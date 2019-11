Live Inter - Fiorentina in risultato partita Serie A (0-1)

20.16 - Per questa sera è tutto, Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

La Fiorentina si riavvicina alla Lazio, distante nuovamente un solo punto e respira aria d'Europa, per l'Inter invece uno stop pesante dal punto di vista numerico. Non solo il terzo posto appare ormai impossibile, ma anche la qualificazione alla prossima Europa League è appesa a un filo.

Termina la partita a San Siro! Si ferma la corsa dell'Inter, continua a volare la Fiorentina! Decisivo nella ripresa il guizzo di Salah, rapido nel cogliere il pallone non allontanato adeguatamente da Handanovic. Il finale all'arrembaggio, con Shaqiri finalmente in campo, non premia l'Inter. Neto si esalta su Palacio, Montella resiste in nove, infortuni per Tomovic e Savic, e può preparare la semifinale di Coppa Italia. Per i nerazzurri una settimana decisiva verso la gara del San Paolo col Napoli.

90' + 5' - Neto abbranca il cross di Shaqiri.

90' + 2' - Neto super su Palacio! Vola all'incrocio sul colpo di testa dell'argentino!

90' + 1' - Troppi errori di misura nell'Inter! I padroni di casa non sfondano, pur con due uomini in più.

90' - 6 i minuti di recupero.

Problemi anche per Savic, Fiorentina in nove in questo finale.

87' - Esagera Guarin, finale convulso.

85' - Tiraccio di Juan! Fiorentina in inferiorità fino al termine, Tomovic rientra negli spogliatoi. Brozovic ammonito per proteste.

84' - Palacio!! Egoista!! Tutto solo Icardi in mezzo, Palacio va da solo e calcia debolmente!!

Fiorentina momentaneamente in dieci. Tomovic - botta alla testa - è a bordocampo.

80' - Vargas per Aquilani, a terra Tomovic, contatto fortuito con Palacio.

79' - Ancora Vidic! Palla solo sfiorata in questa occasione.

77' - Ilicic calcia sul primo palo, Handanovic in due tempi. D'Ambrosio per Santon, ultimo cambio di Mancini.

76' - Vidic! Puntuale il serbo sul piazzato di Shaqiri, ma Neto trattiene il pallone!

Palacio per un deludente Kovacic.

72' - Icardi!! Cosa si divora!! Shaqiri mette sul dischetto, piattone alto!

69' - Vidic piomba su Neto, botta al costato per il portiere. Joaquin per Diamanti nella viola.

68' - Diamanti aggancia Santon, punizione sull'esterno per l'Inter. Giallo per proteste anche per il giocatore della Fiorentina.

67' - Subito Shaqiri, Neto c'è!

65' - Mancini toglie Podolski e mette Shaqiri. Icardi davanti, Shaqiri - Kovacic - Brozovic sulla trequarti.

61' - Smanaccia ancora male Handanovic sull'ennesimo cross di Pasqual, scossa l'Inter.

59' - Va giù Icardi in area! L'attaccante, imbeccato da Medel, sfiorato da Tomovic si lascia cadere.

55' - GOOOLLLLL!! Fiorentina avanti!!! Salah!!! Traversone di Pasqual, Handanovic respinge nelle vicinanze e l'egiziano non perdona!!! 0-1!

52' - Giallo anche per Juan! Esce male palla al piede ed è costretto a mettere giù Aquilani.

50' - Punizione pericolosa, l'Inter in affanno riesce a sbrogliare.

49' - Salah salta Vidic, il serbo costretto al fallo, cartellino.

48' - Conclusione di Ilicic sporcata dalla difesa, pallone innocuo tra le manidi Handanovic.

46' - Troppo arretrato il pallone di Icardi, buona l'idea in profondità di Brozovic.

19.19 - Si ricomincia a San Siro!

Dopo i festeggiamenti per la vittoria nerazzurra nel Viareggio, squadre vicine al rientro in campo per la ripresa.

Partita non bellissima fino ad ora, poche occasioni - da una parte Diamanti e Kurtic, dall'altra Guarin - e diverse imprecisioni. Nell'Inter, stentano Podolski e Kovacic, fino ad ora non pagano le scelte di Mancini. Nel finale di tempo, nerazzurri col 4-2-3-1 per creare grattacapi a Montella. Tra i migliori, in casa viola, Tomovic.

45' + 1' - Si chiude dopo un minuto di recupero la prima frazione di gioco, squadre al riposo con il punteggio in parità, a San Siro è 0-0 tra Inter e Fiorentina.

42' - Attento Handanovic. Il portiere sloveno esce bene su Babacar. Problemi per il centravanti, già pronto Salah.

38' - Aquilani perde un pericoloso pallone, ma Savic ferma la ripartenza dll'Inter.

35' - Palo di Guarin! Pazzesco! Difende palla e lascia partire il destro, il legno salva Neto!

34' - Cross deviato di Santon, l'Inter torna ad affacciarsi in avanti.

31' - Tomovic ancora positivo a destra, scodella dietro, Kurtic arriva e calcia! Palla alta, efficace il disturbo della difesa, soffre l'Inter.

30' - Pochi palloni giocabili per Icardi, costretto a rientrare spesso nella propria metà campo.

26' - Giallo per Aquilani, punito l'intervento da dietro su Medel. Dolorante il cileno.

24' - Grande giocata di Tomovic sull'out di destra, Campagnaro, ben posizionato, allontana.

22' - Neto senza problemi sul cross morbido di Santon.

20' - Straordinario Guarin!! Salta tutti, palla dietro, rimpallo in area, la Fiorentina spazza!

17' - Taglio di Babacar, Pasqual la mette dietro la difesa, ma l'attaccante non trova l'appuntamento col pallone.

16' - Manovra farraginosa dell'Inter, arriva comunque un corner importante, ma i nerazzurri sprecano malamente l'occasione.

15' - Juan ruba il tempo a Babacar, diversi errori da ambo le parti in fase di impostazione.

12' - Kovacic col tacco per Podolski! Il tedesco ciabatta col sinistro, combinazione pericolosa!

10' - Diamanti!! Piazzato a scendere, Handanovic si tuffa e allontana!

8' - Murato Kurtic, ora la Fiorentina prova a prendere il pallino del gioco. Tutta la viola nella metà campo dell'Inter.

6' - Campagnaro molto duro su Kurtic, Massa sceglie di non estrarre il giallo.

4' - L'Inter conferma la tendeza recente, si gioca la palla anche a pochi metri da Handanovic.

1' - Subito Inter, cross teso di Podolski, Icardi ostacolato dai centrali della Fiorentina.

18.15 - I ventidue si schierano in campo, Vincenzo Montella calca ora il terreno di gioco. Stretta di mano, i capitani al cospetto di Massa. Si parte!

18.10 - Le squadre si trovano ora all'interno degli spogliatoi di San Siro. In corso le ultime operazioni prima dell'ingresso in campo.

Un tuffo anche in "casa" viola:

18.02 - Podolski "Spero di segnare ma la cosa più importante sono i tre punti. Bisogna continuare la corsa".

Le ultime fasi del riscaldamento:

18.00 - Dallo spogliatoio nerazzurro a 15 minuti dal via:

17.50 - Ausilio nel pre-partita si mostra ottimista sul futuro di Icardi "Resterà con noi a lungo, le distanze si sono ridotte".

Kovacic in campo, Mancini conferma gli elogi riportati in conferenza stampa e fornisce un ulteriore prova d'appello al croato dopo il gol di Cagliari. Salto di qualità nella serata milanese?

Thohir e Mancini, il Presidente presente nei giorni scorsi agli allenamenti di rifinitura verso la gara con la Fiorentina:

17.45 - La giornata si chiude alle ore 21. Ultimo match del 25° turno in programma all'Olimpico di Torino. Il Napoli di Benitez ospite del Torino di Ventura, reduce dall'impresa del San Mames.

Le due formazioni:

17.35 - Rivoluzione anche in casa Montella. In mediana, Aquilanie non Pizarro, davanti Ilicic e Babacar, in panchina Gomez e Salah. Due le possibili motivazioni alla base dell'undici scelto dal tecnico: forze fresche dopo la dispendiosa gara con il Tottenham o turnover in vista della semifinale di Coppa Italia con la Juventus?

17.25 - Ecco la formazione ufficiale dell'Inter. Due sorprese nell'undici nerazzurro, Mancini concede la seconda maglia da titolare, consecutiva a Vidic, ancora panchina per Ranocchia e sulla trequarti gioca la carta Kovacic, investitura importante. Shaqiri siede al fianco del tecnico, pronto a subentrare nella ripresa.

17.15 - Nel pomeriggio da segnalare la vittoria rotonda, 0-3, della Lazio sulcampo del Sassuolo. I biancocelesti allungano sulla Fiorentina, +4, la Sampdoria si impone a Bergamo, prezioso il successo interno del Cesena, a reti inviolate la partita tra Palermo e Empoli.

17.10 - Dopo l'anticipo tra Chievo e Milan, terminato a reti inviolate, oggi all'ora di pranzo confronto tra due realtà in difficoltà, Cagliari e Verona. Mandorlini si impone 2-1 e salva la panchina, Zola in bilico.

17.00 - Poco più di un'ora al fischio d'inizio di Inter - Fiorentina. La gara, inizialmente prevista per le ore 18.00, prende il via alle 18.15, in seguito alla decisione dell'Aic, in accordo con il Parma Calcio, di ritardare di 15' la partenza di tutti gli incontri in programma per manifestare dissenso nei confronti dei vertici del pallone italiano, rei di non considerare adeguatamente il "caso Parma".

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Inter - Fiorentina (18.00), incontro valido per la 25° giornata di Serie A. A San Siro si affrontano due squadre in salute, reduci dal successo in Europa League. Inter e Fiorentina puntano con decisione a un piazzamento in zona Europa, viste le recenti affermazioni. Al momento, la viola occupa la quinta posizione, un passo dietro la Lazio, più indietro l'Inter, rilanciata dai successi con Palermo, Atalanta e Cagliari.

Come detto, le ultimi immagini di Inter e Fiorentina, riportano alle due gare di ritorno di Europa League. Per l'Inter una missione abbordabile, visto il livello dell'avversario, il Celtic, e il pari esterno in Scozia, impresa vera invece quella firmata dalla Fiorentina di Montella contro il Tottenham. Dopo l'1-1 a White Hart Lane, secco 2-0 al Franchi, firmato Gomez e Salah.

Il nome di Salah riporta al recente mercato. Nelle casse della Fiorentina fior di milioni, portati dalla cessione di Cuadrado al Chelsea. Viaggio inverso per Salah, chiuso a Londra, e rilanciato a Firenze. Il calciatore è attualmente in prestito - riscatto elevato - e rappresenta un'aggiunta decisiva nel tridente di Montella. Gol, assist, accelerazioni, al servizio dei compagni. Se la pecca è la continuità, l'ago della bilancia pende senza mezzi termini verso il segno più.

Discorso analogo per l'Inter, la cura Mancini porta i frutti sperati. Le amnesie diminuiscono col passare delle uscite e la squadra assimila i dettami del tecnico. Gioco, gol, un piacere crescente nell'osservare le prestazioni. Quattro vittorie e un pari nelle cinque uscite recenti, turnover ragionato, tanti uomini al centro del progetto. Shaqiri e Brozovic da subito entità imprescindibili, Guarin un leader, Icardi un killer. Resta da ritoccare la solidità del reparto arretrato, questione di tempo.

Queste le parole di Mancini in conferenza stampa "La Fiorentina gioca un ottimo calcio, offensivo, si sta avvicinando ai livelli di Juve, Roma e Napoli. Ma qualcosa concede. Per noi è una partita un po' particolare, che arriva alla fine di un ciclo importante di partite. Speriamo che la squadra stia bene, sarà importante, ma speriamo anche che migliori, cercando di fare bene le cose che ancora sbagliamo. I difetti? Perdiamo palla troppo facilmente quando impostiamo e i centrali devono avere il coraggio di giocare uno contro uno e capire cosa può accadere, se loro migliorano in questo è un vantaggio, devono imparare a giocare uno contro uno senza paura". Sul mercato "Meglio cedere un portiere o un attaccante? Nel mercato a volte capitano situazioni che oggi uno non pensa di avere e ci sono scambi che si possono fare. Se dobbiamo vendere qualcosa, potremmo vendere le sedie... Vediamo quello che si potrà fare, cosa presenterà il mercato più avanti. Certo, se hai un attaccante da 20 gol all'anno e lo perdi... Ma non è sempre così, può portare dei soldi che ti permettono di comprare 2-3 giocatori che migliorano la squadra ma poi devi trovare un altro attaccante da 20 gol, una squadra che vince deve avere attaccanti che fanno gol". Le possibili scelte "A Podolski chiedo semplicemente di segnare perché a Cagliari ha giocato molto bene, credo che sia stata la miglior sua partita. Shaqiri è giovane, recupera in fretta. Santon? Credo onestamente che adesso sia un po’ stanco, magari di testa più che di fisico. Kovacic non deve guadagnare posizioni nelle gerarchie interne, è uno dei miei preferiti. Magari semplicemente vista la giovane età bisogna stargli un po’ più vicino. Mentre Guarin è caduto dall’albero da un bel po’ di tempo, ha 28 anni, è maturo. Non so perché abbia faticato negli ultimi tempi".

La risposta di Montella "Dobbiamo pensare solo alla vittoria perché quello è l'obiettivo. Solo così il pareggio può essere un risultato positivo. La compattezza di squadra nei momenti di sofferenza visto nel primo tempo. Il sacrificio visto può portare punti in classifica. Mancini lo stimo per l'equilibrio e il fatto che riesce sempre a migliorare le squadre in cui ha lavorato. E' un allenatore estremamente preparato che ha dato una nuova mentalità all'Inter. La squadra vuole i risultati attraverso il gioco e oggi ha una nuova identità tattica. A volte diamo il meglio di noi con il disincanto e non credo servano altre pressioni. Le responsabilità però ce le siamo guadagnate con il rendimento. Non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità".

Sul fronte formazioni, a Mancini restano alcuni nodi da sciogliere. Ballottaggi più o meno in ogni zona di campo. Tra i pali torna Handanovic, al centro della difesa Ranocchia e Juan, Santon a sinistra, a destra favorito Campagnaro. Qui il primo cambio rispetto al match di Coppa, perché il tecnico non vuol sovraccaricare D'Ambrosio, da poco rientrato. In mezzo il terzetto titolare, Brozovic, non schierabile in Europa, con Medel e Guarin. Il maggior dilemma sulla trequarti. Tante le opzioni: Kovacic per Shaqiri, Podolski per Palacio, albero di natale con Kovacic e Shaqiri alle spalle di Icardi. La sensazione è che Mancini vada con lo stesso tridente di Cagliari, Shaqiri a rifinire per Podolski e Icardi.

In casa Inter, diffidati Dodò, Icardi e Campagnaro. Assenti Jonathan e Nagatomo

Diversi i problemi per Vincenzo Montella. Il tecnico deve rinunciare a Basanta, Mati Fernandez, Borja Valero e Tatarusanu. Conferma per Neto, dopo il match positivo con il Tottenham, dietro difesa a quattro con Savic e Gonzalo Rodriguez in mezzo, Pasqual e Tomovic ai lati, Pizarro in regia, Badelj e Kurtic a completare il reparto di centrocampo, davanti energia con Diamanti, qualità con Salah e forza con Gomez. Due le possibili carte a sorpresa: Babacar e Ilicic.

Diffidati Aquilani e Tomovic, assenti, oltre ai citati Basanta, Borja e Mati, Giuseppe Rossi e Bernardeschi.

All'andata una delle miglior performance della Fiorentina di Montella. 3-0 squillante al Franchi, con l'Inter di Mazzarri ridimensionata già nei primi 45 minuti.

Nel prossimo turno due confronti di primissimo piano. L'Inter di scena nel posticipo domenicale al San Paolo, Fiorentina in campo lunedì all'Olimpico con la Lazio. La squadra di Montella scende in campo anche giovedì per la gara d'andata della semifinale di Tim Cup, di fronte ai gigliati la Juventus.