Live Empoli - Genoa in risultato partita Serie A (1-1)

17.00 - Per quest'oggi è tutto, Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia. L'appuntamento è a questa sera, sempre in diretta, per Napoli - Inter.

16.55 - Maresca fischia al termine dei tre minuti di recupero. Empoli - Genoa si chiude in parità, 1-1, stesso risultato della gara d'andata. Un tempo pera parte, il primo griffato dal gol di Niang e dalla superiorità ospite, il secondo segnato dal pari di Barba e da un Empoli vivacizzato dall'ingresso di Verdi. Risultato giusto.

90' + 1' - Bertolacci si gira al limite e tenta la conclusione, ma colpisce male.

89' - Rovesciata di Kucka, palla innocua tra le mani di Sepe.

88' - Valdifiori prende il cartellino per l'intervento sull'out di destra ai danni di Izzo.

86' - Perin!! Parata mostruosa!! Verdi mette in porta Maccarone, stop e conclusione, Perin con la manona in angolo!

85' - Valdifiori pesca Verdi in verticale, ma Roncaglia è sempre attento.

81' - Perotti danza sulla linea di fondo, ma Bergdich non riesce a concludere.

80' - Dieci minuti per Borriello, rileva Niang.

77' - Sarri si gioca l'ultima carta. Laurini lascia spazio a Somma.

75' - Mario Rui a muso duro con l'arbitro, giallo per lui.

Emerge la stanchezza, aumentano gli errori di misura nei minuti finali.

73' - Bergdich sbaglia l'ultimo passaggio, le opzioni erano due, Perotti e Niang.

Secondo cambio per Gasperini, Izzo per Edenilson.

69' - Secondo ammonito nel Genoa, tocca a Bertolacci. Intervento in ritardo a centrocampo.

69' - Sepe anticipa il taglio di Niang, leggendo bene la traiettoria.

66' - GOOOOOLLLLL!!! Pari dell'Empoli!!! Era nell'aria! Barba! Traiettoria a rientrare, beffarda, Perin tocca ma Barba ribadisce in rete!!

64' - Poco prima del cambio, colpo di testa di Rugani, sugli sviluppi di un corner, ma ancora una volta l'Empoli non riesce a impensierire Perin.

63' - Gasperini vede il Genoa in difficoltà e rinforza il centrocampo, dentro Kucka per Iago.

61' - Giallo per Burdisso. Ostruzione sul lanciato Verdi.

58' - Decisivo Roncaglia!! Sponda di Rugani, due giocatori dell'Empoli a centroarea, ma arriva l'ex viola a spazzare in acrobazia!

56' - Verdi!! Vicino al pari l'Empoli, Tavano difende palla e serve il neo-entrato, botta secca ma palla fuori dallo specchio.

55' - Fuori una spento Saponara, in campo Verdi.

54' - Scelta errata di Saponara. Cerca Tavano, contrato, e non Maccarone, tutto solo sulla destra.

52' - Parte ancora Niang, ma il lancio di Bertolacci è eccessivamente potente.

51' - Gioco di gambe di Niang, ma stavolta Barba regge l'urto.

50' - Maccarone osserva il posizionamento dei compagni e batte forte verso il centro dell'area, ma nessuno si inserisce per toccare il pallone.

48' - Rugani su Iago, Empoli alle corde.

47' - Croce salva su Bertolacci, Rincon chiude poi l'azione con una conclusione sporca da fuori.

47' - Comincia forte il Genoa. Laurini costretto a concedere l'angolo sull'attacco di Bertolacci.

16.02 - Le squadre rientrano in campo, Sarri studia qualche modifica ma per ora nessun cambio.

15.50 - Nelle altre tre partite in corso di svolgimento, 0-0 a Parma tra i ducali e l'Atalanta e a Verona tra Chievo e Roma, mentre l'Udinese ribalta l'iniziale svantaggio edè ora sopra di una rete, 2-1, con il Torino.

Termina dopo due minuti di recupero la prima frazione di gioco. All'intervallo il punteggio è di 1-0 in favore degli ospiti. Qualche minuto di assestamento e poi Genoa padrone del campo. Decide il gol di Niang al 27° minuto, Empoli in grande difficoltà in fase di impostazione. La squadra di Sarri non riesce a produrre il consueto spettacolo, perché a centrocampo domina il Grifone, aggressivo e di qualità.

45' - Malinteso Vecino - Croce, Empoli in stato confusionale.

42' - Stacco perentorio di Barba, ma il pallone sorvola la traversa.

40' - Maccarone aggredito sulla mediana, l'Empoli non riesce a ripartire.

38' - Incompresione Sepe - Laurini, qualche mugugno dagli spalti.

34' - Bergdich prorompente! Domina la fascia, appoggia dietro a Iago, qui un attimo di esitazione e la difesa si salva!

33' - Sbaglia un controllo facile Mario Rui, manovra dell'Empoli ora imballata.

30' - Altra manovra del Genoa. Palla al limite per Niang, controllo e sinistro all'incrocio, palla alta nell'occasione.

27' - GOOOOLLLL!! Niang!!!!! Genoa avanti!! Controlla palla in area, sfrutta la libertà concessa dalla retroguardia dell'Empoli, e fulmina Sepe!!

26' - Acrobazia di Niang, difficile trovare la porta così.

Crescita importante del Genoa in questi minuti, ora Empoli in difficoltà.

25' - Perotti sul fondo, Barba, in tuffo, anticipa Niang al centro.

22' - Perotti accarezza il pallone, rientra e calcia a giro di destro. Conclusione lontana dallo specchio della porta.

19' - Bergdich recupera col fisico su Laurini, Barba si rifugia in angolo su Niang, si affaccia in avanti il Genoa.

17' - Slalom di Croce, intervento irregolare di Bertolacci. Inizio di qualità quello di Croce.

14' - Mischia nell'area del Grifone, Tavano non riesce a calciare, poi arriva il fischio di Maresca. Rilevato un fallo di mani di Tavano.

13' - Più Empoli in questo inizio, il Genoa bada soprattutto a difendersi. Secondo corner per i padroni di casa.

9' - Rincon, posizionato sul primo palo, allontana il traversone proveniente dal fronte destro della porta difesa da Perin.

6' - L'invito di Rincon per Iago Falque non è preciso, sfuma l'azione offensiva dell'Empoli. Intanto tegola per Sarri, zoppica Tonelli. Al suo posto in campo Barba.

3' - Valdifiori prova a pescare il taglio in area di Tavano, ma Roncaglia copre con attenzione.

15.00 - Stretta di mano tra i due capitani, Tavano e Burdisso, si parte al Castellani!

14.55 - I giocatori sono nel tunnel, giornata di sole ad Empoli, lo speaker scandisce i nomi degli undici di Sarri.

14.50 - Dieci minuti al fischio d'inizio, ricordiamo che il match delle 12.30 tra Cesena e Palermo è terminato senza reti, 0-0.

14.45 - Dai pensieri di Gasperini emerge invece il sogno segreto del Genoa "Se arrivassero risultati positivi dalle prossime gare potremmo pensare a un nuovo obiettivo...".

14.40 - Sepe, portiere dell'Empoli, di proprietà del Napoli, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, individuando i simboli da cui trarre ispirazione "Io tra Peruzzi e De Sanctis, Sarri è il vero mago dell'Empoli", questo il virgolettato che campeggia sul quotidiano rosa.

14.30 - Immagini che raccontano l'arrivo allo stadio dei padroni di casa:

14.20 - Due vecchietti terribili a guidare l'Empoli. Coppia d'attacco formata da Tavano e Maccarone, a supporto Saponara, rientrato a Empoli nel mercato di riparazione.

14.10 - Confermate le indiscrezioni della vigilia, Gasperini rinuncia a Kucka e opta per Bergdich. Davanti tridente con Iago Falque, Niang e Perotti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live e di Empoli - Genoa, incontro valido per la settima giornata di ritorno della Serie A Tim. L'incontro del bel calcio, questo un possibile titolo sull'incontro odierno al Castellani. Da una parte l'Empoli di Sarri, la realtà più bella di questo campionato, dall'altra il Genoa di Gasperini, un denominatore comune, divertire, raggiungere il risultato attraverso il gioco, senza la naturale impronta italiana di difesa, contropiede e botte. Si segue un'idea e si cerca di soddisfare chi sugli spalti giunge a seguire la partita.

L'Empoli è reduce dallo 0-0 con il Palermo. Partita difficile soprattutto nella fase iniziale, venti minuti di sofferenza, prima di uscire dal guscio e conquistare campo. Nel secondo tempo diverse occasioni e la sensazione di poter addirittura conquistare l'intera posta.

Per il Genoa invece una "non-partita", il rinvio con il Parma vista la situazione finanziaria del club ducale. L'ultimo match disputato resta il derby, 1-1 con la Samp Di Mihajlovic.

In classifica, Genoa settimo a 36 punti, a meno 6 dalla zona Europa, Empoli a più 5 dalla zona salvezza.

Alla vigilia, Gasperini, più che sull'incontro con l'Empoli, rivolge le attenzioni al caos Parma, con i ducali in campo, dopo la mancata trasferta di Genova "È una cosa che va a discapito di tutti, non è una situazione normale né regolare e non lo sarà da qui in poi - spiega l'allenatore rossoblù -. Si cerca di tamponare in qualche modo, speriamo nel modo meno dannoso possibile. Quella attuale è chiaramente una situazione nella quale non si doveva arrivare in un campionato di Serie A di interesse mondiale. Ora ci adeguiamo e giochiamo, senza troppi pensieri. La cosa migliore - ha sottolineato Gasperini - sarebbe stata giocare domenica scorsa perché da noi si poteva giocare, ma ormai è così e ci adeguiamo e aspettiamo il recupero".

Sarri "Il Rubin Kazan? Sono voci, non so che dire. Sono all'oscuro, l'ho letto stamani... Allenare in un campionato estero mi piacerebbe, è chiaro che ci sono paesi con più attrattiva. Nella vita non si sa mai cosa può succedere, non è una cosa che in questo momento può distrarmi da quello che mi interessa, la partita di domani. Il Parma? La regolarità è una parola grossa, stanno succedendo cose irregolari che a cascata portano cose anomali. E' un campionato regolare fino a un certo punto. Sono contento se in qualche modo si riesce a risolvere la situazione, mi sembra che non sia così, che si pensi solo a salvare la situazione fino a giugno. Mi piacerebbe che tutti i dipendenti del Parma potessero prendere gli stipendi, ma sono fortunati perché in Lega Pro ci sono tante situazioni così"

Sarri si è poi espresso sul caso Pucciarelli "Non è fuorirosa, si sta allenando con noi ma la partita la preparo con chi ci parteciperà. La situazione non è serena fra lui e la società. Lui sereno? Anche io posso dire che sono alto, riccio e biondo. Scelgo in base a quello che vedo, non a quanto dichiarato. La situazione fra lui e la società è tesa ed io vado per un'altra strada. La vittima sono io, mi sono ritrovato a mercato chiuso con tre attaccanti. Faremo in un altro modo... Sarà una partita dura, non è lassù per caso. E' in piena zona Europa, è una squadra molto forte e molto aggressiva, con grandi qualità tecniche. In trasferta stanno facendo benissimo, con questo vento poi sarà difficile per noi. E' una squadra che riparte velocissima, in trasferta ha fatto meglio che in casa e questo dice tutto... E' un momento importantissimo per la nostra stagione, sarà un mese decisivo. L'importante è andare con l'obiettivo dei 38/39 punti, solo così non dovremo guardare le altre. Prima della sosta ci saranno partite decisive per la nostra stagione".

Non solo Pucciarelli, il buon campionato dell'Empoli attire le mire di tanti club importanti e tra i giocatori più corteggiati certamente Valdifiori "Si sono accorti tardi di me? Forse è anche un po' colpa mia. La B è meno seguita della A, l'importante è esserci arrivati, il difficile arriva ora, devo convincere, salvarmi con l'Empoli e restare in serie A.Nazionale? E' un sogno, un di più, l'aspirazione per ogni giocatore, la priorità però è la salvezza dell'Empoli, se poi dimostro di ambiare alla Nazionale questo mi riempirebbe di orgoglio. In Italia si tende ad andare all'estero e ad mandare i giovani in serie B e spesso si bruciano. Mio ruolo?Pirlo è il maestro del ruolo che faccio, guardo sempre quello che fa lui, prendo sempre qualcosa di quello che fa in campo. I giocatori in questi ruolo sono importanti, come De Rossi, lo stesso Verratti. Se Sarri va in una big? Spero di andare con lui se va in una grande, sonodue anni che stiamo insieme. Milan? Sento le voci, fanno piacere, mi danno una carica in più, se dovesse arrivare qualcosa in più sarei veramente felice. Sono voci che mi riempiono d'orgoglio".

Gasperini punta sul consueto 4-3-3, con De Maio, Roncaglia e Burdisso dietro, in mezzo Kucka, Bertolacci, Rincon e Edenilson, tridente rapido con Niang, Perotti e Iago. Assenti Ariaudo e Tino Costa. Unico ballottaggio a centrocampo tra Kucka e Bergdick.

Da rimarcare le parole di Niang, perfettamente calato nella nuova realtà ligure. "Lavoro per diventare un campione. Il mio sogno è conquistare il Pallone d’oro. Farò di tutto per riuscirci e se mi fermerò a metà strada, ci avrò comunque provato”.

Sarri deve sciogliere l'unico dubbio nel comparto d'attacco. Verdi e Tavano si giocano il posto al fianco di Maccarone. Big Mac, sugli scudi nei turni recenti, si candida a trascinatore del giovane progetto Empoli. 4-3-1-2, con Saponara alle spalle del duo d'attacco. Valdifiori in costruzione, Croce e Vecino per rottura e inserimenti. Laurini, Tonelli, Rugani e Mario Rui nei quattro di difesa.