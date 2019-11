Live Verona - Napoli in risultato partita Serie A (2-0)

Per la diretta di Verona-Napoli è davvero tutto. Andrea Bugno e Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento con un altro live di Serie A. Da San Siro, Johnathan Scaffardi vi racconterà le emozioni di Inter-Cesena. Un augurio di buona serata in nostra compagnia ed a presto risentirci.

Verona che con questi tre punti, sale a +11 dal Cagliari terzultimo e vede la salvezza sempre più vicina! Napoli che si ferma ancora, e potrebbe vedere scappare Roma e Lazio e farsi recuperare da Sampdoria e Fiorentina. La strada verso la Champions si fa sempre più in salita per gli azzurri.

Partita quasi perfetta per il Verona di Mandorlini che la mette sul piano dell'intensità e dell'aggressività fin dalle prime battute e, dopo aver raggiunto il gol dopo 7 minuti, si rintana per chiudere tutti gli spazi e ripartire. Da un contropiede nasce il raddoppio! Ancora Toni punisce il Napoli, che per tutta la gara ha sbattuto sulla muraglia veronese. Risultato giusto.

FISCHIO FINALE DI BANTI!!! IL VERONA DOPO 14 ANNI BATTE IL NAPOLI!!! DECIDE TONI CON UNA DOPPIETTA! TERZA SCONFITTA DI FILA FUORI CASA PER IL NAPOLI

94' Un minuto al termine, ancora Gabbiadini dalla distanza. Palla altissima

Si accende la rissa. Fallo di Toni su Ghoulam, arriva Britos a farsi giustizia: ammonito l'uruguagio con l'attaccante che ha realizzato la doppietta.

92' Ancora un cross, ancora Benussi perfetto in uscita. Dalla destra c'aveva provato Callejon.

91' Gabbiadini dal limite, palla che finisce docilmente tra le braccia di Benussi

90' 5 minuti di recupero

Fallo di Gabbiadini su Sala: giallo anche per l'ex Sampdoria. Espulso Sala per una reazione eccessiva dopo aver subito il fallo. Ha rovinato una partita eccellente.

87' GABBIADINIIIIIIII!!! DALLA DISTANZA, QUASI 35 METRI! PALO PIENO! DA FERMO!!!!! IMPRESSIONANTE!

Il Napoli per tutta la durata dell'incontro non è mai riuscito a sfondare la muraglia eretta dal centrocampo e dalla difesa veronese. Sempre attenta e puntuale in chiusura, oltre che in ripartenza.

85' Higuain in profondità per Ghoulam, Sala è attentissimo e chiude lasciando che la palla termini fuori dal terreno di gioco. Entra Martic per Jankovic. Ultimo cambio anche per Mandorlini.

83' David Lopez cerca il taglio di Callejon sul secondo palo: Benussi attento.

Gabbiadini nella mischia in questi ultimi 10 minuti, fuori un deludente Hamsik.

81' Contropiede Verona. Lazaros si invola da solo verso la porta, Andujar esce male, ma Toni non ne approfitta dopo una serie di rimpalli.

79' Batte veloce il Napoli: Callejon salta Lazaros che lo atterra. Punizione dal limite e giallo. Nulla di fatto sugli sviluppi della punizione

78' Napoli in avanti: Mertens crossa per Zapata, sponda col tacco per l'accorrente Callejon che calcia a botta sicura. Ancora Moras provvidenziale in angolo

77' Hamsik cerca Zapata con un pallonetto fine a se stesso. Chiude Moras che protegge l'uscita di Benussi in tranquillità

75' Mertens crossa al centro arretrato, quasi sul dischetto del rigore, per Higuain: il Pipita strozza col sinistro la conclusione favorendo la parata di Benussi.

73'Esce dalla propria metà campo il Verona, sempre con Halfredsson che prova il cross per Toni dalla corsia mancina: esce Andujar nell'occasione.

72' Inler ci riprova dalla distanza, Moras la devia in angolo.

71' Fallo di Tachsidis su Zapata in ritardo: altro giallo.

Altro cambio per il Verona: esce un ottimo Obbadi. Entra in campo Christodulopoulos

69' Ghoulam cerca al centro Zapata che sponda per Higuain: non c'arriva per un'inezia l'argentino

68' Fallo di Britos su Toni. Giusto fallo ravvisato da Banti

67' Subito Higuain: destro contrastato da Moras.

Arrivano altri due cambi: Greco per Mandorlini, Higuain per Benitez. Il primo per Gomez. Si chiude maggiormente a centrocampo l'allenatore dei padroni di casa, mentre esce Mesto nel Napoli. Callejon passerà terzino di spinta

65' Mesto prova un'azione solitaria sulla destra, invece di crossare prova il destro potente: conclusione alta!

INLEEEEEEEERR!!! DALLA DISTANZA CALCIA PERFETTAMENTE! BENUSSI COMPIE UN MIRACOLO! AD UNA MANO!

63' Inler apre a sinistra per Mertens: Sala chiude di testa in angolo. Lopez ci prova di testa, altra deviazione, altro angolo.

Verona che a giusta ragione si sta rintanando nella propria metà campo per colpire in contropiede!

Ecco il cambio nel Napoli: proprio Callejon per lo spento olandese.

61' Fallo di Britos su Toni. Rischia il giallo anch'egli.

Sta per entrare Callejon, probabilmente per De Guzman

60' Inler dalla distanza! Benussi blocca a terra.

59' Cross di De Guzman dalla destra, lungo. Altro pallone buttato dall'olandese, peggiore in campo assieme ad Hamsik e Lopez per gli azzurri

Quasi regale la partita di Obbadi a centrocampo, in chiusura come in fase di impostazione. Quanto è mancato al Verona questo giocatore.

57' Obbadi con un tunnel su Albiol: lo spagnolo lo stende, giallo. Giusta ammonizione. Diffidato, salterà Napoli-Atalanta di domenica sera.

55' Mertens sulla sinistra, guadagna un corner dopo la chiusura di Sala

53' Reagisce il Napoli, ci prova Hamsik con un'incursione centrale, lo ferma Rodriguez

Nell'occasione del gol, la ripartenza scaligera nasce da un errore di Lopez in fase di impostazione, che cercava De Guzman con un passaggio in orizzontale osceno

L'islandese salta prima Inler, poi Albiol. Scende sulla sinistra e serve a rimorchio Toni che raddoppia di sinistro dal centro dell'area. 2-0

51' TONIIIIIIIIIIIIIII!!!! ANCORA TONIIIIIIIIII!!! CHE DISCESA DI HALFREDSSON!!!!! RADDOPPIO VERONA!!!!!!

50' Scontro Britos-Jankovic: il secondo ha la peggio ed esce zoppicando dal terreno di gioco. Partita a dir poco maschia.

49' Si scalda Higuain. De Guzman va al cross dalla destra, Mertens non c'arriva per un soffio. Partita molto viva in queste prime battute della ripresa

48' VERONA VICINO AL RADDOPPIO! JANKOVIC CROSSA PERFETTAMENTE PER TONI, ANDUJAR NON INTERVIENE, L'ATTACCANTE NON NE APPROFITTA DA DUE PASSI!

46' Si riprende da dove avevamo finito: Albiol contrasta Toni usando le braccia, il centravanti resta a terra e Benitez va su tutte le furie.

FISCHIA BANTI, DECRETANDO LA RIPRESA DELLE OSTILITA'

Tornano in campo le squadre. Vedremo come torneranno sul terreno di gioco e soprattutto troveremo le risposte alle nostre domande.

19.02 In attesa del ritorno in campo delle due squadre un'altra domanda ci viene spontanea: il Verona visto nei primi venti minuti è stato devastante, ma cosi come il Cagliari ieri sera, ha pagato la stanchezza alla distanza. Considerando che il Napoli è una squadra che segna il 50% o quasi dei suoi gol nella ripresa, potrà la squadra veronese resistere agli attacchi dei partenopei e gestire le forze fino al 90'?

19.00 Benitez potrebbe richiamare all'ordine Gonzalo Higuain, lasciato a riposo nel corso del primo tempo. Al posto di Zapata? Basterà il Pipita per rialzare il Napoli? Tutto sommato non è sembrato il mammone colombiano il problema degli azzurri, bensì il centrocampo e il collegamento con Hamsik, che troppo spesso ha latitato e s'è nascosto dietro i centrocampisti scaligeri.

18.56 Aggressività, intensità, pressione al limite della prefezione sulla trequarti avversaria: queste le armi del Verona di Mandorlini che nel primo quarto d'ora ha travolto il Napoli meritando il vantaggio con il gol di Luca Toni dopo 7 minuti. Pian piano è uscita alla distanza la squadra di Benitez, che due volte con Mertens, una, clamorosa, con Zapata, è andata vicina al pari sul finire di frazione.

Jankovic a metà gara: "Dobbiamo continuare cosi, con la stessa intensità. Dobbiamo giocare per vincere non per pareggiare. Abbiamo perso 6-2 all'andata, siamo carichi e vogliamo fare risultato. Per noi oggi è fondamentale".

18.47 Tensione in campo, Benitez molto nervoso. Probabilmente con le decisioni di Banti che, in questo primo tempo, ha sbagliato molto da entrambe le parti. Ha concesso molto, forse troppo, alimentando polemiche, aggressività e nervosismo. C'è stato un episodio chiave, oltre al gol di Toni: Albiol ha colpito Tachsidis con una gomitata al collo, non ravvisata. Sul proseguire dell'azione, Obbadi, per "vendicarsi", ha steso Lopez a centrocampo, ma per il fischietto livornese non c'erano gli estremi del fallo.

FINISCE 1-0 IL PRIMO TEMPO AL BENTEGODI! RISULTATO GIUSTO, CHE PREMIA UN OTTIMO INIZIO DEGLI SCALIGERI! DECIDE TONI!

47' Ultima occasione per il Napoli: cross di Ghoulam per Hamsik, chiude Sala, fischia Banti.

45' Saranno due i minuti di recupero

43' Fallo di Gomez su Mesto, in notevole ritardo: giallo per Gomez. Diffidato, salta la Lazio.

Calato molto il Verona, sia in pressione che in uscita! Lento e soprattutto, stanco.

42' CHE OCCASIONE PER ZAPATA! HAMSIK VA VIA SULLA SINISTRA, ZAPATA PROTEGGE BENISSIMO COL CORPO, RODRIGUEZ SI IMMOLA A COLPO ORAMAI SICURO DEL COLOMBIANO DA POCHI PASSI!

40' MERTENS! ANCORA IL BELGA VICINO AL GOL, QUESTA VOLTA DI TESTA SU CROSS DI MESTO DALLA DESTRA. PALLA DI POCO A LATO!

38' Inler cerca l'imbucata centrale, chiude ancora bene il Verona.

Chi l'ha visto? Come spesso accade quando i ritmi sono alti e la gara si fa dura, Marek Hamsik, scompare. Non pervenuto il capitano del Napoli.

36' MERTENS! Spunto del belga che va al tiro: conclusione centrale che Benussi blocca agevolmente

35' Ancora una ripartenza del Verona, Jankovic cerca Toni in area, palla troppo lunga

Banti ha ingoiato il fischietto. C'era un fallo di Mesto su Gomez non ravvisato. Si continua. Questa gestione del livornese sta alimentando il nervosismo in campo

33' Contropiede perfetto dei padroni di casa. Sala si sgancia sulla destra, Jankovic si tuffa ma non arriva sul pallone, Mesto in angolo

33' Napoli che non trova l'uomo smarcato: il Verona marca quasi a uomo e segue tutti i movimenti dei partenopei.

31' Si riprende a giocare, Napoli in pressione recupera palla. Torna in campo Tachsidis.

Ha avuto la peggio il centrocampista greco del Verona. Sembra intontito dal colpo ricevuto da Albiol al collo. Si scalda Greco.

Gomitata di Albiol su Tachsidis, Banti non fischia, Lopez riceve un pestone da Obbadi, per l'arbitro livornese non c'è nulla, ma i due protagonisti restano a terra indolensiti. Errore in entrambe le valutazioni!

Zapata sovrasta Moras, Benussi para, ma il colombiano ha commesso fallo in attacco sul greco.

26' Brutto fallo di Sala su Mertens, anche abbastanza inutile perchè il belga era spalle alla porta: giallo per il terzino

Sembra messo meglio il Napoli adesso, anche se subisce sempre la maggiore vigoria dei contrasti dei veronesi, che arrivano sempre per primi sui rimpalli e sui secondi palloni

24' Ci prova il Napoli dopo un consueto fallo laterale lungo di Ghoulam; Hamsik sponda per Zapata che non trova il tempo in area di battere a rete

22' JANKOVIC! CI PROVA DALLA DISTANZA DOPO AVER ANTICIPATO GHOULAM! DESTRO CHE ESCE DI POCO ALLA DESTRA DI ANDUJAR!

Non c'è stata una reazione veemente del Napoli dopo il vantaggio, ma adesso, pian piano, la squadra ospite sta uscendo. Il Verona attende e rifiata

20' Mertens ci prova con la sua classica giocata dalla sinistra: rientra verso il centro e crossa per Zapata e De Guzman che sono però in ritardo e non riescono ad intervenire.

19' GHOULAM! Calcia col sinistro, Benussi blocca in due tempi

18' Esce il Napoli dalla sua metà campo. Albiol trova Hamsik dietro le linee, Mertens dentro per Zapata che subisce fallo: punizione dal limite dell'area del Verona.

Napoli che deve ancora trovare le giuste distanze in campo. Sembra molto scollegata tra i reparti la squadra di Benitez

16' Sempre Verona! Destro di Gomez, deviato, sarà angolo.

14' Mertens lancia lungo per Zapata: palla lunga che diventa facile preda di Benussi

13' Toni ancora protagonista: protegge palla e subisce fallo da Inler

Sono sei, a volte sette, gli uomini dei padroni di casa che salgono a pressare in maniera forsennata i portatori di palla azzurri

11' Ancora Verona, angolo per la banda di Mandorlini che non si accontenta del vantaggio

Grande avvio del Verona da una parte, pessimo dei partenopei, remissivi, impauriti e messi sotto dal grande agonismo dei gialloblu

9' Fallo di Ghoulam su Jankovic: giallo per l'algerino

Numero di Toni che si libera di Albiol, poi Mesto riesce a prendere posizione ma l'attaccante lo sposta con un'ancata; il terzino si scontra con Andujar e permette a Toni di realizzare a porta sguarnita

7' TONIIIIIIIIII!!! LUCA TONIIIIIIIIIII!!! IL VANTAGGIO DEL VERONA!!!!! CHE DORMITA TRA MESTO ED ANDUJAR!

6' GOMEZ! CHE OCCASIONE PER IL VERONA! Parte sul filo del fuorigioco (regolare), Andujar esce a vuoto, poi l'attaccante viene chiuso da Britos dopo una mischia furibonda. Angolo

5' Hamsik cerca Duvan, Rodriguez lo anticipa:

4' Gomez crossa per Toni, debole il colpo di testa del campione del Mondo

Buona la pressione dei padroni di casa che non permettono al Napoli di costruire l'azione. Azzurri molto imprecisi

3' De Guzman resta a terra dopo una manata di Pisano

2' Toni dalla distanza, Andujar blocca

2' Break di Obbadi che spezza un raddoppio di marcatura del Napoli a centrocampo prima di aprire sulla destra.

De Guzman parte sulla destra, Mertens a sinistra.

Hamsik tocca per Duvan, Napoli in possesso

FISCHIA BANTI! IL LIVORNESE SANCISCE L'INIZIO DEL MATCH! BATTE IL NAPOLI IN MAGLIA BIANCA!

Minuto di raccoglimento per ricordare Luca Colosimo, arbitro scomparso settimana scorsa.

Toni ed Hamsik si scambiano i gagliardetti e raggiungono i compagni di squadra. Ci siamo! Tutto pronto per l'inizio di Verona-Napoli.

17.58 Banti accompagna l'ingresso in campo delle due squadre che si schierano sul terreno di gioco per i saluti di rito.

17.57 Squadre pronte nel tunnel che precede il terreno di gioco. Tutto pronto, atmosfera rovente a Verona per l'arrivo dei partenopei. Tanti saluti per l'ex di turno Jorginho che parte inizialmente dalla panchina. C'è, in panca, anche un sorridente Lorenzo Insigne

17.54 Freddo e vento non hanno allontanato il pubblico che è accorso numeroso ad accompagnare gli scaligeri contro il temutissimo Napoli. Circa ventimila i presenti al Bentegodi

17.50 Hellas pronto a scendere in campo. Ecco le maglie che indosseranno i padroni di casa.

17.40 Squadre che stanno ultimando le fasi di riscaldamento. A breve torneranno negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista del match!

17.35 Ed adesso lo schieramento tattico in campo. Si evince dalle formazioni come la sfida portebbe essere risolta al centro, dove Hamsik probabilmente proverà, in fase di non possesso, a non far ragionare Tachsidis, play della squadra di casa; in fase di ripartenza, invece, sarà fondamentale il suo ruolo alle spalle dello stesso greco: creare superiorità in quella zona di campo per smistare il gioco sulle fasce o verticalizzare per Duvan, potrebbe risultare devastante per gli uomini di Benitez.

17.30 Ecco le due formazioni al completo

17.25 Ecco la formazione del Verona



Verona (4-3-3): Benussi; Sala, Rodriguez, Moras, Pisano; Halfredsson, Obbadi, Tachsidis; Juanito, Toni, Gomez.

17.15 In attesa della formazione di Mandorlini, ecco il quadro completo dei risultati delle cinque partite fin qui giocate.

17.10 Stupisce ancora Benitez, facendo rifiatare Callejon ed Higuain, lanciando De Guzman, che potrebbe agire sia sulla destra che dalla parte opposta. Si alternerà con Mertens. Davanti niente Higuain, c'è Duvan Zapata.

17.05 Hellas Verona capolista per numero dei gol segnati con subentranti nella serie A 2014/15: 7 le reti venete segnate a questo modo, di cui 4 portano la firma di Nico Lopez (record-man dell’attuale campionato), 1 a testa Gomez, Ionita e Valoti. Particolare attenzione, dunque, ai cambi di Mandorlini a gara in corso.

17.02 Ecco la formazione ufficiale del Napoli. Benitez sorprende ancora. Scopriamola insieme.

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Mesto, Albiol, Britos, Ghoulam; Inler, David Lopez; Mertens, Hamsik, De Guzman; Duvan

17.00 In attesa delle formazioni ufficiali, ecco le prime dichiarazioni dei protagonisti in arrivo allo Stadio. Christian Maggio, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall'inizio della sfida contro l'Hellas Verona: "Oggi ci aspetta un ambiente caldo e un avversario che lotterà fino alla fine ma il nostro obiettivo è vincere con il nostro gioco".

16.55 Entriamo al Bentegodi, nello spogliatoio dei padroni di casa. Tutto pronto per accogliere i protagonisti.

16.50 Ventitre gol su 46 totali segnati dal Napoli nella serie A 2014/15 sono stati segnati dagli azzurri nei 30’ finali di gioco, inclusi recuperi. Nessuno è tanto prolifico quanto la compagine di Benitez nella mezz’ora finale di gioco della serie A 2014/15.

16.45 Con la rete del 2-2 di domenica scorsa contro l’Inter, Gonzalo Higuain si è confermato giocatore più decisivo della serie A 2014/15: 17 i punti portati al Napoli grazie ai gol decisivi dell’argentino. Tre di questi li segnò nella gara d'andata, eccola nel video che segue!

16.40 Curiosità - Luca Toni ha segnato sabato scorso a Milano il gol numero 31 in serie A con la casacca dell’Hellas Verona ed è a 4 passi dal diventare primatista all-time dei marcatori gialloblu in massima divisione. Al momento Toni è terzo, preceduto dal capolista Emiliano Mascetti, autore di 35 centri, e da Preben Larsen Elkjaer, secondo a quota 32.

16.35 Vigilia di dubbi in casa Napoli. Benitez è alle prese con il ballottaggio tra Gonzalo Higuain e Duvan Zapata: nonostante il grandissimo periodo di forma il Pipita potrebbe lasciare posto al colombiano, facendo una staffetta con quest'ultimo nel caso le cose non dovessero mettersi bene. Sembra però favorito l'argentino, che potrebbe riposare giovedì a Mosca. Staremo a vedere, a breve la decisione di Benitez.

16.30 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale della Serie A in nostra compagnia. In questo pomeriggio domenicale vi porteremo allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona, dove tra poco più di un'ora Verona e Napoli si affronteranno per la ventisettesima gioranta del campionato di calcio di Serie A. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale e caloroso benvenuto.

La mancata vittoria è costata al Napoli il terzo posto solitario, considerando l'aggancio della Lazio che sarà impegnata sul campo tutt'altro che agevole del Torino. La squadra di Benitez, però, continua a guardare anche avanti e punta alla vittoria per provare ad accorciare sulla Roma, in un momento molto complicato e che affronterà la Sampdoria.

Dopo la brutta sconfitta di Genova (5-2) Mandorlini sembrava ad un passo dall'esonero. Voci insistenti volevano addirittura imminente l'arrivo di Reja sulla panchina degli scaligeri. Da li in poi, 5 punti in tre gare che hanno permesso ai gialloblu di raggiungere quota 29 e guardare con più fiducia alla fine della stagione, con una salvezza sempre più vicina.

La sfida odierna sancisce il ritorno, quantomeno tra i convocati del Napoli di Lorenzo Insigne. Dopo una lunga sosta durata cinque mesi, il folletto napoletano torna arruolabile tra i convocati. Dovrebbe andare in panchina, ma sembra escluso che Benitez lo lanci anche a gara in corso. Staremo a vedere quando tornerà a calcare il terreno di gioco.

Hellas Verona - La squadra di Mandorlini stava attraversando un periodo molto negativo di risultati e vedeva la zona retrocessione sempre piiu vicina. Due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre gare (a Cagliari la vittoria, Roma e Milan le croci) hanno ridato colore e vigore. Mandorlini confida sempre in Luca Toni, in gol nella trasferta sarda ed a Milano con uno scavetto delizioso.

Napoli - Momento più che positivo in casa partenopea. Benitez ha raccolto relativamente poco rispetto alla mole di gioco creata nelle ultime sfide e confida nella buona vena dei suoi interpreti maggiori per tornare al successo in campionato dopo il pareggio sfortunato contro l'Inter di domenica scorsa. Tuttavia, le buone prestazioni che hanno succeduto la brutta sconfitta di Torino fanno stare tranquillo l'allenatore spagnolo che arriva con un higuain ed un Mertens in grande spolvero al Bentegodi, oltre ad una tradizione decisamente positiva.

Così uguali eppur così diversi. Luca Toni e Gonzalo Higuain: due modi di fare gol, sempre e comunque, in qualsiasi maniera, sebbene due modi di intendere e vedere il calcio completamente opposti. Uno opportunista, l'altro estroso. Uno fisico, l'altro tecnico. Ciò nonostante, due giocatori clamorosamente forti. Uno ha dimostrato di essere sempre più forte, a dispetto dell'età che avanza e continua a segnare valanghe di gol. L'altro è un fenomeno, non c'è altro da dire: i gol che continua a segnare, come quello all'Inter o quello alla Dinamo, sintetizzano l'essenza del calcio e del fuoriclasse. Gonzalo è il Calcio.

Hellas Verona - Buone notizie nel corso della settimana per mister Mandorlini, che recupera Obbadi e Valoti. Ionita è squalificato e Márquez (il messicano) non ce la fa. In porta Benussi, mentre c'è qualche dubbio in più per la difesa. Balotaggio Agostini-Pisano sulla sinistra. Probabile che Pisano, più veloce e bravo nella marcatura, torni da titolare a sinistra, con Sala a destra. Moras e Rodríguez formeranno la coppia titolare. A centrocampo, Tachtsidis e Halfredsson sono inamovibili, ed è probabile il ritorno di Obbadi. Nel tridente ofensivo, l’eterno Luca Toni non si tocca, con Jankovic a sinistra e Juanito Goméz a destra. Nico López, l’uomo del pareggio a San Siro oltre i 90’, dovrebbe entrare a partita in corso e potrebbe fare molto male.

Napoli - Tanti i problemi, soprattutto in difesa, che hanno obbligato Benítez a convocare il giovane Sebastiano Luperto. Son rimasti a casa Gargano, Henrique (squalificato), Koulibaly e Strinic. Tornano invece Insigne e Zuñiga. In porta Andújar sarà ancora una volta titolare. Maggio e Mesto si giocano un posto sulla destra. A sinistra Ghoulam non si tocca, vista anche l’assenza di Strinic, mentre al centro giocheranno gli unici due disponibili, Britos e Albiol. Nella coppia in mediana saranno due le opzioni, con Gargano ancora out: David López ha riposato contro i russi e partirà titolare, Jorginho ha dato qualche segno di ripresa, e Inler ormai sembra di aver conquistato il posto, dopo 3 grande partite giocate. Tra questi ultimi due la scelta di Benitez, con lo svizzero favorito, anche se stuzzica l'idea di Jorginho contro la sua ex. Higuaín al 99% sarà titolare (con Rafa Benítez non si sa mai) e alle sue spalle, tornerà il capitano Marek Hamsik dopo aver riposato giovedì. Gabbiadini non è ancora al meglio quindi deve rimanere fuori. Mertens dopo la grande partita contro la Dinamo si è meritato la conferma, con Callejón dall’altra parte.

Hellas Verona (4-3-3): Benussi; Pisano, Moras, Rodríguez, Sala; Tachtsidis, Hallfredsson, Obbadi; Jankovic, Goméz, Toni

Napoli (4-2-3-1): Andújar; Ghoulam, Britos, Albiol, Maggio/Mesto; David López, Inler; Mertens, Hamsik, Callejón; Higuaín

“Sporchi, brutti e cattivi per fare punti”. Queste le parole che meritano distacco della conferenza stampa di Andrea Mandorlini, che aggiunge ancora: “Non è una partita particolare perché arriva il Napoli, ma è particolare perché dobbiamo fare i punti. Il Napoli ha la stessa valenza di tutte le altre gare in cui abbiamo fatto risultato. Dobbiamo fare risultato contro tutti e contro chiunque”. Naturalmente si sa che sia per l’ex-difensore di Inter e Ascoli, tra altri, non sarà proprio così, così come non lo sarà per i tifosi del Verona che da 14 anni non vedono la propria squadra battere i partenopei. Nel corso della conferenza, parole di grande rispetto sia per la squadra partenopea che per il suo allenatore: “Il Napoli è una squadra, dal punto di vista offensivo, che ha le sue migliori qualità. Negli spazi ti fa male, ma anche nello stretto e nel chiuso, ha grande abilità. Sa dove muovere la palla, ha grandi interpreti. Una squadra difficile e dobbiamo essere concentrati, concedere pochi spazi e poche ripartenze. Si esaltano a campo aperto. Dobbiamo concedere pochissimo, se lasciamo spazio a chi possiede queste qualità puoi anche perdere. Benitez? E' l'allenatore che ha riportato vittorie in questa società, è incerta la sua riconferma, o quantomeno non ha deciso. Ha fatto la storia di tanti club, forse meno all'Inter”.

Dalla parte di Rafa Benítez, un discorso simile, di rispetto e prudenza, parlando dell’ambiente caldo come al solito, che aspetta i partenopei nel Bentegodi: “Verona? Sarà un ambiente molto caldo, sarà una gara difficilissima, non è mai facile giocare dopo una gara disputata il giovedì”. Il tecnico spagnolo ha parlato anche delle diverse assenze, soprattutto nel reparto defensivo, un pò devastato di problemi fisici, ed ha rivelato che tra i convocati ci sarà il giovane Luperto, della Primavera, che già per diverse volte quest’anno si è allenato con la squadra principale: “Difesa in emergenza? Mancheranno Koulibaly e Henrique, convocherò il giovane Luperto dalla Primavera. In difesa siamo contati ma chi è disponibile è pronto e preparato, non mi lamento delle assenze. Maggio e Gabbiadini? Christian credo che sarà convocato, valuteremo Gabbiadini. Sono problemi fisici che si presentano quando si gioca ogni 3 giorni, per questo è importante avere sempre una rosa di livello”. Tra le tante brutte notizie, Don Rafè si è dimostrato soddisfatto di poter contare di nuovo con Zuñiga e Insigne, facendo i complimenti ad entrambi, ritenendo il colombiano come un giocatore che può fare la differenza qualora tornasse sui suoi livelli. Mentre del talento di Frattamaggiore ha detto che è uno dei giocatori piú importante per il futuro del calcio italiano. Parole di un allenatore di livello mondiale che ha sempre creduto nel esterno, anche quando veniva fischiato al suo San Paolo.

La sfida del San Paolo segnó la fine del periodo nero del Napoli. Sei reti tutte d'un fiato, che permisero a Gonzalo Higuain di tornare a sorridere dopo un periodo nero, cupo. Furono addirittura tre i sorrisi del Pipita, che si prese in un sol colpo pallone ed onori, realizzando la allora seconda (oggi sappiamo che è la terza dopo quella alla Dinamo Mosca) tripletta con la maglia del Napoli.

L’ultima vittoria del Verona risale al 13 Gennaio del 2001: vittoria per 2-1 al Bentegodi. Nelle ultime tre sfide, il Napoli si è imposto facilmente: 14-3 addirittura il parziale a favore dei partenopei da quando Benitez siede sulla panchina del Napoli. Ecco gli ultimi incontri:

Serie A 2014/2015: Napoli 6-2 Hellas Verona

Serie A 2013/2014: Napoli 5-1 Hellas Verona | Hellas Verona 0-3 Napoli

Serie B 2006/2007: Napoli 1-0 Hellas Verona | Hellas Verona 1-3 Napoli

Serie B 2003/2004: Napoli 2-2 Hellas Verona | Hellas Verona 1-1 Napoli

Sono 25 i precedenti tra Hellas Verona e Napoli, con i veneti in vantaggio nel conto totale di vittorie. Sono infatti 10 i successi dei padroni di casa, che però sono a secco di successi dal 2-1 (Mutu ed Adaílton) di stagione 2000/2001. Ben otto i pareggi, che non si verificano dal 1-1 (Galia e Maradona) di stagione 1987/1988. Sette i successi dei partenopei, che stagione scorsa espugnarono il Bentegodi con un tondo 3-0 (Mertens, Insigne e Džemaili).

Ventinove punti e situazione di classifica abbastanza tranquilla per il Verona (terza peggior difesa del campionato), che nelle ultime cinque partite casalinghe ha vinto e perso rispettivamente due volte (un pareggio). Sempre infallibile il bomber Luca Toni, capocannoniere di squadra con 11 reti. Terzo posto a 46 punti (insieme alla Lazio) per il Napoli, terzo attacco della serie A. In trasferta i partenopei non vincono da due partite consecutive, dopo averne vinte tre di fila. In ottima forma Gonzalo Higuaín, autore di 13 reti in campionato e di una tripletta nella sfida di ieri di Europa League.

Hellas Verona capolista per numero di gol segnati con i calciatori entrati dalla panchina, sono 7 le reti gialloblù. I marcatori sono: Nico Lopez (4 reti, il migliore in questo campionato), Ionita, Valoti e Gomez (1 gol a testa). Non vince con il Napoli dal 14 gennaio 2001: fu 2-1 in rimonta, al Bentegodi, con le reti di Mutu e Adailton. Sono 7 i precedenti tra Andrea Mandorlini, da allenatore, e il Napoli. In bilancio 3 pareggi e 4 sconfitte.

Sarà l'arbitro Luca Banti della sezione di Livorno a dirigere il match. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Musolino e Tegoni, il quarto uomo sarà Faverani. I due arbitri addizionali saranno Peruzzo e Candussio.