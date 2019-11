Live Chievo - Milan in risultati Serie A

Anche per questa sera è davvero tutto. Dallo Stadio Bentegodi di Verona, Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi augurano una serena buonanotte. A presto risentirci con i live di Vavel Italia!

Il Chievo sale a 25 punti, agganciando il Verona. Il Milan va a 34, restando ancora lontano dalla zona Europa.

Inzaghi non riesce ad arrivare alla seconda vittoria consecutiva. Terzo risultato di seguito, ma la squadra rossonera non riesce a convincere nonostante la buona prova della ripresa. Honda non è andato oltre la traversa e le occasioni successive per Menez, Pazzini e Cerci peccano di precisione e convinzione. Buono, ottimo Chievo. Organizzato, diligente ed equilibrato: la squadra di Maran ha portato a casa un ottimo punto e, oltre a chiudersi, è riuscita ad impensierire la difesa rossonera in più occasioni. Migliore in campo, senza alcun dubbio, il giovane classe 95 Mattiello, che ha salvato più volte effettuando diagonali perfette e rispondendo sempre presente quando necessario. Davvero un'ottima partita per lui.

FISCHIO FINALE DI CALVARESE! FINISCE 0-0 TRA CHIEVO E MILAN!

90+3 Fallo di Poli su Hetemaj, che poco fa ha avuto una buona occsaione in area di rigore, ma la conclusione al volo era alquanto proibitiva

90+1' Buona azione del Chievo che libera al cross Mattiello, ma la retroguardia del Milan fa buona guardia

Saranno 4 i minuti di recupero

89' CERCI! S'incunea in area ma il suo sinistro è troppo strozzato e Bizzarri para sul primo palo

88' Honda recupera palla sulla trequarti e serve Pazzini in area, Dainelli chiude perfettamente al momento di battere a rete

86' Sprint di Cerci che semina due avversari sulla destra, ma il suo cross non viene raccolto da nessun compagno

Fallo di Antonelli su Fetfatsidis per evitare la ripartenza del greco: giallo anche per lui.

83' S'è leggermente affievolita la pressione del Milan in questi ultimi minuti. Il Chievo rifiata

Anche Maran si gioca l'ultimo cambio. Esce Birsa, dentro Radovanovic. Più copertura ed equilibrio per coprire le volate rossonere in questi ultimi dieci minuti

78' MENEZ DAL LIMITE! DEVIATO IN ANGOLO IL SUO DESTRO!

Si fa male De Jong, dentro Cerci! Doveva uscire Menez, ma l'infortunio dell'olandese ha fatto cambiare idea e programmi di Inzaghi. Milan super offensivo per questi ultimi minuti

Secondo cambio nel Chievo: dentro il greco Fetfatsidis, esce Meggiorini!

Fallo di Alex su Paloschi, in ritardo: giallo per l'ex Psg

74' Tentativo di uno due tra Honda e Menez, Mattiello è un muro

71' Menez si libera al cross dalla destra, Cesar devia in angolo

70' SUBITO PALOSCHI! Stop e tiro perfetti, Lopez alza in angolo. Tiro troppo centrale

Esce Pellissier, dentro Alberto Paloschi altro ex di giornata

Si ferma Diego Lopez, dolorante al gomito. La pausa ci permette di fare un'analisi della ripresa, finalmente aperta. Tante occasioni da una parte e dall'altra.

67' Meggiorini scappa via sul filo del fuorigioco ma De Jong è perfetto in chiusura, sventando una pericolosa occasione per i clivensi

65' CHE OCCASIONE IN CONTROPIEDE PER IL MILAN! Menez viene servito perfettamente da Bonaventura in velocità, una volta entrato in area cerca Pazzini ma Mattiello è spettacolare in copertura: diagonale perfetta!

63' SCHELOTTOOOOO!!! CHE DESTRO DELL'ARGENTINO DAL LIMITE DELL'AREA DI RIGORE. SUPERLATIVO DIEGO LOPEZ IN ANGOLO

Secondo cambio per il Milan: entra Pazzini, uscirà Destro.

61' Fallo di Izco su Honda. Milan in costante proiezione offensiva, anche se adesso il Chievo è tornato a difendersi in maniera ordinata

C'è una leggera spinta di Mattiello per evitare che Destro arrivi sul pallone, ma non sembrano esserci gli estremi per il penalty.

Sembra esserci una sola squadra in campo adesso: il Chievo sembra essere entrato in riserva, il Milan ha accelerato ed è finalmente entrato in partita

58' Rigore reclamato da Destro: cross al centro di Bonaventura, Destro in anticipo su Mattiello cerca di arrivare sul pallone ma viene atterrato da dietro.

55' De Jong dalla distanza! Mura Cesar

52' CHE OCCASIONE DALLA PARTE OPPOSTA PER IL CHIEVO! PELLISSIER CROSSA AL CENTRO DALLA SINISTRA, ALEX DEVIA ANTICIPANDO ANCHE DIEGO LOPEZ, MA IL PALLONE FINISCE SUL FONDO.

51' Ancora Milan! Menez serve Bonaventura nello spazio, Dainelli chiude in angolo

50' Chievo che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Sembra essere bastata una sola mossa ad Inzaghi per cambiare la sua squadra

S'è liberato accentrandosi dalla destra, ed ha lasciato partire un sinistro potentissimo sul quale Bizzarri non ci sarebbe potuto arrivare. Milan molto più aggressivo anche nell'atteggiamento in campo

48' HONDAAAA!!! CHE TRAVERSA DEL GIAPPONESE! SINISTRO MAGNIFICO!

Inizio ritardato per un problema al microfono di Guida, assistente di porta, ma si parte! Comincia la ripresa

Cambio nel Milan: entra Honda, esce Montolivo. Probabile che Inzaghi voglia dare una scossa alla squadra. Honda a destra, Menez a sinistra, con Bonaventura che agirà da terzo di centrocampo e uomo cursore nel 4-3-3 o 4-2-3-1 di questa ripresa

Squadre che stanno tornando pian piano sul terreno di gioco. Speriamo di assistere ad una ripresa più emozionante.

Primo tempo scialbo e senza clamorose occasioni da rete. Il Chievo, tra le due, è quella più in partita e soprattutto è schierata meglio in campo con un'idea tattica ben definita. Pressione nella metà campo difensiva rossonera e chiusi negli ultimi trenta metri quando i rossoneri superano la metà campo. Nessuno spazio per Bonaventura e Menez per saltare l'uomo e creare superiorità: il Milan fa una fatica tremenda per arrivare dalle parti di Bizzarri. Di Pellissier e Bonera gli unici due lampi che hanno fatto intervenire i due estremi difensori.

Buono il primo tempo di Mattiello. Ecco le sue parole: "Sapevamo che il Milan sta vivendo un momento negativo, ma ha giocatori di livello. Abbiamo preparato bene la sfida, soprattutto su Menez che si allarga sul lato mio. Posso giocare anche a sinsitra, ma faccio quello che dice il mister".

FISCHIO FINALE DI CALVARESE! 0-0 tra Chievo e Milan

45' DESTRO! Ci prova l'ex Roma a deviare un tiro di Montolivo dalla distanza, palla che finisce alta.

44' Fase di stallo del match. Le squadre attendono il fischio finale di Calvarese. Il Milan ci prova con Destro, ma nessuno raccoglie il suo invito.

41' Milan in estrema difficoltà: la lentezza della manovra rossonera favorisce la squadra di casa che difficilmente perde le lunghezze tra i reparti e chiude tutti gli spazi

37' Ancora la pressione del Chievo che porta ad una palla recuperata e ad un contropiede per Schelotto. Il cross dell'ex Inter provoca un angolo: Bocchetti chiude in scivolata.

34' Menez si libera al tiro dal limite dell'area. Sinistro che finisce largo

32' Fallo di Menez su Pellissier: giallo per il francese. Primo ammonito del match

Chievo che sembra padrone del match. Maran ha disposto la squadra perfettamente in campo, con i rossoneri che non riescono a trovare varchi per sviluppare la propria manovra

30' Il Milan si riaffaccia in avanti, Bonera prova il cross, ma Dainelli fa buona guardia.

Zoppica Pellissier, si scalda Paloschi

26' ZUKANOVIC! Ci prova con un sinistro a volo da fuori area, blocca Lopez

25' PELLISSIER! Salta Bocchetti in uno contro uno, ma Diego Lopez è perfetto in uscita. Angolo per i clivensi

24' Dopo una bella giocata di Mattiello sulla destra, i padroni di casa conquistano un tiro dalla bandierina.

22' Zukanovic arriva sul fondo e crossa al limite dell'area per Meggiorini, tiro di prima dell'attaccante clivense che termina alto sopra la traversa di Diego Lopez

21' Prova a ripartire in contropiede il Milan, ma Dainelli è bravo ad intercettare un pallone diretto a Destro

19' Clamoroso errore di Montolivo in fase di impostazione, De Jong ci mette una pezza

17' Menez smarca Antonelli sulla sinistra, Mattiello fa buona guardia

15' BONERA! Sulla punizione di Alex, il terzino destro si ritrova la palla sui piedi, ma il suo tiro è preda di Bizzarri.

14' Possesso prolungato della squadra di Inzaghi, Bonera trova Poli centralmente che viene atterrato da Izco: punizione dai 30 metri

10' Chievo che spinge molto sulla corsia mancina: Birsa crossa per Pellissier che si libera di Alex fallosamente. Punizione per i rossoneri

8' DESTRO! Prova l'ex Roma a girare al volo un assist di Poli, ma la conclusione risulta debole. Blocca Bizzarri

Milan che fa tanta fatica per impostare l'azione palla al piede: il pressing della squadra di Maran funziona, per ora, al meglio

5' Pellissier punta Alex sulla corsia sinistra, l'ex Psg non lo tiene, ma l'attaccante del Chievo si allunga troppo la palla favorendo l'uscita di Diego Lopez

3' Capovolgimento di fronte, Bonaventura punta Mattiello che lo chiude in angolo

2' Ancora Chievo aggressivo con due cross, uno di Birsa, l'altro di Schelotto, ma la difesa del Milan spazza l'area

1' Subito buono il pressing del Chievo sui portatori di palla del Milan; Birsa crossa al centro, Bocchetti chiude in angolo. Ottima partenza dei clivensi

CALVARESE DA IL VIA AL MATCH! SI PARTE! MILAN IN POSSESSO PALLA

20.55 Squadre nel tunnel che precede il terreno di gioco.

20.50 Milan che non vince due gare di seguito da ottobre. Inzaghi vuole sfatare questo tabu

20.45 Temi tattici: la quadratura, l'equilibrio e la compattezza del Chievo, contro le giocate dei singoli rossoneri. Chi la spunterà?

20.40 Maran si affida alla vena di Sergio Pellissier contro il Milan: 4 i suoi gol in carriera contro i rossoneri.

20.35 Inzaghi lascia ancora in panchina sia Cerci che Honda, entrambi ottimi giocatori per spaccare la partita a gara in corsa.

20.30 Inizia il riscaldamento del Milan, con Inzaghi che lascia in panchina Paletta e gli preferisce Bocchetti. Confermato il centrocampo delle recenti sfida con Bonaventura nel ruolo di trequartista. Ancora panchina per Cerci.

20.25 Esordio dal primo minuto per il giovane Mattiello, che si posiziona nello spot di terzino destro. Centrocampo a 4 con Hetemaj e Schelotto sugli esterni. In avanti Pellisier fa da spalla a Meggiorini.

20.20 Questo invece lo schieramento tattico scelto da Maran:

(4-4-2): Bizzarri; Mattiello, Dainelli, Cesar, Zukanovic; Birsa, Izco, Hetemaj, Schelotto; Pellissier, Meggiorini

20.15 Questo lo schieramento scelto da Pippo Inzaghi per il suo Milan (4-3-1-2): Diego Lopez; Bonera, Alex, Bocchetti, Antonelli; Poli, De Jong, Montolivo; Bonaventura; Menez, Destro

20.10 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLE DUE SQUADRE.

20.10 50 minuti all'inizio del match: lo stadio Bentegodi inizia a riempirsi

20.05 “Sono rientrato. Spero di fare bene e di ritrovare la condizione fisica. Conosco Schelotto da quando giocava in Argentina, poi ci siamo trovati a Parma. Oggi sarà una gara dura, speriamo di giocarla come l’abbniamo preparata. Il Chievo in casa è una squadra difficile, speriamo di uscirne con i tre punti”. Queste le parole di Paletta all'arrivo allo stadio Bentegodi.

20.00 ULTIM'ORA - In segno di solidarietà verso il Parma la sfida inizierà con 15 minuti di ritardo, cioè alle 21, tra un'ora esatta

19.55 Situazione Chievo - Dopo due vittorie consecutive (Parma e Sampdoria) la squadra di Maran ha subito una brutta battuta d'arresto in quel di Empoli, contro una diretta rivale per la retrocessione. La sfida di stasera potrebbe essere un'ulteriore occasione per allungare il vantaggio sulla terzultima in classifica

19.50 In attesa delle formazioni ufficiali, ecco l'arrivo delle due squadre allo Stadio Marco Antonio Bentegodi una mezz'oretta fa

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Chievo Verona- Milan (20.45), partita che apre la 25esima giornata di Serie A. Al Bentegodi di Verona andrà in scena un incontro fondamentale soprattutto per il Milan. I rossoneri hanno ritrovato la vittoria col Cesena, tornando finalmente a non subire gol. Se vogliono continuare a coltivare speranze di staccare un biglietto per l’Europa League, gli uomini di Filippo Inzaghi non possono più sbagliare. Non sarà per nulla facile per la formazione di Inzaghi, troppo vulnerabile in difesa e poco incisiva in attacco anche contro i romagnoli allenati da Di Carlo. I veneti sono invece reduci da una pesante sconfitta per 3-0 a Empoli. Il Chievo, con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, per ora occupa una posizione di classifica relativamente tranquilla, ma non sarà certo un avversario facile .

Le critiche rivolte a Inzaghi vertono soprattutto sulla scarsa identità di squadra, al Milan manca un'impronta di gioco, una chiara linea da seguire, fondamentale soprattutto quando la nave si trova in acque agitate, si sente la carenza di un leader, un personaggio in grado di mettersi alla testa del gruppo e di prendere in faccia anche onde sfavorevoli.

Inzaghi: "A Verona per vincere. Con Cerci è tutto chiarito"- "Per dare continuità ai nostri risultati è fondamentale vincere, non è facile. Il Chievo ha fatto due settimane fa una bellissima partita contro la Sampdoria. Penso che siamo nelle condizioni ideali per vincere. Quando ho i giocatori a disposizione è chiaro che un allenatore cerca di dare continuità alla squadra che ha fatto bene. Anche l’allenamento di stamattina con 20 giocatori ha dimostrato che meriterebbero tutti di giocare”. Dai risultati non si direbbe, ma Inzaghi difende attaccanti e difensori: “Vorrei anche io fare ogni partita 25 cross dal fondo, io sono contento di quello che sta facendo Destro e di quello che ha fatto Pazzini. Ho quattro attaccanti molto bravi e importanti , è molto difficile sceglierne due. Non dimentichiamoci che c’è anche Honda che è un dispiacere non schierare. Complimenti alle squadre italiane impegnate in Europa: “Quello che ha fatto il Milan in Europa è inavvicinabile, faccio i complimenti alle 5 squadre italiane che hanno fatto bene in Europa League. Il Torino ha fatto una grande impresa con gol di Darmian. Dobbiamo fare in modo che i Milan torni a calcare i palcoscenici di sempre”. Inzaghi spegne il caso Cerci: “Mi spiace siano uscite cose non vere sulla questione Cerci, perché se fossero vere a quest’ora sarebbe fuori rosa. Chiaramente era dispiaciuto per essere entrato tardi, io gli ho spiegato che non potevo spendere il terzo cambio prima, anzi l’atteggiamento che ha avuto negli ultimi 5 minuti mi è piaciuto. Alessio sa che al Milan l’ho voluto io quindi il problema non si pone”.

Maran: "Dobbiamo essere diversi da Empoli"- "”E’ stata una partita un pò particolare, dove per la prima volta il Chievo non è stato il solito Chievo. Dobbiamo ora essere bravi a girare pagina, a rimuovere questa partita e dimostrare che è stato un episodio. Sta a noi soprattutto essere diversi da quelli che siamo stati ad Empoli. Non conosco i problemi del Milan, ma certamente domani avremo di fronte una buona squadra con valori importanti.. Ho visto il Milan col Cesena e la squadra mi è parsa equilibrata e con alte qualità. Non è facile da incontrare il Milan, basta leggere la formazione. Ci sono grandi giocatori, magari sminuiti da certe critiche o dai risultati. Per giudicare il Milan però non basta guardare la classifica, bisogna andare oltre."

Maran non può disporre dell'infortunato Frey e dello squalificato Botta.In difesa potrebbe esserci Schelotto nel ruolo di terzino, lasciando così posto a Birsa in mediana. In attacco Paloschi scalpita per un posto da titolare contro la sua ex squadra, affiancando così Meggiorini. A centrocampo Hetemaj, Radovanovic, Izco e il citato Birsa. Davanti a Bizzarri l'esperienza di Dainelli e Gamberini (ballottaggio con Cesar).





Filippo Inzaghi vuole continuità, non solo di risultati, ma anche di uomini. Scegliere i titolari e permettere loro di crescere insieme. Nuovamente arruolabili Diego Lopez e Mexes dopo le squalifiche, in seguito alla defezione di Rami, dovrà nuovamente reinventarsi la difesa. Alex e Bocchetti saranno schierati al centro della difesa con Bonera e Antonelli sugli esterni. Confermatissimo Antonelli, De Jong a ringhiare in mediana, Montolivo e Poli a completare il reparto. Il tecnico rossonero è orientato infine a confermare il 4-3-1-2, con Bonaventura trequartista alle spalle di Destro e Menez.

Sono 12 i precedenti fra le due squadre al Bentegodi. L’ultima volta che i rossoneri sono stati sconfitti era il 3 dicembre 2005, quando segnarono Kaladze, Pellissier e Tiribocchi nel 2-1 finale. In totale il Milan ha vinto 8 volte al Bentegodi, perdendo in due occasioni e pareggiando nelle rimanenti due.

Questi gli ultimi precedenti.

Nella gara d'andata, vittoria casalinga per il Milan, con reti di Muntari e Honda:

il match tra il Chievo Verona e il Milan sarà diretto dall'arbitro Calvarese della sezione di Teramo. Ecco i precedenti con le due squadre tratti da acmilan.com:

I precedenti di Calvarese con il Milan: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.I precedenti di Calvarese con il Chievo: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L’ultima sconfitta rossonera, al Bentegodi, contro il Chievo, risale al 3 dicembre 2005. Al momentaneo vantaggio di Kaladze, in quell’occasione, risposero le reti di Pellissier e Tiribocchi. Inoltre, in casa del Chievo, il 23 novembre 2003, nella gara vinta dal Milan per due a zero, Andriy Shevchenko realizzò la sua centesima e la sua centunesima rete con la maglia rossonera.