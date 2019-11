Diretta Sampdoria - Cagliari, risultati live Serie A

Per la diretta di Sampdoria-Cagliari è davvero tutto. Andrea Bugno e Vavel Italia vi danno appuntamento a tra poco quando da San Siro, Arianna Radice vi racconterà le emozioni di Milan-Hellas Verona. Seguila sempre con Vavel! Grazie per averci seguito ed un augurio di una buona serata in nostra compagnia!

Samp che ha meritato la vittoria nell'arco dei 90 minuti, ma il Cagliari di Zola non ha demeritato. Dopo il vantaggio del primo tempo, gli ospiti hanno attaccato ad inizio ripresa alla ricerca del pari, sfruttando un Paul Jose M'Poku devastante ma poco incisivo. Il Cagliari è stato poco cinico, soprattutto con Farias, che ha avuto l'occasione per il pareggio. Gol mancato, gol subito: l'ha chiusa Eto'o, tornato al gol in Italia tra il delirio del popolo doriano.

FISCHIO FINALE DI TOMMASI! LA SAMP RITORNA A VINCERE IN CASA DOPO TRE PAREGGI CONSECUTIVI E BISSA IL SUCCESSO DI BERGAMO! 2-0 AL CAGLIARI CHE RESTA TERZULTIMO A VENTI PUNTI!

92' Ancora De Silvestri che spinge sulla destra, ma il suo cross è impreciso

3 minuti di recupero

87' Cagliari oramai scoraggiato che si trascina fino al triplice fischio finale. La Samp resta in totale controllo del possesso palla e della gara

Abbraccio con l'allenatore serbo all'uscita dal campo: pace fatta tra i due?

Mihajlovic regala la standing ovation ad Eto'o dopo il primo gol, entra Duncan al suo posto

84' Cagliari che si è schierato con un 3-4-2 con Farias e M'Poku sulle fasce

81' Fallo di Avelar su Eder in ripartenza: secondo giallo per il terzino e conseguente rosso.

Ecco l'esultanza di Eto'o dopo il primo gol con la Samp

79' Sampdoria in totale controllo, Eder di destro dalla distanza: Brkic in angolo.

76' Ottimo spunto di Soriano in ripartenza, serve Okaka che però viene fermato dal fallo di Rossettini.

Terzo cambio per Zola: dentro Husbauer, fuori Crisetig

Stop perfetto, conta il tempo di battuta Eto'o e da posizione defilata trafigge Brkic sul suo palo. Grave l'errore di Rossettini che ha lasciato il tempo al camerunense di battere l'estremo difensore sardo. 2-0 Samp, partita in ghiaccio

72' EEEEEEEEEEEEETOOOOOOOOO'OOOO!!!! TORNA AL GOL SAMUEL ETOOOOOOO'OOOOOOOOOOOO!!! GOL PAZZESCO!!!!!

69' OBIANG! CHE OCCASIONE CLAMOROSA! BRKIC PARA, MA E' MAGGIORE L'ERRORE DEL CENTROCAMPISTA DORIANO CHE GLI HA SPARATO ADDOSSO DA POCHI CENTIMETRI!

67' Ancora Cagliari propositivo sulla sinistra, ma De Silvestri è perfetto in chiusura

Cambio per Mihajlovic, entra Soriano esce Acquah

65' Cossu guadagna un angolo dalla sinistra, ha chiuso De Silvestri. Troppo bassa la Samp

64' Cagliari vivissimo! E' sempre uno lo spauracchio doriano: M'Poku cerca Sau, libera Silvestre

62' Ennesimo destro tentato da Eto'o, ma per la terza volta Rossettini lo mura

Zola sceglie Sau, esce Dessena addirittura: sarà 4-2-3-1 con Cossu play vicino a Crisetig

Avelar col mancino, stesso esito della punizione precedente di M'Poku: barriera!

Sta per entrare Okaka, uscirà Muriel. Eto'o andrà ad agire sulla sinistra, Eder resta largo a destra.

58' Ripartenza Cagliari, Cossu punta Acquah, lo salta e viene atterrato: punizione dal limite e doriano che ha rischiato la doppia ammonizione

58' ETO'O! EDER PESCA PERFETTAMENTE IL CAMERUNENSE AL LIMITE CHE CALCIA A VOLO DI DESTRO, PALLA DI POCO A LATO

56' CHE OCCASIONE PER FARIAS! PERFETTO CROSS DI GONZALEZ DALLA DESTRA, ALTRETTANTO LO STOP DELL'ATTACCANTE CHE PERO' INVECE DI CALCIARE PROVA UN ASSIST A LONGO E LA SAMP CHIUDE

55' Longo entra in area dalla sinistra, troppe finte che permettono a Romagnoli di fermarlo

52' L'ex Standard Liegi sta provando a trascinare il Cagliari, ma per ora senza effetto alcuno

Va M'Poku col destro, respinge la barriera.

50' Ancora M'Poku, salta Romagnoli al limite dell'area: l'ex Roma lo atterra, giallo e punizione.

49' Sinistro di Eder dal vertice dell'area, palla di poco a lato

48' M'Poku mette in difficoltà la retroguardia doriana, punizione dalla trequarti per i sardi

47' Inizia molto alta in pressione la Sampdoria. L'intenzione sembra quella di voler chiudere al più presto la sfida.

Fischia Tommasi. Inizia la ripresa con gli stessi effettivi del primo tempo

Rientrano in campo le due squadre. Torna in campo anche Viviano, che al termine del primo tempo sembrava in procinto di lasciare il posto a Romero

Bel primo tempo a Marassi. Primi venti minuti a ritmi alti, da entrambe le parti, anche se le palle gol scarseggiano. Ci prova Muriel su cross di Eder, pallone leggermente lungo. Il Cagliari risponde con Longo che chiama Viviano al miracolo. Stranamente dopo questa occasione i sardi si sgonfiano e concedono metri ed occasioni ai doriani che, arrembanti, arrivano al vantaggio al 34' con De Silvestri: stacco perfetto da calcio d'angolo. Il tridente d'attacco doriano si cerca molto, soprattuto con scambi stretti e veloci, che permettono anche ad Obiang ed Acquah di inserisri dalle retrovie: è il primo infatti a sfiorare il raddoppio su assist di Eto'o. Vantaggio tutto sommato meritato per i padroni di casa.

De Silvestri ai microfoni di Sky: "Mi è andata bene, l'importante era sbloccarla. Muriel ha portato un pò di canzoni colombiane, per quello il balletto con lui dopo il gol".

47' Fischio finale di Tommasi. All'intervallo Sampdoria 1 - Cagliari 0, decide la rete di De Silvestri da calcio d'angolo

2 minuti di recupero

45' Dessena tenta il cross basso dalla destra, esce Viviano in presa

43' Viviano a terra per un problema all'inguine.

42' Bella azione Samp: Obiang apre per De Silvestri che a volo di testa cerca Eder in area, chiude Rossettini che spazza.

41' Fallo di Acquah su Cossu, giallo anche per lui. Forse un pò eccessivo il cartellino. Diffidato anch'egli, salta la Roma.

40' M'Poku dalla distanza col mancino, palla che sorvola la traversa.

39' Fallo di Cossu su Eto'o: secondo ammonito del match. Altro diffidato, altro squalificato per la prossima giornata.

36' Che occasione per Obiang! Si allunga con la punta sull'uscita di Brkic ma non riesce a superarlo. Ottimo il passaggio filtrante di Eto'o

35' Prova a reagire il Cagliari, De Silvestri anticipa Farias e costringe Avelar al fallo per evitare la ripartenza: giallo per il terzino mancino che era diffidato e salta la prossima sfida.

DEEEE SILVEEEEESTRIIIIIIIIIIII!!! IL VANTAGGIO DELLA SAMP! CHE STACCO PER IL TERZINO DORIANO! 1-0 SAMP!

33' Ancora Eder prova lo spunto sulla destra, si rinnova lo scontro con Avelar che chiude in angolo.

30' Regini va via sulla sinistra, entra in area e crossa per Eder. Avelar chiude sventando la minaccia, facendo carambolare la sfera sul corpo del brasiliano, evitando gol e calcio d'angolo

Dopo l'occasione per Longo il Cagliari ha abbassato il proprio baricentro di una trentina di metri, lasciando ampi spazi alle offensive dei padroni di casa

28' Che giocata di Eder che di tacco serve l'inserimento di Acquah, Cossu lo chiude in fallo laterale

27' Muriel raccoglie un rimpallo e prova il destro dal limite dell'area, Capuano respinge

26' Incursione dalla sinistra di Avelar, il terzino si strattona con De Silvestri: fallo del cagliaritano sul doriano

23' MIRACOLO DI VIVIANO SU LONGO! Cross perfetto di Avelar, Longo ci mette la punta, ma il portiere salva smanacciando

21' CROSS VELENOSO DI EDER, MURIEL NON ARRIVA PER UN SOFFIO!

Mihajlovic ha scambiato le posizioni dei tre davanti: adesso Eto'o agisce sulla destra, Muriel dalla parte opposta, Eder centrale

18' Eto'o ci prova accentrandosi ma la difesa mura la sua conclusione

16' Grande giocata di M'Poku per il taglio di Longo, decisiva la chiusura di Regini

14' Dessena cerca il taglio di M'Poku, chiude Romagnoli

C'è tanta pressione nella fascia centrale del campo, con i due terzetti d'attacco che si abbassano sui centrocampisti avversari impedendogli di fare gioco. Ritmi nonostante ciò alti, ma ancora poche le occasioni da rete

12' Azione insistita della Samp sulla destra, ancora De Silvestri (molto attivo) crossa teso al centro, Acquah prova il destro al volo dopo una respinta sbilenca: palla altissima

10' Scambio Eto'o - Regini sulla sinistra, il terzino serve il camerunense che accentrandosi cerca il taglio di Muriel, palla troppo arretrata

Si rialzano i due protagonisti. Samp in possesso palla

9' Eto'o anticipa Crisetig e subisce fallo a centrocampo: entrambe restano a terra contusi

8' Crisetig cerca M'Poku, chiude De Silvestri

6' EDER DI TESTA! Deviato il suo tiro da Gonzalez, ottima diagonale difensiva, in angolo sul cross dalla destra di De Silvestri.

5' Ottima giocata da parte di M'Poku che serve Longo nello spazio: cross dell'ex Inter impreciso, palla che si spegne sul fondo

4' Buon pressing di Avelar, ma il terzino sbaglia nel reimpostare l'azione

Silvestre ci prova di testa, ma Romagnoli, solo davanti al portiere avversario è in fuorigioco.

2' La prima azione d'attacco è della Samp, Eder guadagna un angolo

1' Nella Samp c'è Eto'o centravanti e non Muriel, Eder sulla sinistra, il colombiano sulla destra.

18.01 SI PARTE! IL FISCHIO DI TOMMASI SANCISCE L'INIZIO DEL MATCH!

17.58 Squadre in campo. Classico saluto alle tribune e scambio di convenevoli tra squadre e capitani. Tutto pronto per l'inizio della gara.

17.55 Grande atmosfera a Marassi, con la tifoseria che sventola migliaia di bandiere al vento. Squadre che sono pronte nel tunnel per entrare sul terreno di gioco.

17.50 Squadre che sono tornate negli spogliatoi prima di rientrare in campo per l'inizio della gara, che si preannuncia molto spettacolare! A breve l'ingresso in campo.

17.45 Prima dell'inizio del match Sampdoria-Cagliari, i microfoni di Sky Sport hanno intercettato l'attaccante blucerchiato Luis Muriel, oggi titolare nel tridente insieme ad Eder e Eto'o: "Non mi aspettavo di cominciare così bene, ma segnare è stato molto importante per me e per la squadra. Ho ancora più voglia di fare bene e oggi spero di segnare per questa squadra che mi ha dato tutto"

17.40 Problema dell'ultim'ora in casa blucerchiata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Samp e Mihajlovic hanno rinunciato a Djamel Mesbah a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore algerino era in ballottaggio con Regini, che giocherà regolarmente al suo posto

17.35 Sesto posto in classifica con 39 punti per la Sampdoria, la terza squadra meno battuta del campionato (4 sconfitte). Nelle ultime cinque gare casalinghe la Sampdoria non ha mai perso, vincendo solo una volta e pareggiandone quattro.



Terzultimo posto con 20 punti e rischio retrocessione per il Cagliari, con solo 4 vittorie in stagione. Nelle ultime cinque partite in trasferta i sardi non hanno mai vinto, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte.

17.30 Come detto Eder è il miglior marcatore doriano, ma c'è un'altra curiosa statistica per il brasiliano. Va a segno, infatti, da ben quattro partite consecutive quando gioca sul terreno di gioco di Marassi. Casa dolce casa, insomma. La saudade brasiliana colpisce ancora quando si va lontani dalle mura amiche.

17.25 1499. Non è l'anno di nascita di nessun protagonista in campo quest'oggi, bensì le reti messe a segno dalla Sampdoria, nell'arco della sua storia, sul terreno di gioco di Marassi nelle gare di Serie A. Occasione ghiottissima per arrivare a fare cifra tonda. Ci riuscirà? Chi sarà il marcatore?

17.20 Tutto pronto nello spogliatoio doriano per l'inizio del riscaldamento. Ecco Muriel che si prepara

17.15 Ci aspettiamo una partita bella ed aperta. Entrambe le squadre proveranno fin dal primo istante a vincere la partita. Mihajlovic prova il tridente delle meraviglie, con i due innesti più il bomber di stagione Eder (a quota 8). Zola invece non ha niente da perdere e piazza Cossu dietro tre punte, che saranno Farias, Longo e M'Poku. L'allenatore sardo prova il tutto per tutto, dove forse nemmeno Zeman si era spinto.

17.05 Sono 29 i precedenti totali tra Sampdoria e Cagliari, con l’equilibrio a farla da padrone. Infatti sono ben 17 i pareggi tra liguri e sardi, l’ultimo dei quali datato stagione 2009/2010 (siglato da Guberti e Nenê). Pari anche il conto delle vittorie, che sono 6 per ciascuna squadra. L’ultimo successo dei padroni di casa risale alla stagione scorsa, grazie all’1-0 firmato Gastaldello. Vittoria con lo stesso risultato (0-1 con rete di Dessena) nell’ultimo successo del Cagliari, che non vince al Ferraris dalla stagione 2012/2013.

17.00 Mihajlovic sceglie Regini al posto di Mesbah. Era il dubbio principale alla vigilia per il serbo, che manda Okaka, match winner di Bergamo, in panchina preferendogli il rientrante Eder con Muriel ed Eto'o.



Zola sceglie una formazione d'attacco, non solo per i tre attaccanti, con Longo e Farias, ma anche per la presenza a centrocampo di Cossu. Insomma, Magic Box non ha paura e lancia un segnale alla squadra ed agli avversari.

16.55 Sorprende tutti invece Gianfranco Zola, che stravolge la squadra e si affida ad un offensivo 4-3-3. Ecco l'undici che fronteggerà la Sampdoria.



(4-3-3) Brkic; Gonzalez, Capuano, Rossettini, Avelar; Dessena, Crisetig, Cossu; Mpoku, Longo, Farias.

16.45 E' da poco ufficiale l'undici scelto da Sinisa Mihajlovic per affrontare il match. Scopriamolo assieme:



Sampdoria (4-3-3): Viviano; De Sivestri, Romagnoli, Silvestre, Regini; Acquah, Palombo, Obiang; Muriel, Eto'o, Eder

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Cagliari, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Calcio di Serie A. A Marassi si affrontano due squadre in corsa per obiettivi diversi: l'Europa e la salvezza. Vi racconteremo in diretta da Marassi tutte le emozioni di questo primo anticipo. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale buon pomeriggio.

Torna la serie A e la ventiseiesima giornata del massimo campionto di Calcio italiano apre i battenti a Marassi, stadio Luigi Ferraris, sponda blucerchiata. La Sampdoria di Sinisa Mihajlovic, reduce dal successo rivitalizzante di Bergamo che è costato la panchina a Colantuono, affronta il Cagliari di Gianfranco Zola, in piena crisi tecnica e di risultati.

I doriani sono tornati alla vittoria domenica scorsa. E' arrivata dopo un periodo nero, in quel di Bergamo. Un 2-1 che ha fatto riemergere il vecchio spirito guerriero della squadra di Mihajlovic che sotto nel punteggio e nel gioco, ha ribaltato la situazione con due gol di pregevolissima fattura, con Muriel ed il redivivo Okaka. Una vittoria che mancava dal 18 gennaio, quando Mihajlovic s'impose a Parma. Adesso, obiettivo principale è quello di tornare a vincere anche a Marassi: ultima vittoria contro l'Empoli, stentando, l'11 gennaio.

Il Cagliari ha davanti a se, invece, tredici finali per arrivare alla salvezza: la posizione di classifica è estremamente pericolosa: terzultima a 3 punti dall'Atalanta, 5 dal Chievo. La squadra di Zola, dopo l'esonero di Zeman, sembrava aver intrapreso un nuovo trend positivo con il pareggio di Udine e la vittoria casalinga contro il Sassuolo firmata Cop, seppur a fatica. Invece, da quella vittoria, quattro sconfitte ed un solo pareggio. Una serie repentina di passi indietro, nel gioco oltre che nei risultati. Tre sconfitte casalinghe consecutive per 1-2 hanno fatto vacillare e non poco la fiducia di Giulini verso Magic Box che rischia la panchina. Obiettivo: portare almeno un punto via da Marassi.

Sampdoria - A Bogliasco Sinisa Mihajlovic ha fatto le prove generali anti-Cagliari. Il serbo sta preparando qualche cambio nella formazione iniziale, rispetto alla Sampdoria di Bergamo. E non solo in seguito ai rientri da squalifica di Obiang, Soriano e Eder. Ballottaggio Regini - Mesbah, con quest'ultimo favorito. A centrocampo il dubbio riguarda Palombo e Soriano, sia pure in posizioni differenti. Se non giocasse il capitano, Obiang andrebbe in posizione di play al centro con Soriano e Acquah ai lati, ma è più probabile lo schieramento classico. In attacco, due nomi sicuri Eder e Eto’o, e un ballottaggio anche lì, tra Muriel e Okaka.

Cagliari - Emergenza è la parola d'ordine sull'isola, soprattutto a centrocampo: Gianfranco Zola oltre agli squalificati Joao Pedro e Conti, deve rinunciare anche a Donsah e Ekdal, entrambi fuori causa per infortunio. Potrebbe essere quindi il turno di Husbauer. In attacco recuperati Sau e Côp, anche se la loro condizione fisica non è al top. Si va verso un cambio tattico con la squadra che scenderà in campo con il 3-5-2.

Sampdoria (4-3-3): Viviano; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Mesbah; Acquah, Palombo, Obiang; Eder, Eto'o, Muriel.

Cagliari (3-5-2): Brkic; Diakitè, Rossettini, Capuano; Pisano, Dessena, Crisetig, Husbauer, Avelar; M'Poku, Longo.

Dopo un primo periodo di assestamento, i nuovi innesti del mercato doriano di gennaio stanno iniziando a dare i loro frutti in termini di apporto alla squadra ed anche di punti. Muriel ha già messo a segno due gol nelle ultime due trasferte, mentre Eto'o sembra aver trovato la giusta sintonia con l'allenatore serbo dopo un inizio non proprio facilissimo. Vedremo se il tridente con Eder porterà dei risultati anche questo pomeriggio.

Sinisa Mihajlovic da una parte, Gianfranco Zola dall'altra. Due giocatori stratosferici che hanno caratterizzato gli anni '90 del nostro calcio. Non si sono mai incontrati sotto la stessa maglia, il serbo tra Lazio, Sampdoria, Inter, il sardo ha viaggiato tra Napoli, Parma ed Inghilterra. Due giocatori che hanno fatto dei calci di punizione un'arma mortifera. Infallibili, uno con la potenza, l'altro di classe. Due modi diversi di vedere un gesto tecnico e farne un'arte, divina. Oggi si affronteranno di nuovo da avversari, ma da allenatori: due visioni di gioco diverse, una più cinica e combattiva, l'altra più estrosa, spettacolare. Sinisa e Gianfranco, a voi lo spettacolo.

La Samp riparte dal secondo tempo di Bergamo, dalla rimonta firmata Muriel-Okaka e Mihajlovic inizia in conferenza da quella gara per poi parlare di quella odierna: "La prossima partita può sembrare facile, ma se non si affronta il modo giusto diventa difficile. Abbiamo meno punti dell'andata, ma vogliamo stare in alto. Rispettiamo il Cagliari ma siamo più forti di loro. Loro non vogliono perdere, perché un k.o. significa aver un piede in Serie B. Noi dobbiamo fare come a Bergamo. Se andiamo in svantaggio come domenica scorsa mi arrabbio. Voglio un secondo tempo come quello con l'Atalanta. Mai avuto dubbi su questa squadra: sappiamo chi siamo e cosa possiamo fare. Serviva solo un po' di tempo. Ora possiamo ancora migliorare. Abbiamo le carte in regola per divertire e divertirci. Diamo il massimo. Le gare vanno affrontate al massimo, perché in un paio di settimane si può finire settimi o ottavi. Abbiamo una rosa che vale la posizione in cui ci troviamo in questo momento".

"E' inutile negarlo siamo in un momento di grande difficoltà e non potremo contare sull'aiuto di nessuno. A centrocampo siamo in piena emergenza,ma sono fiducioso su chiunque scenderà in campo. Durante la settimana abbiamo provato due differenti modalità di gioco. Husbauer? Potrebbe essere arrivato il suo momento. Ho atteso che migliorasse sotto l'aspetto fisico prima di lanciarlo in un campionato difficile come quello italiano. Avrò a disposizione anche Sau è sarà un tocasana per il nostro attacco". Cosa teme della S ampdoria? "Sono una formazione molto temibile con un attacco tra i migliori in Italia, ma a questo punto della stagione e con questa situazione di classifica non possiamo più guardare in faccia a nessuno. Alziamo la testa e giochiamo con coraggio". Magic Box non vuole arrendersi assolutamente e, nonostante le assenze, rilancia e contrattacca. Vuole un Cagliari aggressivo e volitivo, in partita fin da subito e vuole strappare almeno un punto dal Ferraris.

Per l'attaccante camerunense, qualora dovesse giocare dal primo minuto come sembra, si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto tra le mura amiche. Un inizio non corrispondente alle precedenti esperienze vissute al Maiorca, Barcellona e Inter, dove, comprese le parentesi al Chelsea e all'Everton, aveva sempre gonfiato la rete entro i 300' ufficiali, mentre in questa occasione va alla caccia del primo goal in blucerchiato, che porrebbe fine ad un'astinenza che dura da 228'.

Il momento negativo in casa sarda, oltre a colpire l'intera rosa, sta caratterizzando le prestazioni degli attaccanti. Oltre al nuovo acquisto, Paul Josè M'Poku, che comunque il suo lo sta facendo, il resto degli uomini del reparto d'attacco non stanno mantenendo le aspettative. Lo sa bene Samuele Longo che in questa stagione ha collezionato ben 815 minuti con la maglia rossoblù senza mai trovare la via del gol. A dire il vero una rete l'ha realizzata in occasione di Cagliari-Inter, due giornate fa, ma è stata registrata come autorete di Carrizo. In Serie A anche altri attaccanti come Belfodil, Podolski, Mchedlidze, Keita, Bianchi, Ghezzal, Cerci, Eto'o e Varela non hanno ancora gonfiato la rete ma hanno giocato molto meno di Longo. Impegno e dedizione non mancano ma il digiuno da gol deve finire: il Cagliari per salvarsi ha bisogno di segnare, e spera nel ritorno dei suoi uomini cardine!

Sotto di due gol alla fine del primo tempo, per merito di Gabbiadini ed Obiang, la squadra di Zeman rimonta nella ripresa, in superiorità numerica per il rosso a Cacciatore. Avelar accorcia dal dischetto prima del gran gol di Sau. Blucerchiati che grazie a quel punto mantennero il terzo posto in classifica, mentre Zeman navigava in acque ben più tranquille rispetto a quelle che lo hanno portato all'esonero.

Sarà Dino Tommasi di Bassano del Grappa a dirigere il match. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Stallone di Foggia e Elenito Giovanni Di Liberatore di Teramo. Il quarto uomo sarà invece Gianluca Vuoto di Livorno. Gli addizionali invece saranno Claudio Gavillucci di Latina e Daniele Minelli di Varese.