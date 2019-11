Higuain a secco da un pò, Lazio preoccupati

Stasera va in scena la prima semifinale, gara d'andata, della coppa nazionale e sul palcoscenico si presentano Lazio e Napoli, le due squadre che in questi ultimi anni sono quelle che hanno vinto maggiormente questa competizione (per la precisione 2 a testa, la Lazio nelle stagioni 2008/09 e 2012/13 e il Napoli nelle stagioni 2011/2012 e 2013/14 - due affermazioni anche per l'Inter -), tanto snobbata all'inizio, ma poi avvincente nella sua fase finale.

Il momento delle compagini è molto differente. Il Napoli viene da una brutta sconfitta contro il Torino di Ventura, mentre la Lazio arriva alla partita dopo una scoppiettante vittoria per tre a zero sul Sassuolo. D'altronde si gioca allo stadio Olimpico, e i giocatori di Pioli vorranno disputare una grande partita per non essere costretti all'impresa a Napoli nella gara di ritorno.

Tutto sembra a favore della Lazio al momento, ma si sa il calcio è bello perchè è imprevedibile, e il Napoli dispone di un'arma in più che potrebbe tornare utilissima e decisiva. L'arma d'assalto si chiama Gonzalo Higuian, che ai biancocelesti, nelle ultime 3 partite, ha rifilato ben 6 gol, doppietta e tripletta nella stagione scorsa, e una rete che ha valso la vittoria dei partenopei all'Olimpico quest'anno.

Il pipita non se la passa benissimo oggi, non segna da 450 minuti e per un attaccante come lui un digiuno così lungo non è il massimo. La sua astinenza dal gol però potrebbe svanire proprio nella semifinale odierna, un sigillo per aggiornare il suo personalissimo score contro la Lazio. Per i napoletani più scaramantici sarà la prova del 9. La Lazio lo teme e non poco, sicuramente non avrà vita facile, staremo a vedere.