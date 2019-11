Diretta partita Roma - Juventus, risultati live di Serie A

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la partita con noi.

Partita conclusa in parità, un pareggio che serve a poco sia ad una squadra che all'altra. La Roma non ha sfruttato l'opportunità di diminuire il distacco dalla vetta e la Juve non ha colto l'occasione per andare a +12 e mettere un punto fermo sulla questione scudetto. Tutto ancora da stabilire, la stagione è ancora lunga e tutta da vivere.

3 minuti di recupero.

90' Cambio nella Juve: entra Padoin per Lichtsteiner.

89' La Roma orchestra un'azione offensiva prolungata interrotta poi da un cross di Holebas che lascia a desiderare.

84' Ammonizione per Vidal per un fallo su Nainggolan.

83' Cambio per la Juve: entra Coman per Morata.

82' Tiro dalla lunga distanza di Nainggolan, pallone che termina direttamente tra le braccia di Buffon.

80' Occasione sprecata da Juan Iturbe che va al tiro dal limite dell'area, ma il pallone termina sul fondo.

79' Ammonizione per Nainggolan.

78' GOOOOOOOOOOOOLLLL! LA ROMA PAREGGIA CON UN COLPO DI TESTA DI KEITA SU PUNIZIONE DI FLORENZI!

77' Ammonizione per Chiellini per un'entrata scorretta su Iturbe.

75' Punizione per la Roma da una posizione favorevole, per un fallo di Vidal su Iturbe.

73' Ultimo cambio nella Roma: entra Nainggolan per De Rossi.

72' Prima vera occasione per la Roma con un colpo di testa di Manolas, Buffon si fa trovare pronto!

71' Cambio nella Roma: esce Totti per Iturbe.

70' Ammonizione per Marchisio per un intervento scorretto su Pjanic.

67' Tentativo di Tevez murato in modo ottimale da Manolas in scivolata.

65' Cambio nella Roma: entra Florenzi per Ljajic.

63' GOOOOOOOLLL! TEVEZ PORTA LA JUVE IN VANTAGGIO SU CALCIO DI PUNIZIONE!

62' Espulsione di Torosidis per un doppio fallo, questa volta ai danni di Vidal.

61' Cross di Lichtsteiner che si trasforma in un tiro, il pallone termina sul fondo.

60' Altra ammonizione: questa volta per Yanga-Mbiwa.

57' Cartellino giallo per Pjanic per un intervento su Pereyra.

54' Giallo per Alvaro Morata per un fallo su Yanga-Mbiwa.

52' Tiro di Litchsteiner dalla lunga distanza, nessun pericoloso per i giallorossi.

50' Conclusione di Vidal dal limite dell'area, il pallone termina di poco fuori la porta.

47' La Juve chiude la Roma nella propria trequarti, ma i giallorossi non si lasciano sorprendere e respingono ogni tentativo avversario.

Il match riprende!

Risultato fermo sullo 0-0. Match abbastanza equilibrato tra le due squadre, le quali però non hanno avuto nemmeno un'occasione importante. I giallorossi esercitano molto possesso palla, ma nel momento in cui arrivano nella trequarti avversaria non riescono ad oltrepassare i difensori bianconeri. La Roma ha commesso molti errori difensivi soprattutto con Yanga-Mbiwa, regalando palloni per le ripartenze juventine. La Juve gioca più una partita difensiva che offensiva, ma quando riceve palla spaventa, e non poco, la squadra di Rudi Garcia. Partita comunque abbastanza statica.

42' Ripartenza Juve con Tevez, che tutto solo arriva nella trequarti avversaria ma sbaglia la conclusione.

40' Ammonizione per Evra per un brutto intervento in scivolata su Torosidis.

38' Difesa bianconera ben schierata, la Roma non riesce a concretizzare le sue manovre offensive.

32' Conclusione di Morata che termina largamente sul fondo.

31' Cartellino giallo per Daniele De Rossi per un fallo su Morata.

30' Secondo cross sfornato da Holebas dalla fascia sinistra, ma nessun compagno si fa trovar pronto a ricevere.

29' Keita riceve un buon pallone in area di rigore, ma perde l'attimo e non riesce a colpire. Occasione sprecata dai giallorossi.

26' Clamoroso errore difensivo di Yanga-Mbiwa che dà vita ad una pericolosa ripartenza bianconera, la Juve però non riesce a concretizzare.

22' Primo brivido del match con una ripartenza di Pereyra che mette un buon pallone in mezzo all'area di rigore, Manolas mette in angolo rischiando un clamoroso autogol.

18' Ammonizione per Torosidis per un intervento in ritardo su Vidal.

16' Fallo fischiato a Francesco Totti per un intervento scorretto su Lichtsteiner. Punizione per la Juve.

12' La Roma detiene il possesso palla ma la difesa bianconera è ben schierata e non lascia spazi agli avversari.

7' Tentativo flebile di Vidal che si coordina ma non perfettamente, il pallone termina sul fondo.

4' Roma molto aggressiva in questi primi minuti di gioco, punta subito l'area di rigore avversaria.

1' Fallo di Daniele De Rossi in scivolata su Vidal. Primo avvertimento del match.

Il match è appena cominciato!

20.58 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo.

20.55 - Pochi minuti all'inizio del match. Intanto all'Olimpico risuona l'inno della Roma.

20.50 - L'XI ufficiale della Juventus: (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtseiner, Marchisio, Vidal, Pereyra, Evra; Morata, Tevez.

20.45 - Anche la Roma scende in campo per il riscaldamento:





20.40 - L'XI ufficiale della Roma: (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Mapou, Cholevas; Pjanic, De Rossi, Keita; Gervinho, Totti, Ljajic.

20.30 - La Juventus è in campo per il riscaldamento.



20.25 - I bianconeri sono arrivati all'Olimpico.









20.20 - Diamo un'occhiata agli spogliatoi di entrambe le squadre.





20.10 - Queste invece le parole di Carlitos Tevez: "E' una partita importante, sappiamo che è difficile e che è una partita in cui non si può regalare nulla. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento. Penso che c'è rischio per tutti e due, dobbiamo entrare in campo e fare quel che sappiamo." - sull'assenza di Pirlo - "Abbiamo un centrocampo agguerrito e dobbiamo giocare più arretrati per tenere la palla e fare il gioco."

20.05 - Ecco le parole di Miralem Pjanic intervistato da Sky Sport: "Stasera é una belle partita, vogliamo vincere, dobbiamo dimostrare sul campo di poterlo fare. Vediamo cosa succederà dopo questa gara. L’importante é avvicinarsi alla Juve, é una partita dura ma possiamo farcela, dobbiamo giocare come a Rotterdam e conquistare questi tre punti. Ci servirà la qualità di tutti. Spero magari di poter sbloccare la mia, ma l’importante sarà la partita di tutti."

20.00 - I giallorossi sono appena arrivati allo stadio.



19.50 - Ecco come si presenta l'Olimpico ad un'ora dall'inizio del big match! Gli spalti iniziano ad affollarsi di tifosi giallorossi e bianconeri.



Buonasera e benvenuti alla diretta Roma – Juventus, match valido per la 25° giornata di Serie A 2014/2015. Un saluto da Erika Di Bello e da VAVEL Italia. Vi terremo sul pezzo con continui interventi di testo e punteggio aggiornato in tempo reale. Calcio d’inizio previsto per le 21:00, stadio Olimpico di Roma. E’ arrivata la sfida decisiva, forse la più importante della stagione in chiave scudetto. A dire il vero, i giallorossi hanno un dovere più grande verso questo match, poiché non possono permettersi un risultato diverso se non quello della vittoria. Difatti, una sconfitta significherebbe distaccarsi di ben 12 punti dagli avversari, in caso di pareggio avrebbero perso l’opportunità di ridurre il distacco. I bianconeri cercheranno di vincere anche questo scontro diretto e svettare ancora più in alto in classifica, levandosi dalle calcagna gli altri contendenti per il titolo.

La Juventus di Massimiliano Allegri, contro tutti i pronostici di coloro che credevano che senza Conte i bianconeri dovessero precipitare, ha disputato fino a questo momento un campionato lodevole. I torinesi sono primi in classifica, con un distacco notevole dai giallorossi (ben 9 punti) e hanno incassato una sola sconfitta contro il Genoa per 1-0. Per il resto hanno totalizzato 17 vittorie su 24 partite giocate ed appena 6 pareggi. Finora la Juve si è dimostrata la squadra più forte della stagione, qualificandosi come campione di inverno e battendo negli scontri diretti sia la Roma che il Napoli.



La Roma di Rudi Garcia arriva a questa sfida quasi decisiva, con un 9 punti di svantaggio e un assoluto bisogno di vittoria per evitare di esser raggiunta dagli azzurri di Benitez, dato che si trovano solo a 3 punti di distacco. Anche per i giallorossi la stagione è lodevole: solo 2 sconfitte arrivate negli scontri diretti contro Napoli e Juve in trasferta, 13 vittorie, ma 9 pareggi, i quali l’hanno frenata nella corsa allo scudetto. Questo match risulta altamente importante in chiave scudetto, perché, in caso di perdita, i giallorossi potrebbero quasi dire addio al sogno, in caso contrario, potrebbe riaccendersi un barlume di speranza in questo periodo non proprio splendente che attraversano i capitolini.



La Juve è reduce dalla dura sfida contro il Borussia Dortmund per la qualificazione ai quarti di Champions League, vinta per 2-1. La gara si apre subito con la rete di Tevez al 13’ che fa venir giù lo Juventus Stadium, ma la gloria dura solo cinque minuti, perché al 18’ Marco Reus pareggia segnando un gol pesante. Allo scadere del primo tempo una prodezza di Morata porta di nuovo la squadra torinese in vantaggio che affronterà la gara di ritorno un po’ più serenamente, con la consapevolezza di poter passare il turno anche contro una big come la squadra tedesca. In campionato, invece, l’ultimo match affrontato è stato quello contro l’Atalanta, in casa, vinto anch’esso 2-1. In apertura arriva la rete di Migliaccio che sconvolge gli uomini di Allegri ma, come ben noto, non si perdono d’animo e segnano due reti con Llorente e Pirlo che permettono alla squadra di ottenere 3 punti preziosi.



La Roma arriva dalla vittoria nella gara di ritorno di Europa League contro la squadra olandese del Feyenoord che le ha concesso di qualificarsi agli ottavi di finale. Per i giallorossi non è di certo stata una trasferta facile, anche per via della tifoseria olandese, tutt’altro che civile e rispettosa, difatti il match è stato sospeso per 15 minuti, poiché la situazione era diventata ingestibile: dagli spalti continuavano ad arrivare oggetti di ogni sorta. La Roma riesce comunque a segnare la rete che serviva (visto il risultato dell’andata di 1-1) con Ljajic allo scadere del primo tempo, subito dopo la ripresa arriva il pareggio del Feyenoord con Manu che scoraggia gli animi giallorossi, che nel frattempo erano rimasti in superiorità numerica dopo l’espulsione di Te Vrede. Alla fine i capitolini trionfano grazie alla decisiva rete di Gervinho. Che sia questo il segnale di una ripresa? Uscire anche da questa competizione sarebbe stato distruttivo per gli uomini di Garcia, che invece se la son cavati alla grande. In campionato, però, dopo l’illusoria vittoria a Cagliari, la Roma ha ottenuto un altro pareggio, dopo quello contro il Parma, anche in casa dell’Hellas Verona. Come spesso accade, i capitolini passano in vantaggio al 26’ con il capitano Totti, ma al 38’ Jankovic pareggia e sarà l’1-1 il risultato del match.



Roma-Juventus non è una partita, ma la partita. E’ la partita decisiva per avere le idee più chiare sulla questione scudetto. Attualmente le due squadre si passano 9 punti, se la Juventus dovesse ulteriormente vincere, scapperebbe a +12, il che significherebbe, per la Roma, abbandonare quasi del tutto l’obiettivo scudetto. Se i giallorossi dovessero uscirne vincenti ridurrebbero il distacco a 6 punti, che non sono proibitivi per una squadra del calibro della Roma, dato che anche i bianconeri quest’anno, spesso, si lasciano tradire da molti pareggi. Dall’anno scorso la Roma non è ancora riuscita a battere la squadra bianconera in Serie A, soltanto in un match di Coppa Italia nella scorsa stagione. Il match di andata fu oggetto di mille polemiche soprattutto per l’arbitraggio tanto criticato di Rocchi che assegnò ben 3 rigori, 2 bianconeri e 1 giallorosso, ma la Juventus ne uscì comunque vincente grazie alla rete decisiva di Bonucci. Sarà questa l’occasione per la Roma di riscattarsi e ottenere la prima vittoria?

Carlitos Tevez è l’uomo più pericoloso della Juventus con le sue 14 reti che lo rendono anche capocannoniere della Serie A, segna e aiuta a segnare, difatti ha totalizzato ben 7 assist. Morata è la seconda perla di questa squadra che ha segnato 6 reti ed è difficile che giochi una partita di poco spessore. Ovviamente non mancano all’appello Paul Pogba e Arturo Vidal, presenze di fondamentale importanza, che danno vigore al centrocampo e a tutte le azioni manovrate dai bianconeri, entrambi hanno siglato 6 reti ciascuno. Nella Roma il giocatore più in forma è Adem Ljajic, che l’anno scorso non si vedeva poi tanto e che quest’anno sta sorprendendo tutti, in primis Garcia. Il serbo ha accumulato 8 reti e 2 assist, ed è anche l’autore della rete decisiva in Europa League contro il Feyenoord. Infine, l’uomo che non delude mai è il capitano giallorosso, sempre in forma nonostante i suoi 38 anni, il quale ha segnato 5 reti e sfornato ben 6 assist, riuscendo a dare una spinta vincente in ogni match.

PRECEDENTI - Tra Roma e Juve si contano 80 precedenti in archivio, con un bilancio equilibrato: 29 le vittorie dei giallorossi, 25 dei bianconeri e 26 volte la gara è terminata in parità. L’ultimo precedente all’Olimpico risale alla 37esima giornata di Serie A della scorsa stagione, il quale terminò 0-1 per la Juventus con la rete dell’ex Pablo Osvaldo al 90’. L’incontro di andata invece si è concluso con la vittoria bianconera per 3-2, match chiuso con grandi polemiche, con le reti di Tevez, Totti, Iturbe e Bonucci allo scadere del tempo.



Nella sua conferenza stampa, Rudi Garcia torna a precisare il significato delle sue affermazioni riguardo la vittoria dello scudetto, ribadendo gli obiettivi della sua squadra: “Vedo la vostra ostinazione a chiedermi sempre questa cosa. Forse una divinità misteriosa ha voluto punirmi per la mia superbia? Ho solo voluto lottare contro un ambiente permeato di pessimismo ossessivo. Tutti dicono sempre "Non vinceremo mai, non ci faranno mai vincere". Ma io non sono uno stupido e penso che quella dichiarazione fosse necessaria per mantenere ambizione e concentrazione al massimo. Lo scudetto? L'obiettivo è mettere la Roma al centro dell'Italia, non solo al centro del villaggio. Ora e nel futuro e tutto questo non si fa in pochi giorni. Siamo stati sfortunati per i tanti infortuni e abbiamo commesso i nostri errori. La prossima volta che mi farete questa domanda vi manderò a quel paese. Con questa dichiarazione ho voluto caricare e dare orgoglio anche ai nostri tifosi , che hanno vinto pochi scudetti. La Roma sta costruendo un futuro per vincere ogni anno lo scudetto e combattere per la Champions.” – la questione infortunati – “Florenzi, Iturbe e Doumbia? Florenzi è al 100%, Manuel sta tornando bene, non ha una gara intera nelle gambe, ma un’ora-un’ora e un quarto sì. Doumbia ha una lombalgia, non lo convocherò domani, bisogna rimetterlo al giusto livello fisico. È da troppo tempo che non si allena normalmente. Non ci sarà, ma come abbiamo visto col Feyenoord, col rientro di alcuni giocatori ho delle soluzioni. C’è anche Verde, rimasto in panchina giovedì. Con il ritorno di tanti giocatori siamo più forti e competitivi. Per Maicon invece è troppo presto.” – sulla rivale bianconera – “Questa Juventus è prima a nove punti dalla seconda, vuol dire che per il momento è la squadra più forte del campionato. La squadra soffre la sindrome del braccino contro avversari di pari livello? Bisogna vedere ogni singola gara, valutare caso per caso. Ci sono stati risultati negativi dopo ottime prestazioni. Parlare del passato non serve a nulla, vogliamo un bel futuro. Una rivincita dell'andata? C’è solo l'attualità, che dice che la seconda in classifica riceve la prima e saremo motivati al massimo. Mi auguro di vedere una bella partita, che ci sia fair-play, con un’accoglienza a livello della Roma e non come quella dell’andata. Sul campo lotteremo” – riguardo le scelte tattiche – “Abbiamo tante frecce al nostro arco, questo modulo lo conosciamo e usiamo da tempo e serve saper cambiare in corsa. Non penso che una squadra come la Juventus venga qui per pareggiare, cercherà di vincere. Non cambia niente per noi, siamo in due a voler vincere. La differenza tra Roma e Juventus è legata agli infortuni? Ha risposto bene il presidente Pallotta. Se a loro fossero mancati per lungo tempo Pirlo e Pogba, come sono mancati Castan e Strootman, la loro squadra sarebbe stata meno forte. Domani bisogna fare una partita di altissimo livello, sull’onda di quanto fatto giovedì. Bisogna avere un atteggiamento di riflessione, non basta solo la voglia. Vediamo se siamo capaci. Non ci sarà altro obiettivo che i tre punti.”



Ecco le parole di Allegri nella sua conferenza stampa riguardo l’importanza della partita di questa sera: “Dopo la partita di domani, ci sono ancora 39 punti in palio. Il campionato è ancora molto lungo. Per la quota scudetto mancano ancora molte vittorie. Dunque vedremo una bella partita tra due squadre che hanno dato vita a un duello importante: verrà fuori una bella partita tra due squadre tecniche. Nella gara di andata è stata messa in secondo piano la partita in sé, ma è stata una bella partita. Ancora adesso se i moviolisti rianalizzano la gara d'andata, un accordo non lo trovano. Mi auguro dunque che anche questa volta si dia vita a una partita bellissima. Gli scontri diretti sono doppi punti, se li vinci. Il confronto diretto deve rimanere a nostro favore. Ecco perché la sfida all'Olimpico sarà fondamentale” – sulla formazione – “Pogba e Vidal stanno abbastanza bene, oggi si alleneranno. Vidal ha una botta, è più facile che sia recuperato. Per Pogba potrebbero esserci dei rischi: in questo momento non posso permettermi di perdere un giocatore per più di un mese. Valuterò, ma comunque sia non si può parlare di emergenza. Nel caso abbiamo Pereyra, Sturaro, Padoin. Altrimenti, potremmo giocare anche con due centrocampisti in meno. Valuterò le condizioni, poi deciderò. Se abbiamo tre centrocampisti giochiamo con tre, se due con due. Spesso abbiamo giocato con una mezzala che era quasi un secondo trequartista, dipende da chi ho a disposizione”





Sarà Daniele Orsato di Montecchio Maggiore ad arbitrare Roma-Juventus, a suo rischio e pericolo. Difatti tutti ricorderanno il “processo” fatto a Rocchi per il suo arbitraggio non idoneo e non è esclusa l’ipotesi che domani si ripresentino certe situazioni ambigue e che le tifoserie si scaglino contro le sue decisioni. I precedenti con la Roma sono sedici: sette vittorie, sei pareggi e due sconfitte, in entrambe i giallorossi hanno insaccato ben quattro reti. I precedenti con la Juventus sono diciannove, anche qui sette vittorie, invece otto i pareggi e quattro le sconfitte.

FORMAZIONE ROMA – Questa sera probabilmente la Roma adotterà un insolito 4-2-3-1 con De Sanctis tra i pali, in difesa Torosidis e Holebas sulle fasce, Manolas e Yanga-Mbiwa come centrali. A centrocampo Nainggolan e De Rossi, invece Pjanic sarà spostato sulla linea d’attacco con Ljajic e Gervinho a sostegno dell’unica punta Francesco Totti.



FORMAZIONE JUVENTUS – La Juventus tornerà a giocare con il vecchio modulo 3-5-2 a causa di infortuni molto pesanti come quello di Pirlo e di Pogba (che sarà convocato ma non è ancora al top della forma). In porta ovviamente ci sarà l’immancabile Buffon, la difesa solida con Bonucci e Chiellini insieme a Caceres. A centrocampo Vidal e Marchisio saranno affiancati da Lichtsteiner, Pereyra ed Evra. La coppia d’attacco non sarà costituita, come sempre quando i bianconeri adottano questo modulo, da Tevez e Llorente, ma da Tevez e Morata.