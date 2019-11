Juventus - Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Si avvicina la partita, a poche ore dall'inizio arrivano le ultime indiscrezioni sulle scelte di Juventus e Borussia Dortmund, che si affronteranno questa sera alle 20.45 allo Juventus Stadium per la gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. I primi 90 minuti dei 180 globali che determineranno chi avanzerà ai quarti: la Juve vuole vivere un sogno, andando avanti il più possibile.

LE SCELTE DI ALLEGRI - I bianconeri non cambiano nulla rispetto alla formazione tipo che l'allenatore livornese ha messo in campo nelle ultime sfide: ovviamente il modulo è il 4-3-1-2, e tra i pali ci va Buffon; davanti a lui, difesa a quattro con Lichtsteinter ed Evra sulle fasce, e la coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini. Centrocampo a tre con Marchisio, Pirlo e Pogba, con Vidal recuperato, come confermato anche da Allegri in conferenza stampa, che va sulla trequarti, dietro alle due punte Tevez e Morata, quest'ultimo preferito a Llorente.

LE SCELTE DI KLOPP - Un unico dubbio per quanto riguarda anche il Borussia, che potrebbe non poter disporre di Kampl sulla trequarti, e si tiene quindi pronto Kagawa. Per il resto, il 4-3-1-2 dell'ex allenatore del Mainz prevede Weidenfeller tra i pali, la difesa a quattro con al centro Subotic e Hummels e sulle fasce Piszczek e Schmelzer. Niente Bender in mediana, si va con Gundogan vicino a Sahin, con Mkhitarian e Reus sulla trequarti insieme al suddetto Kagawa, alle spalle dell'unica punta Aubameyang. Solo panchina per Immobile.