Live Cagliari - Empoli in risultato partita Serie A (1-1)

Finisce cosi la seconda diretta di giornata. Ricordiamo che nella prima la Juve ha espugnato Palermo vincendo per 1-0, mentre stasera, a Cagliari è finita 1-1. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia è davvero tutto. Un cordiale augurio di una serena buonanotte.

Meglio, molto meglio, i sardi nel primo tempo, dove avrebbe meritato sicuramente maggiore fortuna. Dei toscani la ripresa, che riescono a pareggiare all'ultimo secondo con Vecino, coronando una buona ripresa, dove più volte, con Rugani soprattutto, erano andati vicini al pari. Pari che in fondo sta stretto ai padroni di casa, rei di non aver sfruttato al meglio le occasioni nei primi 45 minuti.

Festeggia l'Empoli che trova un punto fondamentale e sale a 30. Distrutti i giocatori del Cagliari che dopo una partita perfetta, o quasi, per circa 60 minuti, hanno pagato lo scarso cinismo del primo tempo. Escono con il capo chino, delusi per un pareggio che oramai sembrava scongiurato. Vecino rimanda il Cagliari nel baratro, che sale a 24 punti, ma ha accarezzato a lungo l'idea di salire a 26

Vecino a fine gara: "Si c'abbiamo creduto fino alla fine, era importante non perdere. Siamo riusciti a farlo perchè c'abbiamo creduto. Per fortuna è arrivata la giocata alla fine. Mancano tante partite, e tanti punti. Dobbiamo continuare su questa strada. Il primo tempo abbiamo sofferto. Cercavamo di stare corti, ma nel primo tempo sono stati più bravi. Noi meglio nel secondo tempo".

FISCHIO FINALE DI RIZZOLI! FINISCE 1-1 TRA CAGLIARI ED EMPOLI!

Cross perfetto di Mario Rui dalla sinistra, nessuno interviene e Vecino sul secondo palo beffa Brkic in uscita.

VECINOOOOOOOOOOOO!!!!! VECINOOOOOOOOOOO!!! IL PAREGGIO DELL'EMPOLI!!!!!!!!! LA BEFFA FINALE PER ZEMAN!!!!! IL GOL DELL'EX!!!!! VECINO FA 1-1

92' Ci prova Zielinski, atterrato al limite dell'area, ma per Rizzoli si può proseguire. Ultimo minuto

Sinistro dal limite di Signorelli, Pucciarelli prova ad intervenire deviando la deviazione, Brkic para

91' Vecino cerca Maccarone sul secondo palo, Balzano mette in angolo

90' Saranno tre i minuti di recupero

88' Cross di Maccarone dalla destra, Ceppitelli libera

87' Tanti errori da una parte e dall'altra: prima Hysaj da una parte, poi Dessena dall'altra. Il forte vento non aiuta le squadre

Ultimi cinque minuti di gara con l'Empoli ancora in avanti alla ricerca del pareggio

83' VERDI! Ci prova col mancino dopo un cross dalla destra di Hysaj, molto propositivo in questo finale, ma il tiro è sbilenco e permette a Diakitè di spazzare

81' Fallo di Hysaj su M'Poku. Punizione dalla fascia sinistra per il Cagliari. Esce M'Poku, buona ma non eccellente la sua gara, dentro l'ex Sparta Praga Husbauer. Si copre leggermente Zeman, con un centrocampista d'inserimento al posto di un'ala.

E' uscito alla distanza l'Empoli, che in questa ripresa ha attaccato alla ricerca del pari. Sembra un pò sulle gambe il Cagliari che non riesce più a ripartire

79' Ancora Empoli, Hysaj si propone sulla destra, ma il suo cross è impreciso

78' RUGANIIII!!! CHE OCCASIONE PER L'EMPOLI! SALVA DIAKITE IN ANGOLO!

Fallo di Ceppitelli su Signorelli che provava a ripartire: ha rischiato il giallo il centrale sardo

77' Contropiede dell'Empoli, Pucciarelli serve Verdi ma è bravo Ceppitelli a chiudere prontamente e sventare la minaccia

Secondo cambio per Zeman: Caio per Farias. Non cambia nulla nell'attacco del Cagliari

75' Inesauribile Farias: va via a Zielinski che lo atterra. Giallo per il polacco.

74' Dessena serve M'Poku in area di rigore, chiude Sepe. Il rimpallo favorisce di nuovo il centrocampista, ma il portiere di proprietà del Napoli è attento nel rialzarsi e bloccare la sfera

Zeman si gioca la carta Cop, entrerà al posto di Sau. Poco meno di venti minuti per l'ex Dinamo Zagabria

72' Si rivede il Cagliari. Joao Pedro dalla distanza, Barba respinge murando la conclusione

70' Ancora Vecino, questa volta dai trentacinque metri! Palla che termina di un paio di metri alta sulla traversa

Sardi che adesso, a 20 dalla fine, sembrano un pò in debito d'ossigeno

69' VECINO! Ottima giocata di Zielinski che serve l'inserimento del compagno che stoppa e calcia di destro: palla di poco a lato.

Ultimo cambio nell'Empoli, mentre ricordiamo che Zeman non ne ha ancora effettuati: dentro Verdi, esce Saponara.

67' Ci prova l'Empoli: palla in profondità per Pucciarelli, Ceppitelli lo anticipa mandando in angolo. Ottima uscita di Brkic in presa alta

65' Ottima imbeccata per Sau in profondità, ancora di Dessena: ancora in fuorigioco l'attaccante sardo

63' Momento di stallo del match. Uno dei pochi di questi primi 65 minuti di gioco.

Riesce a manovrare con maggiore tranquillità l'Empoli in questo inizio secondo tempo. La pressione dei sardi è notevolmente calata e i toscani riescono ad uscire palla al piede con più facilità rispetto alla prima frazione

59' Ottimo spunto di Pucciarelli, ma Ceppitelli è splendido in copertura. Primo errore di Diakitè nell'occasione

Secondo cambio per Sarri che butta nella mischia Zielinski, gli fa spazio uno spento Croce.

58' Fallo di Balzano su Vecino: giallo per lui, secondo nel Cagliari.

57' Ancora Farias devastante sulla destra, va via seminando un paio di avversari, crossa al centro, ma finisce troppo lungo ed il pallone finisce oltre gli attaccanti rossoblu

56' Grande verticalizzazione di Dessena per Farias che mette in rete ma viene colto in posizione di offside.

Primo cambio per l'Empoli: fuori Mchedlidze, dentro Pucciarelli. Torna dopo il rinnovo firmato in settimana

55' SAU dal limite dell'area, palla che finisce di poco alta sulla traversa.

53' Grande chiusura ancora di Diakitè su Mchedlidze. Ottima prova del difensore cagliaritano

51' CHE OCCASIONE PER MCHEDLIDZE! HYSAJ PERFETTO AL CENTRO, IL GEORGIANO NON RIESCE A STOPPARE E BATTERE A RETE!

Il Cagliari ha iniziato con ritmi notevolmente più bassi rispetto alla prima frazione, ne approfitta l'Empoli

Si sono fatte sentire e molto le assenze di Valdifiori e Tonelli nell'Empoli, Signorelli e Barba non perfetti fin qui

49' Lancio di Balzano in profondità per Sau, Barba in fallo laterale.

47' Parte bene l'Empoli, molto aggressivo, subito Maccarone sulla destra prova un cross al centro, nessun compagno raccoglie l'invito

45' Partiti!

Tornano in campo le squadre. Si può iniziare col secondo tempo. Zeman si prende una standing ovation passando in campo mentre le squadre erano già disposte sul terreno di gioco

Male l'Empoli di Sarri. Quasi remissivo ed impotente come mai prima in questa stagione. Proprio come all'andata quando un primo tempo simile dei sardi aveva messo Ko i toscani con quattro gol. Tuttavia, l'Empoli ha ancora la possibiltà di rientrare in gara. Vediamo se ci sarà una reazione

Ecco il gol di Joao Pedro

Primo tempo spettacolare del Cagliari di Zeman. Il Maestro torna e si vede subito: pressione asfissiante, ritmi altissimi e verticalizzazioni continue. Dopo i primi 20 minuti di montanti a ripetizioni arriva il gancio decisivo di Joao Pedro, che s'incunea dopo un contropiede e trafigge Sepe con un destro a giro. Da quel momento è un monologo dei padroni di casa: due pali, ancora con il brasiliano e con M'Poku, e tante altre occasioni con Crisetig e Farias. Empoli che ha provato a rispondere con Maccarone, ma in entrambe le occasioni l'attaccante ha peccato di tempismo e precisione. Vantaggio meritato, anche troppo striminzito per la mole di gioco e le occasioni avute dai sardi.

Joao Pedro a metà gara: "C'è voglia di cambiare situazione, non stavamo giocando male ma mancava qualcosa che abbiamo trovato nel primo tempo. Continuiamo cosi! Non è decisiva solo questa, ma lo saranno tutte!

45' SIGNORELLI CALCIA IN PORTA! PALLA A LATO! FISCHIA RIZZOLI! FINE PRIMO TEMPO! CAGLIARI MERITATAMENTE IN VANTAGGIO! APPLAUSI DAL SANT'ELIA

45' Travolto Mario Rui al limite dell'area da Capuano. Punizione da ottima posizione per i toscani

44' Non ci sarà recupero. Empoli in possesso palla, ma il Cagliari fa buona guardia

42' DIAKITE! Grande chiusura dell'ex Fiorentina e Lazio, che per la seconda volta anticipa Mchedlidze e rilancia l'azione

40' Si è abbassata leggermente la pressione dei sardi, che adesso arretrano il baricentro ed aspettano l'Empoli chiudendosi in venti-venticinque metri di campo

Senza alcun dubbio il miglior Cagliari della stagione: intensità, corsa, pressing e tante, tantissime palle gol. Unico neo, il vantaggio di misura, che tiene per ora in partita l'Empoli che ha avuto con Maccarone due ottime occasioni per riaprirla.

37' FARIAS! Destro dal limite, Sepe devia, Hysaj mette in angolo

35' Contropiede Empoli! Maccarone va via sulla sinistra e crossa al centro basso: nè Saponara, nè Mchedzlidze riescono a chiudere a rete

Non c'è un attimo di sosta, da una parte e dall'altra si susseguono emozioni e palle gol. L'Empoli sta provando a reagire, ma il Cagliari è andato ancora vicino al gol.

33' M'POKUUUUU!!! PALOOOO!!! ANCORA PALO! SAU VA VIA SULLA DESTRA, CROSSA AL CENTRO ED IL BELGA CENTRA IL PALO! SECONDO DI QUESTO PRIMO TEMPO!

32' MACCARONE! COS'HA SBAGLIATO MACCARONE! UNO DUE PERFETTO TRA VECINO E SAPONARA, L'EX MILAN CROSSA ALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO, MA BIGMAC SPARA ALTO!

30' Balzano sfonda sulla destra, prova il cross basso al centro, respinge Rugani ma sui piedi di Dessena che calcia di prima intenzione: palla altissima

Incredibile, quasi irreale la trasformazione dell'undici sardo da un giorno all'altro. Empoli impaurito dalla pressione dei rossoblu

PALO!!!! ANCORA JOAO PEDRO! PUNIZIONE QUASI PERFETTA DEL BRASILIANO!!

26' Sau si libera al limite dell'area, Rugani lo affronta e lo atterra: punizione dal limite

25' CAGLIARI INDEMONIATO! PRIMA MURRU DALLA SINISTRA, POI JOAO PEDRO. ANCORA VICINISSIMI AL RADDOPPIO I SARDI. APPLAUDE ZEMAN!

24' CRISETIG! MA CHE PARATA SEPE! DOMINA IL CAGLIARI! SINISTRO DALLA DISTANZA DEL CENTROCAMPISTA DELL'UNDER 21, SEPE DEVE SUPERARSI PER METTERE IN ANGOLO DOPO UNA DEVIAZIONE!

22' Reazione Empoli: Maccarone si gira in area e cerca Mchedzldze, Brkic esce e blocca.

Contropiede quasi perfetto del Cagliari. Dessena crea il break, potrebbe servire M'poku sulla sinistra, s'intromette Joao Pedro che scarta un avversario e calcia a giro sul secondo palo. Gol bellissimo! Vantaggio Zeman!

20' JOAOOOOOO PEDROOOOOOOOOOO!!!! IL VANTAGGIO DEL CAGLIARI!!!!! CHE GOL!!! 1-0 CAGLIARI!

18' Grande triangolazione centrale dell'Empoli con Vecino - Maccarone e Mchedlidze: lancio troppo lungo del georgiano per Vecino che non arriva sul pallone

16' M'POKU! Sfrutta un cross dalla destra di Farias, Sau non trova lo stop, il pallone scorre sul secondo palo dove arriva il belga che calcia di prima intenzione. Palla a lato.

15' Ancora Empoli: Mchedlidze si libera al limite dell'area e va al tiro col mancino. Palla che finisce alta

15' Maccarone cerca l'inserimento di Vecino, esce Brkic in presa bassa.

14' Punizione dalla destra per l'Empoli: stacca Rugani, ma è Ceppitelli a deviare in angolo

13' Discesa sulla sinistra di M'Poku che si accentra e cerca lo scambio con Sau, attento Signorelli a chiudere e sventare la potenziale minaccia

12' Adesso è l'Empoli che manovra dalle retrovie e trova maggiori spazi per far girare il pallone e gestire i ritmi della gara

Prime indicazioni di Sarri ai suoi: vuole particolare attenzione da parte dei suoi terzini alle volate di Farias e M'Poku sulle fasce

10' Lungo lancio per Farias, Barba in chiusura sbaglia il retropassaggio concedendo un angolo ai sardi

10' Fallo di Signorelli in pressing su Marco Sau. Può ripartire il Cagliari

8' Brutta entrata di Farias su Mario Rui: giallo per l'esterno rossoblu

7' Ritmi FRENETICI in questo avvio! Murru crossa sul secondo palo, Dessena stoppa bene ma scivola al momento di battere a rete!

6' MACCARONE! Cross dalla destra di Hysaj, stop e tiro di BicMac che si gira in un fazzoletto: blocca Brkic

Inizio molto veemente dei sardi che pressano alto e cercano di imprimere fin dalle prime battute un ritmo elevatissimo alla gara.

4' Fallo di Levan Mchedlidze in pressing su Capuano

2' Ancora Cagliari! Cross dalla destra, Rugani mette in angolo.

M'Poku sulla barriera, libera Barba successivamente

1' Subito Cagliari aggressivo. Farias recupera palla a centrocampo e parte in contropiede. Lo atterra al limite dell'area Vecino: punizione da ottima posizione

PARTITI! E' INIZIATA CAGLIARI-EMPOLI! SOLITO SCHIERAMENTO OFFENSIVO DI ZEMAN CON OTTO EFFETTIVI SULLA LINEA DI META' CAMPO!

Si osserva un minuto di silenzio, così come la scorsa settimana, per la morte dell'arbitro Colosimo. Momento molto sentito per Nicola Rizzoli!

Sant'Elia che ha risposto alla grande alle richieste della società di supportare la squadra in un momento così difficile: quasi esaurite in ogni ordine di posto le tribune dello stadio sardo

20.43 Un boato quasi liberatorio accoglie l'ingresso in campo di Zeman. Il pubblico sardo si stringe attorno al maestro. Quasi in secondo piano passa l'ingresso in campo delle squadre che si dispongono in campo per i saluti di rito

20.40 Squadre nel tunnel che precede il terreno di gioco pronte ad entrare in campo.

20.35 Inizia a riempirsi il Sant'Elia. Atmosfera che si riscalda per il ritorno di Zeman. Squadre che hanno ultimato la fase di riscaldamento. A breve l'ingresso in campo.

20.30 L’uomo del momento in casa Empoli è senza dubbio Massimo Maccarone, autore di ben cinque gol nell’arco di queste sei gare imbattute: ha siglato il gol del pareggio a Roma e Milano, e 3 gol in casa, al Castellani, uno contro il Cesena ed una doppietta al Chievo.

20.25 Anche per l’Empoli il numero sei torna di moda, stavolta in accezione positiva. E’ infatti il numero delle partite senza sconfitte dei toscani: 2 vittorie, Chievo e Cesena e 4 pareggi, Roma, Milan e Palermo fuori casa, Genoa al Castellani. 8 gol fatti, a fronte di soltanto 3 subiti che testimoniano la compattezza e l’equilibrio della squadra di Sarri.

20.20 Ecco tatticamente come dovrebbero schierarsi le squadre stasera

20.15 Cagliari in campo per il riscaldamento pre partita

20.10 Gol che dovrebbero arrivare dal tridente offensivo formato da Sau (4 gol), M’Poku (1, arrivato a gennaio) e Farias (3 gol, 2 segnati nella trasferta di Napoli). Zeman si affida a loro tre per scardinare la coppia difensiva Barba-Rugani, quest'ultimo orfano del solito compagno di reparto Tonelli.

20.05 Sono sei le partite senza vittoria per i sardi. Un solo pareggio, a Torino, e cinque sconfitte, tre delle quali consecutive contro Inter, Verona e Sampdoria nelle ultime tre gare giocate. La trasferta di Marassi ha anche interrotto la striscia positiva di gol realizzati, che durava da 9 partita. Oltre ai gol, Zeman dovrà tornare anche a fare punti. Condizione necessaria per la salvezza.

20.00 Si è appena concluso il primo anticipo di giornata. Si è giocato sull'altra isola, in Sicilia, dove il Palermo ha affrontato la Juventus. Scopri qui come si è concluso il match del Barbera!

19.55 Prime istantanee dal Sant'Elia

19.50 Ecco adesso quella empolese, con le scelte di Sarri che conferma le nostre previsioni. L'unica eccezione in attacco. Ecco la formazione:



Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui; Vecino, Signorelli, Croce; Saponara; Maccarone, Mchedlidze.

19.47 Apriamo la diretta con le scelte, le prime dopo il ritorno, di Zdenek Zeman. Ecco l'undici scelto dal boemo.



Cagliari (4-3-3): Brkic; Balzano, Ceppitelli, Diakitè, Murru; Dessena, Crisetig, Joao Pedro; Farias, Sau, M'Poku.

19.45 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale. Questa sera vi portiamo al Sant'Elia di Cagliari, dove i sardi, padroni di casa, ospiteranno l'Empoli. Una gara che si preannuncia molto spettacolare e che ci darà delle risposte per quanto riguarda le velleità di salvezza degli isolani, che in settimana hanno richiamato Zeman per raggiungere la salvezza. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale benvenuto.

Partiamo dalla notizia più importante della settimana che riguarda le due squadre: ovviamente il ritorno di Zdenek Zeman. L'allenatore boemo è stato richiamato dal presidente Giulini dopo circa tre mesi. Zeman era stato allontanato a Natale dopo la sconfitta interna contro la Juventus ed aveva lasciato la guida tecnica a Gianfranco Zola, che non ha ottenuto i risultati sperati. A Zeman il compito, arduo, di provare a salvare il Cagliari. Servirà una bella impresa.

Vediamo perchè di impresa, sportivamente parlando, parliamo. I risultati hanno condannato Magic Box verso l'esonero: 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte nelle dieci gare sulla panchina del Cagliari. Troppo poco, nonostante le buone prestazioni, seppur a folate, della squdara sarda. A Zeman l'arduo compito di risollevare una squadra che sembra sempre più vicina al baratro. Le domande che però viene naturale farsi in questi casi sono tante: era necessario allontanare Zeman? E' sensato richiamare un allenatore che era stato messo in discussione dalla squadra stessa? Riuscirà il boemo a salvare la squadra rossoblu?

Domande alle quali soltanto il tempo, ed i risultati, potranno dare risposta. Ma andiamo più nel dettaglio, andando a guardare quello che sarà il calendario dei sardi da qui alla fine del campionato, tenendo conto dei punti che, orientativamente, il Cagliari dovrà fare per salvarsi. Non basteranno i 12 punti fatti da Zeman nella sua prima parentesi alla guida dei rossoblu (in 16 partite). Ne serviranno circa 15, forse 17-18, per stare sicuri. Peccato che manchino soltanto 12 partite al termine della stagione. Eccole:

L'unica davvero abbordabile, o quantomeno da considerare vinta se si vuole avere una minima speranza di salvezza, è la sfida casalinga contro il derelitto Parma. Chievo e Cesena in trasferta saranno due sfide che decideranno praticamente tutto della permanenza dei rossoblu nella massima serie, mentre Empoli, Palermo e Udinese potrebbero rappresentare tre sfide possibili nelle quali rimpinguare il bottino (considerando soprattutto che le ultime due potrebbero non avere particolari velleità alla terz'ultima e all'ultima di campionato). Quattro gare contro quattro delle prime cinque in classifica (Lazio, Napoli, Juve e Fiorentina) appaiono impraticabili: tutto sarà guadagnato qualora si portasse via qualche punticino da queste sfide. Milan e Genoa in esterna le ultime due partite del lotto. Ogni punto sarà oro colato.

Passiamo all'Empoli di Sarri, sorpresa se ce n'è una, assiema al Palermo, di questo campionato di Serie A. L'Empoli arriva a Cagliari sulla striscia di applausi e cenni di assenso, gioca a calcio Sarri, come Zeman, forse con un pizzico di cinismo ed equilibrio in più che ha fatto sì che i risultati fossero migliori. Ecco perché è sfida nella sfida. L'Empoli è più in alto, gode di un discreto vantaggio su chi oggi vede la B, ma i tre punti di Cagliari hanno un valore doppio.

La squadra toscana sta raccogliendo i frutti di un lavoro eccezionale e soprattutto programmato da parte di mister Sarri, che in settimana è stato premiato con la Panchina d'Argento. Premio che oltre a glorificare la scorsa annata è un giusto riconoscimento per la straordinaria carriera del tecnico napoletano di nascita, ma di Figline Valdarno di adozione, che ha iniziato ad allenare dalla seconda categoria ed ha percorso passo dopo passo tutti gli step della gavetta prima dell'approdo in serie A all’età di 55 anni. Chapeau.

Cagliari - Zeman torna riproponendo il suo amato 4-3-3 offensivo . Davanti M'Poku e Sau, velocità e tecnica, con Farias. In mediana, Dessena sembra sicuro del posto, per le altre due maglie due ballottaggi, Crisetig/Conti e Husbauer/Joao Pedro. Brkic tra i pali, difesa a quattro composta da Pisano, Diakitè, Ceppitelli e Balzano. Le alternative sono Murru e Rossettini. Due le assenze per squalifica, Avelar e Cossu, schierato di recente in mediana da Zola. Donsah, Capuano e Ekdal fermati da problemi fisici.

Empoli - Il giudice sportivo toglie ai toscani il faro di centrocampo, Valdifiori. Il gioiellino, in orbita Napoli, fermato per un turno, lascia il posto a Signorelli. Vecino e Croce a completare il reparto, Saponara dietro al duo Maccarone - Tavano. Davanti a Sepe, Hjsaj, Barba, Rugani e Mario Rui. Tonelli, uscito malconcio dal match col Genoa, dovrebbe sedere in panchina.

Cagliari (4-3-3): Brkic; Pisano, Ceppitelli, Diakitè, Balzano; Dessena, Crisetig, Husbauer; M'Poku, Sau, Farias.

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Barba, Rugani, Mario Rui; Croce, Signorelli, Vecino; Saponara/Verdi; Tavano, Maccarone.

Alla vigilia della sfida, come di consueto, il tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa, saltando da alcuni commenti sulla sua prima esperienza sulla panchina rossoblù, per finire alla gara di domani. Ecco le sue parole: “Abbiamo giocato un buon calcio, ma sbagliato tanti gol facili. Sono occasioni che bisogna sfruttare, dobbiamo restare sempre concentrati. Non mi aspetto che ogni tiro finisca dentro, ma che si giochi con più responsabilità e non tanto per provare. Rispetto alla mia prima avventura qui spero cambino i risultati”. A questo punto della stagione, per centrare l’obiettivo salvezza, diventa fondamentale raccogliere punti contro qualunque avversario, grande o piccola che sia. Zeman lo sa, e prova a fare il punto della situazione: “Noi dobbiamo pensare a noi e fare risultato su tutti i campi. L'avversario non lo scegliamo noi, giocare con Cesena o Juventus per me è la stessa cosa. Brkic? Ha fatto bene da quando è arrivato. Husbauer e M'Poku? Sono due ottimi giocatori, che possono darci una mano notevole. La società si è mossa bene sul mercato”.

“Tutte le partite per noi saranno determinanti da qui in avanti anche se non dobbiamo caricarle eccessivamente, perchè non siamo ancora nella fase in cui vanno considerate come decisive. Le motivazioni? A livello mentale loro hanno tutte le prerogative per fare bene, la stanno caricando come la partita dell’anno e con il cambio di allenatore hanno preso entusiasmo. Saranno determinati e noi dovremo avere lo spirito della squadra che è in lotta per la salvezza, altrimenti andremo incontro a numerose problematiche”. Queste la parole dell'allenatore empolese, Maurizio Sarri, che ha anche parlato del momento della sua squadra e di alcuni singoli: “Nell’ultimo periodo ci capita di affrontare squadre in gran forma o che comunque hanno delle prerogative importanti. Abbiamo affrontato il Cesena dopo due vittorie consecutive, siamo andati a Palermo dove loro non perdevano da tempo e ora andiamo a Cagliari dopo il cambio di allenatore. Sono casualità, ma non siamo molto fortunati. Pucciarelli? E’ un bene per tutti. Torniamo ad avere quattro attaccanti, lui è un’arma importante per noi e non è un caso se prima delle problematiche che ha avuto con la società fosse quello che là davanti aveva più minuti di tutti. Viene con noi a Cagliari perchè in settimana si è allenato con la squadra, spero che il chiarimento che ha avuto con la società gli abbia dato grandi motivazioni. Se è pronto dal primo minuto? Diciamo che valuto diverse cose, anche Mchedlidze che in settimana si è allenato bene. Tonelliverrà con noi, ha fatto delle onde d’urto ma non è chiaro se potrà essere della partita. Abbiamo pochi difensori, ma se parliamo di Barba è inutile sottolineare la fiducia che ripongo in lui. E’ sottintesa, perchè qui siamo di fronte a un giocatore che mi auguro possa rappresentare il futuro dell’Empoli”.

Sono 4 i precedenti totali in serie A tra Cagliari ed Empoli, con i toscani mai vittoriosi in terra sarda. Sfida che sorride favorevolmente alla squadra di casa, con 3 vittorie totali; l’ultima delle quali durante la stagione 2007/2008 (2-0 con reti di Acquafresca e Fini). Uno solo il pareggio tra le due compagini, datato stagione 2006/2007 e terminato a reti bianche (0-0).

Il Cagliari (terzultimo in classifica con 20 punti) detiene la peggior difesa della serie A (49 gol subiti) e con Zeman a guidarlo non ha mai vinto davanti il proprio pubblico. Nelle ultime cinque partite casalinghe i sardi hanno vinto due volte e perse tre, raccogliendo solo un punto nelle ultime sei giornate. Discorso inverso per l’Empoli. che con 29 punti è momentaneamente al sicuro dalla zona calda della classifica. I quattro pareggi esterni nelle ultime cinque partite lontane dal Castellani (una sconfitta) hanno contribuito all’ottimo momento di forma dei ragazzi di Sarri, imbattuti da 6 giornate. Tutto ciò grazie anche a Maccarone, che con 7 reti in campionato sembra vivere una seconda giovinezza.

Zeman ha dalla sua il precedente dell'andata, forse coincisa con la peggiore prestazione stagionale degli azzurri di toscana. Uno 0-4 che fece scalpore, smontando le certezze degli empolesi e mandando in paradiso, seppur per poco tempo, la squadra cagliaritana. Avelar (2), Sau ed Ekdal tramortirono nel primo tempo un Empoli stranamente spaesato e distratto, soprattutto nella coppia di centrali Tonelli-Rugani.

Designazione prestigiosa per una gara che sarà da prendere con le pinze, vista la posta in palio. Sarà infatti il Sig. Rizzoli di Bologna a dirigere il confronto. L’arbitro “campione del mondo” , con quella di stasera, arbitrerà per la tredicesima volta in questa stagione di serie A ed ha già un precedente sia con l'Empoli che con il Cagliari: toscani diretti in occasione del rotondo successo (3-0) con il Palermo, sardi vincenti in casa per 2-1 contro il Cesena (gestione Zola). Con Rizzoli in campo, quest’anno, per 4 volte ha vinto la squadra di casa, per 3 quella in trasferta e ben 5 sono stati i pareggi. Ha decretato 2 rigori ed estratto 2 volte il rosso.