Sassuolo - Lazio, le probabili formazioni

Il Sassuolo riceve i biancocelesti, che stanno tornando forti alla carica per il terzo posto. I nero-verdi sono usciti sconfitti dal San Paolo nonostante una prestazione dignitosa, mentre la Lazio deve continuare la striscia positiva dopo la vittoria col Palermo. Emergenza per la squadra di casa, soprattutto in difesa, dove mancano Cannavaro e Terranova, mentre per gli ospiti non dovrebbero esserci Candreva, a causa di una distorsione al ginocchio, e Klose che dovrebbe riposare lasciando spazio a Keita.

Sassuolo - E' emergenza difesa per Di Francesco. Il tecnico degli emiliani dopo aver perso Terranova, a Napoli ha perso anche Cannavaro ed Antei, usciti anzitempo per infortunio. Saranno quindi ben 5 i difensori che mancheranno questo pomeriggio contro la Lazio. Test molto importante per i neroverdi che non vincono da un mese, a causa di una flessione anche plausibile dopo aver spinto al massimo sull'acceleratore. Inoltre la sfortuna sta ci sta mettendo anche il suo zampino, decimando la rosa a disposizione del Sassuolo. Come se non bastasse, contro i biancocelesti mancherà anche lo squalificato Magnanelli, insostituibile contrappeso di una formazione votata al gioco offensivo. Di Francesco cercherà di sopperire alla sua assenza con un altro centrocampista ex Roma, Matteo Brighi. In difesa Biondini si adatterà nel ruolo di terzino sinistro, la sola alternativa si chiama Longhi. Bianco farà il suo esordio da titolare in stagione, Gazzola completa il pacchetto arretrato. L'unico ballottaggio riguarda l'attacco: Sansone parte favorito rispetto a Floro Flores, ad uno dei due il compito di affiancare la coppia terribile Zaza-Berardi.

(4-3-3) - Consigli; Gazzola, Acerbi, Bianco, Biondini; Taider, Missiroli, Brighi; Sansone, Zaza, Berardi.

Lazio - Pioli probabilmente attuerà un ragionato turnover, per far riposare quei giocatori fondamentali in vista dell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ad andare in panchina saranno con ogni probabilità Klose e Candreva, che lasceranno spazio a Felipe Anderson e Keita, con Mauri nel ruolo di falso nueve. Qualora De Vrij non dovesse essere al 100%, si prospetta un turno di riposo anche per lui, con Novaretti pronto a prendersi una maglia da titolare, visti i problemi fisici di Cana. A centrocampo sicuri di un posto da titolare Cataldi e Biglia, mentre Parolo è in ballottaggio con Ledesma, sempre per il motivo citato sopra.

Questa la probabile formazione biancoceleste: (4-3-3) - Marchetti; Basta, Novaretti, Mauricio, Radu; Cataldi, Biglia, Parolo; Felipe Anderson, Mauri, Keita