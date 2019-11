Live Atalanta-Sampdoria in risultato partita Serie A (1-2)

cala il sipario. La Sampdoria ritrova la vittoria battendo l' Atalanta per 1-2. Nel primo tempo sono i bergamaschi ad andare in vantaggio con Stendardo. Nel secondo tempo gli uomini di Mihalovic si svegliano, e con una splendida giocata di Muriel e un gol di Okaka ritrovano la vittoria. L'Atalanta ha subito molto e non ha creato quasi nulla che rimane a più 3 punti dalla zona retrocessione.Per oggi è tutto, restate con noi, un saluto da Arianna Radice

92' esce duncan entra Mesbah

91' calcio d'angolo guadagnato da de silvestre

90' saranno 3 minuti di recupero

86' Giallo per D'alessandro che stende Palombo

Il Gol: Eo'o conclude dal limite e Sportiello respinge ma male, lansciando una palla vangante sulla quale si avventa Okaka per un facile gol

84' Calcio di punizione per la sampdoria

82' dentro D'Alessandro, fuori Gomez.

80' GOOOOOOOOOOOOOL DELL'ATALANTA CON OKAKA CHE METTE IN PORTA AGEVOLEMENTE UNA PALLA LASCIATA LI' DA SPORTIELLO.

79' Eto'ocerca la conclusione defilata, ma trova il muro della difesa nerazzurra.

76' Esce un buonissimo Muriel ed entra Correa

76' Giallo per Viviano

75' un rimpallo favorisce in area Muriel che però sparacchia alle stelle

splendida rete di Muriel

72' esce Baselli entra Boakye

71' a terra Baselli

71' Carmona serve Denis non riesce ad angolare, palla gol per l' Atalanta

68' GOOOOOOOOOOOL DELLA SAMPDORIA, CON MURIEL, GRANDISSIMA GIOCATA, CONTROLLO E SINISTRO E FULMINA SPORTIELLO TROVANDOCOSì LA RETE DELL'. 1-1 (Assist Okaka)

66' Ancora Okaka, si gira e punta l'avversario. Calcio d'angolo

65' Esce Pinilla ed entra Denis

64' OKAKA SI MANGIA IL GOL DEL PARI, CHE DAVANTI A SPORTELLO MANDA SULLA TRAVERSA

63' Gomez guadagn aun corner

62' Emanuelson prova il sinistro dal limite, ma non trova la porta.

59' SAMPDORIA AD UN PASSO DAL GOL: SILVESTRE DI TESTA MA CIGARINI SALVA SULLA RIGA

57' Sta auementando i giri la Sampdoria, Destro secco da fermo di Muriel, Sportello si rifugia in calcio d'angolo

55' Muriel viene steso da Stendardo vicino all' area di rigore..Amato lascia correre

51' Palla gol ancora con Stendardo: su calcio d'angolo da sinistra incornata a colpo sicuro di Stendardo, ma Romagnoli respinge d'istinto di testa nuovamente angolo

51' Sempre pericolosa l'Atalanta, Pinilla per Dramé che cerca Baselli nel mezzo.Acquah salva tutto in angolo

50' Calcia Muriel, che da troppa forza al pallone,ma poca precisione. Buon avvio comunque della squadra bergamasca

49' Cartellino giallo per Stendardo che ferma Eto'o

48' Un po' troppo egoista Acquah che provail tiro.

46' Eto'o ci prova,conclusione da dimenticare

45' Inizia il secondo tempo, sul pallone Pinila e Baselli

16:14 Le squadre stanno entrando in campo

Finisce il primo tempo, Atalanta in vantaggio contro la Sampdoria per 1-0, gol di Stendardo al 16'

45' sarà un minuto di recupero

42' destro dalla distanza di Acquah, nessun problema per Sportiello.

40' Fallo in attacco dei bergamaschi

39' Fallo di De silvestri su Gomez. Calcio di punizione

38' Ma neance questo sfruttato bene

38' Secondo corner per la Sampdoria

37' Rimessa laterale per gli ospiti

36' Furigioco di Emanuelson

35' Cigarini da una splendida palla a Pinila ma non riesce a cordinarsi

32' Momentaneamente in dieci l'Atalanta, fuori Drame per un colpo preso

31' 32': Eto'o smarca in area Okaka che si scontra con Sportiello

29' Fuorigioco della Sampdoria

28' Pinila non ci arriva, palla troppo alta di Emanuelson

Il Gol :Palla dalla sinistra di Dramè, Baselli va a vuoto come Romagnoli e sul secondo palo sbuca Stendardo che di piattone destro realizza

24' Ammonito Regini per fallo su Emanuelson

23': Emanuelson spara alto dall'interno dell'area

22': bordata di Carmona da fuori area ribattuta da Vivian

18' Ci prova la Sampdoria, De Silvestri prova a servire Eto'o ma il passaggio viene intercettato dalla difesa Bergamasca

18' Emanuelson in contropiede non riesce a servire i compagni.

17' Altra palla gol per i bergamaschi con Bellini con unaclamorosa rovesciata che termina out

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'ATALANTA, CON STENDARDO : cross rasoterra da sinistra di Dramè e zampata da due passi di Stendardo

14' Cigarini chiude Muriel

12' Palla di Gomez in area ma troppo lunga

10' La partita la sta facendo la Sampdoria: con Muriel ed Okaka che spingono ai lati

9' Ancora i blucerchiati, questa volta con Eto'o: destro a giro dal limite, ma la palla finisce di poco a lato

6' La Sampdoria è partita meglio rispetto all'Atalanta

5' Sportiello in presa sicura

5' Muriel con semplicità prova a calciare, con precisione, e Sportiello si rifugia in angolo

4' Dall'altra parte risponde Pinilla,mette in mezzo un pallone teso, ma nessuno ci arriva.

2' Eto'o rova a farsi vedere, macalcia alto sopra la traversa

1' inizia il match, prima palla toccata dalla Sampdoria

14:52 Dall'Atleti Azzurri d'Italia

14:45 La Sampdoria vuole tornare ai tre punti dopo il pareggio nel derby, contro un'Atalanta che dopo cento giorni avrà di nuovo il sostegno di tutto lo stadio. Manca mezzora al calcio d'inizio

14:42 La Sampdoria ha tre squalificati (Eder, Soriano e Obiang), all’Atalanta oltre allo squalificato Migliaccio e a qualche infortunato come i più recenti Biava e Zappacosta manca Maxi Moralez,cannoniere nerazzurro con cinque reti.

14:33 Ridiamo un 'occhiata alle Formazioni ufficiali Atalanta-Sampdoria

ATALANTA (4-4-1-1) Sportiello, Bellini, Stendardo, Benalouane, Drame; Emanuelson Cigarini, Carmona Gomez; Baselli, Pinilla

SAMPDORIA (4-3-3) Viviano; De Silvestri Silvestre, Romagnoli, Regini; Duncan, Palombo, Acquah; Eto’o, Okaka, Muriel

14:30 Altro sguardo negli spogliatoi delle due squadre

14:25 Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sampdoria

14:24 Nelle 5 partite del girone di ritorno l’Atalanta ha sempre subito gol, ben 11 in totale. Stesso percorso per la Samp, sempre bucata in questa seconda parte di stagione e con numeri simili ai nerazzurri: 10 gol subiti.

14:18 In campo si inizierà dalle 15,15 per il quarto d’ora di ritardo chiesto dall’Associazione Calciatori, per solidarietà con i colleghi del Parma che anche oggi staranno a guardare.

14:13 diamo uno sguardo allo spogliatoio della Sampdoria

14:06 L' arrivo dell' Atalanta allo stadio

14:00 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e di Atalanta-Sampdoria, incontro valido per la 25° giornata di Serie A. Il match dell’Azzurri d’Italia si preannuncia interessante.L’Atalanta non può più permettersi passi falsi, la Sampdoria ha bisogno di una vittoria se vuole continuare a coltivare speranze europee. Tante le assenze nella squadra di Mihajlovic: Eder, Soriano e Obiang sono stati fermati dal giudice sportivo, come Migliaccio tra i nerazzurri. Zappacosta e Moralez gli infortunati d’eccellenza per Colantuono, mentre Sinisa sarà ancora senza Munoz in difesa.

La partita originariamente prevista per sabato alle 18.00 si disputa domenica alle ore 15.15, con il quarto d'ora "accademico" di ritardo come gesto di solidarietà nei confronti del Parma

Colantuono ci crede: "Loro sono una big, ma noi stiamo bene-" Stefano Colantuono è perentorio:l'Atalanta viene da tre sconfitte consecutive, e domani con la Sampdoria non può permettersi un'altra battuta a vuoto. "Dobbiamo tornare a fare punti. Arriviamo da un trittico di partite che sapevamo sarebbe stato un ostacolo duro da superare -ma la squadra ha dimostrato di essere in buona salute, nonostante i risultati non ci abbiano premiato. Ora ce la giocheremo con avversari più alla nostra portata". L'arma in più sarà il tifo ritrovato. Dopo tre mesi di restrizioni, scattate dopo gli incidenti seguiti ad Atalanta-Roma, lo stadio di Bergamo sarà nuovamente aperto a tutti, compreso a chi non ha la tessera del tifoso. Ciò significa che anche gli ultras torneranno in curva. Colantuono ha voluto rilanciare l'appello al fair play del presidente Percassi: "Ci auguriamo sempre e solo belle giornate di sport. Siamo contenti che lo stadio sia stato riaperto a tutti, perché sappiamo che quella fetta di spettatori può darci una spinta in più: in questi mesi la loro assenza si è sentita".

Mihajlovic a carte scoperte: "Eto'o e Muriel dal primo minuto'"- "L'Atalanta ha avuto più giorni per preparare la partita? Non vedo il problema, anche noi abbiamo avuto tutto il tempo di riposarci e prepararla. Siamo professionisti, altrimenti cosa dovrebbe dire il mio amico Djokovic che gioca per 4 ore ogni due giorni?. L'Atalanta è una squadra compatta e aggressiva, non sarà facile, ma noi dobbiamo riscattare anche la brutta sconfitta dell'anno scorso. Bergamo è un campo difficile, torneranno anche i tifosi, quindi ci sarà un'atmosfera bella calda, ma è giusto così. Arriviamo da due sconfitte esterne e vogliamo riscattarci. Il derby? era meglio vincerlo, ma quando non puoi vincere è importante non perdere. A parte la gara col Torino abbiamo lavorato sempre bene, anche i ragazzi sono abbastanza allegri, non troppo, ma c'è l'atmosfera giusta. Modulo? Sarà un 4-3-3 sì, con Okaka Eto'o e Muriel davanti. Mi aspetto che Eto'o e Muriel sappiano quello che devono fare, come lo sapeva Gabbiadini. Stanno sicuramente meglio rispetto a un mese fa, loro sono giocatori che possono fare la differenza e mi aspetto che lo dimostrino domani sul campo. Abbiamo il problema degli squalificati, ma a me piace schierare il modulo offensivo, a centrocampo abbiamo giocatori in forma e spero che anche i tre davanti diano una mano nella fase difensiva".

Questi i convocati di Stefano Colantuono per la sfida tra Atalanta e Sampdoria, in programma allo Stadio Azzurri d'Italia domani alle 15.15. L'allenatore dovrà fare a meno degli infortunati Maxi Moralez e Zappacosta e dello squalificato Migliaccio: Avramov, Baselli, Bellini, Benalouane, Bianchi, Boakye, Carmona, Cherubin, Cigarini, D'Alessandro, Del Grosso, Denis, Dramé, Emanuelson, Frezzolini, Gomez, Grassi, Masiello, Pinilla, Rosseti, Scaloni, Sportiello, Stendardo

Tralasciando le squalifiche di Eder Citadin Martins, Pedro Obiang e Roberto Soriano e le assenze preventivate di Fabrizio Cacciatore ed Ezequiel Muñoz, non ci sono stati altri intoppi da segnare per Sinisa Mihajlovic e il suo staff. Di seguito la lista completa dei giocatori precettati dal mister per la trasferta in casa dell’Atalanta. Portieri: Frison, Romero, Viviano. Difensori: Coda, De Silvestri, Mesbah, Regini, Romagnoli, Silvestre, Wszolek. Centrocampisti: Acquah, Correa, Duncan, Ivan, Marchionni, Palombo, Rizzo. Attaccanti: Bergessio, Djordjevic, Eto’o, Muriel, Okaka.

Colantuono perde per squalifica Migliaccio e deve fare a meno anche di Zappacosta, uno dei più in forma ultimamente, a causa di un problema muscolare. Atalanta che ritrova molti uomini, Pinilla, Benalouane, Carmona e Stendardo, assenti venerdì scorso allo Juventus Stadium. Cherubin ha recuperato dai suoi guai fisici, ma non verrà rischiato, così come Bellini, che dovrebbe andare in panchina a vantaggio di Benalouane. Nel 4-4-1-1 c’è spazio anche per il Papu Gomez sulla sinistra, mentre sulla destra c’è Emanuelson. Unica punta Pinilla, con Baselli in appoggio. Denis va in panchina

In Conferenza stampa Sinisa Mihajlovic svela la formazione: "Giocheranno Viviano, De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Regini, Duncan, Palombo, Acquah, Eto'o, Okaka, Muriel. Volete che vi dico anche i cambi" conclude con una risata il tecnico. in mediana Palombo agirà in mezzo ad Acquah e Duncan. La difesa sarà identica a quella del derby. Fuori Eder e Soriano, Miha cambia modulo e torna al 4-3-3. Niente spazio quindi per Correa e finalmente dal primo minuto ecco il tridente con Murile, Eto'o e Okaka

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello; A. Masiello, Benalouane, Stendardo, Dramé; Emanuelson, Cigarini, Carmona, Gomez; Baselli; Pinilla.

A disp.: Avramov, Del Grosso, Scaloni, Bellini, Cherubin, Grassi, Denis, Bianchi, Frezzolini, Boakye, D'Alessandro, Denis. All.: Colantuono



Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Regini; Duncan, Palombo, Acquah; Muriel, Okaka, Eto'o

A disp.: Romero, Frison, Coda, Mesbah, Marchionni, Wszolek, Ivan, Rizzo, Bergessio, Correa. All.: Mihajlovic

Sono 43 i precedenti a Bergamo per la Samp, che in sole 8 occasioni ha avuto la meglio a fronte di 18 pareggi e 17 sconfitte.Anche il computo dei gol è in favore della Dea che guida con 60 gol fatti contro i 46 blucerchiati.Nonostante il bilancio negativo le ultime uscite della Samp all'Atleti Azzurri d'Italia sono state positive, con una vittoria nel 2009/10 per 1-0 targata Daniele Mannini, che con un destro a giro battè Consigli dopo essere stato servito spledidamente da Antonio Cassano e lo 0-0 dello scorso anno, un punto prezioso in un campo tra i più difficili della Serie A.Impossibili da scordare però le storiche imbarcate degli anni precedenti, quando l'Atalanta banchettò letteralmente con la Samp rifilando ogni volta 4 reti imponendosi per 4-1 e per 4-2 nel 2007/2008 e nel 2008/2009. Per trovare un'altra vittoria blucerchiata bisogna tornare indietro di 17 anni, alla stagione 1997/1998 quando Pierre Laigle e Vincenzo Montella firmarono la vittoria del Doria per 2-0.

Gli incontri in archivio tra queste due squadre a Bergamo sono 42. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, che hanno sinora ottenuto 18 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte. Nei 43 precedenti a Genova, invece, è la Samp a comandare con 26 successi, 12 pareggi e 5 ko. Nel totale delle 85 sfide sono stati messi a segno 198 reti, 110 dai blucerchiati e 88 dai nerazzurri.L’Atalanta è il secondo peggior attacco della Serie A dopo il Parma: il gol è il principale problema della squadra di Colantuono, che basa le sue fortune sulla vena realizzativa di un Denis troppo spesso con le polveri bagnate.