Live Palermo - Juventus in risultato partita Serie A (0-1)

Finisce il match la Juventus vince 1-0 al Barbera, grazie ad un gol di Morata: un lampo del neoentrato spagnolo sblocca una gara dalle pochissime emozioni. bianconeri volano a +14 sulla Roma. Restate con noi, Tra poco seguiremo l'latro anticipo, tra Cagliari ed Empoli. Buona serata da Arianna Radice e tutta la redazione Vavel Italia.

90 Dybala prova il tiro della disperazione ma finisce fuori

90' saranno 4 i minuti di recupero

89' Giallo pdf Pereyra, fallo tattico per fermare il gioco

87' Giallo a Dybala per fallo di mano.

86' Corner per il Plaermo che sta cercando di pareggiare la partita

85' 5 minuti al 90'

83' Lichtsteiner giallo per lui

80' Emerson prende il posto di Daprelà

78’ - Ammonito Morata per un fallo sulla tre quarti.

75' ancora Morata, ma questa volta la conclusione finisce alta

73' conrer per i bianconeri, respinto

71' esce De sceglie, crampi per lui, ed entra Padoin

71' esce Barreto, entra Belotti

70' Murato un tiro da Barzagli, corner per i padroni di casa

69' Punizione per il Plaermo, Daprelà mette in area, Morata sbroglia di testa

la rete di Morata

69' GOOOOOOOOOOOOOL MORATA, GRAN GOL , FINTA DI ANDARE IN CONTRO,SI PORTA LA PALLA SUL SINISTRO TIRO A GIRO E BATTE SORRENTINO.GOL DA GRANDE ATTACANTE. I BIANCONERI SI PORTANO IN VANTAGGIO

69' Grande contropiede della Juventus, ma il tiro viene murato

68' Vazquez va via a Bonucci commentendo fallo

66' Morata colpisce male, palla fuori

65' Angolo per i bianconeri, Lichtsteiner prova di testa, palla di nuovo deviata, sarà un'altro corner

62' Esce Maresca ed entra il corato Jajalo

61' Altro calcio d'angolo per il Palermo

59' Esce llorente, non una buona prova per lui ed entra Morata

58 Dybala al cross: Barzagli di testa libera

56' corner per i rosanero

54 Intervento falloso di Vazquez

53' Vazquez va al tiro, doppia deviazione, calcio d'angolo

52' Lichtsteiner pescato in fuorigioco

52' Barzagli stende Dybala, giallo anche per lui

50' Ci va Tevez, abbastanza centrale la conclusione, Sorrentino allontana

49' Rigioni allarga il braccio destro per fermare Pereira. Richiamo verbale,calcio di punizione per i bianconeri

47' - Cross di Pereyra, intercettato da Maresca.

45' Inizia il secondo tempo, palla giocata dal Palermo

19:05 esce Sturaro ed entra Vidal

19:04 Le squadre stanno rientrando in campo

finisce il primo tempo, 0-0 tra Palermo e Juventus, Poche emozioni in questi primi 45 minuti di gioco

45 sarà 1 minuto di recupero

44' Tevez al tiro Sorrentino accompagna con lo sguardo il pallone che va fuori

42' fuorigioco di Llorente

41' calcio di punizioner pla juventus

40' Andelkovic abbatte Pereira, giallo anche per lui

38' A terra Marchisio, primo cartellino giallo per Vazquez

35' Rispoli va al tiro dentro l'area, Bonucci la allontana

35' Il palermo ora insiste,

34' Rigoni finisce a terra in area div rigore, ma per Guida è tutto normale

33' Conclusione dalla distanza di Chiellini, palla finisce fuori

30': Mezz'ora di gioco, poche emozioni al Barbera.

28' Chiellini per Llorente, ma lo spagnolo è in fuorigioco.

24' Tevez serve con i tempi giusti Sturaro , ma il tiro finisce fuori

23' Sturaro rientra

22 scontro tra Rispoli e Sturaro, il bianconero rimane a terra

19' Bonucci prova un improbabile sponda e la palla finisce fuori

19' calcio d'angolo per la Juventus

17' Tevez dalla distanza va al tiro, Sorrentino non controlla, ma per fortuna che c'è Terzi che spazza via

15' Il centrocampista juventino si è rialzato

14' Maresca provando a saltare, prende in pieno Marchisio che rimane a terra.

13 Lichtsteiner atterrato Da Barreto. per il rosanero solo richiamo verbale

12' Lichtsteiner prova il tiro, Sorrentino controlla. Palla fuori

10': Cross di Rispoli, ma Barreto viene anticipato in area

8' Travolto rigoni da Marchisio

6' Questa volta è Vazquez che commette fallo su Sturaro

4' Vazquez messo giù,calcio di punizione

3' Pressato marchisio e perde pallone a metà campo

1' Intervento di Sturaro falloso

1' Inizia il match, prima palla giocata dai bianconeri

17:59 Le squadre fanno il loro ingresso sul campo

17.57Le squadre sono nel tunnel

17:52 Andrea Belotti, attaccante del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sky: Cosa hanno lasciato questi due 0-0 consecutivi?"Sicuramente una continuità di prestazioni, perchè magari non subire gol è sempre bello, peccato che non siamo riusciti a farne. Però siamo sempre consapevoli dei nostri mezzi, sarebbe stato meglio vincerle tutte e due. Però il calcio è anche questo e pensiamo sempre partita dopo partita". Questa è la partita peggiore per tentare di tornare a segnare?"No, non direi peggiori, ma la migliore, perchè fare gol contro la Juve ti dà ancora una carica emotiva in più. Quando il mister mi dà l'opportunità dall'inizio o a partita in corso, devo dare il meglio. Poi se riuscirò a segnare stasera contro la Juve, sarà tutto guadagnato".

17:45 Stephan Lichtsteiner è intervenuto ai microfoni di Jtv:"Il gol non mi interessa, mi interessa che vinciamo come l'ultima volta. Credo che per noi questa partita sia importantissima perchè giochiamo fuori casa, contro un Palermo molto in forma, una squadra molto forte, soprattutto in attacco. Ha giocatori di qualità, ma noi dobbiamo fare i tre punti".

17:33 La Juventus è imbattuta da 17 giornate di Serie A: 11 vittorie e 6 pareggi

17:30 Il Barbera a 30 minuti all'inizio del match

17:27 nei 10 precedenti recenti in Sicilia si sono registrati 4 successi dei padroni di casa, 6 degli ospiti e zero pareggi

17:22 Palermo - Juventus è l'esordio bianconero dal 1' in Serie A per Paolo De Ceglie, Sturaro stefano e Aandrea Barzagli

17:12 il Barbera sarà preso d’assalto dai tifosi bianconeri, che rappresenteranno metà degli oltre 30 mila spettatori, in tutta la Sicilia battono 650 mila cuori juventini. Una stima, ovviamente, di una passione in crescita nell’ultimo decennio, confortata anche dai numeri degli Juve Club Doc sparsi in tutta l’isola.

17:05 Le formazioni ufficiali

Palermo (3-5-2): 70 Sorrentino (cap.); 2 Vitiello, 19 Terzi, 4 Andelkovic; 3 Rispoli, 27 Rigoni, 25 Maresca, 8 Barreto, 33 Daprelà; 20 Vazquez, 9 Dybala.

A disposizione: 1 Ujkani, 5 Milanovic, 10 Joao Silva, 13 Emerson, 14 Della Rocca, 15 Bolzoni, 18 Chochev, 21 Quaison, 22 Ortiz, 28 Jajalo, 96 Bentivegna, 99 Belotti.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Juventus (3-5-2) : 1 Buffon (cap.); 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 37 Pereyra, 17 De Ceglie; 10 Tevez, 14 Llorente.

A disposizione: 30 Storari, 34 Rubinho, 5 Ogbonna, 7 Pepe, 9 Morata, 20 Padoin, 23 Vidal, 32 Matri, 33 Evra.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Buonasera a tutti da Arianna Radice e da Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Serie A. Oggi seguiremo insieme il match che aprirà la 27esima giornata di questo campionato, che vede in campo la capolista Juventus, che scenderà in campo per sfidare una squadra ostica come il Palermo, per l'ultimo impegno prima della trasferta di Dortmund, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Dove sarà la testa dei bianconeri? In Sicilia o già in Germania? Meglio restare focalizzati sul Palermo però, perchè 11 punti di vantaggio sono sì tanti, ma vanno mantenuti. E il Barbera non è mai un campo facile.

Campo tradizionalmente difficile quello di Palermo per i bianconeri: in Serie A, sono 25 le partite giocate in Sicilia tra le due squadre, e per 6 volte hanno vinto i padroni di casa, con 8 pareggi e 11 vittorie ospiti. Se si considerano anche le sfide giocate a Torino, arriviamo a 51 totali: 30 vittorie bianconere, 11 pareggi e 10 vittorie rosanero. In tutti gli incontri ufficiali, ancora avanti nettamente la Juve: 33 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. Quest'anno, la gara di andata giocata a Torino, si è conclusa sul risultato di 2-0 in favore della squadra di Allegri, grazie alle reti di Vidal e Llorente.

Negli ultimi anni, il Palermo rievoca ricordi molto positivi ai bianconeri: torniamo infatti al 7 aprile 2012, sabato pasquale, per ricordare la vittoria per 2-0 ottenuta al Barbera, con le reti di Bonucci e Quaglierella. Quei tre punti permisero alla squadra allora di Conte di superare il Milan in vetta, per poi restarci fino alla fine della stagione e aggiudicarsi il primo titolo della serie, ancora aperta.

Un altro ricordo molto dolce per la Juventus è legato al 5 maggio 2013, quando allo Juventus Stadium un rigore realizzato da Arturo Vidal consegnò il secondo scudetto consecutivo ai bianconeri.

Difficile per la Juventus pensare al campionato, quando martedì si gioca una partita fondamentale. La trasferta di Champions League a Dortmund, valida per il ritorno degli ottavi di finale, porta sicuramente via molte energie mentali ai bianconeri, che però devono restare concentrati, visto che già non vivono un momento brillantissimo: la vittoria casalinga col Sassuolo, che ha dato 11 punti di vantaggio, è arrivata con fatica, senza brillare particolarmente, grazie all'ennesima magia di Paul Pogba. Sul piano del gioco, ancora fatica: una squadra che sembra a tratti stanca, a tratti poco stimolata. Il non aver preso gol rappresenta già un segnale importante, visto che era da 6 partite che la porta non rimaneva inviolata.

Se la Juve ha qualche problema in fase difensiva, il Palermo risponde con carenza di gol: due partite senza segnare, non accadeva da settembre-ottobre (0-4 con la Lazio e 3-0 ad Empoli). Fatto alquanto strano, vista la stagione che stanno disputando Vazquez e Dybala, senza dimenticare l'apporto di Belotti. Di positivo c'è che Sorrentino non prende gol da due partite, ed era accaduto anche questo solo per un'altra volta in stagione. Due 0-0 consecutivi che, complici le due vittorie ottenute nelle ultime 8 partite, hanno un po' frenato la corsa all'Europa, che sembrava essere un sogno possibile. Per riprendere la marcia, c'è bisogno di una vittoria. E attenzione agli sgambetti, perchè anche la Roma e il Napoli sono inciampate al Barbera...

Per ovviare alle carenze difensive, Allegri potrebbe affidarsi a quello che è stato il miglior difensore italiano degli ultimi anni: insieme a Bonucci e Ogbonna dovrebbe infatti giocare Barzagli, che ritornerebbe titolare dopo 10 mesi di calvari e infortuni. 3-5-2 dunque, con un'altra novità importante a centrocampo, rappresentata da Stefano Sturaro, che dovrebbe giocare concedendo un turno di riposo a Vidal. Pausa anche per Evra, con De Ceglie al suo posto, e forse anche per Lichtsteiner, che dovrebbe essere sostituito da Padoin. Restano gli stakanovisti Marchisio e Pereyra, oltre a Tevez, che per l'occasione dovrebbe tornare a far coppia con Llorente, anche se salgono le quotazioni di Matri. In porta rientra Buffon dopo l'influenza, mentre Pogba è squalificato.

Se la Juve passa a tre, il Palermo dovrebbe continuare con la difesa a quattro, proposta nelle ultime partite dopo l'infortunio di Morganella: il modulo, come visto in precedenza, garantisce solidità difensiva, ma davanti i meccanismi sono ancora da oliare al meglio. Tra i pali dunque va Sorrentino, con davanti a lui i centrali Andelkovic e Terzi, e sulle fasce Vitiello e Daprelà, che dovrebbe essere preferito a Lazaar, appena rientrato e non ancora pronto per giocare dall'inizio. A centrocampo con Barreto e Rigoni dovrebbe esserci Maresca, grande ex (applauditissimo) di giornata, mentre il tridente sarebbe composto da Vazquez e Quaison alle spalle di Dybala. D'obbligo il condizionale però, perchè potrebbe anche giocare Rispoli dall'inizio al posto dell'ex AIK: in quel caso, si passerebbe al 3-5-2.

"La Juve nella sua storia è la Juve, andrà avanti con il suo percorso avendo anche una grande rosa. Per noi sarà una sfida difficile da andare a interpretare. Cercheremo di onorare al meglio la partita, giocandola in modo perfetto”. Un Beppe Iachini motivato in conferenza stampa chiede ai suoi massimo sforzo, per fare bella figura e magari strappare anche qualche punto a una Juve irresistibile, facendo leva sui due gioielli, che davanti stanno dando spettacolo: "Dybala per la maturità sembra un calciatore di 35 anni e anche se non è stato convocato in Nazionale e avrà di fronte la Juventus non sarà condizionato e se non sarà al top è perché da inizio anno lo stiamo facendo giocare sempre. Franco Vazquez e Dybala non so se sono da Juventus, ma al momento sono da Palermo e in futuro potranno essere da grandi squadre. Noi stiamo cercando di valorizzarli. Non ho timore di perderli il prossimo anno, non posso dire se resteranno o meno perché nel calcio tutto può cambiare in un attimo".

Dal canto suo, anche Allegri chiede attenzione, perchè il momento è topico, come ammette lui stesso, ma bisogna gestire bene le forze, soprattutto mentali. Niente fretta dunque, un passo alla volta: "Pensiamo solo al Palermo, pensiamo partita per partita. Contro i rosanero non sarà una sfida facile perché giocheranno spensierati senza problemi di classifica. Noi pensiamo alla partita di domani, anche perché credo che questa settimana, a partite da domani, credo sia una settimana, se non decisiva, quasi decisiva per il campionato, che al momento non è ancora vinto come dicono tutti, e per la Champions perché è una partita da dentro o fuori". Concentrazione e bel gioco, qualcosa che ultimamente sta mancando: "Servirà una Juve che gioca bene a calcio. Non dobbiamo commettere gli errori che abbiamo fatto in passato. Non voglio sentire parlare di stanchezza perché abbiamo giocato cinque giorni fa. Chi è stanco vuole dire che non ha il motore per giocare in una grande squadra".

Il fischetto della sfida sarà Marco Guida, 33enne della sezione di Torre Annunziata. Recentemente, ci son sicuramente ottimi ricordi per la Juventus, visto che l'ultima volta che ha incrociato i bianconeri fu nel marzo 2014, a San Siro: la partita col Milan finì 0-2, con i gol di Fernando Llorente e Carlos Tevez. Gli assistenti saranno Cariolato e De Pinto.

