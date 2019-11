Diretta Juventus - Sassuolo, risultati live di Serie A (1-0)

22.59 - Ancora Pogba regala un successo fondamentale e pesantissimo alla Juve, a conclusione di una partita difficile contro un Sassuolo ostico. I bianconeri ce la fanno, e volano a +11. Per quanto riguarda noi, è tutto. Giorgio Dusi e Vavel Italia vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una serena notte.

22.54 - Ancora una volta è decisivo Paul Pogba, è lui l'uomo scudetto? Questa la sua risposta: "No, è la squadra. Partita difficile, lo sapevamo, la vittoria è importante per questo scudetto. Io ringrazio la squadra e i tifosi, abbiamo bisogno di loro per tutta la stagione. Anche se giochiamo male abbiamo bisogno dei tifosi, giochiamo tutti. Il pallone sull'azione del gol era per un altro, l'ho sentito e l'ho preso. Cosa posso fare di più? Devo lavorare di più, lo dico sempre. Un leader no, sono un giocatore della squadra, anche se sono giovane, se posso dire qualcosa al mio compagno lo faccio".

22.52 - Adesso è lecito porsi una domanda: 11 punti di vantaggio sono recuperabili in 12 giornate a una squadra col passo della Juve? Difficile, ma i bianconeri non devono abbassare la guardia. Intanto a bordocampo c'è nervosismo, Zaza in particolare.

22.51 - FINISCE QUI!!!!!!! VITTORIA PESANTISSIMA PER LA JUVE!!!!! DECIDE UN'ALTRA MAGIA DI POGBA. E +11 SULLA ROMA.

90+3' - Fallo in attacco di Peluso, respira la Juve.

90+2' - Controlla col braccio Zaza, si prende il giallo anche lui.

QUATTRO DI RECUPERO!!

88' - Prova l'assedio ora il Sassuolo, Juve molto serrata dietro.

86' - Lascia il campo Tra gli applausi, ma soprattutto entra in campo ANDREA BARZAGLI! Prima presenza stagionale dopo un calvario di infortuni.

85' - Si sbilancia il Sassuolo, dentro Lazarevic per Missiroli.

Ripartenza veloce della Juve, Pepe prova a tagliare il campo per qualcuno, ma la intercetta al centro Pogba, gli si alza e dal limite dell'area la calcia al volo. Lui stesso che aveva rubato palla per cominciare l'azione, ora segna!

82' - PAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLL POOOOOOOOOOOOOOOOOGBAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! IL VANTAGGIO DELLA JUVE!!!!!!

81' - Salta bene Chiellini, ma la incoccia male. Palla alta sopra la traversa.

81' - Diventa un corner a tutti gli effetti ora.

80' - Magnanelli si prende il quinto giallo della gara, fallo su Evra che gli aveva preso il tempo nell'inserimento. Corner corto per la Juve.

79' - Dentro anche Chibsah nel Sassuolo, gli lascia il posto un esausto Brighi.

78' - Giallo anche per Pogba, che salterà la prossima partita. Gioco pericoloso, ma ammonito per le proteste.

77' -Tiro-cross sul quale Llorente non arriva! Buona idea di Pepe, ma era troppo indietro il navarro.

77' - LLORENTE TROPPO LENTO!!! Tevez lo trova in area, girata dello spagnolo che però la colpisce troppo piano in mezzo a tre gambe.

73' - BONUCCI DA CASA SUA!!!! Consigli la mette in corner!! Palla che forse sarebbe già uscita.

72' - Primo cambio anche nel Sassuolo: dentro Taider, gli lascia il posto un ottimo Sansone.

69' - Chiusura strepitosa di Lichtsteiner sul contropiede di Sansone, aiuto decisivo su Chiellini. Ripartenza derivata da una palla recuperata in area su un non-tiro di Bonucci.

68' - Giallo per Sansone che trattiene Bonucci.

67' - Commette fallo Evra in pressione. Enigma tattico nella Juve, ma sicuramente si attacca di più a destra. In fase difensiva, Pogba va a sinistra con Pepe a destra. Possiamo decretarlo ufficialmente un 4-4-2.

66' - Sembra quasi un 4-3-Pepe-2 in un certo senso, con il neo entrato largo a destra e a sinistra spazio per gli inserimenti di Evra. A sinistra si muovono Pogba e Tevez, quest'ultimo con libertà di svariare.

65' - Si cerca sempre Pepe sulla destra ora per crossare.

63' - Doppio cambio nella Juve: entrano Pepe e Llorente, fuori Pereyra e Llorente. Si passa al 4-3-3 con Tevez largo a sinistra.

61' - MORATA!! Alto di poco il suo sinistro, ottima giocata.

59' - Tanta confusione in campo a tratti, sembrano già saltati gli schemi, ma siam solo all'ora di gioco.

58' - TEVEZ AL VOLO!!! Palla larga di pochissimo, aveva cercato il diagonale l'Apache.

57' - Progressione e cross di Tevez, Consigli la fa sua senza problemi.

56' - Juve aggressiva, ma che continua ad essere troppo imprecisa.

55' - Tevez prova a inventare per Morata! Non legge il passaggio lo spagnolo...

53' - ASSEDIO BIANCONERO! Longhi deve metterla in corner sull'uscita a vuoto di Consigli.

52' - CONSIGLI SU POGBA! Bel destro da fuori, la mette in corner il portiere emiliano.

51' - Grande recupero di Brighi su Pereyra che era partito in accelerazione.

49' - Fallo di Vidal su Berardi, punizione per un Sassuolo che sa soffrire e si difende con ordine. Non è cambiato molto rispetto al primo tempo per ora.

48' - Si cerca Lichtsteiner in quest'inizio partita, cross che però non arrivano mai pericolosi al centro.

22.02 - E SI RIPARTE!! PALLA PER LA JUVENTUS!!

22.01 - Tornano in campo le squadre, nessun cambio.

21.51 - La prestazione di Sansone rispecchia quella del Sassuolo in toto: generoso, volenteroso, con tanto sacrificio e tanta corsa. La Juve fatica ad entrare in area e soffre molto le ripartenze, spesso iniziate da un ottimo Zaza, che sta tenendo alta la squadra, nei limiti del possibile. Bianconeri che devono avere "pazienza e tecnica", come dice Allegri, per trovare gli spazi giusti e aumentare la velocità del giropalla.

21.48 - Le parole di Sansone, autore di un primo tempo molto di sacrificio: "Speriamo di riuscire a reggere i ritmi, l'abbiamo preparata bene e possiamo andare avanti così".

21.47 - Senza recupero, FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 il parziale tra Juve e Sassuolo.

45' - SINISTRO DI VIDAL! Bel giropalla che porta il cileno alla conclusione deviata, corner per la Juve.

43' - Destro a giro di Morata dal limite, palla che passa larga sotto lo sguardo vigile di Consigli.

40' - Insiste la Juve! Prima buona iniziativa conclusa in maniera imprecisa da Vidal, poi progressione di Evra. Aggressiva la squadra di Allegri, ma il gol e le occasioni non arrivano.

39' - Buona traiettoria cercata da Sansone, palla centrale facilmente preda di Storari però.

37' - Giallo anche per Tevez, che stende Zaza dopo un passaggio rischioso di Bonucci. Punizione da posizione pericolosa.

35' - Grande azione di Tevez, cross basso messo fuori da Acerbi.

33' - TEVEZ DA FUORI! Calcia dai 20 metri il numero 10, respinge Consigli coi pugni.

33' - Fallo di Missiroli su Vidal a centrocampo, poteva ripartire il Sassuolo, ma è arrivato il fischio di Peruzzo.

31' - Azione lunga, quasi rugbistica della Juve, che però non riesce a entrare in area. Regge bene la difesa, poi Zaza guadagna un gran calcio di punizione che fa rifiatare la sua difesa.

29' - CHIELLINI! Incornata in terzo tempo sul calcio d'angolo, palla alta di poco.

29' - Ottima giocata tra Pogba ed Evra sulla sinistra, guadagna un corner la Juve.

25' - Primo giallo della gara per Missiroli, che di mano ferma un contropiede della Juve.

24' - Ci prova Berardi dai 20 metri, palla in curva. Tentativo pretenzioso col mancino.

21' - SINISTRO DI TEVEZ! Palla che non passa lontano dalla porta. Ottima azione ispirata dallo scatto di Morata a sinistra.

19' - Cross di Lichtsteiner che finisce tra le braccia di Consigli. Fatica un po' la Juve ora a creare gioco.

16' - Contrasti duri e agonismo in campo: è partita vera. Juve che ha la supremazia territoriale, ma rischia in contropiede.

14' - Qualche problema per Morata, si scalda Llorente nel frattempo.

13' - Pressing alto anche della Juve, ottimo guizzo di Pereyra. Vidal chiude l'azione con un mancino abbastanza svirgolato.

12' - MARCHISIO ALTO! Schema da corner col taglio del centrocampista bianconero sul primo palo, destro che non trova la porta però.

10' - SCIVOLA CHIELLINI! Fortuna che stavolta Bonucci può chiudere. Azione simile a quella che costò il gol di Reus contro il Borussia un paio di settimane fa.

9' - Tentativo di contropiede ben orchestrato da parte del tridente del Sassuolo, decisivi i recuperi di Pereyra e Bonucci per salvare tutto.

7' - Morata attacca ancora il fondo, riuscendo a crossare basso, ma la palla è preda della difesa neroverde.

5' - Chiellini ruba palla e parte in progressione, chiuso al limite dell'area.

4' - Peluso in scivolata su Morata chiude. Sembra quasi un 4-4-2 quello dela Juve, con Pereyra che tende ad allargarsi a sinistra.

2' - Pogba si inventa un'apertura per Lichtsteiner, leggermente troppo lunga però.

1' - Storari rischia subito sulla pressione di Zaza, rimessa laterale per la Juve. Aggressivo il Sassuolo.

21.02 - E SI COMINCIA!!!!! PRIMO PALLONE DELLA GARA PER IL SASSUOLO!

21.00 - Minuto di silenzio per ricordare Luca Colosimo, arbitro di Lega Pro scomparso in un incidente stradale.

20.57 - SQUADRE IN CAMPO!

20.55 - Juventus e Sassuolo sono nel tunnel che conduce al campo, a 5 minuti dal calcio d'inizio.

20.50 - Le squadre intanto rientrano negli spogliatoi a 10 minuti dal calcio d'inizio.

20.45 - Parla anche Beppe Marotta nel prepartita, riguardo soprattutto agli infortuni, in particolare quello di Caceres: "Infortuni nella logica del calcio, Barzagli è recuperato, gli manca la tenuta. Solo giocando potrà ritrovare la forma. Dobbiamo non piangere sulle defezioni, ma guardare la realtà: oggi in campo vanno in undici e questi undici dovranno battere il Sassuolo"

20.43 - Le parole dell'AD del Sassuolo, Carnovali, alla vigilia della gara: "Ottimi rapporti con la Juventus. Berardi e Zaza devono essere pronti per noi, poi in estate valutaremo le migliori soluzioni."

20.35 - Squadre in campo allo Juventus Stadium, riscaldamento in corso.

20.15 - Non c'è invece alcuna sorpresa nell'undici scelto dal Sassuolo: Peluso farà il centrale insieme ad Acerbi, con Longhi sulla sinistra. In panchina dunque Bianco. A centrocampo, ballottaggio vinto da Brighi.

(4-3-3) Consigli; Vrsaljko, Acerbi, Peluso, Longhi; Brighi, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone.

20.10 - Comunichiamo ora le formazioni ufficiali del match, a partire dagli undici della Juventus. Brutte notizie per Allegri nel pomeriggio: un virus influenzale ha tolto Gianluigi Buffon dalla sua disponibilità, e al suo posto tra i pali giocherà Storari. Per il resto, confermato il 4-3-1-2 con Morata in avanti, vicino a Carlos Tevez.

(4-3-1-2) Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba; Pereyra; Tevez, Morata.

Buonasera a tutti da Giorgio Dusi e da Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Serie A. Manca solo questa sfida per chiudere il programma della giornata numero 26, e scende in campo la capolista Juventus, che sfiderà in casa propria una realtà come il Sassuolo, squadra determinata a sorprendere.

Un'altra grande occasione, l'ennesima forse. 9 punti di vantaggio sono tanti, non c'è dubbio, ma 11 punti potrebbero significare una vera e propria ipoteca. La Juventus non deve farsi scappare questa chance, ma sulla sua strada c'è un avversario da non sottovalutare: il Sassuolo di Di Francesco, che già all'andata aveva imposto ai bianconeri il primo stop stagionale, pareggiando per 1-1 al Mapei Stadium per effetto delle reti di Zaza e Pogba. Già allora la situazione era delineata, e i bianconeri flirtavano con il primo posto, con laRoma già ad inseguire, ma adesso è totalmente diverso: una vittoria potrebbe ammazzare definitivamente il campionato, meglio ancora se fosse convincente. Ce n'è bisogno, dopo un periodo tutt'altro che positivo.

Potremmo parlare di tradizione positiva per i bianconeri contro gli emiliani, ma sembra azzardato, visto che i precedenti sono solamente tre: due della stagione scorsa più la gara d'andata di quest'anno. Nell'annata passata la Juve asfaltò per 4-0 il Sassuolo allo Juventus Stadium grazie anche a una tripletta di Tevez, mentre al ritorno vinse in rimonta per 3-1, in una partita chiave per la vittoria del titolo finale. Quest'anno, abbiamo già citato il pareggio dell'andata. Insomma, due vittorie e un pareggio in tre partite. Ecco i video di tutti i precedenti:

Ultimamente, le vigilie di Allegri sono sempre piuttosto tormentate. Di ieri sera la notizia dell'infortunio occorso a Martin Caceres, frattura del malleolo, che gli impedirà di essere presente domani sera. Oltre all'infortunio del difensore, i bianconeri devono però riscattare un momento nero, culminato nella sconfitta casalinga contro la Fiorentina di giovedì sera: un 2-1 che potrebbe compromettere il passaggio del turno e l'accesso alla finale di Coppa Italia, arrivato dopo un 1-1 a Roma che non può accontentare i bianconeri per quanto fatto in campo. Ancora in precedenza, il 2-2 a Cesena, e la poco convincente vittoria casalinga contro l'Atalanta. Insomma, una serie di risultati, se si trascura la vittoria con il Borussia Dortmund in Champions, che non convince, e lascia qualche dubbio in particolare sulla tenuta difensiva: 7 gol subiti in 5 partite, mai così male in stagione. Vincere col Sassuolo non darebbe quindi solo 11 punti di vantaggio, ma anche fiducia, quella che sembra mancare nelle ultime uscite.

"Se Atene piange, Sparta non ride", potremmo quasi dire. Se non per il fatto che paragonare Juve e Sassuolo ad Atene e Sparta non ci azzecca molto, e anche per il fatto che la crisi della squadra di Di Francesco è ampiamente giustificabile. Nelle ultime quattro partite, ha affrontato nell'ordine la sesta, la quinta, la terza e la quarta in classifica, e in precedenza, anche la settima e la nona, raccogliendo contro di esse ben 5 punti in 6 partite, che non sono nemmeno pochi per una squadra che punta alla salvezza. Unico neo la sconfitta di Cagliari, un 2-1 maturato nel finale. In ogni caso, il terzultimo posto dista ben 9 punti, un vantaggio più che solido, e soprattutto gli emiliani hanno una rosa che può dare molto in termini di risultati negli scontri diretti: nelle ultime 10 partite affronteranno di fatto solo avversari che occupano la parte destra della classifica, e sarà lì che Di Francesco dovrà trovare punti preziosi. Insomma, allo Stadium senza paura, ma una sconfitta non precluderebbe nulla.

La Juve dovrebbe scendere in campo con il classico 4-3-1-2, senza particolari sorprese, ma anzi coi soliti, classici ballottaggi, a partire da quello in attacco: Morata o Llorente? L'ex Bilbao ha ritrovato il gol in coppa e potrebbe trovare spazio, ma il numero 9 parte da favorito per giocare al fianco di Tevez. A centrocampo potrebbe riposare Vidal, lasciando spazio a Padoin, mentre sono quasi sicuri del posto Pereyra sulla trequarti, Marchisio in regia e Pogba sul centro-sinistra, anche se non si escludono sorprese, come ad esempio l'impiego di Sturaro. In difesa, tornano Lichtsteiner ed Evra sulle fasce, con al centro Bonucci e Chiellini, con Ogbonna che però preme. Tra i pali, ritrova la maglia da titolare Buffon. Non convocati Romulo, Asamoah, Pirlo e Caceres. In dubbio Coman.

Di Francesco schiererà invece i suoi con il marchio di fabbrica 4-3-3, anche se in difesa l'emergenza è ancora abbastanza nel pieno del suo svolgimento: fuori per infortunio Terranova, Antei e Cannavaro (oltre al lungodegente Pegolo). Tra i pali ci sarà Consigli, con Vrsaljko recuperato a destra, Acerbi al centro coadiuvato da uno tra Peluso e Bianco, e Longhi a sinistra. Probabilmente, se dovesse giocare Bianco, sarebbe proprio Peluso a fare il terzino sinistro. A centrocampo nessun dubbio per Magnanelli, rientrante, e Missiroli; si giocano la terza maglia disponibile Brighi, Biondini e Taider. Davanti non ci sono dubbi: il trio delle meraviglie, Berardi-Zaza-Sansone.

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha avvertito i suoi, massima attenzione. "Il Sassuolo è una squadra mai facile da affrontare - dice il tecnico - pericolosa specie in campo aperto, con tre giocatori davanti che in pochi possono vantare". Moniti che vengono pensando alle partite precedenti: "Dobbiamo migliorare e smetterla di prendere gol. Si deve lavorare sull'attenzione, perché siamo alla stretta finale del campionato. La nostra condizione comunque è buona. Giovedì abbiamo finito in crescendo e adesso dovremo fare una grande gara lunedì sera. Questa squadra ha vinto tre campionati di seguito e sembra scontato che debba fare altrettanto anche in questa stagione. Credo che si sia perso un po' di entusiasmo e invece vincere quattro scudetti di fila non è semplice e sono poche le squadre che ci sono riuscite nella storia. Si dovrebbe tutti essere orgogliosi di quanto stanno facendo questi ragazzi. Il campionato non è ancora chiuso ed era impensabile che lo fosse a febbraio, quando invece per molti avevamo già vinto lo scudetto. Ci vuole calma, si deve continuare a lavorare, vedere gli aspetti positivi e limitare quelli negativi".

"Serve attenzione, non andiamo a Torino a fare una gita. L'attenzione dovrà essere massima sotto ogni profilo: andiamo a giocarci la nostra partita con tutte le nostre forze e col massimo impegno. Voglio una grande prestazione". Un Di Francesco molto determinato ha parlato ieri della sfida dello Stadium: non serve necessariamente l'impresa, conta la prestazione. "Pogba? Probabilmente non sta attraversando il miglior periodo della stagione, ma resta fortissimo. Comunque la Juve non si riduce al singolo giocatore: è un gruppo di qualità. Zaza e Berardi? Sono cose a cui non bado. Io penso al Sassuolo e ognuno deve dare il suo meglio. Infortuni? Non abbiamo grandi scelte: stiamo cercando di recuperare Natali che non gioca da tanto. Peluso centrale? E' una delle possibilità, ma non fa partite da quasi due mesi. In campo manderò la formazione che mi può dare di più".

In settimana, sono arrivate anche le parole di due punti fermi della Juventus come Vidal e Tevez. I due hanno parlato degli obiettivi e della situazione bianconera. Il Cileno ha parlato a Gazzetta TV: "La Juve è una squadra fortissima che ha dimostrato sul campo di essere la migliore. Abbiamo fatto la storia, ma possiamo fare ancora di più. Sarebbe bello arrivare alla Coppa America con la Champions. Darebbe grande fiducia. E poi punto a vincere anche la Coppa America: sarebbe una vittoria storica anche perché giochiamo in casa. Pensavamo di arrivare in fondo anche al Mondiale, poi quella palla all'ultimo minuto col Brasile non è entrata".

Chiede invece di non mollare mai Carlos Tevez, che guarda allo scudetto, sperando di vincere il suo secondo consecutivo con la maglia della Juventus: "Ultimamente con il Sassuolo sono state partite difficili, è una squadra che è migliorata molto. Sarà una partita tosta, è questo che mi aspetto lunedì. Non dobbiamo essere tranquilli con 9 punti di vantaggio. Dobbiamo, come ho detto, accelerare e finire il campionato il prima possibile. Penso che arrivano 3 o 4 partite importanti dove dobbiamo avere carattere, per vincere il 4º scudetto".

A dirigere la gara sarà Sebastiano Peruzzo, 34 anni, della sezione di Schio. I due guardalinee saranno Di Fiore e Posado.