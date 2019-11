Live Milan - Verona in risultato serie A(2-2)

Finisce 2-2 a San Siro, con il Verona che pareggia i conti sul finire del tempo supplementare. 3 punti persi per il Milan. All'ultimo respiro i gialloblu trovano il pari Primi due gol su rigore:Sblocca Toni e poi risponde Menez sempre dagli undici metri. Nella ripresa Mexes trova il vantaggio grazie alla deviazione di Tachtsidis, ma in pieno recupero Nico Lopez trova il pareggio Clamoroso finale a San Siro, fischi per Inzaghi che rischia l'esonero. Per questa sera è davvero tutto, Buona notte da Radice zero

94' GOOOOOOOOOOOOOOL DEL VERONA, LA DIFESA ROSSONERA CHE LASCIA COMPLETAMENTE LIBERO NICO LOPEZ CHE DI TESTA TROVA LA RETE DEL PAREGGIO

91' Punizione di Obadi, la difesa rossonera respinge

91' Allontanato Mandorlini per proteste

90' Esce Menez entra Destro

90' 5 minuti di recupero

88' Testata fortuita tra Rodriguez e Mexes, gioco fermo

88' Carica di Muntari su Ionita. Scintille tra i due.

85' Poli sul rimpallo,palla alta

84' Moras stende Honda, calcio di punizione

81' Tiro-cross rasoterra di Tachtsidis. Toni non riesce a prenderla

80' Ennesimo calcio d'angolo per i rossoneri

79' Mandorlini si gioca la carta Nico Lopez, fuori Jankovic.

76' Esce Pazzini ed entra Bocchetti. Inzaghi vuole difendere il risultato

74' Contropiede di Menez, la palla arriva a Honda:sinistro potente a cercare il secondo palo, palla alta.

73' Occasione clamorosa Tachtsidis che becca in pieno la traversa e rimbalza a terra.

67' Destro di Muntari da fuori area, palla deviata

62' Primo cambio per i rossoneri: Esce Cerci ed entra Honda

62' Gomez pescato in fuorigioco

61' . Finisce la gara di Emil Hallfredsson, ammonito, entra Obbadi.

60' Menez prova da solo che si trascina la palla in fondo.

58' Hallfredsson commette un fallo davvero pesante su Boner, giallo meritato

56' Lancio di Mexes dove non c'è nessun compagno.

54' Menez prova il sinistro dal limite, palla deviata, sar corner

52' Altra occasione per il Milan con Pazzini favorito da un errore di Moras. Benussi salva il Verona.

50' Milan che si è sciolto trovando il vantaggio, corner per i rossoneri

49' . Esce Marques, infortunato nell'azione del gol rossonero, entra Guillermo Rodríguez

48' Muntari anticipa Toni

46' MEXESSSSSSSSSSSSS, IL MILAN PASSA IN VANTAGGIO, DI FORZA HA CREATO QUESTA OCCASIONE, IL DIFENSORE FRANCESE COMPLETAMENTE LIBERO, PROVA IL TIRO, DEVIATO, MA RIPRENDE IL RIMPALLO E SEGNA CON L'AIUTO DI TACHTSIDIS

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dai gialloblu

Finisce il primo tempo: 1-1. Tutte le due reti su rigore, prima Toni e poi risponde Menez. Milan quasi mai pericoloso.

45' Punizione di Menez respinta, , Poli dal limite calcia altissimo.

45' un minuto di recupero

43' Sinistro che finisce in tribuna peCerci e primi fischi di San Siro per lui

41' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, RIGORE PERFETTO DI MENEZ. 13 GOL PER LUI

40' RIGORE PER IL MILAN, MEXES STESO IN AREA.

36' Punizione per il Verona Diego Lopez allontana con i pugni.

34' Cross sbagliato di Bonaventura

31' Mexes sfiora il palo, dopo aver portato avanti lui l'azione.

30' Giallo per Ionita che stende Antonelli

29' Doppia occasione per il Verona prima Ionita, Diego Lopez para e poi Jankovic. Antonelli respingoe

29' Gomez in contropiede ma sbaglia il cross, tutto facile per Diego Lopez

28' Lancio di Muntari, altro errore di Marques che in anticipo su Pazzini regala un corner.

27' Mexes calcia al volo, troppo centrale

27' corner milan

25' Cerci recupera palla, ma temporeggia troppo e la palla finisce fuori

25' Cross di Cerci, Marques libera di testa.

23' Menez prova servire Pazzini ma non controlla

21' Tiro-cross stavolta di Hallfredsson. Palla fuori.

20' Cerci viene steso in area, ma qui l'arbitro non fischia nulla in questo caso

17'GOOOOOOOOOOOL DI TONI, CUCCHIAIO PERFETTO DEL NUMERO 9

16' CALCIO RIGORE PER IL VERONA: MUNTARI STENDE IONITA, L'ARBITRO NON CI PENSA SU: RIGORE PER I GIALLO BLU

16' Muntari commette fallo, richiamo solo verbale

15' Jankovic prova una sorta di tiro- cross, ma Toni non riesce ad arrivarci

14' Calcio d'angolo per il Verona

13' Calcio d'angolo per il Milan

11' Jankovic prova il tiro che sfiora il palo

5' Menez finisce giù in area. Secondo l'arbitro, non c'è nulla di irregolare.

4' Bonera lancia Cerci che punta la difesa gialloblu recupera

3' Pazzini sbaglia il controllo, rimpallo e la palla finisce tra le braccia di Benussi

2' Mexes devia un pallone, rimessa laterale del Verona che perde subito pala

1’ Inizia il match, palla giocata dai rossoneri

20:44 Le squadre stanno entrando in campo

20:32 Adriano Galliani è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di San Siro.Sulle voci di cessione di quote societarie: "Secondo le regole della finanza mondiali, parlare di queste cose spetta alle proprietà. Non spetta al Milan parlare di sé stesso. Il Milan non è del Milan, è di Silvio Berlusconi, di Fininvest. Qualunque tipo di commento spetta alla Fininvest, non a me". Sul momento: "Il 13 gennaio avevamo zero infortunati, solo Honda era via per la Coppa d'Asia. Poi sono successi tanti incidenti e siamo arrivati stasera con undici infortunati. Stiamo cercando di capire con delle relazioni che cosa sia successo dopo gennaio".Sulla panchina di Destro: "Destro e Pazzini sono due prime punte, l'allenatore sceglie. Che giochi un giocatore al posto dell'altro mi sembra piuttosto normale".Sulla necessità di vincere: "Si chiede sempre la vittoria, si va sempre in campo per vincere. Speriamo di raggiungerla giocando bene".

20:24 Jacopo Sala è stato intervistato da Sky Sport "Veniamo a giocare a San Siro contro una grande squadra, proveremo a dare il massimo di noi stessi e fare una grande partita. Il Milan è sempre il Milan, non sono in grande forma ma sono una grande squadra e faranno di tutto per batterci. La nostra tattica è quella di correre più di loro, provare a metterla sull'agonismo e vedere cosa succederà".

20:21 Inzaghi è in campo ad osservare da vicino il riscaldamento della squadra

20:15 MILAN: Diego Lopez; Bonera, Paletta, Mexes, Antonelli; Poli, Muntari, Bonaventura; Menez; Cerci, Pazzini. A disposizione: Abbiati, Gori (66), Abate, Bocchetti, Van Ginkel, Mastalli (36), Suso, Honda, Destro. Allenatore: Filippo Inzaghi

HELLAS VERONA: Benussi; E.Pisano, Moras, Marquez, Ionita; Sala, Tachtsidis, Hallfredsson; Juanito Gomez, Toni, Jankovic. A disposizione: Rafael, Rodriguez, Sorensen, Martic, Agostini, Obbadi, Greco, Campanharo, Saviola, Nico Lopez, Lazaros, Fernandinho. Allenatore: Andrea Mandorlini

20:03 Curiosità: questa sera la playlist pre-partita è stata scelta da Andrea Poli!

20:01 Destro e Bocchetti controllano il terreno di gioco

19:58 Ultim'ora, secondo quanto riporta Milan Channel, Giampaolo Pazzini giocherà in avanti al posto di Mattia Destro, che si accomoderà in panchina. Philippe Mexes scenderà invece in campo al posto di Salvatore Bocchetti.

19:55 Immagini direttamente da San Siro

19:45 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Hellas Verona (20.45), incontro valido per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A. Un anno fa la gara di San Siro contro il Verona (1-0, rigore di Balotelli) rappresentò l’esordio di Seedorf in panchina, adesso rischia di valere l’esonero di Inzaghi. Per l'allenatore quindi potrebbe essere già una partita decisiva per il futuro sia suo (potrebbe giocarsi la riconferma), sia della squadra (che sogna l'aggancio al treno che porta in Europa). Possibile solo in caso di sconfitta. Tassotti in preallarme per portare a termine il campionato, poi per l’estate Conte e Klopp i sogni, Montella e Donadoni le realtà. Il club si augura di portare a termine la stagione senza ulteriori scossoni. Ennesimo cambio di formazione per la squadra rossonera, l’infermeria è sempre più affollata, ai soliti nomi si sono aggiunti Montolivo e De Jong.

I rossoneri arrivano dal pareggio ottenuto al Bentegodi con il Chievo, un risultato che non ha certamente soddisfatto . La squadra di Mandorlini arriva da un successo preziosissimo a Cagliari e, trascinata dal solito Toni, si è tolta dagli scarichi della classifica.

Le parole della vigilia

Inzaghi alla vigilia della partita contro il Verona: "Son sicuro che domani vinceremo"- Non getta la spugna Inzaghi, che in conferenza è apparso molto ottimista:“ Ora conta solo il campo,Abbiamo una bella opportunità per tornare a giocare bene e vincendo potremmo fare un balzo in avanti per il morale e la classifica”. Poi ha così commentato le voci circa un suo possibile esonero: “Non penso a quello che dice la gente, sono sicuro delle mie idee e del mio modo di lavorare, per questo sono tranquillo. Gli errori? Cercheremo di capire bene, solo chi non lavora non sbaglia. Sono sereno da questo punto di vista, anche tra 20 anni so che farò ancora errori, l’allenatore migliore è quello che sbaglia di meno” . L’altro argomento caldo della conferenza, è stato quello relativo ai troppiinfortuni che hanno costretto ai box troppi giocatori rossoneri. Sulla domanda il mister, per cercare di capirne anche la causa, ha risposto: “Non voglio che siano un alibi. Abbiamo una rosa all'altezza. Gli infortuni sono andati di pari passo con la nostra classifica. Abbiamo cercato di capire anche questo. Adesso abbiamo De Jong e Montolivo fuori e che vengono da situazioni particolari. Nigel non ha fatto la prepa razione. Ogni infortunio ha una storia particolare. Con la Lazio, in coppa, avevamo fuori sette giocatori per infortuni traumatici. Per i problemi muscolari, anche qui ci sono casi singoli. Montolivo ha stretto i denti vedendo la squadra in difficoltà. Io ho giocato con Ferrara che ha giocato un anno e mezzo con lo stesso problema e ha faticato a trovare la condizione. Ma domani dobbiamo vincere a tutti i costi. Non si può trovare una causa. Abbiamo pensato a tutto quello che abbiamo fatto. L'unica cosa che è cambiata è stata a Dubai, dove abbiamo lavorato poco e avevamo un'amichevole importante con il Real. Non si possono dare colpe specifiche. Domani dovrebbe rientrare Abate, De Sciglio è prossimo al recupero. Quel che è successo ci servirà da lezione, ma quando perdi i giocatori per i traumi puoi fare poco"

Mandorlini: “Con il Milan derby personale”- "Noi siamo in lotta per la salvezza, loro non stanno vivendo un momento di grande splendore ma restano pur sempre il Milan. Giocano in casa, vorranno di fare di tutto per vincere, ma noi dobbiamo fare punti per toglierci dalla lotta per la salvezza. Gli infortunati? Moras e Ionita recuperano, questo è un ottimo segnale. Il nostro difensore convive da un po' di tempo con un problema ma fa di tutto per esserci e questo mi rende contento. Come staRafael? Siamo contenti sia tornato a disposizione, con il Milan giocherà Benussi. La partita è una cosa, lui è rientr ato e sarà fondamentale per ciò che saprà dare a tutto il gruppo. Ora si preparerà e si farà trovare pronto per quando toccherà a lui. Obbadi? E' importante. L'abbiamo recuperato, sta bene e può giocare in tanti ruoli in base alle fasi della partita. La formazione? Vedremo, al di là degli interpreti è la mentalità che conta. La squadra deve lottare fino alla fine, correre più di loro e fare di tutto per portare a casa punti. IlVerona giocherà da Verona, ogni allenatore prepara la partita per non perdere, ma devo ancora decidere chi scenderà in campo".

I convocati

Sono 22 i convocati di mister Filippo Inzaghi per Milan-Hellas Verona

PORTIERI: Abbiati, Diego Lopez, Gori



DIFENSORI: Abate, Albertazzi,Antonelli, Bocchetti, Bonera, Mexes, Paletta



CENTROCAMPISTI: Essien, Mastalli (36), Muntari, Poli, Suso, Van Ginkel



ATTACCANTI: Bonaventura, Cerci, Destro, Honda, Menez, Pazzini

Sono ben 26 convocati di mister Mandorlini per la partita di questa sera

Rafael, Benussi, Gollini, Rodriguez, Pisano, R. Marquez, Sorensen, Moras, R. Marques, Brivio, Agostini, Martic, Obbadi, Hallfredsson, Greco, Ionita, Sala, Campanharo, Tachtsidis, Saviola, Toni, Jankovic, Lopez, Lazaros, Gomez Taleb, Fernandinho.

Le probabili formazioni

Piena emergenza in casa Milan,difatti all’appello mancheranno: Zapata, De Sciglio, El Shaarawy, Abate, Mastour, Zaccardo, Rami, Montolivo, De Jong.Per provare a imporsi Filiippo Inzaghi lancia Cerci, fortissimamente voluto in estate e poi a Natale, ma reduce da tre panchine; al suo fianco (davanti al trequartista Ménez) Destro che, fin qui, ha sul curriculum un solo gol rossonero ed è sembrato ancora poco integrato. La sfida al Chievo ha privato Inzaghi di due pedine a centrocampo come Montolivo e de Jong, quindi sicuri di una maglia da titolare Poli e Bonaventura, mentre per la posizione centrale è ballottaggio tra Essien e van Ginkel, con il primo che pare favorito. In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Paletta (in ballottaggio con Mexes e Bocchetti). Stupisce la convocazione di Abate, tornato ad allenarsi in gruppo solamente ieri, praticamente impossibile invece vederlo in campo dal primo minuto. Tridente Cerci-Destro-Menez. In alternativa ancora 4-3-1-2 con Bonaventura o Honda alle spalle del tandem offensivo (Menez-Destro).

Mandorlini conferma per 10/11 la formazione che ha avuto la meglio sul Cagliari, inserendo in attaccoJuanito Gómez al posto di Sala, reduce da un lungo infortunio e non ancora pronto a giocare un’altra gara dall’inizio. A centrocampo convince Ionită, anche lui assente nella parte più difficile della stagione.Benussi confermato tra i pali, si va quindi verso una sostanziale riconferma della formazione vittoriosa a Cagliari. In ballottaggio Agostini e Brivio per la fascia sinistra e Sala con Ionita per il ruolo di interno destro. In attacco Ci saranno Gomez, Toni e Jankovic

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Bonera, Alex, Paletta, Antonelli; Poli, Van Ginkel, Bonaventura; Cerci, Destro, Menez

A disp.: Abbiati, Abate, Bocchetti, Mexes, Calabria, Essien, Muntari, Suso, Honda, Pazzini

Verona (4-3-3): Benussi; E. Pisano, Marquez, Moras, Agostini; Ionita, Tachtsidis, Hallfredsson; Sala, Toni, Jankovic

A disp.: Rafael, Martic, Marques, Sorensen, Brivio, Obbadi, G.Rodriguez, Greco, Campanharo, Fernandinho, Lazaros, Nico Lopez

All.: Andrea Mandorlini

i precedenti

MILAN-VERONA, GLI ULTIMI 5 INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE DI RITORNO:

Stagione 2013/2014: Milan-Verona 1-0 20 giornata.

Stagione 2000/2001: Milan-Verona 1-0. 28 giornata.

Stagione 1999/2000: Milan-Verona 3-3. 25 giornata.

Stagione 1991/1992: Milan-Verona 4-0. 33 giornata.

Stagione 1988/1989: Milan-Verona 1-1. 22 giornata.

GLI EX TRA MILAN E VERONA:

Nel Milan: Michelangelo Albertazzi (Al Verona dal 2012 al 2014)

Nel Verona: Mattia Valoti (cresciuto nel settore giovanile del Milan)

Hanno vestito entrambe le maglie Massimo Oddo (al Verona dal 2000 al 2002 e poi al Milan dal gennaio 2007 al 2009 e poi ancora al Milan dal 2009 al 2011), Alberto Gilardino (al Verona nel 2000/2001, mentre al Milan dal 2004 al 2008) e Martin Laursen (a Verona dal 1999 al 2001 e poi al Milan dal

L’EPISODIO STORICO: Milan-Verona 4-0. Stagione 1991/1992. 33 giornata. Il Milan festeggia a San Siro la conquista dello scudetto con un poker di gol al Verona. Apre Van Basten su rigore, raddoppia Gullit e chiude con una doppietta Carlo Ancelotti. Saranno i suoi ultimi gol in rossonero prima del ritiro definitivo dalla scena calcistica. Da allenatore vincerà tutto con il Milan.

Le statistiche

LE ULTIME 5 IN CASA DEL MILAN IN SERIE A:

Serie A 2014/2015, 24° giornata: Milan-Cesena 2-0

Serie A 2014/2015, 23° giornata: Milan-Empoli 1-1

Serie A 2014/2015, 21° giornata: Milan-Parma 3-1

Serie A 2014/2015, 19° giornata: Milan-Atalanta 0-1

Serie A 2014/2015, 17° giornata: Milan-Sassuolo 1-2

LE ULTIME 5 IN TRASFERTA DEL VERONA IN SERIE A:

Serie A 2014/2015, 23° giornata: Genoa-Hellas Verona 5-2

Serie A 2014/2015, 21° giornata: Palermo-Hellas Verona 2-1

Serie A 2014/2015, 19° giornata: Juventus-Hellas Verona 4-0

Serie A 2014/2015, 17° giornata: Empoli-Hellas Verona 0-0

Seire A 2014/2015, 15° giornata: Udinese-Hellas Verona 1-2 (Fonte: acmilan.com)

LE ULTIME 5 PARTITE

MILAN - Milan-Parma 3-1, Juventus-Milan 3-1, Milan-Empoli 1-1, Milan-Cesena 2-0, Chievo-Milan 0-0.

VERONA - Palermo-Verona 2-1, Verona-Torino 1-3, Genoa-Verona 5-2, Verona-Roma 1-1, Cagliari-Verona 1-2



I 5 GIOCATORI PIU' UTILIZZATI IN CAMPIONATO

MILAN - Menez 2093 minuti, Bonaventura 1759, De Jong 1709, Rami 1630, Diego Lopez 1622.

VERONA - Tachtsidis 2252 minuti, Toni 2191, Moras 2083, Rafa Marquez 1792, Hallfredsson 1464.



CLASSIFICA ASSIST

ASSIST: Menez 29, Hallfreddson 28, Tachtsidis 27, Christodoulopoulos 25, Bonaventura 22, Honda 19, Abate 14.

ASSIST VINCENTI: Christodoulopoulos 5, Hallfredsson 5, Abate 4, Bonaventura 3, El Shaarawy 3, Honda 2, Cerci 2.



CLASSIFICA TIRI E GOL

TIRI - Toni 64, Menez 53, Bonaventura 38, Tachtsidis 31, Christodoulopoulos 30, Honda 28, El Shaarawy 20.

GOL - Menez 12, Toni 10, Honda 6, Bonaventura 4, Nico Lopez 4, Tachtsidis 3, De Jong 2.



STATISTICHE DI SQUADRA MILAN

POSSESSO PALLA: 27.01 minuti ad ogni partita

TIRI NELLO SPECCHIO DELLA PORTA: 4.2

PALLE GIOCATE: 585,8

PASSAGGI RIUSCITI: 67.4%

SUPREMAZIA TERRITORIALE: 10:51 minuti nella metà campo avversaria ad ogni partita.

PERICOLOSITA': 45.7% indice che misura la produzione offensiva di una squadra



STATISTICHE DI SQUADRA VERONA

POSSESSO PALLA: 23.12 minuti ad ogni partita

TIRI NELLO SPECCHIO DELLA PORTA: 4.3

PALLE GIOCATE: 497,3

PASSAGGI RIUSCITI: 62.0%

SUPREMAZIA TERRITORIALE: 8.45 minuti nella metà campo avversaria ad ogni partita

PERICOLOSITA': 42.4% indice che misura la produzione offensiva di una squadra



La gara sarà diretta dall'arbitro Piero Giacomelli di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Passeri di Gubbio e Longo di Paola. Il quarto uomo sarà Daniele Iori di Reggio Emilia, mentre gli addizionali saranno Daniele Doveri di Roma 1 e Rosario Abisso di Palermo.