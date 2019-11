Atalanta-Sampdoria, le probabili formazioni

L’Atalanta di Stefano Colantuono non può più permettersi passi falsi, soprattutto in casa, per alimentare le speranze di salvezza e staccarsi dai bassifondi. La Sampdoria di Sinisa Mihajlovic s'è persa dopo un girone d'andata spettacolare ed ha bisogno di una vittoria se vuole continuare a coltivare speranze europee. La sfida dell’Azzurri d’Italia si preannuncia interessante, quantomeno per le velleità di classifica delle due compagini. Non altrettanto interessante potrebbe essere il discorso legato allo spettacolo in campo, non dovrebbe essere così assicurato. Sia Colantuono che Mihajlovic dovrebbero assumere un atteggiamento guardingo nelle rispettive metà campo e provare a sfruttare le ripartenze.

Tante le assenze nella squadra di Mihajlovic: Eder, Soriano e Obiang sono stati fermati dal giudice sportivo, come Migliaccio tra i nerazzurri. Zappacosta e Moralez gli infortunati d’eccellenza per Colantuono, mentre Sinisa sarà ancora senza Munoz in difesa.

ATALANTA (4-4-1-1): Sportiello; Masiello, Stendardo, Benalouane, Dramè; Emanuelson, Cigarini, Carmona, Gomez; Baselli; Pinilla. All.: Colantuono

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; De Silvestri, Romagnoli, Silvestre, Regini; Acquah, Palombo, Duncan; Correa; Muriel, Okaka. All.: Mihajlovic