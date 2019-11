Verso Fiorentina-Milan: Inzaghi prova un centrocampo inedito, Suso e Van Ginkel titolari?

Filippo Inzaghi pensa già alla trasferta contro la Fiorentina, importantissima sia per il futuro del Milan che per quello del tecnico rossonero, ma deve fare i conti con molte le assenze, specialmente a centrocampo: gli infortunati De Jong e Montolivo e lo squalificato Poli. L'allenatore piacentino dunque prova Marco van Ginkel e Suso assieme a Bonaventura in un centrocampo totalmente inedito: Lo spagnolo in campionato non ha mai giocato ed è molto motivato a far vedere le proprie qualità. L’olandese del Chelsea scalpita da tempo, ma Inzaghi lo usa con il contagocce. Bocciato Sulley Muntari nel ruolo di perno davanti alla difesa. Invece Michael Essien ha ancora problemi al polpaccio a causa di un’infiammazione. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore.

Intanto oggi a Milanello ospite dell’allenamento Mario Balotelli, attualmente in forza al Liverpool dopo l’esperienza rossonera. A riportare la notizia il sito ufficiale del Milan che definisce “gradita” la visita di Super Mario a conferma dei buoni rapporti con l’ambiente rossonero. L'ex attaccante del Milan approfitta del giorno di riposo per ritrovare gli ex compagni, soprattutto l'amico El Shaarawy. Mario Balotelli si lascia andare alla nostalgia e posta su Instagram la foto fatta con il faraone sui campi del centro sportivo rossonero: “Milan che piacere vedervi tutti ❤️”