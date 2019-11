Diretta Athletic Bilbao - Torino, risultato live di Europa League

Per questa grande serata di Europa League è tutto! Buona serata da Giorgio Dusi e da Vavel Italia.

In attesa della Roma, ancora in campo, tutte le italiane agli Ottavi!!

Una partita spettacolare e ricca di gol. Finisce 3-2 per i granata che vanno in vantaggio con un rigore di Quagliarella, e vengono ripresi da Iraola al 44° minuto del primo tempo. Ma proprio sul finire della prima frazione Maxi Lopez riporta avanti il Torino. L'Athletic non ci sta e torna in campo nella ripresa con un altro spirito. Forcing pazzesco dei baschi che trovano il meritato pareggio con De Marcos, bravo a sfruttare un perfetto assist del solito Munian battendo Padelli con un tiro piazzato. Ma nel momento migliore del Bilbao arriva il colpo del k.o. del Toro. Darmian è bravo a farsi trovare pronto su cross di El Kaddouri e a battere Iago Herrerìn con un gran destro al volo!!

Impresa del Torino che espugna il San Mames e vola agli Ottavi di Finale di Europa League! Che soddisfazione per Ventura che porta i suoi ragazzi ad un traguardo storico! E' cuore granata!

FINITAAAAAAAAAAAAA!!!! TORINO AGLI OTTAVI!!!

94'- Mancano 40 secondi!! Resiste il Toro.

93'- Fallo in attacco di Quagliarella.

91'- L'Athletic non ci crede più!! Possesso palla tutto del Toro

Altri quattro minuti di sofferenza per il Toro!! Solo 4 minuti dagli ottavi!!

90'- Che numero di Farnerud a centrocampo!! Salta due uomini di cui uno con un tunnel

88'- Susaeta stende Molinaro.

87'- Resiste il Toro! Adesso anche possesso palla per i granata.

85'- Assedio Athletic. Calcio d'angolo per i baschi.

84'- Cambio nel Toro. Entra Farnerud ed esce El Kaddouri.

82'- Muniain prova il tiro dal limite che termina fuori.

80'- Angolo per l'Athletic. Fallo in attacco fischiato dall'arbitro.

78'- Bravo e attento Padelli che blocca un colpo di testa di San Jose.

77'- Ammonito Martinez per un entrata dura.

75'- Gazzi ed El Kaddouri escono palla al piede dalla difesa. Grande giocata. Intanto Martinez ha sostituito Maxi Lopez.

72'- Fallo di Moretti. Mette al centro Muniain e Padelli è più lesto di tutti e respinge la sfera.

70'- Cambio per l'Athletic. Entra Susaeta ed esce Etxebarria.

El Kaddouri mette al centro per Darmian che con un'inaspettata freddezza mette la palla in rete!! Super Toro!

68'- DARMIANNNNNNNNNN!!!DARMIANNNNN!! CHE TOROOOOOO!! INDOMITO!!! 3-2 PER I GRANATA

65'- Fallo di mano di Quagliarella, che si innervosisce con l'arbitro.

Munian si inventa un grande assist per De Marcos che tutto solo davanti a Padelli piazza all'angolino.

61'- De Marcossss!!! 2-2 !! Che partita spettacolare! tutto riaperto.

Intanto interrotta la partita a Rotterdam per lancio in campo di oggetti.

59'- Glik prende un calcione. Entrano i fisioterapisti.

57'- Quagliarella tira dal limite, palla fuori.

55'- Grande chiusura di Molinaro che impedisce ad Aduriz di arrivare sul pallone.

53'- Padelli devia un colpo di testa di Williams sul palo. Attenzione all'Athletic che si fa sempre più insidioso.

51'- Ci prova El Kaddouri, palla fuori.

50'- Molto propositivo l'Athletic in questo inizio di secondo tempo.

48'- Punizione per l'Athletic da buona posizione. Ci prova Laporte, tiro fuori.

22.08 - Riprende il match! Palla all'Athletic

Partito forte il Toro, che passa in vantaggio con Quagliarella, bravo a trasformare un rigore concesso dall'arbitro Liany. Partita abbastanza equlibrata che si accende nei minuti finali della prima frazione. Iraola è bravissimo a superare Padelli con uno splendido tocco sotto. Ma il Toro non si arrende e realizza la rete del 2-1 con Maxi, bravissimo ad anticipare tutti sul solito cross dalla destra di Darmian.

3 gol di due gare contro l'Athletic per Maxi!! Vede rosso quando vede i baschi l'attaccante granata. Incornata perfetta sul solito assist di Darmian ed 1-2 alla fine del primo tempo!

48'- MAXIIIIIIIIIII!!! MAXIII LOPEZZ!!!!TORO IN VANTAGGIO!!!!!! 2-1 PER IL TOROOOOOO

47'- Ammonito Rico.

45'- Sono 2 i minuti di recupero. Corner per l'Athletic che spinge tantissimo in questo finale di primo tampo.

44'- Bel gol di Iraola!! Sfrutta al meglio un bel passaggio di Etxebarria e supera Padelli con un pallonetto. 1-1 al San Mames.

42' - Ancora fuori Gurpegui, si fa vedere il Torino dalle parti di Herrerin.

40' - Giallo anche per Maxi Lopez, che sbraccia violentemente su Laporte!

36' - Non sta benissimo Gurpegui, che potrebbe lasciare il campo. Per ora il Bilbao è in 10.

32' - Momento di sbandamento che sembra riassorbito dal Bilbao, che prova a farsi vedere ma rischia tanto in contropiede...

29' - Liany estrae il primo giallo della gara: è per Etxeita, che stende El Kaddouri, caldissimo!

28' - Spazio sulla destra per Darmian, cross però impreciso!

27' - Ancora l'asse El Kaddouri-Quagliarella!! Cresce il Torino, ma l'ex Juve trova solo l'esterno della rete!!

25' - Conduce una buona azione Quagliarella dopo l'impostazione di El Kaddouri, palla dentro per Maxi Lopez che non ci arriva per poco!

23' - Prova di testa San Josè, palla che termina alta sopra la traversa.

19' - Si riversa in attacco l'Athletic in svantaggio! Di nuovo sotto pressione il Torino, capace però di essere avanti nel punteggio.

16' - FAAAAAAAAABIOOOOOOOOOOOOOOOOOO QUAAAAAAAAAGLIAAAAAAAAAARELLAAAAAAAAAAA!!!!!! NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!!!! UN BACIO AL PALO E HERRERIN BATTUTO!!!

16' - RIGORE PER IL TORO!!!! STESO DARMIAN IN AREA!!!

15' - QUAGLIARELLA CI PROVA! Sinitro forte ma impreciso sul lancio lungo di Moretti.

13' - Chiaro il leitmotiv della partita per ora: Bilbao che attacca cercando spazi, Torino che si deve difendere e prova a colpire in ripartenza.

11' - Prova l'incornata Gurpegui, palla alta sopra la traversa. Posizione di partenza dubbia, ma regolare.

9' - PADELLI LA METTE IN CORNER!! Gran destro di Benat sulla punizione, ci arriva il portiere granata che la devia oltre il palo!!

9' - Vives mette giù Aduriz ai 30 metri, punizione per i biancorossi.

8' - Schiacciato il Toro, gestisce la palla la squadra di casa.

6' - Aduriz non ci arriva in area!!! Cross da destra a cercare la punta basca, anticipata da Maksimovic in copertura!!

5' - Cerca il giropalla il Bilbao, la squadra di Ventura per ora non concede spazi e appare ben messa in campo.

3' - Propositivo il Torino in avanti con Maxi Lopez e Quagliarella! Corner per i granata, stasera in maglia blu.

21.05 - SI PARTE AL SAN MAMES!!

21.01 - SQUADRE IN CAMPO!

20.45 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, il Torino si prepara a cercare l'impresa in un San Mames che va riempiendosi. Quello di Bilbao è uno degli stadi più caldi di Spagna.

20.25 - Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre: l'Athletic si mette a specchio e va con il 3-5-2, con Muniain alle spalle di Aduriz. Torino che risponde con la coppia Maxi Lopez-Quagliarella davanti, con Molinaro esterno sinistro a centrocampo.

Athletic Bilbao (3-5-2): Iago Herrerìn; Etxeita, Gurpegi, Laporte; Iraola, Beñat, San Josè, Rico, De Marcos; Muniain, Aduriz. A disposizione: Iraizoz, Susaeta, Balenziaga, Unai Lopez, Ibai Gomez, Viguera, Williams. All. Valverde

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Gazzi, Vives, El Kaddouri, Molinaro; Maxi Lopez, Quagliarella. A disposizione: Castellazzi, Bovo, Jansson, Gaston Silva, Farnerud, Amauri, Martinez. All. Ventura.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Athletic Bilbao - Torino (21.05), incontro valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Al San Mames di Bilbao, il Torino tenta l'impresa, dopo il 2-2 dell'andata, figlio di alcune distrazioni granata. In avvio, Torino messo sotto dal gol di Williams, poi reazione e vantaggio. Due volte Maxi Lopez punisce i baschi e l'Athletic rischia seriamente di affondare. Nella ripresa, quando la tenuta atletica del Torino cala leggermente, sale l'Athletic e Gurpegi indovina il pari. Decisiva la mossa tattica di Valverde, con l'inserimento dello stesso Gurpegi e conseguente cambio di modulo.

Resta al Torino l'amarezza per una gara giocata con piglio e coraggio, senza timore reverenziale, verso una squadra di certo più abituata all'habitat europeo. Lo stesso spessore mentale messo sul terreno dell'Olimpico, di fronte a una cornice di pubblico di fede granata, serve questa sera, al San Mames, in un impianto che intimidisce gli avversari e innalza i beniamini di casa. Al San Mames si respira aria magica, lo stadio si trasforma in bolgia, la partita in battaglia, il Torino dere reggere l'impatto con la storia.

Queste le parole di Valverde: "Il Torino sa ciò che vuole e una squadra con un piano di gioco è sempre pericolosa, specialmente quando ci crede con la convinzione con cui lo fa il Torino. Dovremo tenere in considerazione le condizioni del campo. Sta piovendo e potrebbe essere pesante. Può cambiare la partita: punizioni e corner diventano più importanti. Dobbiamo farci trovare pronti".

Ventura: "E' una gara importante per noi perché il Torino non giocava in Europa da 20 anni, non siamo pronti per far finire questa avventura. Dovremo evitare gli errori commessi a Torino. Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo costruito un grande spirito di squadra e la fiducia è cresciuta. Giocando come sappiamo possiamo farcela, ma dovremo essere meno nervosi rispetto all'andata".

Ben cinque le italiane impegnate questa sera in Europa League. Alle 19, aprono Inter e Fiorentina, doppio impegno casalingo con Celtic e Tottenham, alle 21.05, oltre al Torino, la Roma scende sul campo del Feyenoord e il Napoli ospita il Trabzonspor, con la qualificazione già in tasca.

Il recente turno di campionato spinge sia Torino che Athletic. Ventura pensa all'Europa League e lascia a riposo diverse pedine, ma strappa comunque un buon pari a Firenze, bottino pieno invece per Valverde, Aduriz stende il Rayo e l'Athletic risale in dodicesima posizione, allontandosi dalla zona pericolosa.

Quello della gara d'andata è stato il primo confronto tra Torino e Athletic, ma la storia del Torino, in Spagna, non è delle più soddisfacenti. I granata, in quattro apparizioni, non ottengono mai il successo.

L'Athletic torna a giocare l'Europa League dopo la stagione 2012/2013, ma è l'annata precedente che resta nella impressa nella mente dei tifosi. L'Athletic raggiunge la finale, ma lì subisce una severa lezione dall'Atletico Madrid. Tre a zero per i colchoneros, prende il via il progetto Simeone.

Rispetto alla gara d'andata, Valverde conta su due recuperi importanti. Davanti c'è Aduriz, Williams torna quindi in panchina, sulla trequarti Susaeta. Gurpegi in ballottaggio con Exteita per un posto al centro della difesa a quattro, al fianco di Laporte. Il modulo è il 4-2-3-1, attenzione, come già all'andata, alle sfuriate di Muniain. Assenti, nell'Athletic, Iturraspe e Fernandez, a rischio squalifica Rico, Susaeta e Benat.

Ventura studia un Torino simile a quello dell'Olimpico. Davanti dovrebbe toccare al duo Maxi Lopez - Quagliarella, con Martinez pronto a subentrare nella ripresa. Una novità in mezzo, dove Farnerud, smaltita l'influenza della gara d'andata, è pronto a prendere il posto di Benassi, squalificato. Dietro capitan Glik accompagnato da Moretti e Maksimovic. Indisponibile Masiello, diffidato El Kaddouri.

Se è vero che per il Torino il San Mames è qualcosa di nuovo, non così per Maxi Lopez, che qui ha segnato, e Emiliano Moretti, transitato da Bilbao con la maglia del Valencia. Le indicazioni dei due potrebbero essere decisive in casa Ventura.