Benitez soddisfatto a metà: "Bene, ma volevo anche il quarto"

Soddisfatto ma non troppo. Uno dei segreti per arrivare alla vittoria è il perfezionismo, arte nobile, che un Maestro di calcio come Rafa Benitez, che ha la bacheca ricca di trofei, conosce alla perfezione. Per questo motivo l'allenatore del Napoli non è del tutto appagato dal successo di questa sera della sua squadra, che parer suo avrebbe potuto spingere ancor di più sull'acceleratore e chiudere già stasera il discorso qualificazione.

Ciò nonostante, lo spagnolo si dichiara soddisatto della reazione dopo il pareggio in campionato: "La reazione della squadra è stata ottima, io spingevo un pò perchè ne volevo un altro ma penso che per stasera possiamo essere soddisfatti. Se mi sento vicino ai quarti? No, è sempre positivo un 3-1, ma la Dinamo Mosca è tosta, ha velocità e non sarà semplice passare. Abbiamo provato a fare un altro gol, pensavamo di poter fare il quarto, ma meriti comunque ai ragazzi per averla ribaltata dopo il gol incassato".

Il Napoli visto stasera, come domenica contro l'Inter, è una squadra brillante, bella da vedere e soprattutto che sta bene fisicamente, che è andata al doppio della velocità rispetto ad avversari che hanno appena ripreso a giocare: "Loro stanno iniziando la preparazione, merito al nostro staff anche se la Dinamo Mosca è comunque forte fisicamente".

In vista del ritorno Benitez ha analizzato quali possono essere i pericoli per il suo Napoli: "Non sarà facile. Il pericolo può arrivare dalla velocità sull'esterno e la forza degli attaccanti che sono pericolosi di testa. Nel loro stadio sicuramente non sarà facile. Il loro gol? Hanno un giocatore forte di testa, semplicemente è stato più forte dei nostri anche se per me c'era fallo".

Infine, uno sguardo ai singoli, sulla notte magica di Higuain, sul ritorno di Zuniga, sugli infortunati e sul rientro di Zuniga: "Koulibaly? Ha un problema alla caviglia, ma dobbiamo aspettare domani per capire di più. Gargano ha bisogno di tempo, Maggio penso sia disponibile, poi valutiamo domani le condizioni dei giocatori ed anche Gabbiadini penso possa stare bene. Importante Zuniga? Sì, ma ne abbiamo tanti. C'è anche Insigne che è pronto fisicamente, ma lo proteggo un pò perchè deve migliorare la forma. Lui e Gabbiadini sono i giocatori italiani del futuro. Higuain? Dico solo una cosa: può migliorare ancora".

A fine gara, il match winner Higuain, oltre a portarsi il pallone a casa, ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Era una gara difficile, soprattutto dopo il gol avversario. Per fortuna abbiamo vinto e andiamo in Russia con un buon margine di vantaggio. Soffriremo al ritorno, ma il Napoli può andare avanti. Abbiamo un buon vantaggio. Andiamo in Russia con tutta la voglia di accedere ai quarti. Il terzo gol? E’ stato istintivo colpire al volo, sono felice. Possiamo fare meglio, mi sento bene. Sto giocando e ho continuità, speriamo di andare a Verona e vincere in campionato. La squadra vuole vincere, tutti siamo leader. Manca tanto alla fine, ma possiamo chiudere una grande stagione”.