cagliari, frutto di una vittoria - con il Sassuolo - due sconfitte - con Atalanta e Roma - e un pari, nel turno recente in casa del Torino. Per l'Inter, invece, dopo le battute d'arresto con Torino e Sassuolo, due convincenti affermazioni con Palermo, in casa, e Atalanta, fuori. I sardi si trovano al terz'ultimo posto, a quota 20 e con una vittoria agguanterebbero l'Atalanta, sconfitta nell'anticipo allo Stadium. L'Inter, in caso di 3 punti, si porterebbe addirittura in sesta piazza, a 4 lunghezze dalla Fiorentina.

In conferenza stampa, Mancini si è soffermato sull'importanza della partita e sulla difficoltà attuale di alcuni elementi, da Kovacic a Hernanes. "Kovacic ha vent’anni, l’Inter attuale non può ruotare intorno a lui. Deve crescere con calma ed essere aiutato dai compagni a maturare. E’ un ragazzo splendido, gli serve del tempo per capire certe situazioni tattiche. Il futuro sarà basato su di lui. (Podolski) Per quanto riguarda la sua vita fuori dal campo non ho nulla da dire. Spero che faccia al più presto gol, che poi alla fine è quello che ci serve. Anche in base ai test fisici sta migliorando, si vede. (Hernanes) Non è sicuramente felice di questo momento, ma sta lavorando per recuperare. Dispiace quando si lascia fuori gente seria come lui. Ma una squadra non è fatta di 11 giocatori, ma 16-17 elementi. Sarà difficile vincere a Cagliari perché è una squadra solida. Dovremo essere bravi come a Glasgow in fase offensiva e più bravi in fase difensiva".

La risposta di Zola “Noi siamo in emergenza ma anche loro vengono da una dura partita di Europa League. Non ci aspettiamo sconti, dobbiamo deciderlo noi il nostro percorso. I ragazzi si sono allenati molto bene, non vedo l’ora di giocare. La squadra non è stata costruita per difendersi. Dobbiamo prendere in mano la partita e tenere gli avversari sulla corda. Forse, non sono neanche tanto bravo a insegnare la difesa ad oltranza. Stiamo seguendo un altro percorso: propositivo e determinato con qualsiasi avversario. Atalanta e Roma? Abbiamo perso ma i ragazzi non sono mai stati messi sotto. E a Torino si è visto cosa possiamo fare quanto teniamo il pallino. Ekdal? Potessi fargli una trasfusione, gliela farei. Per noi Albin è un giocatore molto importante, ha lavorato in palestra, sono fiducioso”.

Partendo dalle parole di Zola, diamo uno sguardo alle possibili formazioni. Nel Cagliari, in dubbio Ekdal, influenzato, problemi anche per Sau e Capuano, quest'ultimo dovrebbe essere regolarmente in campo. Il modulo è il consueto, 4-3-2-1, con Cop davanti supportato da Cossu, decisivo il suo rientro per Zola, e Ekdal, se recuperato. Conti nel mezzo, con Dessena e la sorpresa Donsah. Davanti a Brkic, Pisano, Rossettini, Capuano e Avelar.

Pericolo diffidati per il Cagliari. Rischiano Balzano, Ceppitelli, Cossu, Conti, Longo, Joao Pedro.

Tre ballottaggi al momento per l'undici titolare: Capuano - Ceppitelli, Conti - Crisetig, Pisano - M'Poku.

Nella nostra proposta qui sotto, Dessena abbassato terzino, con M'Poku sulla trequarti.

In casa Inter, Mancini conferma il modulo della rinascita, quindi centrocampo a tre e trequartista alle spalle delle due punte. Un'assenza illustre tra i nerazzurri, una botta al piede toglie Handanovic dalla partita. Al posto del portiere sloveno conferma per Carrizo. Qualche dubbio in difesa. Il tecnico recupera Andreolli e D'Ambrosio per la panchina e si interroga su Campagnaro. Turno di riposo e spazio a Dodò? In mediana rientra Brozovic, conferma per Medel e Guarin. Sulla trequarti difficile rinunciare a Shaqiri, mentre Icardi attende di conoscere la spalla offensiva. Podolski insidia Palacio.

Ancora fuori Nagatomo, a rischio squalifica Dodò e Icardi.

Nei giorni scorsi, sul fronte sardo, le parole di Cop, attaccante croato, rivelazione in rossoblù, pronto a sfidare gli illustri connazionali, Kovacic e Brozovic "Con Brozovic e Kovacic siamo molto amici. Nel 2012 nel derby tra Dinamo Zagabria e Hajduk siamo stati tra i migliori in campo. Ma lunedì notte godrei da matto a batterli. Ci servono punti, stiamo bene e per noi con Inter o Cesena, l’approccio non cambia. Ranocchia e Juan Jesus? Forti, ma ammiro Vidic. Sento la fiducia della società e di mister Zola: ho scelto il Cagliari per il progetto di Giulini e perché c’era lui in panca. I tifosi? Stiano tranquilli, non li deluderemo. Mi piacerebbe diventare a suon di gol un giocatore importante del Cagliari. L’accoglienza? Ottima. Da Conti a Cossu, tutti mi hanno messo a mio agio. Giro la città con la mia fidanzata Ana, usciamo con Ekdal e Brkic. Lui il mio autista? No, sono io che lo porto in giro".

Nella gara d'andata una delle migliori interpretazioni dell'allora Cagliari di Zeman. A San Siro, rotondo trionfo ospite, firmato dalla tripletta di Ekdal. Un 1-4 pesantissimo, l'inizio della rovinosa caduta di Walter Mazzarri sulla panchina nerazzurra.

Il tecnico di San Vincenzo, mesi dopo l'esonero, è tornato sulla sua esperienza alla guida dell'Inter, queste le sue dichiarazioni "A mio avviso non c’erano i presupposti per un esonero sportivo. Per quanto riguarda la situazione ambientale, invece, mi sono fatto una mia idea. Ma tutti fanno finta di non sapere. Non dico altro, ci sarà tempo e modo di parlarne in futuro. Gli addetti ai lavori hanno riconosciuto come nelle mie squadre, Inter compresa, ci fosse sempre un’organizzazione di gioco precisa e propositiva".