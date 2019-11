Diretta Juventus – Fiorentina , risultato partita di Coppa Italia live

Dallo Juventus Stadium è tutto. Paolo Leone vi augura un buon proseguimento di serata e vi ringrazia per aver seguito il match su Vavel.com. A breve anche la cronaca e il post partita sempre sul nostro sito. Stay tuned!!

22:39. La Juventus al ritorno al Franchi di Firenze avrà bisogno di vincere con minimo due goal di scarto per passare il turno e raggiungere la finale.

22:37. Valeri fischia la fine del match. La Fiorentina batte la Juventus per 2 a 1 grazie alla doppietta di Salah. Inutile il goal di Llorente per i padroni di casa.

95'. Pogba ci prova al volo da fuori area però il tiro è centrale e debole e viene bloccato da Neto.

94'. La partita sta per finire. La Juventus non sembra in grado di pareggiare!!

90'. Ammonito anche Tevez!!

89'. L'arbitro concede 5 minuti di recupero!! La Juventus non molla!! Un goal sarebbe fondamentale per giocare il ritorno con più speranze di passare il turno.

88'. Pereyra prova a fare tutto da solo, però viene fermato dai difensori avversari!!

87'. I padroni di casa stanno cercando il pareggio!!

86'. Ammonito Mati Fernandez per perdita di tempo!

85'. Ogbonna fa una grandissima chiusura sul contropiede della Fiorentina guidato da Diamanti. Palla in calcio d'angolo!!

84'. La Juventus torna a spingere, però la Fiorentina si sta difendendo bene!!

82'. Bonucci sbaglia in fase di impostazione. La Juventus sembra aver finito la benzina.

77'. Esce Badelj entra Aquilani, un ex della partita.

76'. Marchisio commette fallo su Diamanti e viene ammonito.

73'. Esce il grande protagonista Salah!! Al suo posto Diamanti!!

73'. Ammonito Caceres per un fallo su Joaquin.

72'. Ultimo cambio per Allegri. Entra Pereyra esce Pepe!!

70'. Partita scoppiettante!! Ilicic sfiora il goal del 3 a 1 con un gran tiro da fuori area che finisce di poco fuori!!

69'. Deviato in calcio d'angolo un tiro di Pogba!! Sugli sviluppi del corner Bonucci tira alto da fuori area!!

67'. Valeri ammonisce Basanta per un fallo su Morata!!

66'. Juventus ancora in avanti con Vidal, che commette fallo in attacco. Grande spinta dei bianconeri ora!!

63'. Tiro-cross di Pogba che Neto mette in angolo!!

62'. Gomez esce per infortunio. Entra in campo Ilicic!!

61'. Subito Juventus pericolosa con Morata, che pesca Tevez dentro l'area. L'argentino si vede respingere il tiro, però, da Neto!!

60'. Entra Morata esce Llorente!!

Sul goal di Salah gravissima disattenzione di Marchisio!! Ecco la rete del raddoppio!!

55'. Goal della Fiorentina!! Marchisio perde palla al limite dell'area e Salah punisce ancora i bianconeri presentandosi davanti a Storari senza molta pressione!! Doppietta dell'egiziano.

54'. Marcos Alonso sfiora il goal di testa!! Fiorentina in un grande momento!!

51'. Molto bene la Fiorentina in questo momento!! Juventus chiusa nella sua metà campo!!

48'. Miracolo di Storari!! Richards si presenta a tu per tu con il portiere della Juventus che lo ipnotizza e respinge il suo tiro in calcio d'angolo!! Corner della Fiorentina che non va a buon fine.

47'. Gomez si mangia un goal clamoroso!! Per sua fortuna era in fuorigioco!!

46'. Si riparte!! La Juventus subito molto aggressiva sui palloni!!

21:42. Juventus e Fiorentina tra pochissimo torneranno in campo.. non è previsto nessun cambio!!

21:32. Finisce il primo tempo!! Bell'inizio di match delle due squadre, che chiudono la prima metà di gara in parità!! A segno Salah per gli ospiti e Llorente per i padroni di casa. Fino a qui giusto il pareggio.

45'. Un minuto di recupero decretato dal direttore di gara Paolo Valeri.

44'. Cross di Padoin per Vidal, che di testa non riesce a inquadrare la porta!!

43'. Due minuti alla fine del primo tempo.. La Juventus gestisce la palla nella sua metà campo.

40'. Ammonito anche Badelj!! Il croato era diffidato..salterà il ritorno!!

36'. Coman non ce la fa!! Entra in campo Carlos Tevez!!

35'. Ammonito Pogba per un fallo da dietro su Mati Fernandez!!

31'. Palo clamoroso di Basanta!! Anche se l'arbitro aveva fermato l'azione per il fuorigioco del difensore dei viola!!

30'. Partita bellissima fino ad ora a Torino. I migliori di gran lunga sono Salah e Vidal!!

Ecco il goal del pareggio firmato da Llorente!!

24'. Goal della Juventus!! Pepe crossa dalla destra e Llorente insacca la palla in rete con un gran colpo di testa!! 1 a 1 allo Juventus Stadium!!

22'. Caceres ci prova al volo da fuori area. Palla che finisce sul fondo.

19'. Coman sta zoppicando. Si scaldano Tevez e Morata!!

17'. Ammonito Kurtic per un fallo su Coman!!

Che Goal ha fatto Salah!! Incredibile la rete dell'1 a 0 per gli ospiti!!

11'. Goal della Fiorentina!! Salah!! L'egiziano fa 70 metri palla al piede in ripartenza dal calcio d'angolo e realizza un goal straordinario!!

10'. Pogba va al tiro dal limite dell'area!! Palla ribattuta da Richards e calcio d'angolo per i padroni di casa!!

8'. Punizione per la Juventus battuta da Pepe, che crossa in area trovando, però, la respinta dei difensori viola!!

6'. La Fiorentina si fa vedere in avanti!! Kurtic va al tiro mancando, però, la porta. Ancora 0 a 0.

5'. Palla dentro l'area di Pepe per Coman, che manca l'aggancio. Subito grande Juventus!!

2'. Ancora Vidal!! Si beve Basanta e Rodriguez e sfiora il vantaggio!! La palla finisce alla sinistra di Neto.

1'. Vidal ci prova subito su un cross di Padoin!! Palla alta!!

20:45. Si parte!! Primo pallone della partita gestito dai viola!!

20:44. Squadre in campo!! Juventus con la maglia bianconera e Fiorentina con quella classica viola!!

20:37. Cambio di formazione nella Fiorentina.. Gioca Kurtic al posto di Aquilani!!

20:34. Piccola curiosità.. Entrambe le squadre vengono da 12 risultati utili consecutivi. La partita si preannuncia combattutissima!!

20:30. Ci siamo quasi.. Le squadre stanno ultimando il riscaldamento!! Tra 15 minuti si comincia a fare sul serio!!

20:26. L'hashtag lanciato dai bianconeri stasera sui social è chiaro!! #ForzaJuve !! La Juventus punta forte anche sulla Coppa Italia quest'anno.

20:15. Squadre in campo per il riscaldamento!! La Juventus entra sulle note di Thunderstruck degli AC\DC. Il primo a entrare in campo è Leonardo Bonucci, applaudito da tutti i presenti!!

20:06. Gli undici di partenza della Fiorentina, invece, sono: Neto; Richards, Rodriguez, Basanta, Alonso; Joaquin, Aquilani, Badelj, Mati Fernandez; Salah, Gomez.

20:03. La Juventus, tramite il suo profilo Twitter, ha ufficializzato la formazione titolare. Gli undici di partenza scelti dal mister Allegri sono: Storari; Caceres, Bonucci, Ogbonna, Padoin; Vidal, Marchisio, Pogba; Pepe, Llorente e Coman.

19:56. Il nostro inviato dallo Juventus Stadium Giorgio Dusi ci informa che le due squadre ancora non sono scese in campo per il riscaldamento.

19:50. Paolo Leone vi da il benvenuto alla diretta scritta live di Juventus - Fiorentina, semifinale d'andata di Coppa Italia.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Juventus - Fiorentina (20.45), incontro valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Con la gara di questa sera si completa il primo atto tra le 4 squadre giunte fin qui nella competizione. Ieri sera il pari dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, firmato Klose - Gabbiadini.

Juventus e Fiorentina arrivano alla partita di questa sera in salute. La Fiorentina è reduce dal successo sul campo dell'Inter - decisiva la segnatura di Salah - mentre la Juventus nello scontro diretto di Roma si è vista riprendere da Keita, ma il pari esterno mantiene intatto il divario dai giallorossi.

Come consuetudine, prima della gara di Coppa, i due allenatori presentano la sfida. Queste le parole di Allegri: "Abbiamo staccato la spina nel finale di partita e la Roma ha trovato coraggio. In certi momenti la superiorità numerica non conta. E’ un segnale importante perché è la dimostrazione che dobbiamo ancora crescere. Quei 20 minuti sono da cancellare. Starà a me, ora, far capire ai miei ragazzi come va gestita una partita. Sarà importante la lettura della partita: capire fin da subito come evolverà il match. Dobbiamo migliorare in certe situazioni e trovare una soluzione che garantisca più sicurezza. Abbiamo preso 4-5 gol sempre allo stesso modo. E’ un momento topico della stagione, abbiamo raggiunto l’obiettivo di arrivare a marzo competitivi su tre fronti. Abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo in Coppa Italia. In campionato abbiamo regalato troppi punti, ora dobbiamo far meglio nelle prossime 4 partite. Non è vero che in campionato non abbiamo avversari, nessuno ci regala niente. Non è scontato lo Scudetto. Sarebbe straordinario vincerne 4 di fila".

Montella: "L'anno scorso siamo andati vicini a vincere la Coppa. E la società smania per alzare un trofeo. Lo meriterebbero per lo sforzo economico messo in atto in questi anni. Sarà difficile ma vogliamo provarci. E ci tengo pure io, perché non ho mai vinto. Dalla mia squadra vorrei vedere il meglio delle ultime partite. Dovremo organizzarci dal punto di vista strategico, per gli infortuni. Mi aspetto comunque che la squadra sia pronta mentalmente a una partita difficile e di sacrificio: sofferenza e qualità. Abbiamo mentalità e coraggio, non presunzione. I tifosi hanno il diritto di sognare ma l'importante è che la squadra non si illuda e continui a sacrificarsi".

Juventus Fiorentina non è una partita normale. È una storia di odio tra le tifoserie, di scudetti e coppe contesi tra le due squadre, di trasferimenti avvenuti e che sarebbero potuti avvenire: in poche parole è una delle rivalità più accese del nostro campionato. Tutto cominciò durante la stagione ’81-’82, quando le due squadre lottarono tutto l’anno per lo Scudetto: due pareggi per 0 a 0 tra gli uomini di Giovanni Trapattoni e Giancarlo De Sisti negli scontri diretti testimoniarono il grande equilibrio tra le favorite per il titolo, che venne conquistato dai bianconeri solo all’ultima giornata, quando Scirea e compagni vinsero contro il Catanzaro per 1 a 0 grazie a un calcio di rigore di Brady, mentre i viola incapparono in un pareggio (0-0) contro il Cagliari. Da quel momento in poi cominciò una vera e propria guerra fredda tra le due società, che vide il suo culmine nella finale di Coppa Uefa della stagione ’89-’90, dove Juventus e Fiorentina si trovarono ancora una volta a giocarsi un titolo l’una contro l’altra: da una parte gli uomini di Dino Zoff, guidati da un super tridente composto da Pierluigi Casiraghi, Giancarlo Marocchi e Salvatore Schillaci, dall’altra la Fiorentina di Graziani, con un giocatore su tutti a primeggiare, Roberto Baggio. Nella doppia sfida tra le squadre allenate dai due campioni del mondo del 1982 (protagonisti anche di quel campionato tanto conteso prima citato) ad avere la meglio fu ancora la Juventus, che vinse l’andata per 3 a 1 (a segno Galia, Casiraghi e De Agostini per i bianconeri e Buso per i viola) e a cui bastò il pareggio (0-0) nel ritorno per alzare la sua seconda Coppa Uefa.

Qualche mese dopo, nell’estate del ’90, successe un fatto che provocò lo sdegno della tifoseria viola: Roberto Baggio, l’idolo di Firenze, venne acquistato proprio dalla Juventus per l’allora cifra record di 25 miliardi di lire, provocando una vera e propria rivolta dei tifosi della Fiorentina, che scesero in piazza a protestare per la cessione, indicando come colpevole del misfatto il presidente Pontello. Da quel momento in poi ogni Juventus - Fiorentina fu particolare e pieno di tensione, ma ciò non impedì ai giocatori in campo di realizzare delle vere e proprie perle passate alla storia, come il grandissimo goal che realizzò Alessandro Del Piero al Franchi nella stagione ‘94-’95, uno dei più belli della sua carriera.

Il mancato trasferimento di Berbatov sia alla Fiorentina che alla Juventus, con quest’ultima che si inserì nell’affare e fece saltare la trattativa dell’attaccante con i viola, salvo poi perderlo anch’essa tra lo stupore generale, rinvigorì la rivalità, che ha visto la vendetta della Fiorentina l’anno scorso in una pirotecnica rimonta casalinga, guidata da uno scatenato Giuseppe Rossi (3 goal) e da Joaquin.

Sempre l’anno scorso le due squadre si sono incontrate anche in Europa League agli ottavi di finale, con la Juventus che ha trovato la qualificazione al turno successivo battendo i viola a Firenze, dopo il pareggio dell’andata (Vidal-Gomez) grazie a una spettacolare punizione di Andrea Pirlo.

Durante questa stagione le due squadre si sono incontrate solo una volta, il 5 dicembre, pareggiando 0 a 0 al Franchi di Firenze. Quella di stasera è la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia: la Juventus si è qualificata al penultimo atto della competizione battendo il Verona agli ottavi (6-1) e il Parma ai quarti (0-1), mentre la Fiorentina ha battuto prima l’Atalanta (3-1) e poi la Roma (0-2) nei quarti di finale.

Le probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe schierare un 4-3-3: in porta ci sarà Storari. In difesa sulla destra toccherà a Caceres, in mezzo dovrebbe rivedersi Barzagli insieme ad Ogbonna, sulla sinistra agirà Padoin. A centrocampo spazio a Vidal, Marchisio e Pogba. In attacco dovrebbe giocare il tridente Pepe, Llorente e Coman (probabile formazione: Storari; Caceres, Barzagli, Ogbonna, Padoin; Vidal, Marchisio, Pogba; Pepe, Llorente, Coman)

La Fiorentina deve invece rinunciare all'affaticato David Pizarro, escluso dalla lista dei convocati, per il resto si punta sulla formazione titolare (4-3-3): Neto; Richards, Rodriguez, Basanta, Pasqual; Joaquin, Aquilani, Badelj, Mati Fernandez; Salah, Gomez.