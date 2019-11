Live Napoli - Inter in risultato partita Serie A (2-2)

22.47 - Una partita divertente, ricca di colpi di scena e spettacolo, che non manca mai tra queste due squadre. Siamo felici di avervela raccontata, ma per oggi è davvero tutto. Da Giorgio Dusi e Vavel Italia un saluto e un buon proseguimento di serata, e a risentirci per i posticipi di domani sera!

22.45 - Un punto che serve a molto poco a entrambe le squadre: un riscatto dopo una sconfitta che non arriva ne da una parte ne dall'altra. Il Napoli fallisce l'occasione di andare a -2 dalla Roma, e resta a -4, dovendosi anche guardare le spalle dagli attacchi di Sampdoria, Lazio e Fiorentina. L'Inter resta a quota 36, a 10 punti dai partenopei e a 8 dalla zona Champions. Domani, nel posticipo tra Lazio e Fiorentina, si avrà un quadro più chiaro della situazione. Certo è che l'occasione è ghiotta, il Napoli rischia di subire l'aggancio dopo aver sciupato un doppio vantaggio stasera.

22.42 - Le parole a caldo di Icardi, autore del gol decisivo per il pareggio dal dischetto: "Punto che non vale molto, ma ci aiuta a salire in classifica. Nel primo tempo abbiam lasciato loro giocare, dovevamo essere più aggressivi, prima o poi ti fanno male. Il cucchiaio? Avevo già deciso di farlo, Andujar guarda sempre gli attaccanti. Stiamo lavorando tanto, vogliamo il massimo. Abbiam perso tanti punti, quello ci ha penalizzato, ma siamo giovani e dobbiamo crescere tanto, con Mancini lo facciamo".

22.40 - Stesso risultato dell'andata a San Siro, quello maturato stasera. Partita spettacolare, stasera come qualche mese fa. Inter molto meglio con il 4-2-3-1. Napoli crollato dopo il gol del 2-0.

22.39 - Handanovic la fa sua e ARRIVA IL TRIPLICE FISCHIO DI ROCCHI! FINISCE 2-2 AL SAN PAOLO, CHE PARTITA!!

90+3' - Corner per il Napoli: ultima azione della partita!

90+3' - Prova la percussione Higuain, ma Medel vince il rimpallo!

90+1' - Scontro tra Guarin e Inler, non sembrava nulla di che ma Rocchi fischia fallo al Colombiano, che si arrabbia.

Tre minuti di recupero!

90' - Sinistro troppo alto di Gabbiadini. Palla che non si abbassa.

89' - Prova a suonar la carica Higuain, Guarin lo stende e si prende il giallo. Punizione dai 25 metri, attenzione.

88' - Ricompone la linea a quattro Benitez: dentro Mesto e fuori Callejon, ora deve difendersi il Napoli!

Ha fintato il tiro di potenza per poi scegliere una soluzione liftata: palla lenta e molto alta, quasi un brivido per i tifosi dell'Inter, ma la palla si insacca!! Pareggio e Inter con l'uomo in più!!

87' - MAAAAAAAAAAAAUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIICAAAAAAAAAARDIIIIIIIIIIIIII!!!!!! SCEGLIE IL CUCCHIAIO ICARDI DAL DISCHETTO!!!! PAREGGIO!!!!

86' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER!!!! E ROSSO PER HENRIQUE PER DOPPIO GIALLO!!! MA CHE INGENUITA'!!! Guarin col filtrante dentro per Palacio, il numero 8 steso dal brasiliano. Rigore ineccepibile.

85' - Palla intelligente in verticale di De Guzman, eccellente uscita coi piedi di Handanovic, il migliore fin'ora nell'Inter, insieme a Santon.

84' - Si lotta ora a centrocampo: il Napoli prova a tenere palla lontano dalla sua porta. Intanto l'Inter rischia quasi tutto, dentro Puscas al posto di Juan Jesus. Scala Medel in difesa e Hernanes a centrocampo.

81' - Destro di Hernanes su punizione, parata plastica a terra di Andujar.

80' - Arriva il momento anche di Gabbiadini: gli fa spazio Hamsik, che esce tra gli applausi del San Paolo.

77' - A terra Higuain in area! Chiedevano il calcio di rigore i giocatori del Napoli, ma in ogni caso tutto fermo per fuorigioco.

75' - Prova a contrattaccare il Napoli che guadagna un corner in un momento di forcing offensivo nerazzurro.

73' - Ora il Napoli prova a coprirsi: dentro De Guzman e fuori Mertens, un po' sparito negli ultimi minuti. Dovrà soffrire la squadra di Benitez.

Azione confusa dell'Inter: Santon entra in area dalla sinistra, palla a rimorchio per Shaqiri che va col sinistro, ma vede la sua conclusione smorzata dalla difesa. Palla che resta lì, ci si avventano in tre e poi se la ritrova Palacio, che trova il corridoio tra una selva di gambe e riapre la gara!!

72' - ROOOOOOOOOOOODRIGOOOOOOOOOOO PAAAAAAAAAAALACIOOOOOOOOOO!!!!! LA RIAPRE L'INTER!!!!!!!!!!

69' - ICARDI LA BOTTA!!! Fuori di pochissimo, immobile Andujar! Funziona alla grande il 4-2-3-1 ora, soffre il Napoli, che però è in vantaggio di due gol.

68' - RISCHIA TANTISSIMO KOULIBALY! Nel tentativo di rinviare, svirgola la palla sopra la sua traversa di pochissimo!

64' - Primo cambio nell'Inter: dentro Hernanes e fuori Brozovic. Passa al 4-2-3-1 ora la squadra di Mancini.

Hamsik avvia l'azione dopo una palla persa di Guarin: palla al centro dove c'è Higuain che controlla ai 20 metri e la piazza a giro col telecomando, un bacio al palo e palla che si insacca!!! 2-0 Napoli, partita totalmente in discesa ora!!

63' - GOOOOOOOOOOONZALOOOOOOOOOOOOOOO HIIIIIIIIIIIGUAIIIIINNNNNN!!!!! CHE GOL DEL PIPITA!!!!!!! RADDOPPIO DEL NAPOLI!!!!!!

63' - Ottima combinazione Mertens-Hamsik nello stretto, chiude Medel ma c'era comunque fuorigioco.

61' - Due giocatori del Napoli a terra per due falli diversi: sono Strinic e Mertens, che si rialzano ora però. Falli abbastanza duri entrambi.

60' - HANDANOVIC! Respinta coi pugni sul sinistro dai 20 metri di Hamsik, a conclusione di una grande azione di Inler. Ottimo inizio di secondo tempo dello svizzero.

59' - Testa a testa tra Koulibaly e Guarin, subito separati da Inler, che sta lottando da tutta la partita con il colombiano.

57' - Di testa D'Ambrosio!! Palla alta di poco. Occasione nata sugli sviluppi di un corner.

56' - Prova ad accelerare ora l'Inter, che fatica a far arrivare la palla davanti.

53' - Risponde l'Inter!!! Shaqiri si allarga a destra e rientra per crossare sul sinistro, colpisce di testa Icardi e palla che finisce fuori di pochissimo!!!

Sovrapposizione sulla destra di Henrique, servito da Callejon sulla corsa: cross di prima intenzione sul primo palo, dove c'è Hamsik che la mette di testa sul palo lungo, nulla da fare per Handanovic! Si mette tutto benissimo per il Napoli, che ora può ripartire! Gol meritato e risultato giusto!

51' - MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEKKKKKK HAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMSIIIIIIIIIIIKKKKKK!!!!!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!!!!!! SEGNA HAMSIK!!!!!

50' - Destro di Hamsik da fuori, contropiede sciupato. Aveva perso palla Medel, ma lo slovacco ha mandato la palla in curva.

48' - ANCORA RANOCCHIA A FERMARE MERTENS! Uno contro uno in area vinto ancora dal centrale nerazzurro, perfetto fin'ora. In precedenza, ammonito Henrique per un fallo di mano.

47' - Storie tese tra Inler e Medel, rientra tutto subito però, niente cattiveria.

46' - Primi aggiustamenti per Mancini: invertiti Santon, che va a sinistra, e D'Ambrosio, che va a destra.

21.50 - SI RICOMINCIA!!! Nessun cambio, palla per il Napoli.

21.48 - Squadre pronte a tornare in campo.

21.38 - Un primo tempo dove il Napoli ha giocato nettamente meglio, e meriterebbe il vantaggio per quanto creato. L'Inter si è affidata soprattutto alle parate di Handanovic, che ha tenuto in gioco i nerazzurri in più di un'occasione, con la complicità anche di Higuain, che si è letteralmente divorato un gol a porta vuota alla mezz'ora. in ombra gli attaccanti nerazzurri, che non hanno mai avuto palloni davvero giocabili. Si salva Guarin nel centrocampo nerazzurro per grinta e temperamento, ma manca un uomo che possa creare palle-gol. Poco Shaqiri, pochissimo Icardi nel primo tempo.

21.36 - Le parole a caldo di D'Ambrosio: "Affrontiamo una squadra forte soprattutto in casa, hanno giocatori forti e rapidi davanti, dobbiamo continuare con questo piglio e concretizzare di più davanti".

21.34 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0, ma è solo un caso!

45' - Uno di recupero!

44' - Ancora Ranocchia su Mertens! Un'altra fuga del belga, molto bravo a non farsi saltare il centrale nerazzurro.

43' - Grande chiusura di Ranocchia su Mertens che aveva saltato netto Santon. Azione innescata da una pessima palla persa di Higuain.

42' - SQUILLO DI SHAQIRI! Sinistro dal limite dell'area dopo un paio di dribbling, parata facile per Andujar.

41' - Giocano sempre sul filo del fuorigioco gli attaccanti del Napoli, attenta per ora la difesa dell'Inter in queste situazioni.

38' - Regalo della difesa nerazzurra a Higuain, destro respinto ancora da Handanovic, prontissimo. Il portiere sloveno è nettamente il migliore dei suoi.

37' - Giallo anche per Brozovic, che stende Mertens in ripartenza.

35' - Continua a faticare l'Inter in fase offensiva, ora si sta facendo troppo schiacciare da un Napoli molto più vivace.

31' - COSA SI MANGIA HIGUAIN?!?!?!?! Contropiede perfetto!!!! Mertens in fascia riceve da Hamsik e crossa al centro: il Pipita arriva con il piatto volante, ma la manda alta da due passi, clamoroso!!!

30' - Hamsik calcia in cielo dal limite dell'area. Intanto rientra Callejon, che sembra essersi rimesso.

28' - Brutto contrasto aereo tra D'Ambrosio e Callejon, ricade malissimo lo spagnolo. Problemi alla spalla, e non sembra cosa da poco.

28' - Strinic perde un brutto pallone, ma non ne approfitta l'Inter. Ritmi che sono scesi dopo una prima metà di primo tempo praticamente di fuoco.

26' - Cerca spazi Shaqiri, non ancora molto dentro la partita. Non si è ancora visto nemmeno Icardi.

23' - Brozovic cerca di piazzarla con il sinistro! Alta non di molto. Partita molto bella e divertente, i ritmi sono alti e le difese concedono qualcosa, quella nerazzurra in particolare.

22' - Higuain lancia per il taglio di Callejon, ancora Handanovic sceglie bene il tempo dell'uscita e anticipa lo spagnolo.

21' - HANDANOVIC SU HIGUAIN! Contropiede fulmineo, filtrante di Hamsik per il Pipita che prova il pallonetto col sinistro, ma Handanovic resta in piedi e la para!

21' - Punizione buttata via.

20' - Azione insistita dei nerazzurri guidata da Guarin: punizione dall'out destro, attenzione ai saltatori.

18' - Destro dalla lunga distanza di Henrique, troppo pretenzioso. Palla larga.

15' - GIALLO PER MERTENS! SIMULAZIONE! Solita progressione partendo da sinistra, entra in area e a contrasto con Ranocchia cade per terra. Il difensore dell'Inter tira anche indietro la gamba. Giusto ammonire il belga.

14' - HANDANOVIC ANCORA! Destro da dentro l'area di Hamsik, il portiere sloveno la mette in corner, anche se avrebbe potuto tenerla.

13' - HIGUAIN CALCIA LARGO!!! Parte da posizione dubbia, cerca di incrociare col destro ma chiude troppo la conclusione e non trova la porta!!

12' - Mertens pressa Santon e gli ruba palla, l'ex Newcastle lo deve stendere.

10' - Tiro-cross di Hamsik, facile per Handanovic.

9' - Guarin cerca di sorprendere Andujar da oltre metà campo, palla alta, ma nemmeno di troppo.

8' - Nel Napoli si sta già scaldando Jorginho, sospetti problemi per David Lopez.

7' - LA ALZA IN CORNER HANDANOVIC!!! Grande inizio di gara!! Destro da fuori di Higuain, ma il numero uno nerazzurro la devia sopra la traversa!!

6' - ANDUJAR! Segue Palacio, che palla al piede cercava spazio, fino al limite dell'area, per poi respingere il suo tentativo.

5' - Incursione di Mertens chiusa da Medel; sul prosieguo dell'azione sempre il belga colpisce di testa, palla sul fondo.

4' - Prova a farsi vedere l'Inter, senza troppi risultati. Meglio la squadra di Benitez in questi primissimi minuti.

2' - Sventa tutto la difesa, deve ricominciare il Napoli.

1' - SUBITO GUIZZO DI HIGUAIN! Juan Jesus non commette fallo (a quanto pare), ma si prende il primo giallo del match. Punizione pericolosa.

20.46 - SI COMINCIA!!!!! Calcio d'inizio per l'Inter.

20.43 - SQUADRE IN CAMPO! Sulle note, come sempre al San Paolo, di Pino Daniele.

20.39 - Ci siamo! Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo al San Paolo.

20.31 - Ritornano negli spogliatoi le due squadre, poco meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio.

20.30 - Anche Fassone ha parlato della sua Inter, e del suo gioiello Icardi: "Nelle ultime sfide col Napoli non è mai andata bene, dal punto di vista dei punti la classifica presenta margini di recupero, dobbiamo fare bene stasera. Per il rinnovo di Icardi? Noi vogliamo raggiungere l'accordo, penso anche dall'altra parte".

20.27 - Parla ai microfoni di Sky Bigon, del suo Napoli: "abbiamo fatto una grande prestazione con la Lazio, potevamo fare meglio. Siamo ripartiti molto bene dopo Torino già mercoledì, in alcuni momenti può esserci un calo".

20.19 - Queste le maglie dei giocatori nello spogliatoio dell'Inter...

20.17 - Già molto affollato il San Paolo oggi, l'Inter è già in campo per il riscaldamento, e in questo momento sta entrando anche il Napoli.

20.11 - Risponde l'Inter con il 4-3-1-2, senza sorprese: D'Ambrosio e Ranocchia vincono i rispettivi ballottaggi con Campagnaro e Vidic, mentre in mediana parte ancora dalla panchina Hernanes, per far posto al trio Guarin-Medel-Brozovic. Shaqiri trequartista.

(4-3-1-2) Handanovic; Santon, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio; Guarin, Medel, Brozovic; Shaqiri; Icardi, Palacio.

20.06 - Andiamo ad analizzare le formazioni ufficiali delle due squadre, partendo dai padroni di casa, il Napoli. Sorpresa in attacco, dove parte dalla panchina Gabbiadini, vero uomo in più degli azzurri nelle ultime uscite: dietro a Higuain vanno Callejon, Hamsik e Mertens. A centrocampo scelto Inler per sostituire Gargano, mentre da terzino destro c'è Henrique.

(4-2-3-1) Andujar; Henrique, Albiol, Koulibaly, Strinic; Inler, David Lopez; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale del campionato di Serie A. Questa sera vi portiamo allo stadio San Paolo di Napoli, dove a breve si affronteranno Napoli ed Inter. Giorgio Dusi e la redazioe di Vavel Italia vi augurano una buona serata in nostra compagnia.

Al San Paolo, per il posticipo domenicale della ventiseiesima giornata di Serie A, sarà di scena la sfida tra Napoli ed Inter. Un match che potrebbe risultare fondamentale per il prosieguo del cammino in campionato dei padroni di casa: i partenopei sono reduci dal ko di Torino e Palermo nelle ultime due esterne, parzialmente riscattati da un prezioso 1-1 a Roma con la Lazio nella semifinale d'andata di Coppa e dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo per 2-0.

L'Inter di Mancini, dopo un periodo positivo durato sei partite (quattro vittorie), s'è fermata domenica scorsa contro la Fiorentina di Montella. Salah ha stoppato le velleità di rimonta della squadra neroazzurra in ottica Europa League e, forse, anche di Champions. La sfida di stasera potrebbe essere molto importante anche da questo punto di vista, per acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi e rilanciarsi nella corsa verso l'Europa.

Napoli ed Inter si ritrovano sullo stesso terreno del San Paolo poco più di trenta giorni dopo la sfida di Coppa Italia che vide spuntarla i padroni di casa in zona Cesarini grazie al gol di Higuain con la complicità di Ranocchia. Un monito, quella gara, per Benitez ed i suoi, che eb bero non poche difficoltà nell'affrontare un'Inter che era in crescita, tecnica ma soprattutto tattica e che stava conquistando pian piano una sua compattezza di squadra inserendo i nuovi innesti. Ad un mese da quella gara, il Napoli ha trovato si altre certezze, Gabbiadini su tutti, ma ha anche visto minare queste ultime, soprattutto fuori casa, a causa delle solite disattenzioni e cali di concentrazione.

La sfida di San Siro terminò invece 2-2. Fu una gara pazza, come da tradizione interista: contratta per ben 79 minuti e che si sblocca con Callejon a cui seguirono in ordine l'1-1 di Guarin, il secondo gol personale di Calleti ed il 2-2 al 91° di Hernanes.

Napoli - Benitez è alle prese con alcune defezioni che gli impediscono di schierare la migliore squadra possibile. Gargano è out, così come Britos e Maggio. Inler dovrebbe sostituire l'uruguaiano in mediana, mentre per la difesa i dubbi sono maggiori: Mesto ed Henrique si giocano il posto sulla destra, col primo favorito; Zuniga è stato convocato ma è quasi impossibile vederlo dal primo istante di partita. Albiol e Koulibaly saranno la coppia di centrali, a meno che Benitez non ripeta l'esperimento del fr ancese sulla destra, magari con Henrique centrale. Ipotesi da non scartare ma difficilmente attuabile. Altri dubbi in attacco: il Mertens visto a Roma contro la Lazio sembra essere tornato quello decisivo ed incisivo dello scorso anno (anche se lontano ancora dal gol) e potrebbe giocare dall'inizio; l'unico che sembra avere un posto sicuro è Gonzalo Higuain; Hamsik dovrebbe essere preferito a De Guzman centralmente e Gabbiadini, in un periodo d'oro, potrebbe spuntarla su Callejon.

Inter - Nelle scelte di Mancini dovrà per forza di cose contare anche l'imminente andata degli ottavi di finale di Europa League che vedranno opposta l'Inter al Wolfsburg giovedì. In porta nessun problema: Handanovic è tornato disponibile e farà parte dell'XI antiNapoli. In difesa, centralmente, Juan Jesus ha il posto fisso mentre Ranocchia, escluso contro la Fiorentina, potrebbe ritrovare spazio al posto di Vidic. Nel terzetto di centrocampo facile che siano costretti agli straordinari Medel e Guarin, così come da mezzala sinistra agirà Brozovic, non disponibile contro il Wolfsburg. Nella posizione di trequartista, a maggior ragione dopo l'opaca prestazione offerta da Kovacic contro la Fiorentina, ci sarà Shaqiri. Davanti Palacio e Podolski si giocano una maglia come seconda punta accanto ad Icardi.

NAPOLI (4-2-3-1): Andujar; Mesto, Albiol, Koulibaly, Strinic; Lopez, Inler; Gabbiadini, Hamsik, Mertens; Higuain. All. Benitez

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Campagnaro, Vidic, Juan Jesus, Santon; Guarin, Medel, Brozovic; Shaqiri; Icardi, Palacio

Come solitamente accade quando il Napoli affronta gare infrasettimanali, Rafa Benitez non ha presenziato alla classica conferenza stampa prepartita, ma è intervenuto ai microfoni radiofonici della emittente ufficiale del Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss. Il pareggio contro la Lazio ha dato nuova linfa al Napoli e Benitez sa bene quanto sia stato importante: "Sì, fare un gol è importante, lo sappiamo tutti, ma l'unico problema è che si giocherà tra un mese. Sono contento, dal punto di vista mentale è importante, ma non so se sarà un vantaggio, loro hanno fatto tante reti fuori casa del Sassuolo e dovremo far valere il fattore San Paolo con tutti i tifosi al fianco della squadra. Ora pensiamo all'Inter". Inter, ex squadra di Benitez che lo spagnolo ha sempre battuto. La gara di domani potrà ricalcare come ritmi quella di giovedì? "Sì, ma la mia squadra l'ha battuto, io non parlo mai di un allenatore che batte un altro. Ho giocato contro Mancini in Premier e Champions, loro sono una squadra forte e la gara di Coppa Italia può essere un riferimento anche per lo spettacolo. Inter? Quando arriva un nuovo allenatore i presidenti spendono molto, hanno preso Shaqiri, Podolski ed altri, hanno speso soldi ed è una squadra di livello".

Roberto Mancini, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, ha sottolineato la difficoltà dell'impegno: "È una partita difficile. Il Napoli, anche se ha perso domenica a Torino, è in forma e sta facendo un ottimo campionato. Non sarà una gara semplice, ma noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada perchè la squadra è nettamente in crescita. In quest'ottica, battere un avversario che sta sopra di noi in classifica ci farebbe bene". Sul periodo in generale dell'Inter l'ex tecnico del City ha affermato: "Ho visto i ragazzi tranquilli, non dobbiamo dimenticare che siamo l'Inter. Stiamo facendo un lavoro importante per raccogliere i frutti nell'immediato ma anche guardando al futuro". Poi si sbilancia: "L'anno prossimo dovremo lottare per lo scudetto. Ovviamente capita di passare anche domeniche grigie dal punto di vista del risultato, ma la squadra sta migliorando settimana dopo settimana. L'unica partita di cui non sono stato contento è quella di Empoli, dove non abbiamo giocato"

77 le sfide tra serie A e Coppa Italia al San Paolo tra le due squadre. Bilancio che conferma la scarsa vena dei neroazzurri in terra campana: 37 vittorie del Napoli, 21 pareggi, 19 vittorie dell’Inter. 93 i gol segnati dal Napoli, 74 quelli dell’Inter. L’ultima vittoria del Napoli, in ordine cronologico è quella per 1-0 del 4 febbraio scorso, in coppa Italia, gol di Higuain; mentre in campionato, l’ultima, è il 4-2 dello scorso 15 dicembre, quando Higuain, Mertens, Dzemaili e Callejon abbatterono la squadra milanese. L’ultimo pareggio risale al il 15 maggio 2011, 1-1, quando il Napoli festeggiò, per la prima volta dopo il fallimento, il ritorno in Champions League (15’ p.t. Eto’o (I), 46’ p.t. Zuniga (N)). L’ultima vittoria ospite è lo 0-2 del 18 ottobre 1997, quando Galante e l'autorete di Turrini regalarono l'ultima gioia ai tifosi dell'Inter al San Paolo.

Napoli quasi imbattibile al San Paolo nelle ultime dieci partite: 8 vittorie, 1 pareggio, una sola sconfitta, contro la capolista Juventus. 20 gol fatti e 9 subiti è lo score dei partenopei. Allargando il raggio d'azione sono ben 13 le vittorie nelle ultime 17 davanti al pubblico amico. Gli ultimi cinque precedenti (tre in campionato, due in coppa), parlano a favore degli azzurri.

Sbancare lo stadio di casa del Napolisarà dura: quest'anno ci sono riuscite solamente Juventus e Chievo in 12 incontri. Ottimo anche il ruolino di marcia dell'Inter fuori casa, dove ha vinto le ultime due gare (a Bergamo, 1-4, ed a Cagliari, 1-2) sebbene in generale le vittorie lontano da San Siro siano solo 4 in 13 gare.

Per l'Inter, quella di domenica scorsa, è stata la prima gara senza segnare dopo ben cinque match con almeno un gol segnato fra Serie A ed Europa League. Più lontana invece l'ultima trasferta senza prendere gol in Serie A: Empoli-Inter 0-0.

Difficile, quasi impossibile, attualmente fare a meno della coppia Higuain - Gabbiadini. I due, nonostante soltanto un mese di conoscenza, sembrano trovarsi già a memoria sul terreno di gioco. Il duetto del coro partenopeo sembra molto affiatato: la gara contro la Lazio l'ha confermato; Gabbiadini cerca Higuain, l'argentino altrettanto. Il gol azzurro è l'essenza del calcio: verticalizzazione di Mertens, Higuain attira su di sè le attenzioni di tre difensori laziali e Gabbiadini lasciato solo per colpire. Stessa cosa era successa a Trebisonda, in Europa League, in occasione del raddoppio azzurro.

E' ovviamente Mauro Icardi il capocannoniere stagionale (19) ed al contempo il miglior cannoniere nerazzurro in Campionato (14 gol). Per quanto riguarda gli assist il miglior giocatore è invece Guarin (7 in A, 8 in totale). Il giocatore con più gol all'attivo contro il Napoli dell'Inter è Palacio (2 reti ai partenopei), a pari merito con Guarin (2). Icardi, che in sei partite non ha mai bucato il Napoli. è però senz'altro uno dei tre giocatori più in forma e più determinanti dell'Inter (4 gol ed 1 assist nelle ultime 4 giocate dall'ex Samp in Serie A) insieme a Shaqiri (2 gol e 2 assist nelle ultime cinque giocate) e Guarin (4 gol e 3 assist nelle ultime sei giocate). Questi i tre giocatori da temere per Benitez.

Ai tifosi interisti sarà preso un colpo quando per dirigere la prossima gara che vede impegnati i nerazzurri è stato designato Gianluca Rocchi, lo stesso che si rese protagonista di una a dir poco discutibile direzione di gara di un'altra sfida fra Napoli ed Inter. Era il 1/10 2011 ed il Napoli sbancò San Siro con il risultato di 0-3.