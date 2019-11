Live Cesena - Palermo in risultato partita Serie A (0-0)

14.25 - Da Cesena è tutto, Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Un punto per parte, Cesena e Palermo si dividono la posta, senza farsi male. Al Manuzzi una giornata di scarso spettacolo, nessuna delle due squadre riesce a creare reali grattacapi. Il Cesena sembra accontentarsi, il Palermo si conferma animale diverso in trasferta. Non bastano i lampi, isolati, di Dybala e Brienza, troppo poco per spaccare la partita.

90' - 4 minuti di recupero.

89' - Chochev per Barreto.

87' - Magnusson non riesce ad imprimere potenza al colpo di testa, Sorrentino in presa comoda.

85' - Cinque minuti al termine, partita piatta, in attesa di una scintilla.

82' - Raddoppiato e fermato Dybala, Volta esce con qualche brivido.

78' - Schema su punizione del Palermo, Vazquez - Dybala, fischiato un fuorigioco dubbio. L'argentino non era comunque riuscito a controllare il pallone.

76' - Giocata super di Brienza, cross morbido, ma Rodriguez è in leggero offside.

74' - Di Carlo concede gli ultimi quindici minuti a Pulzetti. Non al meglio il centrocampista. Lascia il campo Giorgi.

71' - Krajnc ferma nell'uno contro uno Dybala, prova convincente del centrale.

69' - Si muove molto Brienza, le azioni del Cesena passano tutte dai suoi piedi.

67' - Iachini lancia Belotti per Quaison, più peso quindi in avanti. Alejandro Rodriguez invece nel Cesena. Esce Defrel.

64' - Mudingayi ferma Vazquez, buon secondo tempo dell'ex Inter.

Fuori Jajalo, dentro Maresca nel Palermo.

60' - Crea Dybala, ma il piattone di Vazquez trova la difesa del Cesena.

57' - Jajalo! Va via in fascia e mette un pallone teso, ma Dybala è troppo indietro.

56' - Giorgi non trova lo spiraglio per servire Djuric dopo una cavalcata di 60 metri.

55' - Scintille Volta -Vazquez, accenno di reazione del difensore, ma tutto torna rapidamente alla normalità.

52' - Tiro-cross di Brienza, Andelkovic allontana di testa.

Problema muscolare per Lucchini, al suo posto Volta.

49' - Brienza pesca Defrel con l'esterno, Defrel rientra e calcia di sinistro, tiro debole.

48' - Erroraccio di Giorgi, Brienza era tutto solo a sinistra, palla fuori misura.

47' - Ottimo senso della posizione di Terzi, ferma la corsa di Defrel e riavvia l'azione.

45' - Barreto tocca il primo pallone, si riparte.

13.30 - Rientrano in campo le due squadre, movimento in panchina, ma per ora nessun cambio.

13.20 - Termina la prima frazione di gioco, poche emozioni a metà gara. Palermo che ha in mano il pallino dell'incontro, ma il Cesena, soprattutto con Brienza e Defrel può far male. Nessuna chance di rilievo finora, senza esterni titolari la manovra dei rosanero appare meno fluida.

Contatto Defrel - Andelkovic, il Manuzzi si scalda, Di Carlo protesta, ma per Banti è tutto ok.

45' - 1 minuto di recupero.

41' - Defrel e Mudingayi non trovano il tempo per calciare, sfuma una potenziale occasione per il Cesena.

38' - Perico calcia dalla distanza, Sorrentino si distende e devia in angolo, senza rischiare.

36' - Quaison punta Magnusson e prova col destro, non granché.

34' - Barreto mette la palla dietro, sul dischetto, ma nessuno arriva all'appuntamento. Il Palermo gioca, ma per non colpisce.

32' - Buona giocata di Brienza, ma Djuric sbaglia una comoda apertura sull'esterno.

29' - Conclusione dal limite di Rigoni, colpito duramente Lucchini. Banti ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni del difensore.

26' - Dybala! Un pezzo di bravura! Stop e girata dal limite, Leali controlla.

24' - Brienza cerca Djuric in profondità, ma il pallone è lungo e Sorrentino ha vita facile.

22' - Momento di stanca della partita. Il giro palla del Palermo è troppo lento, mentre il Cesena attende, per poi punire con opportune ripartenze.

18' - Cartellino anche per Barreto, fermata la ripartenza di Defrel. Contatto lieve, ma decisione giusta.

15' - Giorgi entra male su Vazquez! Per Banti è solo giallo, rischia qualcosa il centrocampista di Di Carlo.

14' - Riparte il Cesena, favorito da uno scivolone del Palermo, ma Vitiello è ancora attento su Brienza.

10' - Jajalo in ritardo nel mezzo, Banti estrae il primo giallo del match.

9' - Vitiello! Decisivo! Djuric spizza per Defrel, ma il difensore salva all'ultimo!

6' - Lucchini mura Vazquez, il Cesena concede troppo spazio al trequartista di Iachini.

4' - Dybala col sinistro, coordinazione buona, difficile però imprimere forza. Il Cesena soffre.

2' - Leali allontana di pugno il corner di Barreto, partito forte il Palermo.

1' - La prima accelerazione di Dybala, inserimento di Barreto, ma nulla di fatto.

12.30 - Fischia Banti, si parte!

12.28 - Squadre in campo, clima di festa al Manuzzi. Palloncini rosa, mimosa, la festa della donna celebrata dal mondo del calcio.

Già da ora vi invito a seguire, sempre su VAVEL, le partite del pomeriggio. Sempre con me, dalle 15, Empoli - Genoa, per i tifosi giallorossi l'appuntamento è invece con Arianna Radice, pronta a raccontarvi la trasferta dei capitolini sul campo del Chievo. In serata, Giorgio Dusi per Napoli - Inter.

12.23 - Il rito dello spogliatoio, gli ultimi incoraggiamenti, è tempo di Cesena - Palermo!!

12.20 - Dieci minuti al fischio d'inizio, Cesena e Palermo, ultimate le fasi di riscaldamento, a un passo dall'ingresso in campo.

I 22 in campo:

Dybala e Vazquez:

12.10 - Nel Cesena risolto il rebus in mediana. Mudingayi la spunta su Pulzetti, scelta più muscolare per Di Carlo.

12.00 - Ecco le formazioni ufficiali. Rispetto all'undici previsto alla vigilia, Iachini rinuncia a Maresca e in mediana, con Rigoni e Barreto, schiera Jajalo.

Il Palermo verso Cesena, immagine della partenza:

11.50 - Nel prossimo turno Palermo impegnato nell'anticipo del sabato, ore 18, al Barbera, con la Juventus. Per il Cesena impegno in trasferta sul campo dell'Inter.

11.40 - Possibile un intreccio di mercato tra Cesena e Palermo. Zamparini avrebbe individuato in Gregoire Defrel il perfetto sostituto per Dybala, corteggiato dalla ricca Europa. In stagione, per Defrel, già cinque reti.

11.30 - Un'ora al fischio d'inizio della gara tra Cesena e Palermo. Nella nostra presentazione abbiamo citato il caso Barreto. Sulla questione si è espresso anche Iachini. "Barreto sta bene e sarà lui il capitano. Se avessi notato qualcosa di particolare avrei fatto come con Munoz e preso una strada diversa". Barreto non è sceso in campo nell'ultimo turno perché bloccato dal giudice sportivo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live e di Cesena - Palermo (12.30), gara valida per la settima giornata di ritorno della Serie A Tim. Prospettive diverse al Manuzzi, da una parte i padroni di casa del Cesena, penultimi in classifica, un punto sotto al Cagliari, ieri sconfitto nell'anticipo dalla Sampdoria, alla disperata ricerca di un risultato utile in ottica salvezza, dall'altra il Palermo di Iachini, autore fin qui di una stagione di alto profilo, undicesimo in graduatoria, una lunghezza alle spalle delle due milanesi.

Per entrambe le squadre un momento positivo. Il Cesena è reduce dal successo per 1-0 con l'Udinese, rete decisiva al minuto 76 di Alejandro Rodriguez. In generale, nelle ultime cinque uscite, 2 vittorie, con Udinese appunto, e Lazio, un pari in rimonta con la Juventus, e due sconfitte, con Empoli e Milan. Calendario difficile, come quello dei rosanero. Nell'ultimo turno, 0-0 tra Palermo e Empoli, partita bella, divertente, nessun gol, ma occasioni in serie. L'unico pari delle cinque uscite recenti, condite, per il resto, con 2 successi e due stop. Vittorie con Napoli e Verona, brusca frenata a San Siro con l'Inter, forse il peggior Palermo dell'ultimo periodo, e con la Lazio.

La gioia del Palermo risiede ovviamente nel comparto offensivo, il duo Vazquez - Dybala rappresente il fiore all'occhiello della squadra di Iachini, una risorsa importante per il presente, una garanzia sul futuro, economico. Così Vazquez ."Stai per fare il grande salto in una big? Può essere, sarebbe importante per me. Però si vedrà... ci sono molti rumori ma niente di concreto". Zamparini crede valga 50/60 milioni di euro, lui che ne pensa? "No, non credo. Pochi valgono una cifra del genere. Mi considero un calciatore che sta attraversando un buon momento. Al presidente piace molto parlare e mettere il piccante a tutto". Ma Conte lo ha già chiamato? No. Mi hanno solo chiesto se mi sarebbe piaciuto e ho detto si. Ma nessuno si è messo in relazione con me. Qualche mese fa Conte è venuto a vedere un nostro allenamento ma si è fermato a parlare con il gruppo. Il fatto che ti possa chiamare una Nazionale di quel livello, beh non puoi sprecare l'occasione. Nella scelta potrebbe influire la mamma di sangue italiano? Non per forza, lei è contenta se lo sono io. Io ho passaporto italiano da due anni e molti parenti qui".

A testimoniare l'importanza di Vazquez e Dybala i numeri. Per Franco Vazquez 7 gol e 10 assist, per l'argentino Dybala 12 gol e 8 assist. Non a caso, attorno ai due, si è già scatenata un'asta europea, con i principali club interessati. Su Vazquez da segnalare anche i numerosi sondaggi della Juventus, mentre per Dybala è aperta la pista Barcellona, dopo l'apertura del ragazzo al club catalano.

Tornando all'incontro odierno, nel Palermo assenti Lazaar, Gonzalez e Morganella. Per quest'ultimo, dopo l'operazione, stagione finita, ma il futuro è sempre a tinte rosanero. Zamparini, nei giorni scorsi, ha confermato il pronto rinnovo per il carismatico uomo di fascia. Iachini deve inoltre rinunciare allo squalificato Rispoli.

In casa Palermo, il modulo prescelto è il 4-3-1-2. Davanti a Sorrentino, Vitiello, Andelkovic, Terzi e Daprela, in mediana Barreto, Rigoni e Maresca, Vazquez e Quaison alle spalle di Dybala. L'unico dubbio del tecnico è tra Barreto e Bolzoni.

A proposito di Barreto, è in atto una vera e propria guerra mediatica tra Ferrero, n.1 della Samp, e Zamparini. Il patron del Palermo accusa il collega blucerchiato di aver utilizzato strategie umanamente non irreprensibili nella caccia al centrocampista. Ricordiamo che Barreto è in scadenza e, dopo il mancato rinnovo, è pronto a trasferirsi al Ferraris a giugno. Toni alti, addirittura minacce di morte, rileggendo le dichiarazioni di Ferrero. Accuse rigettate da Zamparini.

Volgendo lo sguardo in casa Cesena, questi i pensieri di Di Carlo alla vigilia "Siamo cresciuti lentamente e costantemente, dobbiamo provare a vincere con tutti e cercare di gestire al meglio l'entusiasmo dell'ambiente: essere concreti, cinici e decisi. Faccio i complimenti a Iachini e al Palermo: hanno gioco, personalità, qualità e rapidità in avanti, saranno fondamentali gli uno contro uno". "In Parma-Atalanta mi auguro che vinca il migliore, l'importante è che si giochi, le regole, tuttavia, vanno cambiate: non vorrei più vedere nel calcio italiano casi come questo".

L'ex Brienza "Non nego che per me sia una partita diversa dalle altre. Voglio vincere per il bene della mia squadra. Il resto non conta. Il Palermo ha tanta qualità con Dybala e Vazquez sopra tutti: sarà difficile batterlo ma dobbiamo provarci". Il futuro? "Non ci penso. Ho un’opzione col Cesena legata alla salvezza. Spero di rimanere qui il più possibile".

Per Di Carlo una lunga lista di indisponibili e un giocatore squalificato Capelli. In tre per due maglie nel mezzo, Pulzetti, De Feudis, Mudingayi, per il resto tutto deciso. 4-3-1-2, con Leali in porta, Perico,Lucchini, Krajnc, Magnusson dietro, De Feudis, Pulzetti, Giorgi a centrocampo, Brienza a innescare il gigante Djuric e l'atteso Defrel.